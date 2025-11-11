Ще у 2023 році "Енергоатом" допоміг виїхати за кордон експомічнику зрадника Деркача Бояринцеву, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Ще у січні 2023 року "Енергоатом" допоміг вивезти за кордон менеджера та експомічника нардепа-зрадника Андрія Деркача - Олега Бояринцева.

Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"В січні минулого року (2023. - Ред.) президент Енергоатома Котін (екс голова вже Енергоатому, який теж вже збіг за кордон) підписав 2-тижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії. З "правом виїзду закордон", на що сам Котін взагалі-то права не має. За кордон пан Бояринцев виїхав", - розповів парламентар.

Вже у відпустці він подав заяву на звільнення. 15 лютого "Енергоатом" звільнивши його з посади, виплативши компенсацію за відпустку.

Відомо, що Бояринцев так і не повернувся до України.





Що передувало?

