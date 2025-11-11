"Енергоатом" стверджує, що крадіжка 100 мільйонів доларів не нашкодила компанії
Колектив товариства "Енергоатом" працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві АТ "НАЕК "Енергоатом".
Як зазначається, головним завданням для АТ залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави.
Ремонти енергоблоків
"Енергоатом" вже розпочав підготовку до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році. Це стратегічна робота, спрямована на подальше підвищення надійності обладнання та стабільність роботи атомних станцій у майбутньому.
Викриття корупції
Окремо зазначається, що випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом", а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій.
"Енергоатом був і залишається опорою енергетичної системи України, разом з нашими партнерами ми забезпечуємо надійну роботу об’єктів ядерної енергетики і безперебійне постачання електроенергії для потреб України", - резюмують у товаристві.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Ну вкрали 100 лямів баксів грошей платників податків. Можливо що навіть американських, ну а вам **** з того, бидло? Чвякайте телемарафєт і не заважайте поважним панам тягати мільйони чумаданами.
П.С. , зебіли ви можете пригадати хоч 1 випадок подібної потужної сцяки в очі людям коли корефанів президента просто спіймила за руку - при Порошенку?
А як щодо крадіжок на будівництві захисних конструкцій? Геть не вплинув? Тоді і далі будете красти бо ніяк не впливає.
Чехи донатили на ракети "Фламінго",зібрали більше чим на дві.(12,6млн.грн).Якщо тільки в Енергоатомі розкрита схема на 100 млн.$(4,2млрд грн. : 6млн.ціна однієї"Фламінго"=700штук.
ЗЕленський каже що грошей нема на ракети і дрони,а тут друзі та ставленики тільки в Енергоатомі сперли 700 ракет.
