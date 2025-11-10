Правительство ожидает результатов процессуальных действий в отношении "Энергоатома" и готово содействовать НАБУ и САП, - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала расследование антикоррупционных органов относительно схемы хищения в сфере энергетики.
Об этом она сказала в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
Свириденко заявила, что правительство ожидает результатов процессуальных действий по ситуации с "Энергоатомом".
"Ожидаем результатов процессуальных действий по ситуации с "Энергоатомом" и незамедлительного информирования правительства. Противодействие коррупции — один из ключевых приоритетов правительства. За любые правонарушения должны быть приговоры и неотвратимость наказания", — подчеркнула глава Кабмина.
Правительство готово содействовать в расследовании
Кроме того, премьер заявила, что Кабинет Министров готов содействовать в расследовании Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Ми сказали, що ні.
Альо, маня, в тебе цілих 2 міністри фігуранти корупційного мегаскандалу! Як ти там співпрацювати зібралась? Покажеш слідчим на яких кріслах вони сидітимуть на наступній урядовій нараді?
П.С. очікуємо тепер аналогічних заяв самого Галущенки і його утриманки з МінЕнерго: ми не ми, нічого не крали, але обурені до глибини душі, готові співробітничати і далі за методичкою.