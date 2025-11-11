"Энергоатом" работает в усиленном режиме, а случай с коррупцией не нанес ущерба активам общества, - заявление
Коллектив общества "Энергоатом" работает в усиленном режиме, обеспечивая стабильное производство около 60% электроэнергии страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении АО "НАЭК "Энергоатом".
Как отмечается, главной задачей для АО остается надежная, стабильная и безопасная эксплуатация атомных электростанций Украины, что гарантирует энергетическую безопасность государства.
Ремонты энергоблоков
"Энергоатом" уже начал подготовку к планово-предупредительным ремонтам энергоблоков в 2026 году. Это стратегическая работа, направленная на дальнейшее повышение надежности оборудования и стабильность работы атомных станций в будущем.
Разоблачение коррупции
Отдельно отмечается, что случай, произошедший в компании, не нанес ущерба активам и финансовому состоянию АО "НАЭК "Энергоатом", а также не повлиял на выполнение производственных планов и безопасность эксплуатации атомных станций.
"Энергоатом был и остается опорой энергетической системы Украины, вместе с нашими партнерами мы обеспечиваем надежную работу объектов ядерной энергетики и бесперебойную поставку электроэнергии для нужд Украины", - резюмируют в обществе.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Хто там тексти такі
дебільніпише?
Ну вкрали 100 лямів баксів грошей платників податків. Можливо що навіть американських, ну а вам **** з того, бидло? Чвякайте телемарафєт і не заважайте поважним панам тягати мільйони чумаданами.
П.С. , зебіли ви можете пригадати хоч 1 випадок подібної потужної сцяки в очі людям коли корефанів президента просто спіймила за руку - при Порошенку?
Ваня-Ваня, голос! чмо подоляцьке ))
А як щодо крадіжок на будівництві захисних конструкцій? Геть не вплинув? Тоді і далі будете красти бо ніяк не впливає.