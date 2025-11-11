Дружина одного з фігурантів операції "Мідас" скупила авто та нерухомості на $360 тис., - ЗМІ. ВIДЕО
Дружина Дмитра Басова - одного з фігурантів справи про корупцію в енергетиці, яку раніше викрило НАБУ, протягом останніх років скупила нерухомості та люксових авто на сотні тисяч доларів.
Про це йдеться в матеріалі журналістів Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про Басова?
Басов фігурує на оприлюднених записах НАБУ як "Тенор".
Він - колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році його звільнили з посади. За даними ЗМІ, через низку корупційних скандалів.
Згодом йому вдалося оскаржити це рішення та поновитися на посаді, отримавши понад 2,5 млн грн компенсації за вимушені прогули.
Майно
"Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом", його родина суттєво збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, у 2024 році дружина посадовця стала власницею квартири на 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці - White Lines", - зазначають журналісти.
Вартість квартири щонайменше $140 тис.
Протягом останніх двох років Наталія Басова також поповнила автопарк - придбала Mercedes GLE 300D 2023 року випуску, Range Rover 2019 року, а також новий Mercedes GLC 220D 2025 року випуску, оформлений на жінку у жовтні цього року.
Орієнтовна вартість покупок Басової за останні роки - близько $360 тис.
Інші скандали
Журналісти зазначають, що це не перший скандал за участі Басова. У 2016 році його управління в Генпрокуратурі розслідувало низку справ щодо незаконного видобутку піску компанією "Дніпровські піски".
"Згодом, у 2019 році, 100% капіталу "Дніпровських пісків" перейшли у власність Наталії Басової, дружини прокурора. Цікаво, що в цей період у власності Наталії Басової з’явилась квартира в елітному "Французькому кварталі" площею 127 квадратних метрів, а також гараж у цьому житловому комплексі.
Походження грошей незрозуміле – відповідних доходів на такі покупки жінка не мала. Більше того, саме напередодні придбання квартири, подружжя офіційно розлучилось, ймовірно, з метою приховування набутих активів, але в подальшому жінка "повернулася" до декларації Басова як особа, з якою він спільно проживає", - підсумували у матеріалі.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
насмоктала"в тумбочці брала гроші"! 😂
Тож, на тій інформаційній хвилі викриття корупціонерів і членів їхніх сімей у сфері енергетики, яка наразі розкручується, фракції "ЄС" потрібно терміново внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про позбавлення права на придбання цінного майна у приватну власність посадових осіб, що перелічені в примітках до пункту п'ятого статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції", а також їхніх близьких родичів на увесь строк перебування на відповідній посаді і ще на 5-10 років після цього, в залежності від посади. І нехай зелена більшість спробує провалити ці антикорупційні новації - це остаточно розставить всі крапки над "і".
Якщо б це вдалось прийняти, то технічно це дуже легко впровадити - внести необхідні зміни до регламентів роботи державних реєстрів, доповнивши їх бази даних переліком вищезазначених посад та персональних даних відповідних осіб.
Адже, яким би ти розумним не був, але все одно хоча б раз в житті, але знайдеться на твоєму шряху такий аферист, що зможе тебе пошити в дУрні. Але обман можливий лише один-єдиний раз. Якщо ти не повний еаївний телепень, який щоразу наступає на ті самі граблі.
А що стосується даного кейсу із корупційними відкатами у "Енергоатомі", то спускаючись із інформаційних хмар на грішну землю юридичних доводів, отрмуємо не зовсім радісну картину. Бо в кримінальному провадженні виникає слушне питання: кого вважати потерпілим? Якщо тих юросіб, що платили відкати, то їхні представники будуть відхрещуватись від цього, адже це кримінально-каране діяння - підкуп посадовців для вирішення господарських справ. Якщо ж потерпілим робити державну казну і сам "Енергоатом", то тоді виникає нове питання: розмір заподіяної шкоди - прямої, а не упущеної вигоди. І як її встановити, адже в бухгалтерських документах вона не відображена.
Питань виникне багато з реалізацією тих матеріалів оперативно розшукових справ і їх легалізації для відпрацювання лінії обвинувачення.
Тому, й краще запобігти копупції, знищивши в чиновника корИсний інтерес, як було відмічено вище, а ніж роками доводити вину топ-копупціонерів.
Ідентифікація фігурантів і їх прив'язка до конкретних епізодів - це лише один із багатьох кроків для доказової бази сторони обвинувачення в суді.
Весь фокус в тому, що об'єктом і джерелом збагачення підозрюваних були "відкати" підрядників "ЕА", які певне наперед закладали ці суми, в якості так званих "дилерських" для вирішення питання з отримання замовлень. Тому шкоду як для "ЕА" довести складно, оскільки ділки формально діяли по закону, який дозволяв їм не проводити електронні торги при укладанні договорів поставки чи підряду. Якщо ціни на товари/роботи/послуги відповідали ринковим, то шкоду не встановити.
А щоби вмінити "хабар" підозрюваному, потрібно отримати докази вимагання такого з відповідною погрозою негативу для підрядника. Що проблемно, як було вказано вище.
Для підозри про "незаконне збагачення" потрібно довести факт використання "відкатів" на власну користь. А це - довга історія.
Батько Кірюші Дмітрієва - головного переговірника Путіна досі працює в Україні: з Києва зник, але кожні 90 днів продовжує відпустку в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Він оформлений на 0,75% посади головного наукового співробітника
А коли крадуть 100млн, а відкупляються за 10 млн - це п!здець