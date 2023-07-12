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Новини Боротьба з корупцією
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Фігуранти справ Князєва та Насірова обговорювали, що Синюк був би хорошим керівником САП, але американці обрали іншого, – матеріали слідства

жеваго

В матеріалах справ Князєва є звукозаписи, де один з підозрюваних, Олег Горецький та фігурант справи Насірова Олександр Глімбовський обговорюють, що заступник голови САП Андрій Синюк мав би очолити цю структуру.

Про це йдеться в статті Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ про скандал в САП, спричинений розслідуванням справи Князєва.

З матеріалів, які є у слідства випливає, що заступник керівника САП був знайомий з Горецьким.

Він також розповідав іншому підозрюваному у справі Князєва Горбунову про домовленості з заступником голови САП, що він для них подивиться справу про ОПЗ.

Також зафіксовано розмову Горецького з тестем фігуранта справ НАБУ Романа Насірова Олександом Глімбовським.

В розмові з ним Горецький знову згадує, що вони в діалозі з заступником керівника САП. "Как юристы, как специалисты". Далі він говорить наступне: "он хороший специалист, он должен был быть руководителем... они ж хотели его от Офиса назначить… но он как бы не свой.. непонятный.. поэтому выбрали Клименко, а его поставили замом.. ну он молодой.. и очень перспективный.. то есть, если американцы его поддержат, то я уверен, что рано или поздно.. ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника голови САП познайомили з адвокатом-поплічником Князєва і сказали, що треба дружити, – матеріали справи

Потім співрозмовник питає в Горецького про самого Клименка. На що поплічник Князєва відповідає: "он НАБУшник бывший.. понимаете, что это такое вообще? Это специалисты? Нет. Это вообще.. самое страшное.. вот когда с плеча..знаете как говорят: какую партию не создаем, получается КПСС.. какой правоохранительный орган – получается НКВД… они какую-то задачу получают и начинают ее делать… криво.. косо…. А ты дальше не можешь отмотать назад… ты потом не можешь отбелиться… а эти судьи все узаконивают…", - каже Горецький.

Автор: 

Насіров Роман (991) САП (2247) Князєв Всеволод (121) Ніколаєнко Тетяна (389) Синюк Андрій (9)


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Парадокс прості люди виявляють чудеса хоробрості і стійкості на фронті і при будь-якому катаклізмі. Ті ж самі прості громадяни дорвавшися до влади створюють мафію і ведуть себе як покидьки по відношенню до своєї країни. Це тому що в українців не було довго своєї держави і вони до сих пір не змогли створити справжню еліту нації?
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13.07.2023 00:05 Відповісти
князєв жадібний дурень,
а рішення було так близько - взяв "корупцію" в руки і розпилюй її за парканом 100$ ляровими купюрами, як слугиці
і кури бамбук - ти непричетний!
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13.07.2023 00:07 Відповісти
Ще є питання, чому ми не в ЄС та НАТО?
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13.07.2023 00:12 Відповісти
Повітряна
❗️З півночі - ШАХЕДИ, з півдня - 2 ракети Калібр в центральні регіони країни ( може і на Київщину піти)
. Шахедів з півдня немає.
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13.07.2023 00:21 Відповісти
я правильно понимаю что зеля не контролирует в стране ничего , от слова - АБСОЛЮТНО. обьясните ему кто нибудь , что он просто кукла , говорящая голова , а так поступают с необразованными и крайне тупыми людьми , так называемые полезные идиоты ооооочень нужны алигархату .
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13.07.2023 00:23 Відповісти
МАЛАДЕЦ!
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13.07.2023 00:45 Відповісти
После опубликования подобного на Западе
На следующий день уходят в отставку
в Украине сделают морду кирпичом
И проигнорируют
Моду на МОРДУ КИРПИЧОМ
Ввел в украинскую политику президент Зеленский
Он в этом мастер
Большой мастер!
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13.07.2023 01:14 Відповісти
А ты дальше не можешь отмотать назад

Вот и всё,что надо знать о нашей правооохранительной системе, и судовой системе.
Главное ,что бы "специалист" ,при в общем то правильной подаче материала, "правильно"поставил запятую.
... и тогда годами можно мотать во все стороны, при этом повторяя,что у нас правовое государство.
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13.07.2023 09:56 Відповісти
 
 