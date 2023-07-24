САП не комментирует обстоятельства общения заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Синюка с фигурантом дела Князева

В САП отказались комментировать обстоятельства общения заместителя руководителя антикоррупционной прокуратуры Андрея Синюка с адвокатом Олегом Горецким, фигурантом дела бывшего главы ВСУ Всеволода Князева.

Об этом говорится в ответе САП на запрос Цензор.НЕТ.

"По вопросам содержания и характера общения заместителя руководителя САП с подозреваемым по делу бывшего главы Верховного Суда, рекомендуем обратиться за комментарием к заместителю руководителя САП лично, поскольку в настоящее время заместитель руководителя САП А. Синюк отсутствует на рабочем месте в связи с пребыванием в отпуске", - говорится в ответе.

Там также указали, что имеющиеся в уголовном производстве материалы "в настоящее время анализируются относительно наличия признаков правонарушений в действиях заместителя руководителя САП".

"Руководителем САП направлена соответствующая жалоба по действиям заместителя руководителя САП в КГКП для рассмотрения и принятия решения о привлечении к ответственности", - говорится в ответе.

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В САП также отметили, что в мае текущего года прокурором САП инициировано расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования по делу в отношении бывшего главы Верховного Суда и его сообщника, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.

"18 мая 2023 соответствующие сведения зарегистрированы в ЕРДР. Правовая квалификация - ч. 3 ст. 387 УК Украины. Досудебное расследование поручено Управлению внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказано в ответе.

Ранее журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко обнародовала материалы, свидетельствующие о встречах Синюка с фигурантом дела Князева адвокатом Олегом Горецким, который просил у заместителя руководителя САП посмотреть дело по ОПЗ.

Также Горецкий обсуждал с другим фигурантом уголовных производств Александром Глимбовским, что из Синюка был бы хороший руководитель САП.