Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП, - Свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко прокоментувала розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики.

Свириденко заявила, що уряд очікує на результати процесуальних дій щодо ситуації з "Енергоатомом".

"Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з Енергоатомом та невідкладне інформування уряду. Протидія корупції — один з ключових пріоритетів Уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання",- наголосила глава Кабміну.

Читайте також: Після обшуків НАБУ у партнера Зеленського Міндіча вимагаємо відставки уряду, - заява "ЄС"

Уряд готовий сприяти у розслідуванні

Окрім цього, прем'єрка заявила, що Кабінет міністрів готовий сприяти у розслідуванні Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Читайте також: Без "благословення" з найвищих кабінетів корупційна схема в "Енергоатомі" не існувала б, - нардепка "Голосу" Совсун

Всі маріонетки кинулись копіювати "здивування Зеленского" від тотальної корупції.
10.11.2025 23:44 Відповісти
- Вони спитали, чи ми не грабіжники.
Ми сказали, що ні.
11.11.2025 00:21 Відповісти
Ну да. Це ж не грабіж - це мародерство. Вони - мародери.
11.11.2025 06:54 Відповісти
І ці кріпаки нічого зробити не можуть, крім трендіти в коментах.
Суцільний жах, якому немає кінця
11.11.2025 07:34 Відповісти
А свириденко з щмигалем та групою осіб з Урядового кварталу, хіба добровільно не підуть, щоб давати покази з держсекретарями Секретаріату КМУ та ЦОВВ, до ГПУ НАБУ ДБР САМ БЕБ….. Чи одразу, патіхаму в лєс??? Голова ДПСУ, мабуть уже все підготував «за копієчку вдячності», як і портнову-шурмі-міндічу!!!??
11.11.2025 00:35 Відповісти
Ручна собачка Єрмака..Для порядку сказали подати голос...
10.11.2025 23:45 Відповісти
Бляха як неприємно бачити цих зелених цуциків
10.11.2025 23:45 Відповісти
Уряд на стрьомі? - хоче відбутися ********
10.11.2025 23:49 Відповісти
Ніт, не піздєжом - атасом!
11.11.2025 06:56 Відповісти
ви там з одного zельоного листка читаєте ?
10.11.2025 23:49 Відповісти
Павлоград може бути вже в цьому році. Зелені самі не підуть.
11.11.2025 00:01 Відповісти
Павлік - то біль, сльози і щоденне стирання.
11.11.2025 07:30 Відповісти
Повністю копіює клоунське кудахтання обісраного Лідора.
Альо, маня, в тебе цілих 2 міністри фігуранти корупційного мегаскандалу! Як ти там співпрацювати зібралась? Покажеш слідчим на яких кріслах вони сидітимуть на наступній урядовій нараді?

П.С. очікуємо тепер аналогічних заяв самого Галущенки і його утриманки з МінЕнерго: ми не ми, нічого не крали, але обурені до глибини душі, готові співробітничати і далі за методичкою.
11.11.2025 00:08 Відповісти
Голос стюардеси; " Пристібніть пояси, ідемо на посадку !"
11.11.2025 00:12 Відповісти
Та не буде посадки. Буде курсом за міньдічєм
11.11.2025 07:45 Відповісти
Який уряд ?! нах...й разом з зеленським🤡 чортом ...у ВІДСТАВКУ !!! ...
11.11.2025 00:12 Відповісти
Яка нах..відставка....на нари...
11.11.2025 03:50 Відповісти
Гниди, хто вивіз Міндеча??? Де Малюк, "знаток" конституції і генпрокурор? Щось гівна в рот набали і мовчать. Небачу їх прес конференції)))
11.11.2025 00:14 Відповісти
Малюк зайнятий; про "павутину" розповідає черговим вухам.
11.11.2025 00:28 Відповісти
Панять,прастіть
11.11.2025 00:17 Відповісти
Брехалово не припиняється.
11.11.2025 00:30 Відповісти
Зе.шобла включила здивування і пішла в отріцалово, хотя вже сьогодні весь уряд мав піти у відставку але команди з опи на це не було, тут і коню зрозуміло що відкати з цього всього мародерства йшли на верх в опу по іншому в нашій країні не буває, хоча весь цей уряд звичайні фунти яких туди призначає зе. І його смотрящий єрмак і всі вони в долі, тож виходить що ця свора підпадає під під визначення о.з.у. кого з них не копни майже у всіх з них так чи інакше зв'язки з рашкою що не є новиною дивлячись на те якими методами вони розправляються з неугодними, опозицією, свободою слова , все як путін вчив, правда в них не дуже добре це виходить а тут ще це кляте фбр взяло на олівець
11.11.2025 00:31 Відповісти
Тобто, стюардеса Єрмака готова здати двох міністрів Єрмака - Галущенка та Чернишова?

Хтось у це вірить?
11.11.2025 00:44 Відповісти
Звичайно, що ні! Про здачу міністрів, та ще й двох мова зоасім не йде! 😊
11.11.2025 06:59 Відповісти
Всі порядні люди категорично відмовляються працювати з призначенцями ЗЄ, бо всі призначенці "зєрмака" корумповані і гнилі. Зайняття посади "за зермака" 100% вказує на продажність і гнилість.
11.11.2025 02:13 Відповісти
Ах,а хто ето сделал
11.11.2025 05:47 Відповісти
Порошенко? Пес Патрон? Кудрицький? 🤢
11.11.2025 06:53 Відповісти
Ну хто б пиз...в, але не ця с...чка
11.11.2025 06:03 Відповісти
Вона на зарплаті агентвв завгоспа і міндіча її нада щось брехати
11.11.2025 09:02 Відповісти
11.11.2025 06:40 Відповісти
"Ждітє, мама, всьо будєт!" (с). Яких результатів пані Свириьенко ще треба? При обшуках - сумаи з кешем і як мінімум - заляпані два міністри! Були б пані на своєму місці і не заляпані у цьому, то перше, що б зробили - міністрів цих відсторонили. Це алгоритм правильних дій. А цих дій нема. Це показник. Пані просто лукавить.
11.11.2025 06:50 Відповісти
Там мабуть пів ташки кешу були її.
11.11.2025 08:02 Відповісти
Хтось очікував іншого? Це хіба вперше з зеленими?
Мене не перестає дивувати глибина падіння кожної начебто людини серед кабміну, слугах удода, голів оба, опи, рад гнилочесності, які зовсім не паряться відсутністю честі, совісті, гідності. ВСЬОГО ЦЬОГО В НИХ НЕМАЄ ВЗАГАЛІ!! Збоку вони виглядають як ротяка поєднана з брудною сракою без «посередників», яка 24/7 зжирає і перемелює все на своєму шляху і засираючі все навколо себе.
Це жахіття!!!!
11.11.2025 07:10 Відповісти
Ви мене дивуєтє. Як хто очикував іншого? ****** та інши розумово недоразвинені з нащадками П.П. Шарикова, яки в 2019 році голосували за та Слуг *****. Вони очикували халяви, по 4000 долярів на тупе рило, відсутність кортежів, резіденцій на..уй тощо.
11.11.2025 08:01 Відповісти
Я за зеленського не голосував.
Але таке питання:шо за сім років зробили НЕ73%,крім галасу і звинувачень 73%,щоб це припинити оце все?
І до речі,воюють і 73,і не73.
Не 73 навіть більше.
11.11.2025 08:16 Відповісти
Тоб то, наприклад в хаті насерели ви а прибрати купу вашого гівна за вашою логікою, повинен хтось інший?
11.11.2025 08:26 Відповісти
А оцих не73 прямо розпинає від своєї значимості,типу моя хата скраю,ми не винні...
11.11.2025 09:12 Відповісти
А в чому отіх НЕ73% вина? У тому шо за вами купу гівна, яку ви навалили в хаті, розгрибають зараз?
11.11.2025 09:20 Відповісти
Логіка залізна: 73% насрали, а НЕ73% мають за ними розгрібати
А ось це "я за Зеленського не голосував" - ну просто вже класика
11.11.2025 08:36 Відповісти
Так,не голосував.
Але і не гавкаю,якк собака на цепку,на тих,хто помилився.Воювати всі пішли,і по статистиці,7/2
11.11.2025 09:10 Відповісти
Но і за ЕС та п'ятого президента теж не голосували? Мабуть за меркантильного півуна ротом шо двічи обісрався без бою голосували?
11.11.2025 09:22 Відповісти
А хто ж гавкає? Чи люди не мають права обговорювати злочини Зеленського та його оточення? Чи ті, НЕ73%, мають нести моральну відповідальність за ці злочини, а не саме ті 73, що привели до влади злодіїв та зрадників?
Гавкає той, хто намагається закрити цю тему!
11.11.2025 09:24 Відповісти
Ніхера собі, помилилися...
11.11.2025 10:51 Відповісти
Робить вигляд бурхливої діяльності))) Невірю цій брехливій владі разом із зеленським брехуном
11.11.2025 07:26 Відповісти
юляяяя . ти ніхто і звати тебе ніяк . твій номер шість . в твоє крісло можна поставити фікус і нічого не зміниться . прем.єр у нас дєрьмак він же мін. закор. справ він же нач. офісу і фофа прі ньом
11.11.2025 07:26 Відповісти
Голлвне на самих себе не вийти😁
11.11.2025 07:27 Відповісти
НОВИЙ АНЕКДОТ.
лена курва з двома підозрами в корупції, одна з яких вже у суді, буде сприяти НАБУ в розслідуванні корупції в її уряді.

11.11.2025 07:57 Відповісти
Запашок не очень. Гамномарафон схавает твою турботу.Це мерзость,це реально мерзость як казав класік...
11.11.2025 08:36 Відповісти
11.11.2025 08:55 Відповісти
Ви Кілю каклєту з очевидним злочином, наявними учасниками та відео, розслідуєте більше року, скільки ж ви, шахраї, будете розслідувати та розглідати в суді цю справу?!
11.11.2025 09:11 Відповісти
А як там наглядова рада "Енергоатому" проживає? Їх вже звільнили і відкрили кримінальні справи?
11.11.2025 09:19 Відповісти
Чим пи@діти, хай краще Стюардеса дєрьмака приходить з повинною і розказує все як надуху. Тоді їй можливо і срок зменшать за допомогу слідству.
11.11.2025 09:26 Відповісти
Так стопе, а не мала б премʼєр для сприяння процесуальним діям відсторонити від посади міністра юстиції? грьобане шапіто.....
11.11.2025 09:41 Відповісти
Свириденко: "Очікуємо від НАБУ на результати процесуальних дій щодо ситуації з Енергоатомом та невідкладне інформування уряду". Джерело: https://censor.net/ua/n3584318

Схоже вони відпрацьовують схему для намагання вмішуватись в роботу НАБУ, чи навіть підм'яти під себе - Вимагає невідкладного інформування.

Окрім цього, прем'єрка заявила, що КМ готовий сприяти у розслідуванні НАБУ та САП. Сприянням було б у невмішувані в їх роботу.
11.11.2025 10:16 Відповісти
Свириденко заявила, що в українському суспільстві "перебільшується" проблема корупції (22.07.25):
https://tsn.ua/politika/svyrydenko-zaiavyla-shcho-v-************-suspilstvi-perebilshuyetsia-problema-koruptsiyi-2875196.html
11.11.2025 11:05 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17552 Ростислав Павленко:
Перегляд матеріалів НАБУ навів на цікаве спостереження.

Влада робить усе те, що намагалась набрехати на Порошенка: розгнуздана корупція, цинічне крадівництво, бізнес на крові з росією.
От тільки щодо Порошенка це - фейки, які не змогли хоч чимось підкріпити за сім років прискіпувань усіх «силовиків».
А самі роблять, як казав азіров, «тупо і глупо», нагло і цинічно, «як у останній день» і «щоб онукам вистачило», за їхніми власними зізнаннями.
Очевидно, саме так вони уявляли собі владу. Саме цього так прагнули, саме цьому їх вчили старші партнери штибу Коломойського.
І за це треба відповідати.
Першим кроком має стати недовіра до корупційного і безпорадного уряду, де важко знайти, який/яка з членів/членкинь не задіяні в схемах.
11.11.2025 11:30 Відповісти
Давайте уявимо що на момент виборів в 2019 Зєлєнскій був найкращим кандидатом і ви за ньо проголосували з чистою совістю. Але ж далі було "Велике крадійництво", Оман, тотальна корупція всіх без винятку його призначенців, війна і зрада Маріуполя, рєзнік(ов) і яйця по 17, умєров, міндіч, єрмак, татаров, гєтьманцєв... Ну оце усе. То може вже пора отим "73%" прозріти і дійти єдиного можливого правильного висновку, що Зєлєнскій остаточно скурвився і є злочинцем якого потрібно відсторонити від влади і судити. Ну от помились в 2019, але ж пора виправляти помилку!

До кожного хто досі захищає Зєлєнского потрібно ставитись як до розумово неповносправного.
11.11.2025 11:40 Відповісти
Щоб змінити думку явної більшості 73% не можна продовжувати називати їх ідіотами. Ні одна людина не згодиться визнати себе ідіотом, будуть сердитись і більшість з них буде робити як і раніше. Це не ідиоттзм, а людська природа.
Тому необхідно змінити риторику відносно них і говорити що вони помилились і треба виправляти. В тому числі аргументувати як ви.
І дати їм варіант, якщо вони все ж не захочуть і конкурентів. Наприклад, пошкоджувати бюлетені, викреслюючи всіх. Пошкоджені бюлетені йдуть у статистику. Таке краще ніж як проголосували в 2019р.
Треба лікувати, але не їх, а суспільну думку.
11.11.2025 14:18 Відповісти
Свириденко сама роками в схемі. Зате всі, починаючи від Зеленского включили дурачка, щире здивування, і обіцянки чесно розслідувати.
11.11.2025 12:12 Відповісти
Шість років крали - ніхто не бачив ))))))
11.11.2025 12:50 Відповісти
 
 