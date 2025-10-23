Чернышов строил коттеджный городок во время войны в Козине. НАБУ провело десятки обысков, - СМИ. ВИДЕО

Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов во время полномасштабного вторжения строил 4 дома общей площадью около 1000 кв. м. каждый.

Обыски у Чернышова

По словам журналиста, в конце сентября НАБУ и САП провели около 20 обысков у людей и компаний, связанных со строительством имений.

"Досудебным расследованием установлено, что Чернышов, будучи должностным лицом центрального органа исполнительной власти и его супруга Чернышова Светлана, действуя через подконтрольные им юридические лица ООО "Блум девелопмент" и обслуживающий кооператив "Солнечный берег", а также их должностных лиц, приобрели недвижимое имущество в виде земельных участков и домов, расположенных по адресу Киевская область, Обуховский район, пгт Козин. Чем, возможно, совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст. 209 УК Украины, то есть действия направленные на сокрытие, маскировку происхождения имущества в особо крупном размере в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, владения им, прав на такое имущество, источников его происхождения", - цитирует Ткач.

Строительство имений

В 2021 году на гугл-картах уже было видно 4 дома. Во второй половине 2022 года строительство имений возобновилось, говорят источники в правоохранительных органах.

Ткач обратил внимание, что у Чернышова отсутствовали легальные средства на строительство 4-х имений площадью около 1000 кв. м каждый.

Даже во время сообщения ему о подозрении строительство имений продолжалось. Продолжилось оно и после того, как он покинул пост вице-премьера.

"Источники в политических и деловых кругах имеют информацию о том, для кого именно могли строиться эти дома. Дома, которые достраивались в одном из самых дорогих поселков стран уже во время полномасштабного вторжения России. Но не имеют доказательств", - подытожил журналист.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

Накануне НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На время совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

