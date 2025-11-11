В деле о хищениях в "Энергоатоме" зафиксировано участие четырех министров, - детектив НАБУ

Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов сообщил, что в ходе расследования дела о хищении средств в "Энергоатоме" детективы в различных ситуациях зафиксировали участие четырех министров Кабинета министров.

Об этом он сказал в эфире программы "УП.Чат", передает Цензор.НЕТ.

"Много не скажу, но скажу так, что в различных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров", - отметил Абакумов.

Он уточнил, что речь идет о людях разных периодов: "Кто-то раньше был министром, кто-то позже, то есть это не все четыре действующих министра". Имен чиновников он не назвал, объяснив, что разглашение может навредить расследованию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена одного из фигурантов операции "Мидас" скупила авто и недвижимость на $360 тыс., - СМИ. ВИДЕО

Абакумов также подтвердил, что по делу в настоящее время оцениваются действия двух министров "на предмет достаточности доказательств или совершения ими преступлений". По его словам, детективы НАБУ считают, что организацию возглавляли два человека, которые уже идентифицированы, однако имена пока не разглашаются.

Что предшествовало?

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ