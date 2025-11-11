"Енергоатом" проведе спецзасідання наглядової ради через підозри у корупції працівників компанії

"Енергоатом" скличе спеціальне засідання наглядової ради у зв'язку зі звинуваченнями працівників компанії в корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП.

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома.



Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії", - йдеться в повідомленні.

Наглядова рада підприємства зазначила, що "віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади".

Що передувало?

