Гринчук про розслідування НАБУ: Нульова толерантність до корупції (доповнено)

Усі особи, чия провина у розкраданні коштів в енергетичній сфері буде доведена, мають бути притягнені до відповідальності.

Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене, як для міністра енергетики, важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені й буде доведена їхня провина, мають бути притягнуті до відповідальності. Нульова толерантність до корупції", - сказала Гринчук.

Міністерка каже, що не знала про корупційну схему

Вона заявила, що Ігор Миронюк, який фігурував в оприлюднених НАБУ матеріалах, не був її радником.

"Наскільки знаю, у попереднього міністра (Германа Галущенка - ред.) такого радника також немає", - сказала Гринчук.

Вона також заявила, що не знала про викриту корупційну схему в енергетиці.

Щодо будівництва захисних споруд на об'єктах НАЕК "Енергоатом" Гринчук зазначила, що координацію таких робіт здійснює Міністерство розвитку громад і територій.

Доповнення

У коментарі Цензор.НЕТ пресслужба Мінрозвитку повідомила, що не координує захист обʼєктів НАК "Енергоатом".

"Важливо, що із кінця жовтня 2025 року в рамках створеного Урядом Координаційного штаб захисту енергетики Агентство відновлення спільно з Мінрозвитку координують забезпечення фізичного захисту окремо визначених обʼєктів Укренерго та Укрзалізниці. Спільно з інженерами, військовими та ОВА розробляються рішення із фізичного захисту, які зможуть використовувати всі балансоутримувачі. До жовтня 2025 року Агентство відновлення забезпечувало будівництво фізичного захисту на 22 підстанціях "Укренерго"", - заявили у пресслужбі відомства.

