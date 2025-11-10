РУС
Новости Коррупция в энергетике
914 15

Правительство ожидает результатов процессуальных действий в отношении "Энергоатома" и готово содействовать НАБУ и САП, - Свириденко

Свириденко: Кабмин готов помогать НАБУ/САП в расследовании коррупции в "Энергоатоме"

Премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала расследование антикоррупционных органов относительно схемы хищения в сфере энергетики.

Об этом она сказала в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко заявила, что правительство ожидает результатов процессуальных действий по ситуации с "Энергоатомом".

"Ожидаем результатов процессуальных действий по ситуации с "Энергоатомом" и незамедлительного информирования правительства. Противодействие коррупции — один из ключевых приоритетов правительства. За любые правонарушения должны быть приговоры и неотвратимость наказания", — подчеркнула глава Кабмина.

Читайте также: После обысков НАБУ у партнера Зеленского Миндича требуем отставки правительства, - заявление "ЕС"

Правительство готово содействовать в расследовании

Кроме того, премьер заявила, что Кабинет Министров готов содействовать в расследовании Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте также: Без "благословения" из высших кабинетов коррупционная схема в "Энергоатоме" не существовала бы, - нардеп "Голоса" Совсун

Автор: 

коррупция (8663) расследование (3087) Энергоатом (417) Свириденко Юлия (276)
Топ комментарии
+8
Всі маріонетки кинулись копіювати "здивування Зеленского" від тотальної корупції.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:44 Ответить
+7
Ручна собачка Єрмака..Для порядку сказали подати голос...
показать весь комментарий
10.11.2025 23:45 Ответить
+6
Уряд на стрьомі? - хоче відбутися ********
показать весь комментарий
10.11.2025 23:49 Ответить
Всі маріонетки кинулись копіювати "здивування Зеленского" від тотальної корупції.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:44 Ответить
- Вони спитали, чи ми не грабіжники.
Ми сказали, що ні.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:21 Ответить
Ручна собачка Єрмака..Для порядку сказали подати голос...
показать весь комментарий
10.11.2025 23:45 Ответить
Бляха як неприємно бачити цих зелених цуциків
показать весь комментарий
10.11.2025 23:45 Ответить
Уряд на стрьомі? - хоче відбутися ********
показать весь комментарий
10.11.2025 23:49 Ответить
ви там з одного zельоного листка читаєте ?
показать весь комментарий
10.11.2025 23:49 Ответить
Павлоград може бути вже в цьому році. Зелені самі не підуть.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:01 Ответить
Повністю копіює клоунське кудахтання обісраного Лідора.
Альо, маня, в тебе цілих 2 міністри фігуранти корупційного мегаскандалу! Як ти там співпрацювати зібралась? Покажеш слідчим на яких кріслах вони сидітимуть на наступній урядовій нараді?

П.С. очікуємо тепер аналогічних заяв самого Галущенки і його утриманки з МінЕнерго: ми не ми, нічого не крали, але обурені до глибини душі, готові співробітничати і далі за методичкою.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:08 Ответить
Голос стюардеси; " Пристібніть пояси, ідемо на посадку !"
показать весь комментарий
11.11.2025 00:12 Ответить
Який уряд ?! нах...й разом з зеленським🤡 чортом ...у ВІДСТАВКУ !!! ...
показать весь комментарий
11.11.2025 00:12 Ответить
Гниди, хто вивіз Міндеча??? Де Малюк, "знаток" конституції і генпрокурор? Щось гівна в рот набали і мовчать. Небачу їх прес конференції)))
показать весь комментарий
11.11.2025 00:14 Ответить
Малюк зайнятий; про "павутину" розповідає черговим вухам.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:28 Ответить
Панять,прастіть
показать весь комментарий
11.11.2025 00:17 Ответить
Брехалово не припиняється.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:30 Ответить
Зе.шобла включила здивування і пішла в отріцалово, хотя вже сьогодні весь уряд мав піти у відставку але команди з опи на це не було, тут і коню зрозуміло що відкати з цього всього мародерства йшли на верх в опу по іншому в нашій країні не буває, хоча весь цей уряд звичайні фунти яких туди призначає зе. І його смотрящий єрмак і всі вони в долі, тож виходить що ця свора підпадає під під визначення о.з.у. кого з них не копни майже у всіх з них так чи інакше зв'язки з рашкою що не є новиною дивлячись на те якими методами вони розправляються з неугодними, опозицією, свободою слова , все як путін вчив, правда в них не дуже добре це виходить а тут ще це кляте фбр взяло на олівець
показать весь комментарий
11.11.2025 00:31 Ответить
 
 