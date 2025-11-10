Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП, - Свириденко
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко прокоментувала розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики.
Про це вона сказала у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
Свириденко заявила, що уряд очікує на результати процесуальних дій щодо ситуації з "Енергоатомом".
"Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з Енергоатомом та невідкладне інформування уряду. Протидія корупції — один з ключових пріоритетів Уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання",- наголосила глава Кабміну.
Уряд готовий сприяти у розслідуванні
Окрім цього, прем'єрка заявила, що Кабінет міністрів готовий сприяти у розслідуванні Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Ми сказали, що ні.
Суцільний жах, якому немає кінця
Альо, маня, в тебе цілих 2 міністри фігуранти корупційного мегаскандалу! Як ти там співпрацювати зібралась? Покажеш слідчим на яких кріслах вони сидітимуть на наступній урядовій нараді?
П.С. очікуємо тепер аналогічних заяв самого Галущенки і його утриманки з МінЕнерго: ми не ми, нічого не крали, але обурені до глибини душі, готові співробітничати і далі за методичкою.
Хтось у це вірить?
Мене не перестає дивувати глибина падіння кожної начебто людини серед кабміну, слугах удода, голів оба, опи, рад гнилочесності, які зовсім не паряться відсутністю честі, совісті, гідності. ВСЬОГО ЦЬОГО В НИХ НЕМАЄ ВЗАГАЛІ!! Збоку вони виглядають як ротяка поєднана з брудною сракою без «посередників», яка 24/7 зжирає і перемелює все на своєму шляху і засираючі все навколо себе.
Це жахіття!!!!
Але таке питання:шо за сім років зробили НЕ73%,крім галасу і звинувачень 73%,щоб це припинити оце все?
І до речі,воюють і 73,і не73.
Не 73 навіть більше.
А ось це "я за Зеленського не голосував" - ну просто вже класика
Але і не гавкаю,якк собака на цепку,на тих,хто помилився.Воювати всі пішли,і по статистиці,7/2
Гавкає той, хто намагається закрити цю тему!
Zелена курва з двома підозрами в корупції, одна з яких вже у суді, буде сприяти НАБУ в розслідуванні корупції в її уряді.
Схоже вони відпрацьовують схему для намагання вмішуватись в роботу НАБУ, чи навіть підм'яти під себе - Вимагає невідкладного інформування.
Окрім цього, прем'єрка заявила, що КМ готовий сприяти у розслідуванні НАБУ та САП. Сприянням було б у невмішувані в їх роботу.
https://tsn.ua/politika/svyrydenko-zaiavyla-shcho-v-************-suspilstvi-perebilshuyetsia-problema-koruptsiyi-2875196.html
Перегляд матеріалів НАБУ навів на цікаве спостереження.
Влада робить усе те, що намагалась набрехати на Порошенка: розгнуздана корупція, цинічне крадівництво, бізнес на крові з росією.
От тільки щодо Порошенка це - фейки, які не змогли хоч чимось підкріпити за сім років прискіпувань усіх «силовиків».
А самі роблять, як казав азіров, «тупо і глупо», нагло і цинічно, «як у останній день» і «щоб онукам вистачило», за їхніми власними зізнаннями.
Очевидно, саме так вони уявляли собі владу. Саме цього так прагнули, саме цьому їх вчили старші партнери штибу Коломойського.
І за це треба відповідати.
Першим кроком має стати недовіра до корупційного і безпорадного уряду, де важко знайти, який/яка з членів/членкинь не задіяні в схемах.
До кожного хто досі захищає Зєлєнского потрібно ставитись як до розумово неповносправного.
Тому необхідно змінити риторику відносно них і говорити що вони помилились і треба виправляти. В тому числі аргументувати як ви.
І дати їм варіант, якщо вони все ж не захочуть і конкурентів. Наприклад, пошкоджувати бюлетені, викреслюючи всіх. Пошкоджені бюлетені йдуть у статистику. Таке краще ніж як проголосували в 2019р.
Треба лікувати, але не їх, а суспільну думку.