7 547 52

В деле о хищениях в "Энергоатоме" зафиксировано участие четырех министров, - детектив НАБУ

Руководитель подразделения детективов НАБУ

Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов сообщил, что в ходе расследования дела о хищении средств в "Энергоатоме" детективы в различных ситуациях зафиксировали участие четырех министров Кабинета министров.

Об этом он сказал в эфире программы "УП.Чат"

"Много не скажу, но скажу так, что в различных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров", - отметил Абакумов.

Он уточнил, что речь идет о людях разных периодов: "Кто-то раньше был министром, кто-то позже, то есть это не все четыре действующих министра". Имен чиновников он не назвал, объяснив, что разглашение может навредить расследованию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена одного из фигурантов операции "Мидас" скупила авто и недвижимость на $360 тыс., - СМИ. ВИДЕО

Абакумов также подтвердил, что по делу в настоящее время оцениваются действия двух министров "на предмет достаточности доказательств или совершения ими преступлений". По его словам, детективы НАБУ считают, что организацию возглавляли два человека, которые уже идентифицированы, однако имена пока не разглашаются.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

НАБУ (4676) коррупция (8682) Энергоатом (417)
Топ комментарии
+24
Мабуть вже буде правильно казати не "кабінет міністрів" а "хата ворів в законі"
показать весь комментарий
11.11.2025 11:08 Ответить
+24
І ще скажіть - розкрадання було тільки в єнергоатомі. Залізниця, "оборонні" споруди, дрони, ракети - там все чітко.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:11 Ответить
+16
В Україні ще не було "такої ублюдочної влади" всіх на концерт200😃
показать весь комментарий
11.11.2025 11:12 Ответить
І це тільки "Енергоатом"...
показать весь комментарий
11.11.2025 11:07 Ответить
По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании.

Согласно документу, с учетом расходов от перерасчета обязательств по выплате сотрудникам в сумме 488,31 млн грн, совокупный убыток составил 12,38 млрд грн. Джерело: https://censor.net/n3258786
показать весь комментарий
11.11.2025 11:36 Ответить
Не швидіть...Вони ще в Україні...мабуть.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:08 Ответить
Мабуть вже буде правильно казати не "кабінет міністрів" а "хата ворів в законі"
показать весь комментарий
11.11.2025 11:08 Ответить
у воров в законе хоть какие то понятия есть, а это крысиная свора мародёров, которые грабят нищих людей, во время войны
показать весь комментарий
11.11.2025 11:13 Ответить
Та ще видали наказ ловити бідноту та тягти на фронт їх захищати. Часу для крадіжок щоб було більше.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:18 Ответить
Можна одним словом - "маліна".
показать весь комментарий
11.11.2025 11:16 Ответить
ОЗУ ..кабінет міністрів..
показать весь комментарий
11.11.2025 11:20 Ответить
Кабміндічі.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:26 Ответить
Па панятіям - хаза.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:00 Ответить
то все папєрєдніки!
показать весь комментарий
11.11.2025 11:09 Ответить
****** и ******
показать весь комментарий
11.11.2025 11:17 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 11:28 Ответить
Фігурант справи НАБУ про розкрадання державних коштів ТИМУР МІНДІЧ

вперше «засвітився» у ЗМІ 2018 року,

як бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського

у девелоперських та інших проєктах,

а також як один із співвласників «Кварталу 95».

За словами Коломойського,

Міндіч якраз і познайомив його із майбутнім президентом.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:54 Ответить
Нікому нічого не буде. Он голова АМКУ Кириленко дві підозри і працює. Гундосий всіх крадіїв кришує, а силовиків підім'яв під себе. Тому і дуть корупційні кошти в москву Деркачу. А СБУшники кинули всі сили (130 співробітників), щоб детектива НАБУ посадити. Міні рашка побудована Зеленою нікчемою. Де там смєтуни? Чого на вулицю не виходять? Від ТЦК ховаються?
показать весь комментарий
11.11.2025 11:10 Ответить
І ще скажіть - розкрадання було тільки в єнергоатомі. Залізниця, "оборонні" споруди, дрони, ракети - там все чітко.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:11 Ответить
яйца по 17 грн не всегда уже и вспоминаются гражданами ...
Хотя там тоже проходили суммы с сотнями миллионов...
показать весь комментарий
11.11.2025 11:27 Ответить
В Україні ще не було "такої ублюдочної влади" всіх на концерт200😃
показать весь комментарий
11.11.2025 11:12 Ответить
Цікаво! До кінця тиждня Уряд піде у відставку чи буде чекати вказівки зверху?
показать весь комментарий
11.11.2025 11:14 Ответить
Вказівка зверху може полягати і в оголошені Стефанішиної (колишнього міністра, яку має на увазі керівник підрозділу детективів НАБУ) рersona non grata.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:18 Ответить
Навіть не сподівайтесь. Все буде робитись по наказу з ОПи від Єрмака.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:19 Ответить
Та ні, Ви помилилися. За вказівками ОПи і президента працюють частина СБУ, бо інша на фронті, поліція, все ДБР, прикордонники, митниця, податкова, військово-цивільні адміністрації, портновські суди.., а НАБУ не ліг під зелених крадунів і мародерів, попри загрозу бути знищеними, підкореними і великі гроші. Навіть ця справа говорить, що НАБУ і САП діють по закону.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:15 Ответить
Цікаво, коли тут з'явдяться боти ферми подляка на підсосі дермака...
показать весь комментарий
11.11.2025 11:14 Ответить
Всі міністри діяли по вказівці прем'єр міністра, а той без вказівки Боневтіка Позорно-Брехливого і дихнути не міг. Виходить, що Гундос організував злочинне угрупування із залученням кабінету міністрів та інших структур для відмивання грошей для своєї свори із нашого бюджету, так і з допомоги партнерів. То після цього хто із лідерів країн Європи чи США віддасть гроші своїх платників податків для хуцпи Боневтіка? Ось так він нас обікрав і зробив такий імідж країні, що з нас сміються і ніхто більше нічого не дасть. Хто за розумних людей буде вважати українців, які під час війни відділи все оцим і підтрнимують сьомий рік??? А що ще потрібно пуйлу, щоб донищити нас?
Навіть не потрібно довго думати і так зрозуміло, що коли коло буде замикатися - Боневтік поїде спокійно до своїх батьків в Ізраїль. А ті своїх громадян не віддають, По відосу вже звідти скаже, що його життю загрожувала ненависть до нього біндєр.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:15 Ответить
Один, зрозуміло, що ставленик гебешного синка деркача міністр Галущенко.
А хто ж тоді другий (друга)?
показать весь комментарий
11.11.2025 11:18 Ответить
ще перезидента, голови офісу перезидента, та двіх премьерів попереднього та нинішнього....це тільки по верхах
показать весь комментарий
11.11.2025 11:19 Ответить
плебс обрав зелених крадіїв. Питання - якк цієї корости позбутися?
показать весь комментарий
11.11.2025 11:21 Ответить
Ти вже знайшла вихід. Звідти можна ображати український народ, мабуть ще гроші отримаєш
показать весь комментарий
11.11.2025 11:33 Ответить
Народ - це стада зебілів? Чи ти особисто?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:23 Ответить
и самое печальное что все эти и другие бездарные назначения проголосовала Рада. Т.е. депутаты Рады должны нести ответственность за назначения в кабмине и за все что после этого происходит... За все голосования с 2019 ....
показать весь комментарий
11.11.2025 11:24 Ответить
Та там всі замазані. А сосна дєрьмака свириденчиха ще щось там розповідає про сприяння.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:24 Ответить
В Дніпрі бусифікували співробітника ДСНС, у якого була бронь.

ТЦК Собороного району міста Дніпро.

Хлопця бусифікували, бо не підтягнулась в Резерві відстрочка.

Через півгодини до ТЦК прибули співробітники ДСНС, які надали всі документи, але їх просто послали.

А хлопця вже відправили в військову частину.
Давайте ще бусифікуємо всіх ДСНСників і що далі? ТЦК поїде пожежі гасити після прильотів? Чи рятувати людей з-під завалів?

Одні гроші мільярдами *******, інші людей на вулицях викрадають. Оце життя! Дякуємо Зеленському!
показать весь комментарий
11.11.2025 11:24 Ответить
одне радує - прем'єр міністеркиня ні ф чом нє віноват! )
показать весь комментарий
11.11.2025 11:27 Ответить
"Нє вінаватаяя! Ані самі кралі!!"
показать весь комментарий
11.11.2025 11:52 Ответить
Це Порошенко гроші підкинув, та вивіз Міндіча за кордон.

Зеленська гнида ні в чому не винна.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:27 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17552 Ростислав Павленко:
Перегляд матеріалів НАБУ навів на цікаве спостереження.

Влада робить усе те, що намагалась набрехати на Порошенка: розгнуздана корупція, цинічне крадівництво, бізнес на крові з росією.
От тільки щодо Порошенка це - фейки, які не змогли хоч чимось підкріпити за сім років прискіпувань усіх «силовиків».
А самі роблять, як казав азіров, «тупо і глупо», нагло і цинічно, «як у останній день» і «щоб онукам вистачило», за їхніми власними зізнаннями.
Очевидно, саме так вони уявляли собі владу. Саме цього так прагнули, саме цьому їх вчили старші партнери штибу Коломойського.
І за це треба відповідати.
Першим кроком має стати недовіра до корупційного і безпорадного уряду, де важко знайти, який/яка з членів/членкинь не задіяні в схемах.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:32 Ответить
"Маньяк отравленные деньги
На счёт детдома перевёл
Погибло десять депутатов
Три мэра
И один министр"
показать весь комментарий
11.11.2025 11:33 Ответить
адвокати скажуть: службова недбалість, це все сгенеровано в ШІ, не було ціх грошей, а навіть що було то підкинули підроблені долари, як волонтери збирали на дрони-перехоплювачі щоб захистити ТЕЦ, не все так однозначно, справа розвалюється, та і взагалі неможливо рішати в україні без котлет скажуть що ти лох і т.д.....
показать весь комментарий
11.11.2025 11:35 Ответить
У фільмі було....танцюють всі..... А у нас буде....крадуть всі ....
показать весь комментарий
11.11.2025 11:35 Ответить
Каждый, каждый вечер наступает вдруг!

Если ты без света - не беда, мой друг!

Если ты хоть где-то хоть чуть-чуть украл -

Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!

Здесь есть с кэшем пакеты.

И горят фонари.

Здесь считают откаты.

От зари до зари.

Здесь министры танцуют.

Здесь всегда полный зал.

Здесь тебя расцелуют.

Если много украл.

Здесь всегда зажигает

Наш Вечерний Квартал! Джерело: https://censor.net/ua/b3584249
показать весь комментарий
11.11.2025 12:00 Ответить
Друг президента Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" https://zn.ua/anticorruption/kvartiru-mindicha-proverjali-dvazhdy-v-nedelju-no-proslushka-byla-v-potolke-up.html бизнесмен Тимур Миндич

выстроил свою алмазную империю на базе бывших активов олигарха Игоря Коломойского.

При этом развивал этот бизнес не только в Украине, но и в России, в том числе после 2014 года, и даже после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Только в 2024 году российская компания Миндича уплатила в бюджет РФ 500 тысяч долларов налогов и сборов


https://zn.ua/POLITICS/druh-zelenskoho-mindich-do-2024-hoda-imel-almaznyj-biznes-v-rossii-kotoryj-platil-tam-nalohi-rassledovanie-zheleznjaka.html
показать весь комментарий
11.11.2025 12:00 Ответить
Міндіч у Зеленского тіньовий куратор Україною. Його самі "слуги" називають КабМіндіч. Всі посади тільки через нього. І Зеленскій, настільки лох лохом, що навіть нічого не знав, не помічав, і не прикривав? Міндіча планували прикрити, як багатьох засвітившихся, через СБУ. Але Міндіч щось не довірився Зелі, і тільки дістав інфу, то змотав. І скоріш всього через Білорусь.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:02 Ответить
Владелица фирмы, уже получившей подряды от канала Рада на 350 млн грн, Дроздова сотрудничала с

компанией партнера Зеленского Миндича. ВИДЕО

https://censor.net/ru/v3477474
показать весь комментарий
11.11.2025 12:02 Ответить
ці курви з честь виконали все що від їх вимагала ВРада, вони ж їх вибирали??? То вони всі злочинці, хто віддав свій голос..
показать весь комментарий
11.11.2025 12:06 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 12:08 Ответить
Детективи НАБУ хіба не знають, що Потужний Гундос ввів офрек.? Це мабуть, щоб ніхто не має права називати прізвища крадунів від влади. Можна скрізь називати тільки прізвище Порошенка та попередників. За це навіть є заохочення від влади: призначення на високі посади, генеральські погони і квартири за рахунок українців.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:11 Ответить
хто не краде грабить свою сім'ю, або як там було при совці?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:26 Ответить
Зараз Офіс Резідента Офіс організованого злочинного угрупування спробує "відвести очі" народу України… або щось на фронті замутять криваве, або якусь «антисемітську» акцію…

і
показать весь комментарий
11.11.2025 12:33 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/uryadova-kriza-scho-bude-dal---vadim-denisenko/180552#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Головне питання на яке поки нема відповіді - ця криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників
1. Корупція залишається головною темою держави. Вже після майдану картонок стало зрозуміло, що Банковій все складніше завдавати свою повістку дня. Останні події тільки підтверджують цю точку зору.
2. Чи можливо зараз створити коаліційний уряд, який «перезавантажить» ситуацію? Думаю, що ні. Точніше змінити можна, а перезавантажити ні. Бо у нас не політична, а управлінська криза. Проте гра зараз іде на відставку уряду і створення уряду «народної довіри», який має стати противагою до влади Зеленського. І для Банкової це не дуже хороший сигнал. Адже збереження уряду буде топити Президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд - це ослаблювати впливи Банкової.
3. Як далі буде розвиватися ситуація? Ця історія, вже починає жити власним життям і просто відставкою кількох людей справу неможливо закінчити. В гру точно включаться європейці і, можливо, американці (якщо досі не були включеними). І тут ми можемо стати свідками історій по примушуванню нас до виборів та по новим мирним ініціативам.

За будь-яких обставин джин випущений з пляшки.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:36 Ответить
А варіант, що зелебородько підпише капітуляцію і ляже під путіна, щоб зберегтись при владі, не розглядається? Дарма
показать весь комментарий
11.11.2025 12:39 Ответить
Можливо - але варіант цей найнеймовірнішм. Щоправда, на сьогодні. А що буде завтра - хз.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:41 Ответить
Щось не чути Насрали Муйєма, той що баригу боров
показать весь комментарий
11.11.2025 12:36 Ответить
 
 