Жена одного из фигурантов операции "Мидас" скупила авто и недвижимость на $360 тыс., - СМИ. ВИДЕО
Жена Дмитрия Басова - одного из фигурантов дела о коррупции в энергетике, которое ранее разоблачило НАБУ, в течение последних лет скупила недвижимость и люксовые автомобили на сотни тысяч долларов.
Об этом говорится в материале журналистов Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о Басове?
Басов фигурирует в обнародованных записях НАБУ как "Тенор".
Он – бывший руководитель управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В 2019 году его уволили с должности. По данным СМИ, из-за ряда коррупционных скандалов.
Впоследствии ему удалось обжаловать это решение и восстановиться в должности, получив более 2,5 млн грн компенсации за вынужденные прогулы.
Имущество
"После назначения Дмитрия Басова на должность исполнительного директора по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом", его семья существенно обогатилась. Согласно данным из реестра недвижимости, в 2024 году жена чиновника стала владелицей квартиры площадью 70 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы - White Lines", - отмечают журналисты.
Стоимость квартиры не менее $140 тыс.
За последние два года Наталья Басова также пополнила автопарк - приобрела Mercedes GLE 300D 2023 года выпуска, Range Rover 2019 года, а также новый Mercedes GLC 220D 2025 года выпуска, оформленный на женщину в октябре этого года.
Ориентировочная стоимость покупок Басовой за последние годы - около $360 тыс.
Другие скандалы
Журналисты отмечают, что это не первый скандал с участием Басова. В 2016 году его управление в Генпрокуратуре расследовало ряд дел о незаконной добыче песка компанией "Днепровские пески".
"Впоследствии, в 2019 году, 100% капитала "Днепровских песков" перешли в собственность Натальи Басовой, жены прокурора. Интересно, что в этот период в собственности Натальи Басовой появилась квартира в элитном "Французском квартале" площадью 127 квадратных метров, а также гараж в этом жилом комплексе.
Происхождение денег непонятно – соответствующих доходов на такие покупки у женщины не было. Более того, именно накануне приобретения квартиры супруги официально развелись, вероятно, с целью сокрытия приобретенных активов, но в дальнейшем женщина "вернулась" в декларацию Басова как лицо, с которым он совместно проживает", - подытожили в материале.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
насмоктала"в тумбочці брала гроші"! 😂
Тож, на тій інформаційній хвилі викриття корупціонерів і членів їхніх сімей у сфері енергетики, яка наразі розкручується, фракції "ЄС" потрібно терміново внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про позбавлення права на придбання цінного майна у приватну власність посадових осіб, що перелічені в примітках до пункту п'ятого статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", а також їхніх близьких родичів на увесь строк перебування на відповідній посаді і ще на 5-10 років після цього, в залежності від посади. І нехай зелена більшість спробує провалити ці антикорупційні новації - це остаточно розставить всі крапки над "і".
Якщо б це вдалось прийняти, то технічно це дуже легко впровадити - внести необхідні зміни до регламентів роботи державних реєстрів, доповнивши їх бази даних переліком вищезазначених посад та персональних даних відповідних осіб.
Одні вмирають - інші співають!
Україна гнеться, а хуцпа сміється!
Батько Кірюші Дмітрієва - головного переговірника Путіна досі працює в Україні: з Києва зник, але кожні 90 днів https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/batko-golovnogo-peregovornika-putina-dosi-pratsyue-v-ukraini-z-kieva-znik-ale-kozhni-90-dniv-**********-vidpustku.htm продовжує відпустку в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Він оформлений на 0,75% посади головного наукового співробітника