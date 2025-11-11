"Енергоатом" проведе спецзасідання наглядової ради через підозри у корупції працівників компанії
"Енергоатом" скличе спеціальне засідання наглядової ради у зв'язку зі звинуваченнями працівників компанії в корупції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП.
"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома.
Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії", - йдеться в повідомленні.
Наглядова рада підприємства зазначила, що "віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Світить, світить... Дурень думкою багатіє.
-А кто ето сделал?
Цю раду треба в мішок з каміннями і в маріїнську впадину, щоб це гімно не сплило на повнрхню В ЖОДНОМУ РАЗІ!!! Тварюки😈😈😈
Наглядали вони за чим?
Шановні, безбожники будуть красти ЗАВЖДИ. Біблія вчить, що царі не повинні займатися економікою з цієї ж причини
Ключові обов'язки та функції
Контроль та управління: Наглядова рада контролює діяльність виконавчого органу (правління) та регулює його роботу для забезпечення ефективності компанії.
Стратегічне планування: Затверджує стратегію розвитку "Енергоатому", включаючи залучення інвестицій та підвищення операційної ефективності.
Формування правління: Здійснює обрання та звільнення голови та членів правління.
Затвердження рішень: Приймає рішення, які стосуються діяльності компанії, шляхом голосування.
Забезпечення ефективності: Підвищення операційної ефективності, прозорості та забезпечення безпечної роботи компанії.
Чому Клименко не проводить в кожно з цих покидьків ОБШУК?!!!
Зарплата за 2024 - 3 395 806 грн.
З 21 червня за с-у-м-іс-н-и-ц-т-в-о-м є членом наглядової ради АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ".
Зарплата до з 21.06.2025 до 10.10.2025 - 352 000 грн.