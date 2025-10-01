УКР
Новини Справа Чернишова
463 14

Чернишов перебуває в Україні і не ухиляється від слідства, - директор НАБУ Кривонос

Чернишов повернувся в Україну

Колишній віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, підозрюваний у зловживанні службовим становищем і одержанні неправомірної вигоди, перебуває в Україні та не ухиляється від слідства.

Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Він зазначив, що наразі Чернишов виконує покладені на нього обов’язки Вищого антикорупційного суду, зокрема з’являється на виклики слідчого та не залишає територію України без дозволу. Водночас до нього не застосували носіння електронного браслету.

"У нас були випадки, коли посадовці, перебуваючи на стадії судового розгляду або на етапі досудового розслідування, до яких не застосовували електронні браслети, опинилися за кордоном. Я сподіваюсь, що в даному випадку такого не буде", - зазначив Кривонос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП розробили антикризові плани на випадок нових атак на інституції, - директор НАБУ Кривонос

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Напередодні НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник САП Клименко: Маємо критичні наслідки після ситуації з урізанням повноважень антикорупційних органів

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Чернишов Олексій (345) Кривонос Семен (83)
Топ коментарі
+2
Чернишов - девелопер . А девелопери - люди без принципів, без совести, нахабні.
як Трамп . Не здивуюсь якщо ахметов з пинчуком ( не українці) почнуть тягнути Чернишова на презідента. Бариги завжди бариги
показати весь коментар
01.10.2025 14:35 Відповісти
+2
Нехай його на фронт направлять копати укріпленя
показати весь коментар
01.10.2025 14:42 Відповісти
+2
чому Чернишов досі не мобілізований в ЗСУ і не штурмує посадки біля Добропілля?
показати весь коментар
01.10.2025 14:44 Відповісти
"соросятники" з роду Юди
показати весь коментар
01.10.2025 14:53 Відповісти
Дитячий лєпет - я сподіваюсь шо він не чухне за кордон - Кривонос
показати весь коментар
01.10.2025 14:37 Відповісти
Фейсом не вийшов
показати весь коментар
01.10.2025 14:43 Відповісти
🤣🤣🤣 фейс та лопата - речі не сумісні ?
показати весь коментар
01.10.2025 14:54 Відповісти
Таке ж слідство буде, як і над Колею-мітболом. Будуть тягнути справу 10 років.
показати весь коментар
01.10.2025 14:42 Відповісти
А шо там с Миндичем?
показати весь коментар
01.10.2025 14:44 Відповісти
Оформляє золотий унітаз, як фарфоровий.
показати весь коментар
01.10.2025 14:49 Відповісти
щото я ******* від кривоноса!
кривонос на щось там сподівається, чи повинен виконувати свій обов'язок?
чи отримав пропозицію від єрмачини, та топить за підозрюваного?
отакі у нас незалежні органи!!!!
показати весь коментар
01.10.2025 14:49 Відповісти
Морда має задоволений вираз. Як добре бути мільярдером.
показати весь коментар
01.10.2025 14:52 Відповісти
Чернишов перебуває в Україні і не ухиляється від слідства, - директор НАБУ Кривонос(мабуть має гарантії від НАБУ,що йому нікуя не буде???)
показати весь коментар
01.10.2025 14:55 Відповісти
 
 