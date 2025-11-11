РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12048 посетителей онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова Коррупция в энергетике
1 149 5

Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Роль Магамедрасулова в операции Мидас: Что говорят в НАБУ?

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который сейчас находится в СИЗО, участвовал в операции "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике.

Об этом в эфире УП заявил детектив Бюро Александр Абакумов, передает Цензор.НЕТ.

"Руслан Магамедрасулов, который находится в СИЗО, был непосредственно связан с этим делом и благодаря ему мы получили ряд доказательств, которые в этом деле сыграли ключевую роль", - сказал он.

По словам Абакумова, на финальном этапе операции к ней был привлечен почти весь состав НАБУ.

"Почти весь, потому что несколько наших сотрудников находятся в СИЗО", - добавил детектив.

Читайте: В деле Магамедрасулова пытаются найти что-то для подозрения главе САП Клименко, - адвокат

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте также: Правительство ожидает результатов процессуальных действий в отношении "Энергоатома" и готово содействовать НАБУ и САП, - Свириденко

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Читайте также: Если бы не Магамедрасулов, то "пленок Миндича" не существовало бы, - адвокат Щербан

Автор: 

НАБУ (4676) коррупция (8682) энергетика (2785) Магамедрасулов (47)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.11.2025 10:32 Ответить
"не на часі"...
показать весь комментарий
11.11.2025 10:40 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 10:41 Ответить
Хтось так намагається витягнути і обілити фсбшну квочку цю структуру у повному складі на передову на покровський запорізький напрямки дах корупціонерів міндіча попередили і переправили а ще скільки епізодів богу і сбу відомо
показать весь комментарий
11.11.2025 10:44 Ответить
 
 