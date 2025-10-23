Чернышов строил коттеджный городок во время войны в Козине. НАБУ провело десятки обысков, - СМИ. ВИДЕО
Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов во время полномасштабного вторжения строил 4 дома общей площадью около 1000 кв. м. каждый.
Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.
Обыски у Чернышова
По словам журналиста, в конце сентября НАБУ и САП провели около 20 обысков у людей и компаний, связанных со строительством имений.
"Досудебным расследованием установлено, что Чернышов, будучи должностным лицом центрального органа исполнительной власти и его супруга Чернышова Светлана, действуя через подконтрольные им юридические лица ООО "Блум девелопмент" и обслуживающий кооператив "Солнечный берег", а также их должностных лиц, приобрели недвижимое имущество в виде земельных участков и домов, расположенных по адресу Киевская область, Обуховский район, пгт Козин. Чем, возможно, совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст. 209 УК Украины, то есть действия направленные на сокрытие, маскировку происхождения имущества в особо крупном размере в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, владения им, прав на такое имущество, источников его происхождения", - цитирует Ткач.
Строительство имений
В 2021 году на гугл-картах уже было видно 4 дома. Во второй половине 2022 года строительство имений возобновилось, говорят источники в правоохранительных органах.
Ткач обратил внимание, что у Чернышова отсутствовали легальные средства на строительство 4-х имений площадью около 1000 кв. м каждый.
Даже во время сообщения ему о подозрении строительство имений продолжалось. Продолжилось оно и после того, как он покинул пост вице-премьера.
"Источники в политических и деловых кругах имеют информацию о том, для кого именно могли строиться эти дома. Дома, которые достраивались в одном из самых дорогих поселков стран уже во время полномасштабного вторжения России. Но не имеют доказательств", - подытожил журналист.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
Накануне НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На время совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
https://defence-line.info/?p=6561 Про наши гроші.
Наша тупа зелена влада на протязі всього свого царювання робить одну й ту ж помилку - всіляко роздмухує позитивні очікування у громадян, а потім гучно сідає в калюжу. Так сталось і на цей раз. Майже місяць з кожного унітазу лилось про історичну зустріч Транпа і Зе, про передачу нам ракет і про примус московії до миру. А вийшов пук. Розповідали красиво, а вийшло як завжди.
І от цікаво, а навіщо нам ці Томагавки? Пускових наземних всього декілька штук, вчитися на них треба місяці, кожну ціль треба узгоджувати з Пентагоном, та й не дадуть нам багато. У нас же є Фламінго! І летить далі, і несе більше! І виробляють їх аж 7 штук на день! І узгоджувати нічого не треба. А ще є Пекло, Рута, Трембіта, Паляниця, Нептун. Чи президент Зеленський постійно і нахабно бреше, і ракет наших немає? Кожен українець має сам відповісти на ці питання і зробити висновки.
До речі, зустріч Зе з Транпом як раз пройшла на річницю, чи на роковини, потужного плану перемоги з 5 пунктів та 3 секретних, який Зе урочисто оголосив 16 жовтня 2024 року. І як там цей план? І шось про перемогу нічого не чутно вже.
Ці діячі вміють тільки в шоу і в презентації. І зовсім не вміють і ніколи не навчаться в планову системну роботу. Вони невиліковні, як і більшість їх виборців.
А головний підсумок від всіх цих швидких рухів в етері влади один - розчарування українців. Наше суспільство все більше і більше розчаровується. І це відображається в цифрах міграції населення з України. Чим більше влада бреше і піариться, тим більше українців шукають свою долю в інших країнах:
2022 рік - приблизно 5 700 000 мешканців покинули Україну;
2023 рік - приблизно 300 000 українців покинули країну;
2024 рік - приблизно 700 000 українців покинули країну;
2025 неповний рік - приблизно 800 000 українців покинули країну.
Тут немає даних громадян, які повернулись в Україну. Але я хотів показати просто тенденцію - чим більше часу влада бреше і не виконує свої обов'язки, тим менше людей хочуть жити в такій країні. Бумеранг він такий, зовсім не поважає того, хто його запустив.
Влада діє в своєму стилі. Їм не дали здати Україну московитам - вони знайшли новий спосіб знищити Україну зсередини. І вперто продовжують нищити. Ось один із багатьох резонансних скандалів, який тільки почав розкручуватись.
https://defence-line.info/?p=6561
Рахункова палата на засіданні 13 жовтня 2025 року ухвалила Звіт за результатами аудиту відповідності на тему «Реалізація експериментального проекту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору». Відповідальним за звіт є заступник Голови Рахункової палати Сергій Ключка.
…
З метою подолання наслідків атак і забезпечення стійкості енергосистеми у 2023-2024 роках Кабінет Міністрів України (Уряд) реалізував експериментальний проект із будівництва, реконструкції та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Координатором і виконавцем якого виступило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Загалом на фінансування проекту протягом 2023-2024 років було передбачено 35,9 млрд грн, із яких фактично надійшло 29,97 млрд грн, а було використано лише 18,71 млрд грн.
Аудитори встановили, що проект:
- мав належну нормативно-правову основу та визначену мету, але неповною мірою відповідав вимогам ********* проектного менеджменту;
- мав недосконалу систему моніторингу та звітування;
- містив прогалини на етапі формування бізнес-кейсу:
- не були оцінені вимоги до проекту;
- не були визначені обсяги людських, фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних для реалізації проекту;
- не визначені показники, яких необхідно досягти;
- не визначено ролей учасників та механізми їхньої координації;
- мав фінансове забезпечення з непрогнозованих та несталих джерел.
При цьому Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, не будучи профільним органом у сфері захисту критичної енергетичної інфраструктури, не мало досвіду у розробці спеціалізованих інженерних рішень. Аналогічний брак досвіду наявний і у службах відновлення в регіонах, що виступали замовниками робіт, а також у підрядників.
Проект реалізовувався за спрощеною процедурою «проектуй-будуй», яка не має належного законодавчого врегулювання. Підхід, коли функції забезпечення проведення проектування, експертизи та здійснення авторського нагляду покладаються безпосередньо на підрядника, суттєво знизив рівень прозорості та конкуренції. Закупівлі здійснювались через прямі договори без відкритих торгів. Незважаючи на спрощені процедури, на кінець 2024 року роботи з захисту об'єктів критичної інфраструктури залишилися незавершеними, а більшість фортифікаційних споруд - недобудованими.
Так за результатами аудиту було встановлено, що за весь час реалізації експериментального проекту було забезпечено середній рівень готовності захисних споруд від безпілотних літальних апаратів менш, ніж на три чверті від запланованого, а фортифікаційних споруд протиракетного захисту - менше, ніж на чверть.
Також аудитом було виявлено такі наслідки недостатнього контролю з боку замовників - Служб відновлення та розвитку в областях, як:
завищення договірної ціни;
завищення виду, обсягу та вартості робіт;
невідображення в обліку сум боргових зобов'язань.
…
Звіт містить інформацію з обмеженим доступом.
А тепер Зе розказує, що у блекауті Києва винен Клічко. Тобто центральна влада попиляла майже 19 млрд. гривень, не спромоглась побудувати захист навіть чверті енергооб'єктів від ракет, ракети і дрони продовжують руйнувати енергетику, а винні в цьому Кличко і мабуть інші мери. А чому не Порошенко?
Наші західні партнери дивляться на все це, і вже все голосніше задають питання, а дійсно в Україні немає грошей? І починають поступово скорочувати вже обіцяне і узгоджене фінансування України. По деяким даними, обсяг фінансування ЄС держбюджету України с початку цього року скоротився вже більш ніж на 30%. Тобто на початку року Захід обіцяв одні обсяги фінансування, а потім, коли побачив радісне царювання зелених покидьків на свої гроші, Захід почав скорочувати обсяги.
А фахівці, що аналізують зелений держбюджет на 2026 рік, кажуть про дивні цифри. Наприклад, бюджет на оборону зріс на 1.5%, а бюджет ДБР зріс на 23% в порівнянні з попереднім 2025 роком. Чітко прослідковуються пріоритети зелених утирків. Так може нехай ДБР теж повоює? Нарізати ДБР ділянку біля Покровська, відправити туди цих захисників батьківщини, хай покажуть звитягу!
Наостанок приємна новина. Щоб закінчити на позитивній ноті.
Телеграм - канал Печера дракона:
Схоже Захід таки взявся за чинну українську владу.
Всесвітньо-відома компанія "Kroll", що спеціалізується на фінансових та корупційних розслідуваннях, щойно отримала замовлення на масштабну перевірку руху за кордоном статків українського походження.
Пишуть що всередині "Kroll" створено відділ який займатиметься ТІЛЬКИ Україною.
Ідеться про капітали виведені за кордон, про операції з криптовалютою та закордонною нерухомістю, а також про зв'язки з низкою українських високопосадовців.
Повідомляють про новини з Лондону (!!) про закрите засідання на якому було затвердженно список пріоритетних осіб яких перевірятиме агенція.
Якщо це не качка (а не схоже на те), дуже схоже, що ЗЕвлада таки дістала західних партнерів. Але тепер вони будуть не оприлюднювати компромат. І не погрожувати. Вони готують арешти майна і криптогаманців.
Упевнений - ця новина в зеленому ОПУ багатьох розстроїла.
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=6561
Агов, ЗЕ-виборці!
Як вам ваші нові барє, що з грязі в князі?
Це вже кінець епохи бідності, чи ще треба почекати?
А якщо визнати що це зрадники? що всі зелені зрадники?
вони готові жити з кацапами
Хоча ні, брешу! Це мої фантазії і Чернишов - це таки зелений мародер.
@UaArtem
·
22 жовт.
Яка різниця як називається вулиця, якщо на ній нема освітлення та опалення...
Країна мрій, за яку голосували. Раніше з Борисполя на Київ заходив лоукост Wizzair, зараз крилаті ракети.
Це теж самі обрали.
Вибачте такий настрій, можете навалювати в коментарях.
Міндіч та ГПУ, проектували з аброхамієм??