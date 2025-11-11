У справі про розкрадання в "Енергоатомі" зафіксовано участь чотирьох міністрів, - детектив НАБУ

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов повідомив, що під час розслідування справи про розкрадання коштів у "Енергоатомі" детективи в різних ситуаціях зафіксували участь чотирьох міністрів Кабінету міністрів.

Про це він сказав в ефірі програми "УП.Чат", передає Цензор.НЕТ.

"Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів Кабінету міністрів", - зазначив Абакумов.

Він уточнив, що йдеться про людей різних періодів: "Хтось раніше був міністром, хтось пізніше, тобто це не всі чотири діючі міністри". Імен посадовців він не назвав, пояснивши, що розголошення може зашкодити розслідуванню.

Абакумов також підтвердив, що у справі наразі оцінюють дії двох міністрів "на предмет достатності доказів чи вчинення ними злочинів". За його словами, детективи НАБУ вважають, що організацію очолювали двоє осіб, яких уже ідентифіковано, однак імена поки не розголошуються.

