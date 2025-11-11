"Енергоатом" стверджує, що крадіжка 100 мільйонів доларів не нашкодила компанії

Колектив товариства "Енергоатом" працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві АТ "НАЕК "Енергоатом".

Як зазначається, головним завданням для АТ залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави.

Ремонти енергоблоків

"Енергоатом" вже розпочав підготовку до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році. Це стратегічна робота, спрямована на подальше підвищення надійності обладнання та стабільність роботи атомних станцій у майбутньому.

Також читайте: "Енергоатом" проведе спецзасідання наглядової ради через підозри у корупції працівників компанії

Викриття корупції

Окремо зазначається, що випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом", а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій.

"Енергоатом був і залишається опорою енергетичної системи України, разом з нашими партнерами ми забезпечуємо надійну роботу об’єктів ядерної енергетики і безперебійне постачання електроенергії для потреб України", - резюмують у товаристві.

Читайте: Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП, - Свириденко

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Читайте: Без "благословення" з найвищих кабінетів корупційна схема в "Енергоатомі" не існувала б, - нардепка "Голосу" Совсун

Топ коментарі
Якщо спіздили стільки бабла і шкоди не завдали, то можливо нас (населення та підприємців) хтось серйозно найобує з тарифами?
показати весь коментар
11.11.2025 10:49 Відповісти
вкрадене - то капля в морі! вони знають як працюючи в посиленному режимі відбити собі ще більше.
показати весь коментар
11.11.2025 10:48 Відповісти
Потужний струмінь жовтої рідини (після охолодження реакторів) полетів людям у вічі і вуха.... Він має загасити палаючі пердаки.
показати весь коментар
11.11.2025 10:49 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
11.11.2025 10:46 Відповісти
11.11.2025 11:19 Відповісти
Тобто корупцію таки визнали! Це пеоший крок до виправлення. І це бачать всі державні органи ідержавні підприємства.
11.11.2025 10:47 Відповісти
Та де. Якщо в заяві дійсно так написано, то це,так, просто якийсь випадок
11.11.2025 13:08 Відповісти
Цікаве кіно, гроші скіздили, а шкоди нема. Мабуть еті упирі державні гроші зі своїми порубали.
11.11.2025 10:48 Відповісти
Попутали
11.11.2025 10:49 Відповісти
А в Тік-Тоці кажуть, шо то все ХВЕЙК
11.11.2025 11:20 Відповісти
Для них шкоди дійсно нема, підняли тарифи для населення і все в ажурі! Маю думку, що скоро знову будуть піднімати тему, що в Україні тарифи на мешканців України значно "нижчі" ніж в ЄВ і США, тому треба ще підняти на 100 відсотків, бо так вимагає МФС! 🤬
11.11.2025 12:18 Відповісти
Випадок з корупцією, може і не завдав шкоди активам товариства, але точно завдав шкоди українцям
11.11.2025 10:48 Відповісти
"... Акціонерне товариство «НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що..." - черговий радник повідомив чи хтось із наглядової ради?
Хто там тексти такі дебільні пише?
11.11.2025 10:49 Відповісти
КанЄшно не завдав. ПиНдили десятиліттями і нічого... Подумаєш попались... Ключові ХВігури вже за бугром пуза гріють на теплих морях, а жадібних лохів-стрЄлочників в кращому випадку посадять, їх не жалко. Потім пройде час інші начнуть мутити...
11.11.2025 10:50 Відповісти
Побув біля корита - дай іншим. Черга стоїть.
11.11.2025 10:53 Відповісти
Так так воно ж і є. Так воно було і при імперії, так було і при комуняках, а після розпаду совка взагалі корупця розквітла та прогресує. І це ж ми не все знаємо... Куди не ткни крадії на крадіях та крадіями поганяють. Навіть, якщо якась людина і чесна випадково попадає до влади, хочааааа... Випадково туди ніхто не попадає, то її або "з'їдять", або зроблять таким же крадієм.
11.11.2025 11:05 Відповісти
"випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом". Крепкий кретинизм в заявлении государственной компании. А откаты с каких делов? Из завышения цен или приписок (невыполненных работ) . Или откаты делались подрядчиками себе в убыток? И делается вывод об отсутствии ущерба.
11.11.2025 10:50 Відповісти
Активам не завдав шкоди, **** не ясно.
Ну вкрали 100 лямів баксів грошей платників податків. Можливо що навіть американських, ну а вам **** з того, бидло? Чвякайте телемарафєт і не заважайте поважним панам тягати мільйони чумаданами.

П.С. , зебіли ви можете пригадати хоч 1 випадок подібної потужної сцяки в очі людям коли корефанів президента просто спіймила за руку - при Порошенку?
Ваня-Ваня, голос! чмо подоляцьке ))
11.11.2025 10:50 Відповісти
"не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій."
А як щодо крадіжок на будівництві захисних конструкцій? Геть не вплинув? Тоді і далі будете красти бо ніяк не впливає.
11.11.2025 10:51 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 10/11.2025р.: "Мафіозна структура Зеленського-Міндича-Галущенко перетворила США в центр конвертації і обналу незаконно виведених коштів у розмірі майже $1 млрд. НАБУ скромно замовчує ключовий факт цієї злочинної афери - транспортування готівкових сум через систему дипломатичних перевезень, що ставить під питання затримання працівників американського посольства. Кошти переводились в США саме з Болгарії , про аферу з "атомними реакторами" якої ми неодноразово писали".
11.11.2025 10:54 Відповісти
Працює в посиленому режимі - ******* гроші в турборежимі?
11.11.2025 10:55 Відповісти
Звичайно, подумаєш вкрали і відмили пару сотень мільйонів доларів допомоги американських платників податків.
11.11.2025 10:59 Відповісти
Так це тільки тих, що задокументували
11.11.2025 11:13 Відповісти
Спробую запропонувати декілька речень для початку прес-службі шанованої компанії. " Після небаченої раніше атаки підлі кацапи на цьому не вгамувалися і, розуміючи, що не можуть зламати волю до опору, застосували ще більш масштабну підлу, ницу інформаційну компанію проти головного виробника електроенергії. Але, незважаючи на всі негаразди, компанія продовжує працювати, в посиленому режимі проводяться засідання, атмосферні і панельні дискусії, виробляється електроенергія....." Не буду відбирати хліб у прохвесіаналів.
11.11.2025 11:01 Відповісти
Тобто ще не все вкрали. Яка чудова заява!
11.11.2025 11:03 Відповісти
Та яка там шкода, сто лямів зелені і блекаути. Свєта Гринчук все розрулить.
11.11.2025 11:05 Відповісти
а що там з укриттями? теж будуються в посиленому режимі?
11.11.2025 11:06 Відповісти
А от укриття залишилися на папері...не на часі..😁
11.11.2025 11:25 Відповісти
Навпаки, цей випадок не тільки не завдав шкоди, а лише підкреслив незбагненну і небачену ніде раніше жагу компанії до підкорень і нових звершень в енергетиці. Всі об'єкти компанії працюють в штатному режимі. Радіаційний фон на промислових майданчиках в межах норми.
11.11.2025 11:09 Відповісти
не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом" ....Це як? Гроші спі...ені захист не побудован і ніякої шкоди....зелені потвори мають усіх за лохів...
11.11.2025 11:11 Відповісти
Отже на нарах повинна сидіти вся наглядова рада і керівництво Енергоатома . Вони в темі і в долі. Чекаємо результатів.
11.11.2025 11:19 Відповісти
Ага,можна красти й далі..лохи повірять ,ще й тарифи їм піднімуть..😊
11.11.2025 11:24 Відповісти
Коли прийшли ЗЕбіли до влади:"Та тут грошей і внукам хвате!"
Чехи донатили на ракети "Фламінго",зібрали більше чим на дві.(12,6млн.грн).Якщо тільки в Енергоатомі розкрита схема на 100 млн.$(4,2млрд грн. : 6млн.ціна однієї"Фламінго"=700штук.
ЗЕленський каже що грошей нема на ракети і дрони,а тут друзі та ставленики тільки в Енергоатомі сперли 700 ракет.
11.11.2025 11:46 Відповісти
Ага. Продовжуйте пиз...и. Ми тільки для лохів тарифи піднімемо, а так всьо нормально
11.11.2025 11:51 Відповісти
Енергоатом працює в посиленому режимі. Потрібно десь ховати, а вже нікуди!

11.11.2025 12:04 Відповісти
"випадок із корупцією не завдав шкоди активам товариства... "

словоблуды...блть
так и представляю себе, как заинтересанты морщили лбы и выдумывали эту витиеватую формулировку...

Стыдобище....
11.11.2025 12:11 Відповісти
пішов тільки на пользу
11.11.2025 12:38 Відповісти
Тобто корупції в компанії аж по коліна, але вона "не заважає"
11.11.2025 15:36 Відповісти
 
 