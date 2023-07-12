Фігуранти справ Князєва та Насірова обговорювали, що Синюк був би хорошим керівником САП, але американці обрали іншого, – матеріали слідства

В матеріалах справ Князєва є звукозаписи, де один з підозрюваних, Олег Горецький та фігурант справи Насірова Олександр Глімбовський обговорюють, що заступник голови САП Андрій Синюк мав би очолити цю структуру.

Про це йдеться в статті Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ про скандал в САП, спричинений розслідуванням справи Князєва.

З матеріалів, які є у слідства випливає, що заступник керівника САП був знайомий з Горецьким.

Він також розповідав іншому підозрюваному у справі Князєва Горбунову про домовленості з заступником голови САП, що він для них подивиться справу про ОПЗ.

Також зафіксовано розмову Горецького з тестем фігуранта справ НАБУ Романа Насірова Олександом Глімбовським.

В розмові з ним Горецький знову згадує, що вони в діалозі з заступником керівника САП. "Как юристы, как специалисты". Далі він говорить наступне: "он хороший специалист, он должен был быть руководителем... они ж хотели его от Офиса назначить… но он как бы не свой.. непонятный.. поэтому выбрали Клименко, а его поставили замом.. ну он молодой.. и очень перспективный.. то есть, если американцы его поддержат, то я уверен, что рано или поздно.. ".

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Потім співрозмовник питає в Горецького про самого Клименка. На що поплічник Князєва відповідає: "он НАБУшник бывший.. понимаете, что это такое вообще? Это специалисты? Нет. Это вообще.. самое страшное.. вот когда с плеча..знаете как говорят: какую партию не создаем, получается КПСС.. какой правоохранительный орган – получается НКВД… они какую-то задачу получают и начинают ее делать… криво.. косо…. А ты дальше не можешь отмотать назад… ты потом не можешь отбелиться… а эти судьи все узаконивают…", - каже Горецький.