Чернышов находится в Украине и не уклоняется от следствия, - директор НАБУ Кривонос

Бывший вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, находится в Украине и не уклоняется от следствия.

Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Он отметил, что сейчас Чернышов выполняет возложенные на него обязанности Высшего антикоррупционного суда, в частности появляется на вызовы следователя и не покидает территорию Украины без разрешения. В то же время к нему не применили ношение электронного браслета.

"У нас были случаи, когда чиновники, находясь на стадии судебного разбирательства или на этапе досудебного расследования, к которым не применяли электронные браслеты, оказались за границей. Я надеюсь, что в данном случае такого не будет", - отметил Кривонос.

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

Накануне НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На время совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

