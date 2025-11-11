ОП и Кабмин не будут увольнять Галущенко и будут минимально комментировать расследование НАБУ, - Железняк

В Офисе Президента приняли решение минимально комментировать расследование НАБУ о коррупции в энергетике.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Эту информацию, отметил парламентарий, он проверил из четырех надежных и независимых друг от друга источников.

"По результатам всего вчерашнего дня, докладов правоохранителей (тех, что ручные), общения с командой - по состоянию на утро Президентом и Офисом принято решение:

держать и дальше всех упомянутых людей на пленках, включая Галущенко и Гринчук, на должностях;

минимально комментировать и максимально гасить скандал через свои СМИ/Телеграм;

в случае вопросов говорить, что "не препятствуют расследованию" и суд разберется... ну через пару лет. А пока пусть все работает.

Именно такое поведение будет придерживаться и правительство во главе со Свириденко", - рассказал он.

По словам Железняка, в ОП и Кабмине не понимают, что люди, которые по 10-12 часов сидят без света, все видят.

