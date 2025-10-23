Чернишов будував котеджне містечко під час війни у Козині. НАБУ провело десятки обшуків, - ЗМІ. ВIДЕО
Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов під час повномасштабного вторгнення будував 4 будинки загальною площею близько 1000 кв. м. кожен.
Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача, передає Цензор.НЕТ.
Обшуки у Чернишова
За словами журналіста, наприкінці вересня НАБУ та САП провели близько 20 обшуків у людей та компаній, пов'язаних із будівництво маєтків.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що Чернишов, будучи службовою особою центрального органу виконавчої влади та його дружин Чернишова Світлана, діючи через підконтрольні їм юридичні особи ТОВ "Блум девелопмент" і обслуговуючий кооператив "Сонячний берег", а також їх службових осіб, набули нерухоме майно у вигляді земельних ділянок і будинків, розташованих за адресою Київська область, Обухівський район, смт Козин. Чим, можливо, вчинили злочин, передбачений ч.3 ст. 209 КК України, тобто дії спрямовані на приховування, маскування походження майна в особливо великому розмірі щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, володіння ним, прав на таке майно, джерел його походження", - цитує Ткач.
Будівництво маєтків
У 2021 році на гугл-мапах вже було видно 4 будинки. У другій половині 2022 року будівництво маєтків відновилося, кажуть джерела в правоохоронних органах.
Ткач звернув увагу, що у Чернишова були відсутні легальні кошти на будівництво 4-х маєтків площею близько 1000 кв. м кожен.
Навіть під час повідомлення йому про підозру будівництво маєтків тривало. Продовжилося воно і після того, як він залишив посаду віцепрем'єра.
"Джерела у політичних та бізнесових колах мають інформацію щодо того, для кого саме могли будуватись ці будинки. Будинки, які добудовувались в одному з найдорожчих селищ країн вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Але не мають доказів", - підсумував журналіст.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Напередодні НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://defence-line.info/?p=6561 Про наши гроші.
Наша тупа зелена влада на протязі всього свого царювання робить одну й ту ж помилку - всіляко роздмухує позитивні очікування у громадян, а потім гучно сідає в калюжу. Так сталось і на цей раз. Майже місяць з кожного унітазу лилось про історичну зустріч Транпа і Зе, про передачу нам ракет і про примус московії до миру. А вийшов пук. Розповідали красиво, а вийшло як завжди.
І от цікаво, а навіщо нам ці Томагавки? Пускових наземних всього декілька штук, вчитися на них треба місяці, кожну ціль треба узгоджувати з Пентагоном, та й не дадуть нам багато. У нас же є Фламінго! І летить далі, і несе більше! І виробляють їх аж 7 штук на день! І узгоджувати нічого не треба. А ще є Пекло, Рута, Трембіта, Паляниця, Нептун. Чи президент Зеленський постійно і нахабно бреше, і ракет наших немає? Кожен українець має сам відповісти на ці питання і зробити висновки.
До речі, зустріч Зе з Транпом як раз пройшла на річницю, чи на роковини, потужного плану перемоги з 5 пунктів та 3 секретних, який Зе урочисто оголосив 16 жовтня 2024 року. І як там цей план? І шось про перемогу нічого не чутно вже.
Ці діячі вміють тільки в шоу і в презентації. І зовсім не вміють і ніколи не навчаться в планову системну роботу. Вони невиліковні, як і більшість їх виборців.
А головний підсумок від всіх цих швидких рухів в етері влади один - розчарування українців. Наше суспільство все більше і більше розчаровується. І це відображається в цифрах міграції населення з України. Чим більше влада бреше і піариться, тим більше українців шукають свою долю в інших країнах:
2022 рік - приблизно 5 700 000 мешканців покинули Україну;
2023 рік - приблизно 300 000 українців покинули країну;
2024 рік - приблизно 700 000 українців покинули країну;
2025 неповний рік - приблизно 800 000 українців покинули країну.
Тут немає даних громадян, які повернулись в Україну. Але я хотів показати просто тенденцію - чим більше часу влада бреше і не виконує свої обов'язки, тим менше людей хочуть жити в такій країні. Бумеранг він такий, зовсім не поважає того, хто його запустив.
Влада діє в своєму стилі. Їм не дали здати Україну московитам - вони знайшли новий спосіб знищити Україну зсередини. І вперто продовжують нищити. Ось один із багатьох резонансних скандалів, який тільки почав розкручуватись.
https://defence-line.info/?p=6561
Рахункова палата на засіданні 13 жовтня 2025 року ухвалила Звіт за результатами аудиту відповідності на тему «Реалізація експериментального проекту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору». Відповідальним за звіт є заступник Голови Рахункової палати Сергій Ключка.
…
З метою подолання наслідків атак і забезпечення стійкості енергосистеми у 2023-2024 роках Кабінет Міністрів України (Уряд) реалізував експериментальний проект із будівництва, реконструкції та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Координатором і виконавцем якого виступило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Загалом на фінансування проекту протягом 2023-2024 років було передбачено 35,9 млрд грн, із яких фактично надійшло 29,97 млрд грн, а було використано лише 18,71 млрд грн.
Аудитори встановили, що проект:
- мав належну нормативно-правову основу та визначену мету, але неповною мірою відповідав вимогам ********* проектного менеджменту;
- мав недосконалу систему моніторингу та звітування;
- містив прогалини на етапі формування бізнес-кейсу:
- не були оцінені вимоги до проекту;
- не були визначені обсяги людських, фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних для реалізації проекту;
- не визначені показники, яких необхідно досягти;
- не визначено ролей учасників та механізми їхньої координації;
- мав фінансове забезпечення з непрогнозованих та несталих джерел.
При цьому Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, не будучи профільним органом у сфері захисту критичної енергетичної інфраструктури, не мало досвіду у розробці спеціалізованих інженерних рішень. Аналогічний брак досвіду наявний і у службах відновлення в регіонах, що виступали замовниками робіт, а також у підрядників.
Проект реалізовувався за спрощеною процедурою «проектуй-будуй», яка не має належного законодавчого врегулювання. Підхід, коли функції забезпечення проведення проектування, експертизи та здійснення авторського нагляду покладаються безпосередньо на підрядника, суттєво знизив рівень прозорості та конкуренції. Закупівлі здійснювались через прямі договори без відкритих торгів. Незважаючи на спрощені процедури, на кінець 2024 року роботи з захисту об'єктів критичної інфраструктури залишилися незавершеними, а більшість фортифікаційних споруд - недобудованими.
Так за результатами аудиту було встановлено, що за весь час реалізації експериментального проекту було забезпечено середній рівень готовності захисних споруд від безпілотних літальних апаратів менш, ніж на три чверті від запланованого, а фортифікаційних споруд протиракетного захисту - менше, ніж на чверть.
Також аудитом було виявлено такі наслідки недостатнього контролю з боку замовників - Служб відновлення та розвитку в областях, як:
завищення договірної ціни;
завищення виду, обсягу та вартості робіт;
невідображення в обліку сум боргових зобов'язань.
…
Звіт містить інформацію з обмеженим доступом.
А тепер Зе розказує, що у блекауті Києва винен Клічко. Тобто центральна влада попиляла майже 19 млрд. гривень, не спромоглась побудувати захист навіть чверті енергооб'єктів від ракет, ракети і дрони продовжують руйнувати енергетику, а винні в цьому Кличко і мабуть інші мери. А чому не Порошенко?
Наші західні партнери дивляться на все це, і вже все голосніше задають питання, а дійсно в Україні немає грошей? І починають поступово скорочувати вже обіцяне і узгоджене фінансування України. По деяким даними, обсяг фінансування ЄС держбюджету України с початку цього року скоротився вже більш ніж на 30%. Тобто на початку року Захід обіцяв одні обсяги фінансування, а потім, коли побачив радісне царювання зелених покидьків на свої гроші, Захід почав скорочувати обсяги.
А фахівці, що аналізують зелений держбюджет на 2026 рік, кажуть про дивні цифри. Наприклад, бюджет на оборону зріс на 1.5%, а бюджет ДБР зріс на 23% в порівнянні з попереднім 2025 роком. Чітко прослідковуються пріоритети зелених утирків. Так може нехай ДБР теж повоює? Нарізати ДБР ділянку біля Покровська, відправити туди цих захисників батьківщини, хай покажуть звитягу!
Наостанок приємна новина. Щоб закінчити на позитивній ноті.
Телеграм - канал Печера дракона:
Схоже Захід таки взявся за чинну українську владу.
Всесвітньо-відома компанія "Kroll", що спеціалізується на фінансових та корупційних розслідуваннях, щойно отримала замовлення на масштабну перевірку руху за кордоном статків українського походження.
Пишуть що всередині "Kroll" створено відділ який займатиметься ТІЛЬКИ Україною.
Ідеться про капітали виведені за кордон, про операції з криптовалютою та закордонною нерухомістю, а також про зв'язки з низкою українських високопосадовців.
Повідомляють про новини з Лондону (!!) про закрите засідання на якому було затвердженно список пріоритетних осіб яких перевірятиме агенція.
Якщо це не качка (а не схоже на те), дуже схоже, що ЗЕвлада таки дістала західних партнерів. Але тепер вони будуть не оприлюднювати компромат. І не погрожувати. Вони готують арешти майна і криптогаманців.
Упевнений - ця новина в зеленому ОПУ багатьох розстроїла.
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=6561
Агов, ЗЕ-виборці!
Як вам ваші нові барє, що з грязі в князі?
Це вже кінець епохи бідності, чи ще треба почекати?
А якщо визнати що це зрадники? що всі зелені зрадники?
вони готові жити з кацапами
Хоча ні, брешу! Це мої фантазії і Чернишов - це таки зелений мародер.
@UaArtem
·
22 жовт.
Яка різниця як називається вулиця, якщо на ній нема освітлення та опалення...
Країна мрій, за яку голосували. Раніше з Борисполя на Київ заходив лоукост Wizzair, зараз крилаті ракети.
Це теж самі обрали.
Вибачте такий настрій, можете навалювати в коментарях.