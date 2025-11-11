УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21693 відвідувача онлайн
Новини Корупція в енергетиці
25 176 61

У справі про розкрадання в "Енергоатомі" зафіксовано участь чотирьох міністрів, - детектив НАБУ

Керівник підрозділу детективів НАБУ

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов повідомив, що під час розслідування справи про розкрадання коштів у "Енергоатомі" детективи в різних ситуаціях зафіксували участь чотирьох міністрів Кабінету міністрів.

Про це він сказав в ефірі програми "УП.Чат", передає Цензор.НЕТ.

"Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів", - зазначив Абакумов.

Він уточнив, що йдеться про людей різних періодів: "Хтось раніше був міністром, хтось пізніше, тобто це не всі чотири діючі міністри". Імен посадовців він не назвав, пояснивши, що розголошення може зашкодити розслідуванню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина одного з фігурантів операції "Мідас" скупила авто та нерухомості на $360 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Абакумов також підтвердив, що у справі наразі оцінюють дії двох міністрів "на предмет достатності доказів чи вчинення ними злочинів". За його словами, детективи НАБУ вважають, що організацію очолювали двоє осіб, яких уже ідентифіковано, однак імена поки не розголошуються.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

НАБУ (5729) корупція (5058) Енергоатом (1734)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
І ще скажіть - розкрадання було тільки в єнергоатомі. Залізниця, "оборонні" споруди, дрони, ракети - там все чітко.
показати весь коментар
11.11.2025 11:11 Відповісти
+32
Мабуть вже буде правильно казати не "кабінет міністрів" а "хата ворів в законі"
показати весь коментар
11.11.2025 11:08 Відповісти
+22
В Україні ще не було "такої ублюдочної влади" всіх на концерт200😃
показати весь коментар
11.11.2025 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це тільки "Енергоатом"...
показати весь коментар
11.11.2025 11:07 Відповісти
По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании.

Согласно документу, с учетом расходов от перерасчета обязательств по выплате сотрудникам в сумме 488,31 млн грн, совокупный убыток составил 12,38 млрд грн. Джерело: https://censor.net/n3258786
показати весь коментар
11.11.2025 11:36 Відповісти
Не швидіть...Вони ще в Україні...мабуть.
показати весь коментар
11.11.2025 11:08 Відповісти
Мабуть вже буде правильно казати не "кабінет міністрів" а "хата ворів в законі"
показати весь коментар
11.11.2025 11:08 Відповісти
у воров в законе хоть какие то понятия есть, а это крысиная свора мародёров, которые грабят нищих людей, во время войны
показати весь коментар
11.11.2025 11:13 Відповісти
Та ще видали наказ ловити бідноту та тягти на фронт їх захищати. Часу для крадіжок щоб було більше.
показати весь коментар
11.11.2025 11:18 Відповісти
Можна одним словом - "маліна".
показати весь коментар
11.11.2025 11:16 Відповісти
ОЗУ ..кабінет міністрів..
показати весь коментар
11.11.2025 11:20 Відповісти
Кабміндічі.
показати весь коментар
11.11.2025 11:26 Відповісти
Па панятіям - хаза.
показати весь коментар
11.11.2025 12:00 Відповісти
то все папєрєдніки!
показати весь коментар
11.11.2025 11:09 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 11:28 Відповісти
Фігурант справи НАБУ про розкрадання державних коштів ТИМУР МІНДІЧ

вперше «засвітився» у ЗМІ 2018 року,

як бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського

у девелоперських та інших проєктах,

а також як один із співвласників «Кварталу 95».

За словами Коломойського,

Міндіч якраз і познайомив його із майбутнім президентом.
показати весь коментар
11.11.2025 11:54 Відповісти
Нікому нічого не буде. Он голова АМКУ Кириленко дві підозри і працює. Гундосий всіх крадіїв кришує, а силовиків підім'яв під себе. Тому і дуть корупційні кошти в москву Деркачу. А СБУшники кинули всі сили (130 співробітників), щоб детектива НАБУ посадити. Міні рашка побудована Зеленою нікчемою. Де там смєтуни? Чого на вулицю не виходять? Від ТЦК ховаються?
показати весь коментар
11.11.2025 11:10 Відповісти
І ще скажіть - розкрадання було тільки в єнергоатомі. Залізниця, "оборонні" споруди, дрони, ракети - там все чітко.
показати весь коментар
11.11.2025 11:11 Відповісти
яйца по 17 грн не всегда уже и вспоминаются гражданами ...
Хотя там тоже проходили суммы с сотнями миллионов...
показати весь коментар
11.11.2025 11:27 Відповісти
В Україні ще не було "такої ублюдочної влади" всіх на концерт200😃
показати весь коментар
11.11.2025 11:12 Відповісти
Цікаво! До кінця тиждня Уряд піде у відставку чи буде чекати вказівки зверху?
показати весь коментар
11.11.2025 11:14 Відповісти
Вказівка зверху може полягати і в оголошені Стефанішиної (колишнього міністра, яку має на увазі керівник підрозділу детективів НАБУ) рersona non grata.
показати весь коментар
11.11.2025 11:18 Відповісти
Навіть не сподівайтесь. Все буде робитись по наказу з ОПи від Єрмака.
показати весь коментар
11.11.2025 11:19 Відповісти
Та ні, Ви помилилися. За вказівками ОПи і президента працюють частина СБУ, бо інша на фронті, поліція, все ДБР, прикордонники, митниця, податкова, військово-цивільні адміністрації, портновські суди.., а НАБУ не ліг під зелених крадунів і мародерів, попри загрозу бути знищеними, підкореними і великі гроші. Навіть ця справа говорить, що НАБУ і САП діють по закону.
показати весь коментар
11.11.2025 12:15 Відповісти
якщо б не ФБР - сума би збільшилася і все би "порєщалі"
Маєтків у Швейцарії було би на 10-ток більше!!!
показати весь коментар
11.11.2025 13:54 Відповісти
Цікаво, коли тут з'явдяться боти ферми подляка на підсосі дермака...
показати весь коментар
11.11.2025 11:14 Відповісти
Всі міністри діяли по вказівці прем'єр міністра, а той без вказівки Боневтіка Позорно-Брехливого і дихнути не міг. Виходить, що Гундос організував злочинне угрупування із залученням кабінету міністрів та інших структур для відмивання грошей для своєї свори із нашого бюджету, так і з допомоги партнерів. То після цього хто із лідерів країн Європи чи США віддасть гроші своїх платників податків для хуцпи Боневтіка? Ось так він нас обікрав і зробив такий імідж країні, що з нас сміються і ніхто більше нічого не дасть. Хто за розумних людей буде вважати українців, які під час війни відділи все оцим і підтрнимують сьомий рік??? А що ще потрібно пуйлу, щоб донищити нас?
Навіть не потрібно довго думати і так зрозуміло, що коли коло буде замикатися - Боневтік поїде спокійно до своїх батьків в Ізраїль. А ті своїх громадян не віддають, По відосу вже звідти скаже, що його життю загрожувала ненависть до нього біндєр.
показати весь коментар
11.11.2025 11:15 Відповісти
Один, зрозуміло, що ставленик гебешного синка деркача міністр Галущенко.
А хто ж тоді другий (друга)?
показати весь коментар
11.11.2025 11:18 Відповісти
ще перезидента, голови офісу перезидента, та двіх премьерів попереднього та нинішнього....це тільки по верхах
показати весь коментар
11.11.2025 11:19 Відповісти
плебс обрав зелених крадіїв. Питання - якк цієї корости позбутися?
показати весь коментар
11.11.2025 11:21 Відповісти
Ти вже знайшла вихід. Звідти можна ображати український народ, мабуть ще гроші отримаєш
показати весь коментар
11.11.2025 11:33 Відповісти
Народ - це стада зебілів? Чи ти особисто?
показати весь коментар
11.11.2025 12:23 Відповісти
и самое печальное что все эти и другие бездарные назначения проголосовала Рада. Т.е. депутаты Рады должны нести ответственность за назначения в кабмине и за все что после этого происходит... За все голосования с 2019 ....
показати весь коментар
11.11.2025 11:24 Відповісти
Та там всі замазані. А сосна дєрьмака свириденчиха ще щось там розповідає про сприяння.
показати весь коментар
11.11.2025 11:24 Відповісти
В Дніпрі бусифікували співробітника ДСНС, у якого була бронь.

ТЦК Собороного району міста Дніпро.

Хлопця бусифікували, бо не підтягнулась в Резерві відстрочка.

Через півгодини до ТЦК прибули співробітники ДСНС, які надали всі документи, але їх просто послали.

А хлопця вже відправили в військову частину.
Давайте ще бусифікуємо всіх ДСНСників і що далі? ТЦК поїде пожежі гасити після прильотів? Чи рятувати людей з-під завалів?

Одні гроші мільярдами *******, інші людей на вулицях викрадають. Оце життя! Дякуємо Зеленському!
показати весь коментар
11.11.2025 11:24 Відповісти
одне радує - прем'єр міністеркиня ні ф чом нє віноват! )
показати весь коментар
11.11.2025 11:27 Відповісти
"Нє вінаватаяя! Ані самі кралі!!"
показати весь коментар
11.11.2025 11:52 Відповісти
Це Порошенко гроші підкинув, та вивіз Міндіча за кордон.

Зеленська гнида ні в чому не винна.
показати весь коментар
11.11.2025 11:27 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17552 Ростислав Павленко:
Перегляд матеріалів НАБУ навів на цікаве спостереження.

Влада робить усе те, що намагалась набрехати на Порошенка: розгнуздана корупція, цинічне крадівництво, бізнес на крові з росією.
От тільки щодо Порошенка це - фейки, які не змогли хоч чимось підкріпити за сім років прискіпувань усіх «силовиків».
А самі роблять, як казав азіров, «тупо і глупо», нагло і цинічно, «як у останній день» і «щоб онукам вистачило», за їхніми власними зізнаннями.
Очевидно, саме так вони уявляли собі владу. Саме цього так прагнули, саме цьому їх вчили старші партнери штибу Коломойського.
І за це треба відповідати.
Першим кроком має стати недовіра до корупційного і безпорадного уряду, де важко знайти, який/яка з членів/членкинь не задіяні в схемах.
показати весь коментар
11.11.2025 11:32 Відповісти
"Маньяк отравленные деньги
На счёт детдома перевёл
Погибло десять депутатов
Три мэра
И один министр"
показати весь коментар
11.11.2025 11:33 Відповісти
адвокати скажуть: службова недбалість, це все сгенеровано в ШІ, не було ціх грошей, а навіть що було то підкинули підроблені долари, як волонтери збирали на дрони-перехоплювачі щоб захистити ТЕЦ, не все так однозначно, справа розвалюється, та і взагалі неможливо рішати в україні без котлет скажуть що ти лох і т.д.....
показати весь коментар
11.11.2025 11:35 Відповісти
У фільмі було....танцюють всі..... А у нас буде....крадуть всі ....
показати весь коментар
11.11.2025 11:35 Відповісти
Каждый, каждый вечер наступает вдруг!

Если ты без света - не беда, мой друг!

Если ты хоть где-то хоть чуть-чуть украл -

Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!

Здесь есть с кэшем пакеты.

И горят фонари.

Здесь считают откаты.

От зари до зари.

Здесь министры танцуют.

Здесь всегда полный зал.

Здесь тебя расцелуют.

Если много украл.

Здесь всегда зажигает

Наш Вечерний Квартал! Джерело: https://censor.net/ua/b3584249
показати весь коментар
11.11.2025 12:00 Відповісти
Друг президента Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" https://zn.ua/anticorruption/kvartiru-mindicha-proverjali-dvazhdy-v-nedelju-no-proslushka-byla-v-potolke-up.html бизнесмен Тимур Миндич

выстроил свою алмазную империю на базе бывших активов олигарха Игоря Коломойского.

При этом развивал этот бизнес не только в Украине, но и в России, в том числе после 2014 года, и даже после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Только в 2024 году российская компания Миндича уплатила в бюджет РФ 500 тысяч долларов налогов и сборов


https://zn.ua/POLITICS/druh-zelenskoho-mindich-do-2024-hoda-imel-almaznyj-biznes-v-rossii-kotoryj-platil-tam-nalohi-rassledovanie-zheleznjaka.html
показати весь коментар
11.11.2025 12:00 Відповісти
Міндіч у Зеленского тіньовий куратор Україною. Його самі "слуги" називають КабМіндіч. Всі посади тільки через нього. І Зеленскій, настільки лох лохом, що навіть нічого не знав, не помічав, і не прикривав? Міндіча планували прикрити, як багатьох засвітившихся, через СБУ. Але Міндіч щось не довірився Зелі, і тільки дістав інфу, то змотав. І скоріш всього через Білорусь.
показати весь коментар
11.11.2025 12:02 Відповісти
Владелица фирмы, уже получившей подряды от канала Рада на 350 млн грн, Дроздова сотрудничала с

компанией партнера Зеленского Миндича. ВИДЕО

https://censor.net/ru/v3477474
показати весь коментар
11.11.2025 12:02 Відповісти
ці курви з честь виконали все що від їх вимагала ВРада, вони ж їх вибирали??? То вони всі злочинці, хто віддав свій голос..
показати весь коментар
11.11.2025 12:06 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:08 Відповісти
Детективи НАБУ хіба не знають, що Потужний Гундос ввів офрек.? Це мабуть, щоб ніхто не має права називати прізвища крадунів від влади. Можна скрізь називати тільки прізвище Порошенка та попередників. За це навіть є заохочення від влади: призначення на високі посади, генеральські погони і квартири за рахунок українців.
показати весь коментар
11.11.2025 12:11 Відповісти
хто не краде грабить свою сім'ю, або як там було при совці?
показати весь коментар
11.11.2025 12:26 Відповісти
Зараз Офіс Резідента Офіс організованого злочинного угрупування спробує "відвести очі" народу України… або щось на фронті замутять криваве, або якусь «антисемітську» акцію…

і
показати весь коментар
11.11.2025 12:33 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/uryadova-kriza-scho-bude-dal---vadim-denisenko/180552#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Головне питання на яке поки нема відповіді - ця криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників
1. Корупція залишається головною темою держави. Вже після майдану картонок стало зрозуміло, що Банковій все складніше завдавати свою повістку дня. Останні події тільки підтверджують цю точку зору.
2. Чи можливо зараз створити коаліційний уряд, який «перезавантажить» ситуацію? Думаю, що ні. Точніше змінити можна, а перезавантажити ні. Бо у нас не політична, а управлінська криза. Проте гра зараз іде на відставку уряду і створення уряду «народної довіри», який має стати противагою до влади Зеленського. І для Банкової це не дуже хороший сигнал. Адже збереження уряду буде топити Президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд - це ослаблювати впливи Банкової.
3. Як далі буде розвиватися ситуація? Ця історія, вже починає жити власним життям і просто відставкою кількох людей справу неможливо закінчити. В гру точно включаться європейці і, можливо, американці (якщо досі не були включеними). І тут ми можемо стати свідками історій по примушуванню нас до виборів та по новим мирним ініціативам.

За будь-яких обставин джин випущений з пляшки.
показати весь коментар
11.11.2025 12:36 Відповісти
А варіант, що зелебородько підпише капітуляцію і ляже під путіна, щоб зберегтись при владі, не розглядається? Дарма
показати весь коментар
11.11.2025 12:39 Відповісти
Можливо - але варіант цей найнеймовірнішм. Щоправда, на сьогодні. А що буде завтра - хз.
показати весь коментар
11.11.2025 12:41 Відповісти
Щось не чути Насрали Муйєма, той що баригу боров
показати весь коментар
11.11.2025 12:36 Відповісти
Він напевно десь в горах Афганістану
показати весь коментар
11.11.2025 13:15 Відповісти
"Ми кинули виклик системі! Ми шукаємо якісно нових людей, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі!

Перше завдання - очищення країни від корупції!" - https://sluga-narodu.com/ написано

НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА".

https://censor.net/ru/r3254148
показати весь коментар
11.11.2025 13:13 Відповісти
какой поп, такой и приход...без бениного Оманского Нарика и фсбэшника Елдака там не обошлось...но Ето другое, да отупевшие зелеДрочеры...
показати весь коментар
11.11.2025 13:41 Відповісти
Запасаємось попкорном, нас чекає продовження серіалу "Слуга народа" під назвою "Міністр в законі, або "Тенор" і "Рокет" спешат на помощь"
показати весь коментар
11.11.2025 14:19 Відповісти
https://t.me/oleg_leusenko/37052 Олег Леусенко:
Справа не лише у мародерстві Міндіча і Галущенка на крові.
Катастрофа, що один - друг Зеленського, а іншій - призначенець Зеленського.
Крадуть сотнями мільярдів на воєнному бюджеті,
удари наносять у найуразливіші місця України.
Але головне, що і той і той пов'язані з нашим ворогом - росією, і першого, і другого патронує сам Зеленський та його регент Єрмак.
Це не лише колаборація і мародерство, це державна зрада і злочини проти України.
показати весь коментар
11.11.2025 14:57 Відповісти
12 июля 1951 года В. С. Абакумов был арестован, обвинён в государственной измене и синистском заговоре.После смерти Сталина
обвинения против Абакумова были изменены; ему вменялось в вину Ленинградское делоПредан закрытому суду в Ленинграде и 19 декабря 1954 года расстрелян в Левашово под Ленинградом.
Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов - прямий нащадок Абакумова- МГБ
показати весь коментар
11.11.2025 15:19 Відповісти
Ви всі писаки і вам подібні ,не забудьте за них проголосувати.
показати весь коментар
11.11.2025 17:30 Відповісти
 
 