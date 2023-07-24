САП не комментирует обстоятельства общения заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Синюка с фигурантом дела Князева
В САП отказались комментировать обстоятельства общения заместителя руководителя антикоррупционной прокуратуры Андрея Синюка с адвокатом Олегом Горецким, фигурантом дела бывшего главы ВСУ Всеволода Князева.
Об этом говорится в ответе САП на запрос Цензор.НЕТ.
"По вопросам содержания и характера общения заместителя руководителя САП с подозреваемым по делу бывшего главы Верховного Суда, рекомендуем обратиться за комментарием к заместителю руководителя САП лично, поскольку в настоящее время заместитель руководителя САП А. Синюк отсутствует на рабочем месте в связи с пребыванием в отпуске", - говорится в ответе.
Там также указали, что имеющиеся в уголовном производстве материалы "в настоящее время анализируются относительно наличия признаков правонарушений в действиях заместителя руководителя САП".
"Руководителем САП направлена соответствующая жалоба по действиям заместителя руководителя САП в КГКП для рассмотрения и принятия решения о привлечении к ответственности", - говорится в ответе.
В САП также отметили, что в мае текущего года прокурором САП инициировано расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования по делу в отношении бывшего главы Верховного Суда и его сообщника, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.
"18 мая 2023 соответствующие сведения зарегистрированы в ЕРДР. Правовая квалификация - ч. 3 ст. 387 УК Украины. Досудебное расследование поручено Управлению внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказано в ответе.
Ранее журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко обнародовала материалы, свидетельствующие о встречах Синюка с фигурантом дела Князева адвокатом Олегом Горецким, который просил у заместителя руководителя САП посмотреть дело по ОПЗ.
Также Горецкий обсуждал с другим фигурантом уголовных производств Александром Глимбовским, что из Синюка был бы хороший руководитель САП.
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Може вони родичі корупціонери
Народ окремо, а владці окремо!
На куя цей цирк для зебанутих!
від державної антикорупційної установи не припустимі
Ви п*дари працюєте за державний кошт з наших податків!!! ✊