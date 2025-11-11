Еще в 2023 году "Энергоатом" помог уехать за границу экс-помощнику предателя Деркача Бояринцеву, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Еще в январе 2023 года "Энергоатом" помог вывезти за границу менеджера и экс-помощника нардепа-предателя Андрея Деркача - Олега Бояринцева.
Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"В январе прошлого года (2023. - Ред.) президент Энергоатома Котин (экс-глава уже Энергоатома, который тоже уже сбежал за границу) подписал 2-недельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании. С "правом выезда за границу", на что сам Котин вообще-то права не имеет. За границу господин Бояринцев выехал", - рассказал парламентарий.
Уже в отпуске он подал заявление на увольнение. 15 февраля "Энергоатом" уволил его с должности, выплатив компенсацию за отпуск.
Известно, что Бояринцев так и не вернулся в Украину.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль