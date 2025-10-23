Чернишов будував котеджне містечко під час війни у Козині. НАБУ провело десятки обшуків, - ЗМІ. ВIДЕО

Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов під час повномасштабного вторгнення будував 4 будинки загальною площею близько 1000 кв. м. кожен.

Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача

Обшуки у Чернишова

За словами журналіста, наприкінці вересня НАБУ та САП провели близько 20 обшуків у людей та компаній, пов'язаних із будівництво маєтків.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Чернишов, будучи службовою особою центрального органу виконавчої влади та його дружин Чернишова Світлана, діючи через підконтрольні їм юридичні особи ТОВ "Блум девелопмент" і обслуговуючий кооператив "Сонячний берег", а також їх службових осіб, набули нерухоме майно у вигляді земельних ділянок і будинків, розташованих за адресою Київська область, Обухівський район, смт Козин. Чим, можливо, вчинили злочин, передбачений ч.3 ст. 209 КК України, тобто дії спрямовані на приховування, маскування походження майна в особливо великому розмірі щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, володіння ним, прав на таке майно, джерел його походження", - цитує Ткач.

Будівництво маєтків

У 2021 році на гугл-мапах вже було видно 4 будинки. У другій половині 2022 року будівництво маєтків відновилося, кажуть джерела в правоохоронних органах.

Ткач звернув увагу, що у Чернишова були відсутні легальні кошти на будівництво 4-х маєтків площею близько 1000 кв. м кожен.

Навіть під час повідомлення йому про підозру будівництво маєтків тривало. Продовжилося воно і після того, як він залишив посаду віцепрем'єра.

"Джерела у політичних та бізнесових колах мають інформацію щодо того, для кого саме могли будуватись ці будинки. Будинки, які добудовувались в одному з найдорожчих селищ країн вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Але не мають доказів", - підсумував журналіст.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Напередодні НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

