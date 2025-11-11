Мін’юст підтвердив слідчі дії за участі Галущенка: "Надає повне сприяння правоохоронним органам"
Міністерство юстиції підтвердило, що за участі ексміністра Германа Галущенка проводилися слідчі дії у межах кримінального провадження.
Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр юстиції надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування", - повідомили у Мін’юсті.
У відомстві підкреслили, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції, і у разі встановлення вини особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку.
Ексміністр, як зазначили у пресслужбі, утримується від публічних коментарів з огляду на таємницю досудового розслідування.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Топ коментарі
+3 Urs
показати весь коментар11.11.2025 12:57 Відповісти Посилання
+3 Артем Оскорбин
показати весь коментар11.11.2025 13:01 Відповісти Посилання
+2 Ostap Hor
показати весь коментар11.11.2025 12:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тпустить.
- Що він 10-й день голодує в італійській в'язниці, де він звинуватив владу у жорстокому поводженні з ним, щоб змусити його зізнатися у вибуху російського газопроводу «Північний потік» під Балтійським морем у 2022 році. Закінчує свій лист на патріотичній ноті, пишучи: «Я дуже люблю Україну і щасливий, що маю честь бути офіцером її збройних сил». - BBC (фото адвоката Сергія Кузнецова)
Колишній український військовий офіцер вже 10-й день голодує в італійській в'язниці, де він звинуватив владу у жорстокому поводженні з ним, щоб змусити його зізнатися у вибуху російського газопроводу «Північний потік» під Балтійським морем у 2022 році.
Сергія Кузнецова було затримано в Італії у серпні за ордером на арешт, виданим Німеччиною.
У листі, який його адвокат показав BBC, пан Кузнецов стверджує, що до нього ставляться як до «злочинця номер один», його утримують у установі суворого режиму разом із підозрюваними членами так званої «Ісламської держави» (ІДІЛ). BBC зв'язалася з в'язницею, але вона поки що не прокоментувала ситуацію.
Ніхто не визнав, що здійснив атаку на трубопроводи, якими російський газ постачається до Німеччини.
У своєму першому публічному коментарі після арешту пан Кузнецов пише від руки, що «італійці цинічно ігнорують мої харчові звички протягом останніх двох місяців» - маючи на увазі його вегетаріанську дієту.
«Вони думають, що ці обмеження можуть вплинути на моє становище та змусити мене визнати свою провину. Але такі зусилля марні».
Родич пана Кузнецова розповів мені, що вони намагалися доставити до в'язниці спеціальну їжу, але їм відмовили, і вони були стурбовані тим, що він виглядав «виснаженим».
Газопроводи «Північний потік» були зруйновані глибоко під Балтійським морем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це був гучний та суперечливий напад. Спочатку багато хто підозрював причетність Росії та спробу Москви шантажувати Європу, обмежуючи її постачання енергоносіїв. Але цього літа німецькі прокурори видали ордери на арешт двох чоловіків, яких вони підозрюють у скоєнні нападу: Сергія Кузнецова та другого громадянина України, Володимира Журавльова, якого було затримано в Польщі. Німецькі прокурори посилалися на звинувачення у «антиконституційному саботажі» як на підставу для запитів про екстрадицію.
https://www.bbc.com/news/articles/c8drmzv98jzo Суддя у Варшаві виніс рішення проти екстрадиції пана Журавльова , заявивши, що якщо в цьому брали участь українці, такий напад можна вважати законною самообороною у «кривавій геноцидній війні».
В Італії, навпаки, суд у Болоньї минулого місяця на закритому слуханні схвалив екстрадицію Сергія Кузнецова. Наразі він вдруге оскаржує це рішення.
«Він сказав мені, що схуд на 9 кг, коли я сказав, що його одяг вільно висить», - сказав адвокат українця Нікола Канестріні після візиту до свого клієнта, який оголосив голодування. Адвокат сказав, що Кузнецов відмовляється від твердої їжі, але «почувається добре і має ясну психіку».
Сергій Кузнецов у своєму листі скаржиться на те, що йому доводиться займатися спортом в ізоляції та під озброєною охороною, а також на «максимальні обмеження».
Його адвокат розповів BBC, що він сам відчував, що пана Кузнецова український уряд «кинув напризволяще, як старий чобіт».«Він був в армії, тож вони повинні знати, чи був він там, чи ні ? Якщо він був там, вони повинні його захистити, а якщо ні, то вони також повинні його захистити», - стверджує він, маючи на увазі напад.
Українські чиновники завжди заперечували будь-яку причетність. Нещодавно вони відмовилися від коментарів, коли до них звернулася BBC.
У неділю уповноважений з прав людини в Києві Дмитро Лубінець заявив, що радник розглядає справу та перевірить умови утримання у в'язниці.У своєму листі пан Кузнецов зазначає, що він розуміє, що його уряд «наразі має важливіші справи, якими потрібно зайнятися, прагнучи припинити війну».
Він закінчує на патріотичній ноті, пишучи: «Я дуже люблю Україну і щасливий, що маю честь бути офіцером її збройних сил».
Його останнє апеляційне слухання в Італії відбудеться протягом наступних кількох тижнів.
https://www.bbc.com/news/articles/cj3zpdvxz3zo