ОП и Кабмин не будут увольнять Галущенко и будут минимально комментировать расследование НАБУ, - Железняк
В Офисе Президента приняли решение минимально комментировать расследование НАБУ о коррупции в энергетике.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Эту информацию, отметил парламентарий, он проверил из четырех надежных и независимых друг от друга источников.
"По результатам всего вчерашнего дня, докладов правоохранителей (тех, что ручные), общения с командой - по состоянию на утро Президентом и Офисом принято решение:
- держать и дальше всех упомянутых людей на пленках, включая Галущенко и Гринчук, на должностях;
- минимально комментировать и максимально гасить скандал через свои СМИ/Телеграм;
- в случае вопросов говорить, что "не препятствуют расследованию" и суд разберется... ну через пару лет. А пока пусть все работает.
Именно такое поведение будет придерживаться и правительство во главе со Свириденко", - рассказал он.
По словам Железняка, в ОП и Кабмине не понимают, что люди, которые по 10-12 часов сидят без света, все видят.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
але ми тоді промовчали.. а тепер захлинаємось кров'ю, і вже нічого цим тварюкам не зробити...
" Хто ходив в шубі, той і ходитиме, а хто сосав лапу, той і далі буде сосати".
( Українське народне прислів'я).
Ну пошумимо ми на ЦН та в соцмережах і через тиждень все зійде нанівець бо нам знову зєрмакоміндічі кинуть "кістку" і знову ми будемо писати гнівні пости, щиро обурюючись і так далі по колу.
Що робити?
Я не знаю.