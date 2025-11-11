Магамедрасулов зібрав низку ключових доказів у справі про корупцію в енергетиці, - детектив НАБУ

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який наразі перебуває в СІЗО, брав участь в операції "Мідас" щодо викриття корупції в енергетиці.

Про це в ефірі УП заявив детектив Бюро Олександр Абакумов, передає Цензор.НЕТ.

"Руслан Магамедрасулов, який перебуває в СІЗО, був безпосередньо дотичний до цієї справи і завдяки йому ми отримали ряд доказів які в цій справі зіграли ключову роль", - сказав він.

За словами Абакумова, на фінальному етапі операції до неї було залучено майже весь склад НАБУ.

"Майже весь, тому що декілька наших співробітників знаходяться в СІЗО", - додав детектив.

Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

