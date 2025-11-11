Жена одного из фигурантов операции "Мидас" скупила авто и недвижимость на $360 тыс., - СМИ. ВИДЕО

Жена Дмитрия Басова - одного из фигурантов дела о коррупции в энергетике, которое ранее разоблачило НАБУ, в течение последних лет скупила недвижимость и люксовые автомобили на сотни тысяч долларов.

Что известно о Басове?

Басов фигурирует в обнародованных записях НАБУ как "Тенор".

Он – бывший руководитель управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В 2019 году его уволили с должности. По данным СМИ, из-за ряда коррупционных скандалов.

Впоследствии ему удалось обжаловать это решение и восстановиться в должности, получив более 2,5 млн грн компенсации за вынужденные прогулы.

Имущество

"После назначения Дмитрия Басова на должность исполнительного директора по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом", его семья существенно обогатилась. Согласно данным из реестра недвижимости, в 2024 году жена чиновника стала владелицей квартиры площадью 70 квадратных метров в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы - White Lines", - отмечают журналисты.

Стоимость квартиры не менее $140 тыс.

За последние два года Наталья Басова также пополнила автопарк - приобрела Mercedes GLE 300D 2023 года выпуска, Range Rover 2019 года, а также новый Mercedes GLC 220D 2025 года выпуска, оформленный на женщину в октябре этого года.

Ориентировочная стоимость покупок Басовой за последние годы - около $360 тыс.

Другие скандалы

Журналисты отмечают, что это не первый скандал с участием Басова. В 2016 году его управление в Генпрокуратуре расследовало ряд дел о незаконной добыче песка компанией "Днепровские пески".

"Впоследствии, в 2019 году, 100% капитала "Днепровских песков" перешли в собственность Натальи Басовой, жены прокурора. Интересно, что в этот период в собственности Натальи Басовой появилась квартира в элитном "Французском квартале" площадью 127 квадратных метров, а также гараж в этом жилом комплексе.

Происхождение денег непонятно – соответствующих доходов на такие покупки у женщины не было. Более того, именно накануне приобретения квартиры супруги официально развелись, вероятно, с целью сокрытия приобретенных активов, но в дальнейшем женщина "вернулась" в декларацию Басова как лицо, с которым он совместно проживает", - подытожили в материале.

Что предшествовало?

