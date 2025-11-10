Правительство ожидает результатов процессуальных действий в отношении "Энергоатома" и готово содействовать НАБУ и САП, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала расследование антикоррупционных органов относительно схемы хищения в сфере энергетики.

Об этом она сказала в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко заявила, что правительство ожидает результатов процессуальных действий по ситуации с "Энергоатомом".

"Ожидаем результатов процессуальных действий по ситуации с "Энергоатомом" и незамедлительного информирования правительства. Противодействие коррупции — один из ключевых приоритетов правительства. За любые правонарушения должны быть приговоры и неотвратимость наказания", — подчеркнула глава Кабмина.

Читайте также: После обысков НАБУ у партнера Зеленского Миндича требуем отставки правительства, - заявление "ЕС"

Правительство готово содействовать в расследовании

Кроме того, премьер заявила, что Кабинет Министров готов содействовать в расследовании Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Что предшествовало?

Читайте также: Без "благословения" из высших кабинетов коррупционная схема в "Энергоатоме" не существовала бы, - нардеп "Голоса" Совсун