Без "благословення" з найвищих кабінетів корупційна схема в "Енергоатомі" не існувала б, - нардепка "Голосу" Совсун

Народна депутатка із фракції "Голос" Інна Совсун прокоментувала викриття НАБУ й САП схем розкрадання у сфері енергетики. На думку парламентарки, без "благословення" з найвищих кабінетів — ця схема не існувала б.

"НАБУ викрило корупцію топрівня в Енергоатомі, яка тягнеться аж до мocкви. Все вказує на те, що Галущенко причетний до державної зради", - пише депутатка.

Про схему

"Викрита схема досить проста й нехитра — постачальникам державного Енергоатому платять за товари та послуги лише після відкату у 10-15%. Цікавіше, хто цим операційно керував. Підозрюють радника вже колишнього міністра енергетики — а тепер міністра юстиції — Германа Галущенка. Далі мільйони доларів йшли усім зацікавленим сторонам — про них, я думаю, ми почуємо більше. Але зокрема на відмивання грошей до МОСКВИ через ексколегу Галущенка, а нині сенатора у рф — Деркача (!!!). Ентузіастам бувало складно — не просто ж, певно, тягати у спортивних сумках по півтора мільйона. І що ми маємо? Якийсь радник міністра заходить у найбільшу державну компанію і роздає вказівки директорам та голові правління — кому платити й коли. Все строго за стандартами корпоративного управління державної компанії, яке так не хотіли реформувати у владі, аж ногами впиралися", - заявила Совсун.

Парламентарка задалася питанням, звідки у радника такі повноваження?

"Гіпноз? Високий професіоналізм? Погрози? Чи, може, відповідь простіша — мандат від того, кому він "радив"? А той, кому радили, судячи з усього, орієнтувався на пана Міндіча. Який — якось дуже показово — зник з України за кілька годин до обшуків НАБУ. Збіглося, буває", - пише далі Совсун.

За її словами, команда потокових ентузіастів не гидувала будь-якими закупівлями.

"Ремонт енергетичного обладнання після обстрілів, поки в країні тривають відключення? Хай постачальник буде слухняним, поділиться часткою, а тоді заплатимо. Захисні споруди? То, звісно, "гроші в землю" (за словами одного з фігурантів на плівках), але якщо треба, то й тут краще "свої" 15% не проґавити. Цікаво, президент запише відосик із повторним поясненням, хто саме не забезпечив захист критичного енергетичного обладнання? Після виявлення нових цікавих фактів від НАБУ", - заявила вона.

Окрім цього, депутатка висловила переконання, що без "благословення" з найвищих кабінетів — ця схема не існувала б.

"Не секрет, що довкола Енергоатому роками вирувала корупція. І так само не секрет, що без "благословення" з найвищих кабінетів — ця схема не мала б жодних шансів на життя", - пише Совсун.

Відповідальність для всіх причетних

Нардепка додала, що за системну корупцію у воєнний час мають нести відповідальність не лише виконавці, а й усі бенефіціари.

"Ті, хто сидів і все ще сидить дуже високо. Сподіваюся, правоохоронні органи зможуть довести їхню причетність. Бо якщо під час війни, коли рахунок іде на людські життя, хтось надумав рахувати лише свої відкати — чекати терпіння від суспільства марно. Воно давно вичерпане", - підсумувала Совсун.

Що передувало?

