Мін’юст підтвердив слідчі дії за участі Галущенка: "Надає повне сприяння правоохоронним органам"

Міністерство юстиції підтвердило, що за участі ексміністра Германа Галущенка проводилися слідчі дії у межах кримінального провадження.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр юстиції надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування", - повідомили у Мін’юсті.

У відомстві підкреслили, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції, і у разі встановлення вини особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку.

Ексміністр, як зазначили у пресслужбі, утримується від публічних коментарів з огляду на таємницю досудового розслідування.

