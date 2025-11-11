Ще у 2023 році "Енергоатом" допоміг виїхати за кордон експомічнику зрадника Деркача Бояринцеву, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Енергоатом допоміг втекти за кордон експомічнику Деркача Бояринцеву

Ще у січні 2023 року "Енергоатом" допоміг вивезти за кордон менеджера та експомічника нардепа-зрадника Андрія Деркача - Олега Бояринцева.

Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"В січні минулого року (2023. - Ред.) президент Енергоатома Котін (екс голова вже Енергоатому, який теж вже збіг за кордон) підписав 2-тижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії. З "правом виїзду закордон", на що сам Котін взагалі-то права не має. За кордон пан Бояринцев виїхав", - розповів парламентар.

Вже у відпустці він подав заяву на звільнення. 15 лютого "Енергоатом" звільнивши його з посади, виплативши компенсацію за відпустку.

Відомо, що Бояринцев так і не повернувся до України.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Гниле зелене болото
11.11.2025 12:59 Відповісти
Та ви шо? А хто всім заправляє в країні? Хто давав підробляти( фальшувати) плівки зустрічі Байдена і Порошенка російському агенту деркачу?
11.11.2025 13:13 Відповісти
Смарагдова клептократія
11.11.2025 13:29 Відповісти
 
 