Дружина одного з фігурантів операції "Мідас" скупила авто та нерухомості на $360 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

Дружина Дмитра Басова - одного з фігурантів справи про корупцію в енергетиці, яку раніше викрило НАБУ, протягом останніх років скупила нерухомості та люксових авто на сотні тисяч доларів.

Про це йдеться в матеріалі журналістів Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про Басова?

Басов фігурує на оприлюднених записах НАБУ як "Тенор".

Читайте: Вивезти Міндіча перед обшуками, щоб потім сказати про "невідворотність покарання" – це як вбити лисицю, а через кілька годин вступити у Greenpeace, - Ткач

Він - колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році його звільнили з посади. За даними ЗМІ, через низку корупційних скандалів.

Згодом йому вдалося оскаржити це рішення та поновитися на посаді, отримавши понад 2,5 млн грн компенсації за вимушені прогули.

Читайте також: Магамедрасулов зібрав низку ключових доказів у справі про корупцію в енергетиці, - детектив НАБУ

Майно

"Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом", його родина суттєво збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, у 2024 році дружина посадовця стала власницею квартири на 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці - White Lines", - зазначають журналісти.

Вартість квартири щонайменше $140 тис.

Протягом останніх двох років Наталія Басова також поповнила автопарк - придбала Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року, а також новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску, оформлений на жінку у жовтні цього року.

Орієнтовна вартість покупок Басової за останні роки - близько $360 тис.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інші скандали

Журналісти зазначають, що це не перший скандал за участі Басова. У 2016 році його управління в Генпрокуратурі розслідувало низку справ щодо незаконного видобутку піску компанією "Дніпровські піски".

"Згодом, у 2019 році, 100% капіталу "Дніпровських пісків" перейшли у власність Наталії Басової, дружини прокурора. Цікаво, що в цей період у власності Наталії Басової з’явилась квартира в елітному "Французькому кварталі" площею 127 квадратних метрів, а також гараж у цьому житловому комплексі.

Походження грошей незрозуміле – відповідних доходів на такі покупки жінка не мала. Більше того, саме напередодні придбання квартири, подружжя офіційно розлучилось, ймовірно, з метою приховування набутих активів, але в подальшому жінка "повернулася" до декларації Басова як особа, з якою він спільно проживає", - підсумували у матеріалі.

Читайте: "Енергоатом" працює у посиленому режимі, а випадок із корупцією не завдав шкоди активам товариства, - заява

Що передувало?

Читайте: Без "благословення" з найвищих кабінетів корупційна схема в "Енергоатомі" не існувала б, - нардепка "Голосу" Совсун