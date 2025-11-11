3 237 3
Ще у 2023 році "Енергоатом" допоміг виїхати за кордон експомічнику зрадника Деркача Бояринцеву, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Ще у січні 2023 року "Енергоатом" допоміг вивезти за кордон менеджера та експомічника нардепа-зрадника Андрія Деркача - Олега Бояринцева.
Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"В січні минулого року (2023. - Ред.) президент Енергоатома Котін (екс голова вже Енергоатому, який теж вже збіг за кордон) підписав 2-тижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії. З "правом виїзду закордон", на що сам Котін взагалі-то права не має. За кордон пан Бояринцев виїхав", - розповів парламентар.
Вже у відпустці він подав заяву на звільнення. 15 лютого "Енергоатом" звільнивши його з посади, виплативши компенсацію за відпустку.
Відомо, що Бояринцев так і не повернувся до України.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sea Wolf
показати весь коментар11.11.2025 12:59 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Kozyuk
показати весь коментар11.11.2025 13:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Юрій Борисов
показати весь коментар11.11.2025 13:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль