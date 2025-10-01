НАБУ і САП розробили антикризові плани на випадок нових атак на інституції, - директор НАБУ Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура напрацювали антикризові плани для захисту розслідувань та інституцій у разі потенційної нової хвилі атак.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Кривонос наголосив, що під час спроб ліквідації незалежності НАБУ і САП інституції здобули важливий досвід і вже розробили механізми реагування на різні виклики. Основна мета цих планів – не допустити зупинки розслідувань та інформувати суспільство і міжнародних партнерів про розвиток подій.

Директор бюро підкреслив: "Будь-яка потенційна атака - це буде не персоналізована атака на Клименка, Кривоноса чи детективів. Це буде атака на інституцію і досудові розслідування". Він також зазначив, що особисто не отримував жодних "привітів" від влади або спецслужб.

За словами Кривоноса, після липневої атаки на антикорупційні органи народні депутати зареєстрували законодавчі ініціативи, які можуть суттєво вплинути на роботу НАБУ і САП. Один із таких законопроєктів передбачає можливість звільнення від відповідальності осіб, нібито залучених до контррозвідувальної діяльності, що створює ризики для інституцій. Наразі жоден із цих законопроєктів не ухвалений.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ