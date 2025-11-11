РУС
"Энергоатом" проведет спецзаседание наблюдательного совета из-за подозрений в коррупции сотрудников компании

"Энергоатом" созовет специальное заседание наблюдательного совета в связи с обвинениями сотрудников компании в коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГП.

"Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с работниками Энергоатома.

Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать в себя инициирование независимой проверки соответствующих операций, а также комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании", - говорится в сообщении.

Наблюдательный совет предприятия отметил, что "привержен принципам полной прозрачности, подотчетности, высочайших стандартов добросовестности в рамках организации и сотрудничества с органами власти".

Читайте: Правительство ожидает результатов процессуальных действий в отношении "Энергоатома" и готово содействовать НАБУ и САП, - Свириденко

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте: Без "благословения" из высших кабинетов коррупционная схема в "Энергоатоме" не существовала бы, - нардеп "Голоса" Совсун

коррупция (8682) энергетика (2785) Энергоатом (417)
Треба тариф на електроенергію підняти,ато вже красти нічого 🤑🤡
11.11.2025 09:28 Ответить
Ще не підозри....ще корупція та мародерства під час війни...а також співпраця з ворогом....зелені ненажерливі падли
11.11.2025 09:28 Ответить
Там по 12 років з конфіскацією світить..
11.11.2025 09:30 Ответить
