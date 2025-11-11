РУС
Еще в 2023 году "Энергоатом" помог уехать за границу экс-помощнику предателя Деркача Бояринцеву, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Еще в январе 2023 года "Энергоатом" помог вывезти за границу менеджера и экс-помощника нардепа-предателя Андрея Деркача - Олега Бояринцева.

Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"В январе прошлого года (2023. - Ред.) президент Энергоатома Котин (экс-глава уже Энергоатома, который тоже уже сбежал за границу) подписал 2-недельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании. С "правом выезда за границу", на что сам Котин вообще-то права не имеет. За границу господин Бояринцев выехал", - рассказал парламентарий.

Уже в отпуске он подал заявление на увольнение. 15 февраля "Энергоатом" уволил его с должности, выплатив компенсацию за отпуск.

Известно, что Бояринцев так и не вернулся в Украину.

Что предшествовало?

