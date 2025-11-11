Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который сейчас находится в СИЗО, участвовал в операции "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике.

Об этом в эфире УП заявил детектив Бюро Александр Абакумов, передает Цензор.НЕТ.

"Руслан Магамедрасулов, который находится в СИЗО, был непосредственно связан с этим делом и благодаря ему мы получили ряд доказательств, которые в этом деле сыграли ключевую роль", - сказал он.

По словам Абакумова, на финальном этапе операции к ней был привлечен почти весь состав НАБУ.

"Почти весь, потому что несколько наших сотрудников находятся в СИЗО", - добавил детектив.

Что предшествовало?

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

