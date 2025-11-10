РУС
Новости Коррупция в энергетике
1 136 10

Без "благословения" из высших кабинетов коррупционная схема в "Энергоатоме" не существовала бы, - нардеп "Голоса" Совсун

Коррупция в "Энергоатоме": Совсун: Схема не работала бы без участия "высших кабинетов"

Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун прокомментировала разоблачение НАБУ и САП схем хищения в сфере энергетики. По мнению парламентария, без "благословения" из высших кабинетов эта схема не существовала бы.

Об этом она написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"НАБУ разоблачило коррупцию топ-уровня в "Энергоатоме", которая тянется аж до Москвы. Все указывает на то, что Галущенко причастен к государственной измене", - пишет депутат.

О схеме

"Разоблаченная схема довольно проста и незамысловата — поставщикам государственного Энергоатома платят за товары и услуги только после отката в 10-15%. Интереснее, кто этим операционно руководил. Подозревают советника уже бывшего министра энергетики — а теперь министра юстиции — Германа Галущенко. Далее миллионы долларов шли всем заинтересованным сторонам — о них, я думаю, мы услышим больше. Но в частности на отмывание денег в МОСКВУ через экс-коллегу Галущенко, а ныне сенатора в РФ — Деркача (!!!). Энтузиастам бывало сложно — не просто же, наверное, таскать в спортивных сумках по полтора миллиона. И что мы имеем? Какой-то советник министра заходит в крупнейшую государственную компанию и раздает указания директорам и председателю правления — кому платить и когда. Все строго по стандартам корпоративного управления государственной компании, которое так не хотели реформировать во власти, что даже ногами упирались", — заявила Совсун.

Парламентарий задалась вопросом, откуда у советника такие полномочия?

"Гипноз? Высокий профессионализм? Угрозы? Или, может, ответ проще — мандат от того, кому он "советовал"? А тот, кому советовали, судя по всему, ориентировался на господина Миндича. Который — как-то очень показательно — исчез из Украины за несколько часов до обысков НАБУ. Совпало, бывает", — пишет далее Совсун.

По ее словам, команда потоковых энтузиастов не брезговала любыми закупками.

"Ремонт энергетического оборудования после обстрелов, пока в стране продолжаются отключения? Пусть поставщик будет послушным, поделится долей, а потом заплатим. Защитные сооружения? Это, конечно, "деньги в землю" (по словам одного из фигурантов на пленках), но если нужно, то и здесь лучше "свои" 15% не упустить. Интересно, президент запишет видео с повторным объяснением, кто именно не обеспечил защиту критического энергетического оборудования? После выявления новых интересных фактов от НАБУ", - заявила она.

Кроме того, депутат выразила убеждение, что без "благословения" из высших кабинетов — эта схема не существовала бы.

"Не секрет, что вокруг Энергоатома годами бушевала коррупция. И также не секрет, что без "благословения" из высших кабинетов – эта схема не имела бы никаких шансов на жизнь", – пишет Совсун.

Ответственность для всех причастных

Нардеп добавила, что за системную коррупцию в военное время должны нести ответственность не только исполнители, но и все бенефициары.

"Те, кто сидел и все еще сидит очень высоко. Надеюсь, правоохранительные органы смогут доказать их причастность. Потому что если во время войны, когда счет идет на человеческие жизни, кто-то надумал считать только свои откаты — ждать терпения от общества бесполезно. Оно давно исчерпано", - подытожила Совсун.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Автор: 

Деркач Андрей (141) коррупция (8663) Энергоатом (417) Совсун Инна (77) Галущенко Герман (263)
Те саме і тцк без вказівки зверху цей бандитизм не був би.
10.11.2025 23:28 Ответить
В ОПі кубло мародерів
10.11.2025 23:30 Ответить
Нарешті, почали публічно...
З Трампом жарти погані, типу агентакраснова.Нарвалися зеленкуваті..
10.11.2025 23:31 Ответить
10.11.2025 23:31 Ответить
Україна прречена!!!Замість придавити гниду ЗЕ в 2022р мудрий наріт спостерігає,як його знищує боневтік.Скандал утрясеться і все по новому,тільки інші фамілії будуть.
10.11.2025 23:33 Ответить
Сирійці на ділі показали методику очистки авгієвих конюшен у привладних, шляхом простої, але міцної вірьовки!! З дотриманням результатів, без отих процесуально-процедурних портновськими суддівськими маніпуляцій, як з беркутньою та убивцями Патріотів, під час Майдану!
11.11.2025 00:23 Ответить
Нічого не зміниця. Як розкрадав Зе і Ко Україну, так і буде рокрадати. Як імітував діяльність на посаді президента, так і далі буде суфльорити для слабких розумом " вібарців"

Якщо населення України- інфантільні рибки- гупі, то популісти типу Зеленьського, будуть завжди при владі.
10.11.2025 23:49 Ответить
Смысл это печатать, говорить, орать, доказывать, называть имена---- ну нахера??? Просрано, стырено всё и давно. Валите на последнего? Валите! Поможет? Кому если да?
11.11.2025 00:14 Ответить
Вороги України мають бути знищені ! Крапка.
11.11.2025 00:16 Ответить
 
 