Без "благословения" из высших кабинетов коррупционная схема в "Энергоатоме" не существовала бы, - нардеп "Голоса" Совсун

Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун прокомментировала разоблачение НАБУ и САП схем хищения в сфере энергетики. По мнению парламентария, без "благословения" из высших кабинетов эта схема не существовала бы.

"НАБУ разоблачило коррупцию топ-уровня в "Энергоатоме", которая тянется аж до Москвы. Все указывает на то, что Галущенко причастен к государственной измене", - пишет депутат.

О схеме

"Разоблаченная схема довольно проста и незамысловата — поставщикам государственного Энергоатома платят за товары и услуги только после отката в 10-15%. Интереснее, кто этим операционно руководил. Подозревают советника уже бывшего министра энергетики — а теперь министра юстиции — Германа Галущенко. Далее миллионы долларов шли всем заинтересованным сторонам — о них, я думаю, мы услышим больше. Но в частности на отмывание денег в МОСКВУ через экс-коллегу Галущенко, а ныне сенатора в РФ — Деркача (!!!). Энтузиастам бывало сложно — не просто же, наверное, таскать в спортивных сумках по полтора миллиона. И что мы имеем? Какой-то советник министра заходит в крупнейшую государственную компанию и раздает указания директорам и председателю правления — кому платить и когда. Все строго по стандартам корпоративного управления государственной компании, которое так не хотели реформировать во власти, что даже ногами упирались", — заявила Совсун.

Парламентарий задалась вопросом, откуда у советника такие полномочия?

"Гипноз? Высокий профессионализм? Угрозы? Или, может, ответ проще — мандат от того, кому он "советовал"? А тот, кому советовали, судя по всему, ориентировался на господина Миндича. Который — как-то очень показательно — исчез из Украины за несколько часов до обысков НАБУ. Совпало, бывает", — пишет далее Совсун.

По ее словам, команда потоковых энтузиастов не брезговала любыми закупками.

"Ремонт энергетического оборудования после обстрелов, пока в стране продолжаются отключения? Пусть поставщик будет послушным, поделится долей, а потом заплатим. Защитные сооружения? Это, конечно, "деньги в землю" (по словам одного из фигурантов на пленках), но если нужно, то и здесь лучше "свои" 15% не упустить. Интересно, президент запишет видео с повторным объяснением, кто именно не обеспечил защиту критического энергетического оборудования? После выявления новых интересных фактов от НАБУ", - заявила она.

Кроме того, депутат выразила убеждение, что без "благословения" из высших кабинетов — эта схема не существовала бы.

"Не секрет, что вокруг Энергоатома годами бушевала коррупция. И также не секрет, что без "благословения" из высших кабинетов – эта схема не имела бы никаких шансов на жизнь", – пишет Совсун.

Ответственность для всех причастных

Нардеп добавила, что за системную коррупцию в военное время должны нести ответственность не только исполнители, но и все бенефициары.

"Те, кто сидел и все еще сидит очень высоко. Надеюсь, правоохранительные органы смогут доказать их причастность. Потому что если во время войны, когда счет идет на человеческие жизни, кто-то надумал считать только свои откаты — ждать терпения от общества бесполезно. Оно давно исчерпано", - подытожила Совсун.

Что предшествовало?

