2 568 32

ОП и Кабмин не будут увольнять Галущенко и будут минимально комментировать расследование НАБУ, - Железняк

Кабмин не будет увольнять Галущенко и Гринчука

В Офисе Президента приняли решение минимально комментировать расследование НАБУ о коррупции в энергетике.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Эту информацию, отметил парламентарий, он проверил из четырех надежных и независимых друг от друга источников.

"По результатам всего вчерашнего дня, докладов правоохранителей (тех, что ручные), общения с командой - по состоянию на утро Президентом и Офисом принято решение:

  • держать и дальше всех упомянутых людей на пленках, включая Галущенко и Гринчук, на должностях;
  • минимально комментировать и максимально гасить скандал через свои СМИ/Телеграм;
  • в случае вопросов говорить, что "не препятствуют расследованию" и суд разберется... ну через пару лет. А пока пусть все работает.

Именно такое поведение будет придерживаться и правительство во главе со Свириденко", - рассказал он.

По словам Железняка, в ОП и Кабмине не понимают, что люди, которые по 10-12 часов сидят без света, все видят.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+17
Им похер. Чтобы понять когда нужно остановиться - нужны мозги. Эти пойдут нахрапом и по беспределу. Что еще можно говорить после дел Резникова, Трухина или Баканова? Теперь будет еще и дело Галущенко и Миндича.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:16 Ответить
+14
Це кінець зеленої влади. Цього вам не пробачать. І жодні виправдання, що це спецоперація фсб з повалення зеленського вам не допоможе
показать весь комментарий
11.11.2025 13:12 Ответить
+12
Ні, уряд весь має йти у відставку. Створення нового уряду - спасіння України має бути від всіх політичних сил і технократів. Ніяких більше ''слуг'', а то вони доведуть нас до цугундеру, до смерті.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:16 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 13:11 Ответить
Це кінець зеленої влади. Цього вам не пробачать. І жодні виправдання, що це спецоперація фсб з повалення зеленського вам не допоможе
показать весь комментарий
11.11.2025 13:12 Ответить
Им похер. Чтобы понять когда нужно остановиться - нужны мозги. Эти пойдут нахрапом и по беспределу. Что еще можно говорить после дел Резникова, Трухина или Баканова? Теперь будет еще и дело Галущенко и Миндича.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:16 Ответить
основним дзвіночком мало б стати справа вагнерівців і відвів військ в Золотому.
але ми тоді промовчали.. а тепер захлинаємось кров'ю, і вже нічого цим тварюкам не зробити...
показать весь комментарий
11.11.2025 13:48 Ответить
Я и в 2018-19 не молчал, и в 2019-2022 не молчал. Чуть-ли не благим матом кричал. Но кто это хотел услышать? Быдлу было абсолютно по@ер что им говорили и о чем их предупреждали. Им было "толькобынепорошенко".
показать весь комментарий
11.11.2025 14:03 Ответить
Начнут сдавать одного из ближайших к телу - посыплется вся система, вся пирамида по пи@дингу бабла. Поэтому будут держать до последнего.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:13 Ответить
Їм вже ніхто не вірить.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:13 Ответить
ОП та Кабмін - ІДІТЬ У СРАКУ по шпалам, ****, на 3000 км
показать весь комментарий
11.11.2025 13:14 Ответить
Ні, уряд весь має йти у відставку. Створення нового уряду - спасіння України має бути від всіх політичних сил і технократів. Ніяких більше ''слуг'', а то вони доведуть нас до цугундеру, до смерті.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:16 Ответить
Пора каштани на Хрещатику прикрашати зеленими іграшками, бо скоро Новий рік - рішати будемо
показать весь комментарий
11.11.2025 13:16 Ответить
Карсон, Рьошик, Тенор що це за підари?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:16 Ответить
Ето нових ліца від простого парєнька. Там жодного нормального, всі як на підбір.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:30 Ответить
А Ви стояли під дверима Офісу і слухали?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:16 Ответить
а де власне єрмак?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:17 Ответить
президент очень в общем прокомментировал ситуацию с коррупцией в єнергоатоме. сказал шо должна быть неотвратимость наказания. вопщим шо он за все хорошее, и против всего плохого
показать весь комментарий
11.11.2025 13:17 Ответить
і ніхера не буде ... вангую
показать весь комментарий
11.11.2025 13:18 Ответить
Цікаво, під якими "клікухами" фігурують на плівках ермак та зеля... !?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:18 Ответить
"Козирь" і "пішак"
показать весь комментарий
11.11.2025 13:27 Ответить
Если Миндич - это Карлсон, то по сюжету у него должен быть свой Малыш. Угадайте с одного раза кто это.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:38 Ответить
Гниди ЗЕлені обісралися по самі вуха,разом з "найкращим "за всі роки незалежності.Всі "дороги" ведуть в ОП значить до єрмака. ВСЕ БУДУТЬ РОБИТИ ЩОБ ВІДВЕСТИ ЗАГРОЗУ ВІД ЗААГОСПА
показать весь комментарий
11.11.2025 13:18 Ответить
та да. а що тут ше додаси.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:19 Ответить
Чого ж це Галущенко не з"їбався? - рилом не вийшов?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:19 Ответить
За ОДИН епізод хабаря "розслідують" - роками....потім до 10 років "волокитять "у судах...Ця справа ніколи не дійде навіть до суду...А ось дома в Швейцарії вже обживають нащадки,коханки та коханці...а також чергові прокурори,судді та генерали...
показать весь комментарий
11.11.2025 13:19 Ответить
да пох....
показать весь комментарий
11.11.2025 13:23 Ответить
Зелені покидьки до останнього будуть надіятись на дебілів, які їх досі підтримують, і на те, що і в цей раз їм вдасться вийти сухими з води
показать весь комментарий
11.11.2025 13:24 Ответить
Ну и что? Мы можем в соц.сетях, на УП, да где угодно биться головой об стену и взывать к справедливости. Зеленскому на это плевать. Слюной! Украина между Сциллой Путина и Харибдой Зеленского. За прошедшие сутки с начала этого ******* не услышал ни одного слова о том, как народу спастись в этой ситуации!
показать весь комментарий
11.11.2025 13:24 Ответить
Цугцванг зеленої влади
показать весь комментарий
11.11.2025 13:25 Ответить
Кодложидівське грабує державу яка є в стані важкої війни з кацапами. Наскільки треба бути покидьком без сорому і совісті?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:26 Ответить
Наївні люди, наївні ...
" Хто ходив в шубі, той і ходитиме, а хто сосав лапу, той і далі буде сосати".
( Українське народне прислів'я).
Ну пошумимо ми на ЦН та в соцмережах і через тиждень все зійде нанівець бо нам знову зєрмакоміндічі кинуть "кістку" і знову ми будемо писати гнівні пости, щиро обурюючись і так далі по колу.
Що робити?
Я не знаю.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:31 Ответить
Смарагдова клептократія
показать весь комментарий
11.11.2025 13:32 Ответить
Злочинне угрупування своїх не здає!
показать весь комментарий
11.11.2025 13:52 Ответить
 
 