Без "благословення" з найвищих кабінетів корупційна схема в "Енергоатомі" не існувала б, - нардепка "Голосу" Совсун

Народна депутатка із фракції "Голос" Інна Совсун прокоментувала викриття НАБУ й САП схем розкрадання у сфері енергетики. На думку парламентарки, без "благословення" з найвищих кабінетів — ця схема не існувала б.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"НАБУ викрило корупцію топрівня в Енергоатомі, яка тягнеться аж до мocкви. Все вказує на те, що Галущенко причетний до державної зради", - пише депутатка.

Про схему

"Викрита схема досить проста й нехитра — постачальникам державного Енергоатому платять за товари та послуги лише після відкату у 10-15%. Цікавіше, хто цим операційно керував. Підозрюють радника вже колишнього міністра енергетики — а тепер міністра юстиції — Германа Галущенка. Далі мільйони доларів йшли усім зацікавленим сторонам — про них, я думаю, ми почуємо більше. Але зокрема на відмивання грошей до МОСКВИ через ексколегу Галущенка, а нині сенатора у рф — Деркача (!!!). Ентузіастам бувало складно — не просто ж, певно, тягати у спортивних сумках по півтора мільйона. І що ми маємо? Якийсь радник міністра заходить у найбільшу державну компанію і роздає вказівки директорам та голові правління — кому платити й коли. Все строго за стандартами корпоративного управління державної компанії, яке так не хотіли реформувати у владі, аж ногами впиралися", - заявила Совсун.

Парламентарка задалася питанням, звідки у радника такі повноваження?

"Гіпноз? Високий професіоналізм? Погрози? Чи, може, відповідь простіша — мандат від того, кому він "радив"? А той, кому радили, судячи з усього, орієнтувався на пана Міндіча. Який — якось дуже показово — зник з України за кілька годин до обшуків НАБУ. Збіглося, буває", - пише далі Совсун.

За її словами, команда потокових ентузіастів не гидувала будь-якими закупівлями.

"Ремонт енергетичного обладнання після обстрілів, поки в країні тривають відключення? Хай постачальник буде слухняним, поділиться часткою, а тоді заплатимо. Захисні споруди? То, звісно, "гроші в землю" (за словами одного з фігурантів на плівках), але якщо треба, то й тут краще "свої" 15% не проґавити. Цікаво, президент запише відосик із повторним поясненням, хто саме не забезпечив захист критичного енергетичного обладнання? Після виявлення нових цікавих фактів від НАБУ", - заявила вона.

Окрім цього, депутатка висловила переконання, що без "благословення" з найвищих кабінетів — ця схема не існувала б.

"Не секрет, що довкола Енергоатому роками вирувала корупція. І так само не секрет, що без "благословення" з найвищих кабінетів — ця схема не мала б жодних шансів на життя", - пише Совсун.

Відповідальність для всіх причетних

Нардепка додала, що за системну корупцію у воєнний час мають нести відповідальність не лише виконавці, а й усі бенефіціари.

"Ті, хто сидів і все ще сидить дуже високо. Сподіваюся, правоохоронні органи зможуть довести їхню причетність. Бо якщо під час війни, коли рахунок іде на людські життя, хтось надумав рахувати лише свої відкати — чекати терпіння від суспільства марно. Воно давно вичерпане", - підсумувала Совсун.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

В ОПі кубло мародерів
10.11.2025 23:30 Відповісти
Те саме і тцк без вказівки зверху цей бандитизм не був би.
Те саме і тцк без вказівки зверху цей бандитизм не був би.
Це і "козі" зрозуміло.
В ОПі кубло мародерів
Нарешті, почали публічно...
З Трампом жарти погані, типу агентакраснова.Нарвалися зеленкуваті..
Сирійці на ділі показали методику очистки авгієвих конюшен у привладних, шляхом простої, але міцної вірьовки!! З дотриманням результатів, без отих процесуально-процедурних портновськими суддівськими маніпуляцій, як з беркутньою та убивцями Патріотів, під час Майдану!
Нічого не зміниця. Як розкрадав Зе і Ко Україну, так і буде рокрадати. Як імітував діяльність на посаді президента, так і далі буде суфльорити для слабких розумом " вібарців"

Якщо населення України- інфантільні рибки- гупі, то популісти типу Зеленьського, будуть завжди при владі.
Не завжди!
А поки ЕС не змилостивиться, в не скаже офіційно - любі друзі мої малороси-голосувальники, ваш през не лігітимний. Оголошуйте його поза законом! Та переходьте під пряме керівництво консулату/директорату від ЕС
Смысл это печатать, говорить, орать, доказывать, называть имена---- ну нахера??? Просрано, стырено всё и давно. Валите на последнего? Валите! Поможет? Кому если да?
Согласен. Все украли ещё при Порошенко и валить на последнего, а, там более называть имена, уж точно не на часі
Ага... Ти з оцих 73х?
А Вы о сарказме что-то слышали? Судя по Вашей привычке тыкать незнакомым, вряд ли
Ага не только слышал но и видел...)) Сарказм такая штука, что его еще нужно уметь преподнести
Вороги України мають бути знищені ! Крапка.
Кажуть ***** американській допомозі... А може й європейській ((( НАБУ накопало пачки долярів з папірцями/наліпками банків з Гамерики...
Не завжди, але на цей раз, нардепа правду каже.
Це одне кубло з міндічами, кліменками жернаковими, єрмаками, татаровими і радами *********** і *********** наємами з міловановими
Обкурений ішак - верхівка зради.
Не пам'ятаєте хто лобіював будівництво двох реакторів, доречі російських перекуплених у Болгарії?
Така корупція не просто не могла існувати без покривання з самого верху, а скорше за все була організована саме там. Як якійсь бувші, третьорядні чиновники та ділки могли контролювати 200 млрд. гривень та державні платежі на держзамовлення? Це неможливо без прямого сприяння на рівні кабінету міністрів, силовиків та ОПУ. Головне кубло там, ну і ще в у рашистів в москві та у кабінеті Деркача. Тут не тільки банальна корупція, а і держзрада
Зеленський! може припиниш бавитись самопіаром і записувати безкінечні "патріотичні" відосики? може нарешті станеш думати про державу??
