Гринчук про розслідування НАБУ: Нульова толерантність до корупції (доповнено)

Світлана Гринчук

Усі особи, чия провина у розкраданні коштів в енергетичній сфері буде доведена, мають бути притягнені до відповідальності. 

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене, як для міністра енергетики, важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені й буде доведена їхня провина, мають бути притягнуті до відповідальності. Нульова толерантність до корупції", - сказала Гринчук.

Міністерка каже, що не знала про корупційну схему

Вона заявила, що Ігор Миронюк, який фігурував в оприлюднених НАБУ матеріалах, не був її радником.

"Наскільки знаю, у попереднього міністра (Германа Галущенка - ред.) такого радника також немає", - сказала Гринчук.

Вона також заявила, що не знала про викриту корупційну схему в енергетиці.

Щодо будівництва захисних споруд на об'єктах НАЕК "Енергоатом" Гринчук зазначила, що координацію таких робіт здійснює Міністерство розвитку громад і територій.

Доповнення 

У коментарі Цензор.НЕТ пресслужба Мінрозвитку повідомила, що не координує захист обʼєктів НАК "Енергоатом". 

"Важливо, що із кінця жовтня 2025 року в рамках створеного Урядом Координаційного штаб захисту енергетики Агентство відновлення спільно з Мінрозвитку координують забезпечення фізичного захисту окремо визначених обʼєктів Укренерго та Укрзалізниці. Спільно з інженерами, військовими та ОВА розробляються рішення із фізичного захисту, які зможуть використовувати всі балансоутримувачі. До жовтня 2025 року Агентство відновлення забезпечувало будівництво фізичного захисту на 22 підстанціях "Укренерго"", - заявили у пресслужбі відомства. 

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

НАБУ (5729) корупція (5058) енергетика (3808) Міненерго (1687) Гринчук Світлана (53)
Топ коментарі
В плівках Міндіча цей Миронюк відкрито рже , що ця Гринчук в нього на зарплаті і вона зробить що їй скажуть
Вона знає лише, коли у нпї зарплата у конверті. Про все інше її не повідомляли. Класичний зіц-голова Шульц. І до речі, це схоже на правду - там і далі Галущенко рулив. Але цей факт нвяк не звільнчє пані Гринчук від відповідальності - як мінімум - звідьнення, як макмимум - кримінальної споави і тюремного терміну.
То Зеля сяде чи ні?
Сто років поспіль?
Кожний міністр одну і ту ж лабуду несе і так 30 років, а корупціонери плодились як таргани так і плодяться. Тому що слова і дії це зовсім різні речі, як щоб за кожну брехню був срок реальної в'язниці, хоч 1 хвилину, за брехню, вони мабуть ще коли навчались - на довічне набрехали.
откуда это чума вообще появилась?
Це не та супер-пупер "викладачка"?
Щодо будівництва захисних споруд на об'єктах НАЕК "Енергоатом" Гринчук зазначила, що координацію таких робіт здійснює Міністерство розвитку громад і територій.

тобто звинуватити в цьому Кудрицького як голову колишньго "Укренерго", то це можна, а як десь вкрали - то це інше міністерство?
Кудрицький крав так само
А що це ця міністерка нічого не знає, наче двієчник коло шкільної дошки
Пані має піти у відставку.
на НАРИ!
А потім і на нари.
ну давайте я прийду ..буду срати вам у вуха

нацарюю пару млн у валюті .. і піду у відставку ))))
(только не ржать). В правовой стране выход в отставку, увольнение по собственному желанию, даже увольнение по статье не снимает уголовной ответственности.
так то ж в правовій ))) (не зміг не заржати)

а у нас zельона країна мрій
І як відставка цієї (і навіть багатьох інших панів і пані) допоможе українцям пережити зиму без електрики?
Кого поставим? Пропоную Лисого, на крайняк - Сердючку.
Ще в неї клікуха «рьіжая», принизлива як шл...ри
Вона теж фігурує на плівках.
"Нє віновата я" Якщо ти "нічого не знаєш",то іди за кацапським кораблем. Не вважай що в Україні живуть одні лохи і барани. Цинічна брехлива істота.
в Украине живет очень много советских людей, которые, к сожалению, остались ментально советскими и социально близкими товарищам по совку
декоммунищзации не было
а глаза такі чесні, чесні:

"Нє віновата я"... бабкі самі ко мнє прішлі

.
Тобто, у відставку вона навіть не збирається? Вона взагалі ні при чому? Хоче далі керувати? Немає слів....
Є. Слова. Нецензурні. Модератор не зрозуміє.
ФБР допоможе, бо крали гроші з міжнародної допомоги, а в Україні немає правосуддя
Так Гундос теж в отріцалово пішов.
Посмотрим про нулевую толерантность министра.
Якщо вона не подала у відставку, то навпаки 100% толерантність до мега грабежу і мегакрадіїв України.
Ще повинні нести відповідальність ті хто рекомендував,пропонував,погоджував,призначав,розставляв,затверджував міністрів,деректорів,радників і простую сволоту на посади.Якщо не кримінальну( хоча не вірю коли міністр не знав про корупцію),то таку відповідальність що під сраку носком з реноме,яке перечеркне подальшу кар'єру.
нічого не знаю..ні за що не відповідаю....моя хата з краю... ще одна чергова секретурка
А про свою заяву про звільнення вона забула сказати?
Гринчук про розслідування НАБУ:
Нульова толерантність до корупції.
Бл🤬ь🙄
Вже й до мене добралися😳
https://parlament.ua/dossier/grynchuk-svitlana Недоміністерка, а все зелене шобло
https://parlament.ua/dossier/grynchuk-svitlana
Сумніви та критика на адресу С. Гринчук (в дівотстві Іванова);
Варто вказати, що декларація Гринчук викликає деякі питання. Те, що вона після розлучення не орендує житло, а проживає разом з чоловіком в його квартирі ще можна пояснити. А як зрозуміти той факт, що в деклараціях за 2022 і 2023 роки вона вказує вартість придбаного автомобіля "Вольво" 960 тисяч гривень, а в січні 2024 року вносить правки й оцінює це авто вже в 149 тисяч гривень. Для такого автомобіля це нереально занижена вартість. Напевно, в Гринчук не зійшлись кінці з кінцями по фінансах (дивно, адже як кандидат економічних наук могла б краще рахувати). У 2023 році, працюючи заступницею міністра, вона вказала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю понад 430 тисяч гривень. Навряд чи буде щось добре з того, коли всі заступники міністрів почнуть підробляти на стороні, а згодом і лобіювати інтереси цих роботодавців. Навіть якщо законом подібні дії не заборонені, Гринчук мала б подумати, чи схвалять її західні партнери поєднання урядової і підприємницької діяльності. Вивчаючи трудовий шлях Світлани Гринчук і її особисте життя, адже вона публічна особа, важко не помітити, що інформації надзвичайно мало. Складається враження, що перед важливими призначеннями хтось старанно почистив Інтернет. Не важко в цьому переконатись, коли виникне бажання поцікавитись її батьками (адже дівоче прізвище - Іванова), датою і місцем одруження. В червні 2025 року українські екологи підсумували 10 місяців роботи Світлани Гринчук на посаді міністерки. https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ekologi-zvinuvatili-ministerku-grinchuk-u-provali-praktichno-vsih-kljuchovih-napryamkiv-roboti/ Оцінка була вкрай негативною, що підтвердив великий матеріал щодо роботи очільниці міністерства від фахівців галузі, який вийшов на порталі всеукраїнського інформаційного агентства "Українські національні новини". Експерти також вказали на провалену роботу з налаштування системи фіксації злочинів РФ проти довкілля, відсутність прогресу у реформах, непрофесійні кадрові призначення. Провідні екологи Олег Листопад і Володимир Борейко назвали діяльність Світлани Гринчук суто імітаційною і порекомендували їй перейменувати Міндовкілля у Міністерство імітації захисту довкілля. Взагалі, остаточним підсумком її роботи можна вважати петицію щодо відставки міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, яку 26 березня 2025 року зареєстрували на сайті Верховної Ради України. У ній вказано, що посадовиця, з часу призначення у вересні минулого року, проявила себе як вкрай некомпетентний і брехливий чиновник, який займається лише самопіаром.
дивлюсь на фото Гринчук - і розумію як виглядає Скуімбрія по 8
Зелена пліснява заполонила всю Країну. Настає час відчищатись. Брешуть вже гірше путлєра. Сатана в пеклі дитина в порівнянні з ними.
"Вона також заявила, що не знала про викриту корупційну схему в енергетиці."

🤣🤣🤣
Ну и на уя такая министр нужна? Если она ничего не знает
нарешті методички отримали)
йдуть в "отріцалово"..не бачив, не знаю, не чув )))
Заява на звільнення повинна була написана на вчора. Далі розслідування і по цій кралі...
ЇЇ ж мають кувиркнути - от вона і насипає
... Сказала креатура Галущенка. Схоже, зашкварених будуть зливати. А що б не давали свідчення - кур'эри Глово під'їдуть з-за спини, або нещасний випадок з виходом у вікно трапиться.
якщо нікому буде вішати чи рубати голови потворам, звертайтеся
Ага, верим, верим, ВСЕ ответят только скорей всего, ни на этом свете...
В мене питання до НАБУ: чому немає.в них обшуку у мілованова? Забули, що він член ********** ради енергоатому?
А чому немає обшуку в наема? Цей покидьок теж наглядав щоб все справно розкрадалося.
Що найголовніше при розслідуванні корупції?
Головне - не вийти на себе.
Свєта, ти теж повинна сісти
@ "Хто перший "моргньот"???

У НАБУ цього разу вирішили підійти до справи креативно.
За нашою інформацією, зараз вони чекають на більш розширену реакцію й подальші дії влади, а після - планують «добивати» основною частиною розслідування."
Вона знає, що є на плівках НАБУ?
І я не я, і енергетика не моя... Гнида.
«Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки:

1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.

2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.

І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.

Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»

Голда Меїр.
**** драная!!!
безбожники ВСЕГДА будут воровать
ибо веруют, что с единомышленниками всегда можно поделиться по согласию
мораль: не царское это дело, заниматься экономикой
читайте Библию
Надо просто поднять цену на электричество
У 2023 році Гринчук https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pryznachennia-hrynchuk-s-v-zastupnykom-minis-a763r стала заступницею міністра енергетики https://www.chesno.org/politician/211276/ Германа Галущенка, була директоркою Офісу підтримки реформ при Міненерго.

Ага. І нічогосінько не знала про те, що ********** її шеф.
Це вже пора виходити на Банкову, чи ще ні?
Это новое лицо , не верю, была зам мародера Галущенко.
у нас всю незалежність "нульова толерантність до корупції", при чому в усіх сферах
Не вірте їй. Заарештуйте її та змушуйте сидіти навпочіпки по кілька годин щодня, тоді вона скаже правду.
Бреше, курва.

Всі ліжка пройшла до посади починаючи з Чернівців.

Пухкий конвертик від пахана.
а яке вумне обличчя
ця міністерка, "0" від фази зможе відрізнити..?
