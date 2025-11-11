"Энергоатом" проведет спецзаседание наблюдательного совета из-за подозрений в коррупции сотрудников компании

"Энергоатом" созовет специальное заседание наблюдательного совета в связи с обвинениями сотрудников компании в коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГП.

"Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с работниками Энергоатома.



Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать в себя инициирование независимой проверки соответствующих операций, а также комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании", - говорится в сообщении.

Наблюдательный совет предприятия отметил, что "привержен принципам полной прозрачности, подотчетности, высочайших стандартов добросовестности в рамках организации и сотрудничества с органами власти".

Что предшествовало?

