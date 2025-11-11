"Энергоатом" проведет спецзаседание наблюдательного совета из-за подозрений в коррупции сотрудников компании
"Энергоатом" созовет специальное заседание наблюдательного совета в связи с обвинениями сотрудников компании в коррупции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГП.
"Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с работниками Энергоатома.
Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать в себя инициирование независимой проверки соответствующих операций, а также комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании", - говорится в сообщении.
Наблюдательный совет предприятия отметил, что "привержен принципам полной прозрачности, подотчетности, высочайших стандартов добросовестности в рамках организации и сотрудничества с органами власти".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Ключові обов'язки та функції
Контроль та управління: Наглядова рада контролює діяльність виконавчого органу (правління) та регулює його роботу для забезпечення ефективності компанії.
Стратегічне планування: Затверджує стратегію розвитку "Енергоатому", включаючи залучення інвестицій та підвищення операційної ефективності.
Формування правління: Здійснює обрання та звільнення голови та членів правління.
Затвердження рішень: Приймає рішення, які стосуються діяльності компанії, шляхом голосування.
Забезпечення ефективності: Підвищення операційної ефективності, прозорості та забезпечення безпечної роботи компанії.