НАБУ и САП разработали антикризисные планы на случай новых атак на институты, - директор НАБУ Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура наработали антикризисные планы для защиты расследований и институтов в случае потенциальной новой волны атак.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Кривонос отметил, что во время попыток ликвидации независимости НАБУ и САП институты получили важный опыт и уже разработали механизмы реагирования на различные вызовы. Основная цель этих планов - не допустить остановки расследований и информировать общество и международных партнеров о развитии событий.

Директор бюро подчеркнул: "Любая потенциальная атака - это будет не персонализированная атака на Клименко, Кривоноса или детективов. Это будет атака на институт и досудебные расследования". Он также отметил, что лично не получал никаких "приветов" от власти или спецслужб.

По словам Кривоноса, после июльской атаки на антикоррупционные органы народные депутаты зарегистрировали законодательные инициативы, которые могут существенно повлиять на работу НАБУ и САП. Один из таких законопроектов предусматривает возможность освобождения от ответственности лиц, якобы привлеченных к контрразведывательной деятельности, что создает риски для институтов. Сейчас ни один из этих законопроектов не принят.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!