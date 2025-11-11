Магамедрасулов зібрав низку ключових доказів у справі про корупцію в енергетиці, - детектив НАБУ
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який наразі перебуває в СІЗО, брав участь в операції "Мідас" щодо викриття корупції в енергетиці.
Про це в ефірі УП заявив детектив Бюро Олександр Абакумов, передає Цензор.НЕТ.
"Руслан Магамедрасулов, який перебуває в СІЗО, був безпосередньо дотичний до цієї справи і завдяки йому ми отримали ряд доказів які в цій справі зіграли ключову роль", - сказав він.
За словами Абакумова, на фінальному етапі операції до неї було залучено майже весь склад НАБУ.
"Майже весь, тому що декілька наших співробітників знаходяться в СІЗО", - додав детектив.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Справа Магамедрасулова
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
Джерело: https://censor.net/ua/b3584249