Чернишов перебуває в Україні і не ухиляється від слідства, - директор НАБУ Кривонос

Колишній віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, підозрюваний у зловживанні службовим становищем і одержанні неправомірної вигоди, перебуває в Україні та не ухиляється від слідства.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

Він зазначив, що наразі Чернишов виконує покладені на нього обов’язки Вищого антикорупційного суду, зокрема з’являється на виклики слідчого та не залишає територію України без дозволу. Водночас до нього не застосували носіння електронного браслету.

"У нас були випадки, коли посадовці, перебуваючи на стадії судового розгляду або на етапі досудового розслідування, до яких не застосовували електронні браслети, опинилися за кордоном. Я сподіваюсь, що в даному випадку такого не буде", - зазначив Кривонос.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Напередодні НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

