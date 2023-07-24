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Новости
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САП не комментирует обстоятельства общения заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Синюка с фигурантом дела Князева

клименко,синюк

В САП отказались комментировать обстоятельства общения заместителя руководителя антикоррупционной прокуратуры Андрея Синюка с адвокатом Олегом Горецким, фигурантом дела бывшего главы ВСУ Всеволода Князева.

Об этом говорится в ответе САП на запрос Цензор.НЕТ.

"По вопросам содержания и характера общения заместителя руководителя САП с подозреваемым по делу бывшего главы Верховного Суда, рекомендуем обратиться за комментарием к заместителю руководителя САП лично, поскольку в настоящее время заместитель руководителя САП А. Синюк отсутствует на рабочем месте в связи с пребыванием в отпуске", - говорится в ответе.

Там также указали, что имеющиеся в уголовном производстве материалы "в настоящее время анализируются относительно наличия признаков правонарушений в действиях заместителя руководителя САП".

"Руководителем САП направлена соответствующая жалоба по действиям заместителя руководителя САП в КГКП для рассмотрения и принятия решения о привлечении к ответственности", - говорится в ответе.

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В САП также отметили, что в мае текущего года прокурором САП инициировано расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования по делу в отношении бывшего главы Верховного Суда и его сообщника, разоблаченных на получении неправомерной выгоды.

"18 мая 2023 соответствующие сведения зарегистрированы в ЕРДР. Правовая квалификация - ч. 3 ст. 387 УК Украины. Досудебное расследование поручено Управлению внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказано в ответе.

Ранее журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко обнародовала материалы, свидетельствующие о встречах Синюка с фигурантом дела Князева адвокатом Олегом Горецким, который просил у заместителя руководителя САП посмотреть дело по ОПЗ.

Также Горецкий обсуждал с другим фигурантом уголовных производств Александром Глимбовским, что из Синюка был бы хороший руководитель САП.

Автор: 

САП (2064) Николаенко Татьяна (377) Синюк Андрей (5)


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Топ комментарии
+10
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24.07.2023 17:36
+5
Вони не родичі а "партнери"-корупціонери! Мафія!
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24.07.2023 17:35
+5
Нічого не треба коментувати!
Народ окремо, а владці окремо!
На куя цей цирк для зебанутих!
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24.07.2023 17:35
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А чого не коментувати?
Може вони родичі корупціонери
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24.07.2023 17:27 Ответить
Вони не родичі а "партнери"-корупціонери! Мафія!
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24.07.2023 17:35 Ответить
Близнюки..., одноклітинні... .Та їм москальське "одноклєточниє" більше підходить
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24.07.2023 19:30 Ответить
Нічого не треба коментувати!
Народ окремо, а владці окремо!
На куя цей цирк для зебанутих!
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24.07.2023 17:35 Ответить
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24.07.2023 17:36 Ответить
Так епічно всралися, що аж мову відібрало.
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24.07.2023 17:38 Ответить
а відпустка вас не збуджує? його від чого відпущено й куди? невже на пляж?
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24.07.2023 17:42 Ответить
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24.07.2023 17:42 Ответить
Наскільки все прогнило
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24.07.2023 17:50 Ответить
Ну встретились пацаны, перетерли - что, кому и сколько... Делов-то, в ОПе на Банковой так тёрки трут 24/7 😂
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24.07.2023 18:29 Ответить
Дешеві відмазки у стілі "я у мами дурочка"
від державної антикорупційної установи не припустимі
Ви п*дари працюєте за державний кошт з наших податків!!! ✊
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24.07.2023 18:43 Ответить
разговор о большом бабле
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24.07.2023 18:49 Ответить
 
 