"Енергоатом" стверджує, що крадіжка 100 мільйонів доларів не нашкодила компанії

Колектив товариства "Енергоатом" працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві АТ "НАЕК "Енергоатом".

Як зазначається, головним завданням для АТ залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави.

Ремонти енергоблоків

"Енергоатом" вже розпочав підготовку до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році. Це стратегічна робота, спрямована на подальше підвищення надійності обладнання та стабільність роботи атомних станцій у майбутньому.

Також читайте: "Енергоатом" проведе спецзасідання наглядової ради через підозри у корупції працівників компанії

Викриття корупції

Окремо зазначається, що випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом", а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій.

"Енергоатом був і залишається опорою енергетичної системи України, разом з нашими партнерами ми забезпечуємо надійну роботу об’єктів ядерної енергетики і безперебійне постачання електроенергії для потреб України", - резюмують у товаристві.

Читайте: Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП, - Свириденко

Що передувало?

Читайте: Без "благословення" з найвищих кабінетів корупційна схема в "Енергоатомі" не існувала б, - нардепка "Голосу" Совсун