Гринчук про розслідування НАБУ: Нульова толерантність до корупції (доповнено)
Усі особи, чия провина у розкраданні коштів в енергетичній сфері буде доведена, мають бути притягнені до відповідальності.
Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для мене, як для міністра енергетики, важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені й буде доведена їхня провина, мають бути притягнуті до відповідальності. Нульова толерантність до корупції", - сказала Гринчук.
Міністерка каже, що не знала про корупційну схему
Вона заявила, що Ігор Миронюк, який фігурував в оприлюднених НАБУ матеріалах, не був її радником.
"Наскільки знаю, у попереднього міністра (Германа Галущенка - ред.) такого радника також немає", - сказала Гринчук.
Вона також заявила, що не знала про викриту корупційну схему в енергетиці.
Щодо будівництва захисних споруд на об'єктах НАЕК "Енергоатом" Гринчук зазначила, що координацію таких робіт здійснює Міністерство розвитку громад і територій.
Доповнення
У коментарі Цензор.НЕТ пресслужба Мінрозвитку повідомила, що не координує захист обʼєктів НАК "Енергоатом".
"Важливо, що із кінця жовтня 2025 року в рамках створеного Урядом Координаційного штаб захисту енергетики Агентство відновлення спільно з Мінрозвитку координують забезпечення фізичного захисту окремо визначених обʼєктів Укренерго та Укрзалізниці. Спільно з інженерами, військовими та ОВА розробляються рішення із фізичного захисту, які зможуть використовувати всі балансоутримувачі. До жовтня 2025 року Агентство відновлення забезпечувало будівництво фізичного захисту на 22 підстанціях "Укренерго"", - заявили у пресслужбі відомства.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобто звинуватити в цьому Кудрицького як голову колишньго "Укренерго", то це можна, а як десь вкрали - то це інше міністерство?
на НАРИ!
нацарюю пару млн у валюті .. і піду у відставку ))))
а у нас zельона країна мрій
декоммунищзации не было
"Нє віновата я"... бабкі самі ко мнє прішлі
.
Нульова толерантність до корупції.
Бл🤬ь🙄
Вже й до мене добралися😳
https://parlament.ua/dossier/grynchuk-svitlana
Сумніви та критика на адресу С. Гринчук (в дівотстві Іванова);
Варто вказати, що декларація Гринчук викликає деякі питання. Те, що вона після розлучення не орендує житло, а проживає разом з чоловіком в його квартирі ще можна пояснити. А як зрозуміти той факт, що в деклараціях за 2022 і 2023 роки вона вказує вартість придбаного автомобіля "Вольво" 960 тисяч гривень, а в січні 2024 року вносить правки й оцінює це авто вже в 149 тисяч гривень. Для такого автомобіля це нереально занижена вартість. Напевно, в Гринчук не зійшлись кінці з кінцями по фінансах (дивно, адже як кандидат економічних наук могла б краще рахувати). У 2023 році, працюючи заступницею міністра, вона вказала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю понад 430 тисяч гривень. Навряд чи буде щось добре з того, коли всі заступники міністрів почнуть підробляти на стороні, а згодом і лобіювати інтереси цих роботодавців. Навіть якщо законом подібні дії не заборонені, Гринчук мала б подумати, чи схвалять її західні партнери поєднання урядової і підприємницької діяльності. Вивчаючи трудовий шлях Світлани Гринчук і її особисте життя, адже вона публічна особа, важко не помітити, що інформації надзвичайно мало. Складається враження, що перед важливими призначеннями хтось старанно почистив Інтернет. Не важко в цьому переконатись, коли виникне бажання поцікавитись її батьками (адже дівоче прізвище - Іванова), датою і місцем одруження. В червні 2025 року українські екологи підсумували 10 місяців роботи Світлани Гринчук на посаді міністерки. https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ekologi-zvinuvatili-ministerku-grinchuk-u-provali-praktichno-vsih-kljuchovih-napryamkiv-roboti/ Оцінка була вкрай негативною, що підтвердив великий матеріал щодо роботи очільниці міністерства від фахівців галузі, який вийшов на порталі всеукраїнського інформаційного агентства "Українські національні новини". Експерти також вказали на провалену роботу з налаштування системи фіксації злочинів РФ проти довкілля, відсутність прогресу у реформах, непрофесійні кадрові призначення. Провідні екологи Олег Листопад і Володимир Борейко назвали діяльність Світлани Гринчук суто імітаційною і порекомендували їй перейменувати Міндовкілля у Міністерство імітації захисту довкілля. Взагалі, остаточним підсумком її роботи можна вважати петицію щодо відставки міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, яку 26 березня 2025 року зареєстрували на сайті Верховної Ради України. У ній вказано, що посадовиця, з часу призначення у вересні минулого року, проявила себе як вкрай некомпетентний і брехливий чиновник, який займається лише самопіаром.
🤣🤣🤣
А чому немає обшуку в наема? Цей покидьок теж наглядав щоб все справно розкрадалося.
Головне - не вийти на себе.
У НАБУ цього разу вирішили підійти до справи креативно.
За нашою інформацією, зараз вони чекають на більш розширену реакцію й подальші дії влади, а після - планують «добивати» основною частиною розслідування."
1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.
І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»
Голда Меїр.
ибо веруют, что с единомышленниками всегда можно поделиться по согласию
мораль: не царское это дело, заниматься экономикой
читайте Библию
Ага. І нічогосінько не знала про те, що ********** її шеф.
Всі ліжка пройшла до посади починаючи з Чернівців.
Пухкий конвертик від пахана.