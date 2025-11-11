"Енергоатом" проведе спецзасідання наглядової ради через підозри у корупції працівників компанії

"Енергоатом" скличе спеціальне засідання наглядової ради у зв'язку зі звинуваченнями працівників компанії в корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП.

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома.

Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій,  а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії", - йдеться в повідомленні.

Наглядова рада підприємства зазначила, що "віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади".

Читайте: Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП, - Свириденко

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Читайте: Без "благословення" з найвищих кабінетів корупційна схема в "Енергоатомі" не існувала б, - нардепка "Голосу" Совсун

Топ коментарі
+15
Треба тариф на електроенергію підняти,ато вже красти нічого 🤑🤡
11.11.2025 09:28 Відповісти
+8
Наглядові ради?Куди ж ви наглядали,що допустили таку корупцію?Зарплати у цих рад- дай Бог кожному.Отак і Сірожа Лещенко в наглядовій раді УЗ де часто і густо виникали корупційні скандали то з дизпаливом,то з закупками.Тепер він звертається до Верховної Ради спасайте Укрзалізницю.
11.11.2025 09:38 Відповісти
+6
Ще не підозри....ще корупція та мародерства під час війни...а також співпраця з ворогом....зелені ненажерливі падли
11.11.2025 09:28 Відповісти
Там по 12 років з конфіскацією світить..
11.11.2025 09:30 Відповісти
Крупа не дасть збрехати)))))
Світить, світить... Дурень думкою багатіє.
11.11.2025 12:12 Відповісти
Завжди є місце надії)
11.11.2025 13:30 Відповісти
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое
11.11.2025 09:31 Відповісти
Сподіваюся, що Тімофей Милованов розбереться
11.11.2025 09:33 Відповісти
Александр Родионович Найем:
-А кто ето сделал?
11.11.2025 09:37 Відповісти
а до цього чим та рада займалась? типу, не в курсах? а навіщо ж вона така треба? а зарплати там які, чи на дуже добровільних засадах?...
11.11.2025 09:38 Відповісти
Наглядові ради?Куди ж ви наглядали,що допустили таку корупцію?Зарплати у цих рад- дай Бог кожному.Отак і Сірожа Лещенко в наглядовій раді УЗ де часто і густо виникали корупційні скандали то з дизпаливом,то з закупками.Тепер він звертається до Верховної Ради спасайте Укрзалізницю.
11.11.2025 09:38 Відповісти
Уявляю. Мілованова в гніві, бо.він і не здогадувпвся, що йому недоблачують кешем.
Цю раду треба в мішок з каміннями і в маріїнську впадину, щоб це гімно не сплило на повнрхню В ЖОДНОМУ РАЗІ!!! Тварюки😈😈😈
11.11.2025 09:52 Відповісти
Тоді навіщо потрібні всі ці наглядові ради, ради директорів, нкрекп, дректорати, секретарі тощо, а вони ж недешеві.
11.11.2025 09:40 Відповісти
Ах#еть наблюдательный совет. Просто всех к стенке. За лям в месяц они наблюдали как воруют бабло.
11.11.2025 09:41 Відповісти
Там й рахункову палату й НБУ за зябри теж треба брати. Без них таку аферу не провернути
11.11.2025 13:31 Відповісти
Ідіотизм як невиліковна хвороба. Амьоба!
11.11.2025 09:53 Відповісти
Глибока стурбованість... Викрили!
Наглядали вони за чим?
Шановні, безбожники будуть красти ЗАВЖДИ. Біблія вчить, що царі не повинні займатися економікою з цієї ж причини
11.11.2025 09:48 Відповісти
Обов'язки наглядової ради https://www.google.com/search?q=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83&sca_esv=c019091b52478373&ei=***********************&oq=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiO9C90LDQs9C70Y_QtNC-0LLQsCDRgNCw0LTQsCDQtdC90LXRgNCz0L7QsNGC0L7QvNCwINC-0LHQvtCyKgIIATIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUiZKFBIWLkecAF4AJABAJgBe6AB0ASqAQM0LjK4AQPIAQD4AQGYAgagAqAEwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBhAAGBYYHsICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wWYAwCIBgGQBgiSBwMyLjSgB7wesgcDMS40uAeZBMIHBTAuNC4yyAcQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCFvqal7gJfoSu7EtT0FOoO8cSyL8G5AgyrV-gYUyHQsGU3hHqPtzGWjADd1nf_GGcX9R7ixXxXFPjrFK9zweZ-UHPNnu2ZvW8LAcNKu8rrLSuQJNjUQlIPJ3KEmzqrXfk&csui=3&ved=2ahUKEwjQ59T1zemQAxUjlMMKHXZvHvkQgK4QegQIARAB Енергоатому полягають у контролі та регулюванні діяльності правління компанії, а також у формуванні стратегії її розвитку. Вона приймає ключові рішення, такі як обрання та припинення повноважень голови та членів правління, та контролює виконання стратегічних завдань.

Ключові обов'язки та функції

Контроль та управління: Наглядова рада контролює діяльність виконавчого органу (правління) та регулює його роботу для забезпечення ефективності компанії.

Стратегічне планування: Затверджує стратегію розвитку "Енергоатому", включаючи залучення інвестицій та підвищення операційної ефективності.

Формування правління: Здійснює обрання та звільнення голови та членів правління.

Затвердження рішень: Приймає рішення, які стосуються діяльності компанії, шляхом голосування.

Забезпечення ефективності: Підвищення операційної ефективності, прозорості та забезпечення безпечної роботи компанії.
11.11.2025 09:50 Відповісти
Всім членам пожиттєве ув'язнення і негайно!!!!
Чому Клименко не проводить в кожно з цих покидьків ОБШУК?!!!
11.11.2025 09:55 Відповісти
Схоже на кпсс: ті теж ********* планувати, покращувати, вирішувати, прискорювати, розширювати, поглиблювати ну і так далі.
11.11.2025 12:19 Відповісти
"Енергоатом" буде заслуховувати самі себе? Цирк, а точніше продовження серіалу "95 кварталу". Андрюха Деркач сидить в москві, рахує американські долари із резервного фонду США, які вкрнали в нас і рже до всирачки з дурнів, які вибрали таку владу, що всі стратегічні об'єкти віддали таким як він та навіть не думали їх захищати.
11.11.2025 10:14 Відповісти
Як би ще в прямому ефірі...Це серіал кращий за любий інший. Жаль, немає світла...А то б всі зедібіли зараз сиділи біля телевізора з попкорном, дивились на круто завернутий сюжет, інтрига прямо страшна!
11.11.2025 10:41 Відповісти
Яка ганьба 🙈 жах. Всі мають понести відповідальність, яка нахрін наглядова рада, вони скомпрометовані. Весь парламент має йти у відставку, а президент буде під підозрою після завершення війни.
11.11.2025 10:14 Відповісти
Треба терміново призначити нових "смотрящіх"!!!
11.11.2025 10:27 Відповісти
найефективніший менеджмент енергоатому на наради ходить з повербанками із стразіками
11.11.2025 10:34 Відповісти
Зберуться новий схематоз придумати?!
11.11.2025 10:37 Відповісти
Це включатиме - ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії", - "деркач і Q" ревізори, аудитори...
11.11.2025 10:47 Відповісти
Перш за все потрібно звільнити з роботи фінансового директора і головного бухгалтера "Енергоатому", які за відкати виконували вказівки енерго-аферистів кому платити, а кому ні.
11.11.2025 11:00 Відповісти
Їх саджати треба.
11.11.2025 13:33 Відповісти
Наглядова рада давно замінена на учасників схеми. На нараді будуть вирішувати куди ховати докази.

11.11.2025 12:07 Відповісти
В 2024 році Тимофій Милованов був членом наглядової ради АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ" ("Укроборонпром").
Зарплата за 2024 - 3 395 806 грн.
З 21 червня за с-у-м-іс-н-и-ц-т-в-о-м є членом наглядової ради АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ".
Зарплата до з 21.06.2025 до 10.10.2025 - 352 000 грн.
11.11.2025 12:15 Відповісти
 
 