В деле о хищениях в "Энергоатоме" зафиксировано участие четырех министров, - детектив НАБУ
Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов сообщил, что в ходе расследования дела о хищении средств в "Энергоатоме" детективы в различных ситуациях зафиксировали участие четырех министров Кабинета министров.
Об этом он сказал в эфире программы "УП.Чат", передает Цензор.НЕТ.
"Много не скажу, но скажу так, что в различных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабинета министров", - отметил Абакумов.
Он уточнил, что речь идет о людях разных периодов: "Кто-то раньше был министром, кто-то позже, то есть это не все четыре действующих министра". Имен чиновников он не назвал, объяснив, что разглашение может навредить расследованию.
Абакумов также подтвердил, что по делу в настоящее время оцениваются действия двух министров "на предмет достаточности доказательств или совершения ими преступлений". По его словам, детективы НАБУ считают, что организацию возглавляли два человека, которые уже идентифицированы, однако имена пока не разглашаются.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании.
Согласно документу, с учетом расходов от перерасчета обязательств по выплате сотрудникам в сумме 488,31 млн грн, совокупный убыток составил 12,38 млрд грн. Джерело: https://censor.net/n3258786
вперше «засвітився» у ЗМІ 2018 року,
як бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського
у девелоперських та інших проєктах,
а також як один із співвласників «Кварталу 95».
За словами Коломойського,
Міндіч якраз і познайомив його із майбутнім президентом.
Хотя там тоже проходили суммы с сотнями миллионов...
Навіть не потрібно довго думати і так зрозуміло, що коли коло буде замикатися - Боневтік поїде спокійно до своїх батьків в Ізраїль. А ті своїх громадян не віддають, По відосу вже звідти скаже, що його життю загрожувала ненависть до нього біндєр.
А хто ж тоді другий (друга)?
ТЦК Собороного району міста Дніпро.
Хлопця бусифікували, бо не підтягнулась в Резерві відстрочка.
Через півгодини до ТЦК прибули співробітники ДСНС, які надали всі документи, але їх просто послали.
А хлопця вже відправили в військову частину.
Давайте ще бусифікуємо всіх ДСНСників і що далі? ТЦК поїде пожежі гасити після прильотів? Чи рятувати людей з-під завалів?
Одні гроші мільярдами *******, інші людей на вулицях викрадають. Оце життя! Дякуємо Зеленському!
Зеленська гнида ні в чому не винна.
Перегляд матеріалів НАБУ навів на цікаве спостереження.
Влада робить усе те, що намагалась набрехати на Порошенка: розгнуздана корупція, цинічне крадівництво, бізнес на крові з росією.
От тільки щодо Порошенка це - фейки, які не змогли хоч чимось підкріпити за сім років прискіпувань усіх «силовиків».
А самі роблять, як казав азіров, «тупо і глупо», нагло і цинічно, «як у останній день» і «щоб онукам вистачило», за їхніми власними зізнаннями.
Очевидно, саме так вони уявляли собі владу. Саме цього так прагнули, саме цьому їх вчили старші партнери штибу Коломойського.
І за це треба відповідати.
Першим кроком має стати недовіра до корупційного і безпорадного уряду, де важко знайти, який/яка з членів/членкинь не задіяні в схемах.
На счёт детдома перевёл
Погибло десять депутатов
Три мэра
И один министр"
Если ты без света - не беда, мой друг!
Если ты хоть где-то хоть чуть-чуть украл -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь есть с кэшем пакеты.
И горят фонари.
Здесь считают откаты.
От зари до зари.
Здесь министры танцуют.
Здесь всегда полный зал.
Здесь тебя расцелуют.
Если много украл.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал! Джерело: https://censor.net/ua/b3584249
выстроил свою алмазную империю на базе бывших активов олигарха Игоря Коломойского.
При этом развивал этот бизнес не только в Украине, но и в России, в том числе после 2014 года, и даже после начала полномасштабной войны в 2022 году.
Только в 2024 году российская компания Миндича уплатила в бюджет РФ 500 тысяч долларов налогов и сборов
https://zn.ua/POLITICS/druh-zelenskoho-mindich-do-2024-hoda-imel-almaznyj-biznes-v-rossii-kotoryj-platil-tam-nalohi-rassledovanie-zheleznjaka.html
компанией партнера Зеленского Миндича. ВИДЕО
https://censor.net/ru/v3477474
Офіс РезідентаОфіс організованого злочинного угрупування спробує "відвести очі" народу України… або щось на фронті замутять криваве, або якусь «антисемітську» акцію…
і
Головне питання на яке поки нема відповіді - ця криза є виключно українською чи все ж, є від початку грою ширшого кола учасників
1. Корупція залишається головною темою держави. Вже після майдану картонок стало зрозуміло, що Банковій все складніше завдавати свою повістку дня. Останні події тільки підтверджують цю точку зору.
2. Чи можливо зараз створити коаліційний уряд, який «перезавантажить» ситуацію? Думаю, що ні. Точніше змінити можна, а перезавантажити ні. Бо у нас не політична, а управлінська криза. Проте гра зараз іде на відставку уряду і створення уряду «народної довіри», який має стати противагою до влади Зеленського. І для Банкової це не дуже хороший сигнал. Адже збереження уряду буде топити Президента, бо корупційні скандали будуть ще більш інтенсивними. Створювати новий уряд - це ослаблювати впливи Банкової.
3. Як далі буде розвиватися ситуація? Ця історія, вже починає жити власним життям і просто відставкою кількох людей справу неможливо закінчити. В гру точно включаться європейці і, можливо, американці (якщо досі не були включеними). І тут ми можемо стати свідками історій по примушуванню нас до виборів та по новим мирним ініціативам.
За будь-яких обставин джин випущений з пляшки.