Фігуранти справ Князєва та Насірова обговорювали, що Синюк був би хорошим керівником САП, але американці обрали іншого, – матеріали слідства
В матеріалах справ Князєва є звукозаписи, де один з підозрюваних, Олег Горецький та фігурант справи Насірова Олександр Глімбовський обговорюють, що заступник голови САП Андрій Синюк мав би очолити цю структуру.
Про це йдеться в статті Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ про скандал в САП, спричинений розслідуванням справи Князєва.
З матеріалів, які є у слідства випливає, що заступник керівника САП був знайомий з Горецьким.
Він також розповідав іншому підозрюваному у справі Князєва Горбунову про домовленості з заступником голови САП, що він для них подивиться справу про ОПЗ.
Також зафіксовано розмову Горецького з тестем фігуранта справ НАБУ Романа Насірова Олександом Глімбовським.
В розмові з ним Горецький знову згадує, що вони в діалозі з заступником керівника САП. "Как юристы, как специалисты". Далі він говорить наступне: "он хороший специалист, он должен был быть руководителем... они ж хотели его от Офиса назначить… но он как бы не свой.. непонятный.. поэтому выбрали Клименко, а его поставили замом.. ну он молодой.. и очень перспективный.. то есть, если американцы его поддержат, то я уверен, что рано или поздно.. ".
Потім співрозмовник питає в Горецького про самого Клименка. На що поплічник Князєва відповідає: "он НАБУшник бывший.. понимаете, что это такое вообще? Это специалисты? Нет. Это вообще.. самое страшное.. вот когда с плеча..знаете как говорят: какую партию не создаем, получается КПСС.. какой правоохранительный орган – получается НКВД… они какую-то задачу получают и начинают ее делать… криво.. косо…. А ты дальше не можешь отмотать назад… ты потом не можешь отбелиться… а эти судьи все узаконивают…", - каже Горецький.
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а рішення було так близько - взяв "корупцію" в руки і розпилюй її за парканом 100$ ляровими купюрами, як слугиці
і кури бамбук - ти непричетний!
❗️З півночі - ШАХЕДИ, з півдня - 2 ракети Калібр в центральні регіони країни ( може і на Київщину піти)
. Шахедів з півдня немає.
На следующий день уходят в отставку
в Украине сделают морду кирпичом
И проигнорируют
Моду на МОРДУ КИРПИЧОМ
Ввел в украинскую политику президент Зеленский
Он в этом мастер
Большой мастер!
Вот и всё,что надо знать о нашей правооохранительной системе, и судовой системе.
Главное ,что бы "специалист" ,при в общем то правильной подаче материала, "правильно"поставил запятую.
... и тогда годами можно мотать во все стороны, при этом повторяя,что у нас правовое государство.