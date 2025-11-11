"Энергоатом" работает в усиленном режиме, а случай с коррупцией не нанес ущерба активам общества, - заявление

Коллектив общества "Энергоатом" работает в усиленном режиме, обеспечивая стабильное производство около 60% электроэнергии страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении АО "НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается, главной задачей для АО остается надежная, стабильная и безопасная эксплуатация атомных электростанций Украины, что гарантирует энергетическую безопасность государства.

Ремонты энергоблоков

"Энергоатом" уже начал подготовку к планово-предупредительным ремонтам энергоблоков в 2026 году. Это стратегическая работа, направленная на дальнейшее повышение надежности оборудования и стабильность работы атомных станций в будущем.

Читайте также: "Энергоатом" проведет спецзаседание наблюдательного совета из-за подозрений в коррупции сотрудников компании

Разоблачение коррупции

Отдельно отмечается, что случай, произошедший в компании, не нанес ущерба активам и финансовому состоянию АО "НАЭК "Энергоатом", а также не повлиял на выполнение производственных планов и безопасность эксплуатации атомных станций.

"Энергоатом был и остается опорой энергетической системы Украины, вместе с нашими партнерами мы обеспечиваем надежную работу объектов ядерной энергетики и бесперебойную поставку электроэнергии для нужд Украины", - резюмируют в обществе.

Читайте: Правительство ожидает результатов процессуальных действий в отношении "Энергоатома" и готово содействовать НАБУ и САП, - Свириденко

Что предшествовало?

Читайте: Без "благословения" из высших кабинетов коррупционная схема в "Энергоатоме" не существовала бы, - нардеп "Голоса" Совсун