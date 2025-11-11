РУС
Новости Коррупция в энергетике
813 30

"Энергоатом" работает в усиленном режиме, а случай с коррупцией не нанес ущерба активам общества, - заявление

енергоатом

Коллектив общества "Энергоатом" работает в усиленном режиме, обеспечивая стабильное производство около 60% электроэнергии страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении АО "НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается, главной задачей для АО остается надежная, стабильная и безопасная эксплуатация атомных электростанций Украины, что гарантирует энергетическую безопасность государства.

Ремонты энергоблоков

"Энергоатом" уже начал подготовку к планово-предупредительным ремонтам энергоблоков в 2026 году. Это стратегическая работа, направленная на дальнейшее повышение надежности оборудования и стабильность работы атомных станций в будущем.

Читайте также: "Энергоатом" проведет спецзаседание наблюдательного совета из-за подозрений в коррупции сотрудников компании

Разоблачение коррупции

Отдельно отмечается, что случай, произошедший в компании, не нанес ущерба активам и финансовому состоянию АО "НАЭК "Энергоатом", а также не повлиял на выполнение производственных планов и безопасность эксплуатации атомных станций.

"Энергоатом был и остается опорой энергетической системы Украины, вместе с нашими партнерами мы обеспечиваем надежную работу объектов ядерной энергетики и бесперебойную поставку электроэнергии для нужд Украины", - резюмируют в обществе.

Читайте: Правительство ожидает результатов процессуальных действий в отношении "Энергоатома" и готово содействовать НАБУ и САП, - Свириденко

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте: Без "благословения" из высших кабинетов коррупционная схема в "Энергоатоме" не существовала бы, - нардеп "Голоса" Совсун

Автор: 

коррупция (8682) Энергоатом (417)
Топ комментарии
+9
Якщо спіздили стільки бабла і шкоди не завдали, то можливо нас (населення та підприємців) хтось серйозно найобує з тарифами?
показать весь комментарий
11.11.2025 10:49 Ответить
+8
Потужний струмінь жовтої рідини (після охолодження реакторів) полетів людям у вічі і вуха.... Він має загасити палаючі пердаки.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:49 Ответить
+7
вкрадене - то капля в морі! вони знають як працюючи в посиленному режимі відбити собі ще більше.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:48 Ответить
🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.11.2025 10:46 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 11:19 Ответить
Тобто корупцію таки визнали! Це пеоший крок до виправлення. І це бачать всі державні органи ідержавні підприємства.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:47 Ответить
Цікаве кіно, гроші скіздили, а шкоди нема. Мабуть еті упирі державні гроші зі своїми порубали.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:48 Ответить
Попутали
показать весь комментарий
11.11.2025 10:49 Ответить
А в Тік-Тоці кажуть, шо то все ХВЕЙК
показать весь комментарий
11.11.2025 11:20 Ответить
Випадок з корупцією, може і не завдав шкоди активам товариства, але точно завдав шкоди українцям
показать весь комментарий
11.11.2025 10:48 Ответить
"... Акціонерне товариство «НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що..." - черговий радник повідомив чи хтось із наглядової ради?
Хто там тексти такі дебільні пише?
показать весь комментарий
11.11.2025 10:49 Ответить
КанЄшно не завдав. ПиНдили десятиліттями і нічого... Подумаєш попались... Ключові ХВігури вже за бугром пуза гріють на теплих морях, а жадібних лохів-стрЄлочників в кращому випадку посадять, їх не жалко. Потім пройде час інші начнуть мутити...
показать весь комментарий
11.11.2025 10:50 Ответить
Побув біля корита - дай іншим. Черга стоїть.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:53 Ответить
Так так воно ж і є. Так воно було і при імперії, так було і при комуняках, а після розпаду совка взагалі корупця розквітла та прогресує. І це ж ми не все знаємо... Куди не ткни крадії на крадіях та крадіями поганяють. Навіть, якщо якась людина і чесна випадково попадає до влади, хочааааа... Випадково туди ніхто не попадає, то її або "з'їдять", або зроблять таким же крадієм.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:05 Ответить
"випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом". Крепкий кретинизм в заявлении государственной компании. А откаты с каких делов? Из завышения цен или приписок (невыполненных работ) . Или откаты делались подрядчиками себе в убыток? И делается вывод об отсутствии ущерба.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:50 Ответить
Активам не завдав шкоди, **** не ясно.
Ну вкрали 100 лямів баксів грошей платників податків. Можливо що навіть американських, ну а вам **** з того, бидло? Чвякайте телемарафєт і не заважайте поважним панам тягати мільйони чумаданами.

П.С. , зебіли ви можете пригадати хоч 1 випадок подібної потужної сцяки в очі людям коли корефанів президента просто спіймила за руку - при Порошенку?
Ваня-Ваня, голос! чмо подоляцьке ))
показать весь комментарий
11.11.2025 10:50 Ответить
"не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій."
А як щодо крадіжок на будівництві захисних конструкцій? Геть не вплинув? Тоді і далі будете красти бо ніяк не впливає.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:51 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 10/11.2025р.: "Мафіозна структура Зеленського-Міндича-Галущенко перетворила США в центр конвертації і обналу незаконно виведених коштів у розмірі майже $1 млрд. НАБУ скромно замовчує ключовий факт цієї злочинної афери - транспортування готівкових сум через систему дипломатичних перевезень, що ставить під питання затримання працівників американського посольства. Кошти переводились в США саме з Болгарії , про аферу з "атомними реакторами" якої ми неодноразово писали".
показать весь комментарий
11.11.2025 10:54 Ответить
Працює в посиленому режимі - ******* гроші в турборежимі?
показать весь комментарий
11.11.2025 10:55 Ответить
Звичайно, подумаєш вкрали і відмили пару сотень мільйонів доларів допомоги американських платників податків.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:59 Ответить
Так це тільки тих, що задокументували
показать весь комментарий
11.11.2025 11:13 Ответить
Спробую запропонувати декілька речень для початку прес-службі шанованої компанії. " Після небаченої раніше атаки підлі кацапи на цьому не вгамувалися і, розуміючи, що не можуть зламати волю до опору, застосували ще більш масштабну підлу, ницу інформаційну компанію проти головного виробника електроенергії. Але, незважаючи на всі негаразди, компанія продовжує працювати, в посиленому режимі проводяться засідання, атмосферні і панельні дискусії, виробляється електроенергія....." Не буду відбирати хліб у прохвесіаналів.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:01 Ответить
Тобто ще не все вкрали. Яка чудова заява!
показать весь комментарий
11.11.2025 11:03 Ответить
Та яка там шкода, сто лямів зелені і блекаути. Свєта Гринчук все розрулить.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:05 Ответить
а що там з укриттями? теж будуються в посиленому режимі?
показать весь комментарий
11.11.2025 11:06 Ответить
А от укриття залишилися на папері...не на часі..😁
показать весь комментарий
11.11.2025 11:25 Ответить
Навпаки, цей випадок не тільки не завдав шкоди, а лише підкреслив незбагненну і небачену ніде раніше жагу компанії до підкорень і нових звершень в енергетиці. Всі об'єкти компанії працюють в штатному режимі. Радіаційний фон на промислових майданчиках в межах норми.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:09 Ответить
не завдав шкоди активам та фінансовому стану АТ "НАЕК "Енергоатом" ....Це як? Гроші спі...ені захист не побудован і ніякої шкоди....зелені потвори мають усіх за лохів...
показать весь комментарий
11.11.2025 11:11 Ответить
Отже на нарах повинна сидіти вся наглядова рада і керівництво Енергоатома . Вони в темі і в долі. Чекаємо результатів.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:19 Ответить
Ага,можна красти й далі..лохи повірять ,ще й тарифи їм піднімуть..😊
показать весь комментарий
11.11.2025 11:24 Ответить
 
 