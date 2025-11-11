Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который сейчас находится в СИЗО, участвовал в операции "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике.
Об этом в эфире УП заявил детектив Бюро Александр Абакумов, передает Цензор.НЕТ.
"Руслан Магамедрасулов, который находится в СИЗО, был непосредственно связан с этим делом и благодаря ему мы получили ряд доказательств, которые в этом деле сыграли ключевую роль", - сказал он.
По словам Абакумова, на финальном этапе операции к ней был привлечен почти весь состав НАБУ.
"Почти весь, потому что несколько наших сотрудников находятся в СИЗО", - добавил детектив.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Дело Магамедрасулова
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
