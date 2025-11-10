Заместитель руководителя САП Синюк мог сорвать дело Миндича, - СМИ. ВИДЕО

Заместитель главы Специализированной прокуратуры Андрей Синюк мог разглашать материалы или обстоятельства расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Об этом говорится в расследовании журналистов УП, передает Цензор.НЕТ.

Встречи заместителя главы САП

По данным журналистов, 27 августа 2025 года они зафиксировали встречу первого заместителя руководителя САП Андрея Синюка с адвокатом Алексеем Менивым.

На следующий день, 28 августа 2025 года, Синюк снова встретился с Менивым.

Смотрите: Чернышов строил коттеджный городок во время войны в Козине. НАБУ провело десятки обысков, - СМИ. ВИДЕО

10 сентября 2025 года на ул. Грушевского, 9А, где располагается квартира Тимура Миндыча, журналисты заметили Менива.

"Следовательно адвокат, с которым регулярно встречается заместитель руководителя САП, похоже, либо сосед того же Тимура Миндича, либо к кому-то приходит в гости по этому адресу", - говорит журналист Ткач.

1 октября 2025 года встречу Синюка с Менивым снова удается зафиксировать авторам материала. Заместитель главы САП находился на встрече с документами.

Читайте: Близкий к Зеленскому олигарх Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ, - СМИ

Миндич в Украине

Через несколько недель после этого из источников в политических кругах журналисты получили информацию, что Миндич находится в Украине.

23 октября Менив снова посещает Грушевского, 9А и заметил съемочную группу журналистов. После этого к автомобилю подошли сотрудники УДО с проверкой.

Читайте также: СМИ сообщили, что Миндич покинул Украину перед обыском. Пресс-секретарь ГПСУ Демченко говорит, что не имеет доступа к информации о его выезде

"Редакции УП неизвестно, совпадением обстоятельств ли объясняются те факты, что заместитель руководителя САП Синюк регулярно встречается с адвокатом Менивым, который в то же время регулярно посещает или живет по соседству с бизнесменом Миндичем", - говорится в расследовании.

Источники УП в правоохранительных органах заявили, что Синюк лично имел доступ к делам, в частности тем, которые могут быть связаны именно с Миндичем. В какой-то момент фигуранты этих дел начали менять поведение, а некоторые вообще сбежали из страны.

"В какой-то момент Синюк усилил бдительность и после выхода с работы каждый раз начал оглядываться, проверяться и вообще вести себя странно", - говорит Ткач.

Еще одна встреча

15 октября журналисты зафиксировали еще один случай вероятной передачи информации постороннему лицу.

Читайте: Коррупция в энергетике: Доллары, изъятые НАБУ, могли незаконно попасть из США в Украину, - Яровая

Что говорит Синюк?

Он рассказал, что адвокат Менив является его знакомым, с которым он когда-то учился. Сейчас их связывают только "товарищеские отношения".

"В делах, которые есть в НАБУ/САП, он не является адвокатом и никогда не был им за то время, пока я здесь работаю", - сказал Синюк.

По адресу Грушевского, 9А проживает бывшая жена Менива, отметил первый заместитель главы САП. Он арендует для нее там квартиру.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По информации источников Украинской правды в правоохранительных органах, в НАБУ и САП есть дополнительная информация о возможном участии Сынюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Но она на данный момент не разглашается", - подытожили авторы.

Читайте: САП не комментирует обстоятельства общения заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Синюка с фигурантом дела Князева