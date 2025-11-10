Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП, - Свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко прокоментувала розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики.

Про це вона сказала у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

Свириденко заявила, що уряд очікує на результати процесуальних дій щодо ситуації з "Енергоатомом".

"Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з Енергоатомом та невідкладне інформування уряду. Протидія корупції — один з ключових пріоритетів Уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання",- наголосила глава Кабміну.

Уряд готовий сприяти у розслідуванні

Окрім цього, прем'єрка заявила, що Кабінет міністрів готовий сприяти у розслідуванні Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

