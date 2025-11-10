РУС
Гринчук о расследовании НАБУ: Нулевая терпимость к коррупции

Светлана Гринчук

Все лица, чья вина в хищении средств в энергетической сфере будет доказана, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом министр энергетики Светлана Гринчук заявила на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня, как для министра энергетики, важно, чтобы следственные действия проходили прозрачно, открыто. И все лица, если таковые будут установлены и будет доказана их вина, должны быть привлечены к ответственности. Нулевая терпимость к коррупции", - сказала Гринчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП о расследовании НАБУ по коррупции в энергетике: "Должна быть неотвратимость наказания"

Министр говорит, что не знала о коррупционной схеме

Она заявила, что Игорь Миронюк, который фигурировал в обнародованных НАБУ материалах, не был ее советником.

"Насколько я знаю, у предыдущего министра (Германа Галущенко. - Ред.) такого советника также нет", - сказала Гринчук.

Она также заявила, что не знала о разоблаченной коррупционной схеме в энергетике.

Относительно строительства защитных сооружений на объектах НАЭК "Энергоатом" Гринчук отметила, что координацию таких работ осуществляет Министерство развития громад и территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция в энергетике: министр Гринчук фигурирует на записях НАБУ, - Железняк

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте также: Главным по отмыванию денег в офисе Деркача был Айвар Омсон. Фигурируют и братья Цукерманы, - Железняк

НАБУ (4653) коррупция (8663) энергетика (2785) Минэнерго (432) Гринчук Светлана (10)
Топ комментарии
+12
В плівках Міндіча цей Миронюк відкрито рже , що ця Гринчук в нього на зарплаті і вона зробить що їй скажуть
10.11.2025 18:49 Ответить
+9
То Зеля сяде чи ні?
10.11.2025 18:46 Ответить
+8
Пані має піти у відставку.
10.11.2025 18:47 Ответить
Сто років поспіль?
10.11.2025 18:44 Ответить
10.11.2025 18:45 Ответить
То Зеля сяде чи ні?
10.11.2025 18:46 Ответить
А що, Зеленьський вже їздить на російських танках?
10.11.2025 19:16 Ответить
Думаєте в Іспанії відсидітись ?
10.11.2025 19:21 Ответить
якось ти як в калюжу перднув
10.11.2025 19:17 Ответить
напевно цю жінку я бачив на ..only fans..🙄
10.11.2025 18:47 Ответить
Щодо будівництва захисних споруд на об'єктах НАЕК "Енергоатом" Гринчук зазначила, що координацію таких робіт здійснює Міністерство розвитку громад і територій. Джерело: https://censor.net/ua/n3584260

тобто звинуватити в цьому Кудрицького як голову колишньго "Укренерго", то це можна, а як десь вкрали - то це інше міністерство?
10.11.2025 18:47 Ответить
А що це ця міністерка нічого не знає, наче двієчник коло шкільної дошки
10.11.2025 18:47 Ответить
Вона знає лише, коли у нпї зарплата у конверті. Про все інше її не повідомляли. Класичний зіц-голова Шульц. І до речі, це схоже на правду - там і далі Галущенко рулив. Але цей факт нвяк не звільнчє пані Гринчук від відповідальності - як мінімум - звідьнення, як макмимум - кримінальної споави і тюремного терміну.
10.11.2025 18:55 Ответить
Пані має піти у відставку.
10.11.2025 18:47 Ответить
здрасьте

на НАРИ!
10.11.2025 19:32 Ответить
ну давайте я прийду ..буду срати вам у вуха

нацарюю пару млн у валюті .. і піду у відставку ))))
10.11.2025 19:33 Ответить
І як відставка цієї (і навіть багатьох інших панів і пані) допоможе українцям пережити зиму без електрики?
10.11.2025 19:40 Ответить
В плівках Міндіча цей Миронюк відкрито рже , що ця Гринчук в нього на зарплаті і вона зробить що їй скажуть
10.11.2025 18:49 Ответить
Вона теж фігурує на плівках.
10.11.2025 18:49 Ответить
"Нє віновата я" Якщо ти "нічого не знаєш",то іди за кацапським кораблем. Не вважай що в Україні живуть одні лохи і барани. Цинічна брехлива істота.
10.11.2025 18:50 Ответить
Тобто, у відставку вона навіть не збирається? Вона взагалі ні при чому? Хоче далі керувати? Немає слів....
10.11.2025 18:50 Ответить
Є. Слова. Нецензурні. Модератор не зрозуміє.
10.11.2025 18:57 Ответить
ФБР допоможе, бо крали гроші з міжнародної допомоги, а в Україні немає правосуддя
10.11.2025 19:00 Ответить
10.11.2025 18:51 Ответить
Посмотрим про нулевую толерантность министра.
10.11.2025 18:51 Ответить
Ще повинні нести відповідальність ті хто рекомендував,пропонував,погоджував,призначав,розставляв,затверджував міністрів,деректорів,радників і простую сволоту на посади.Якщо не кримінальну( хоча не вірю коли міністр не знав про корупцію),то таку відповідальність що під сраку носком з реноме,яке перечеркне подальшу кар'єру.
10.11.2025 18:54 Ответить
нічого не знаю..ні за що не відповідаю....моя хата з краю... ще одна чергова секретурка
10.11.2025 18:57 Ответить
А про свою заяву про звільнення вона забула сказати?
10.11.2025 18:59 Ответить
Гринчук про розслідування НАБУ:
Нульова толерантність до корупції.
Бл🤬ь🙄
Вже й до мене добралися😳
10.11.2025 19:05 Ответить
https://parlament.ua/dossier/grynchuk-svitlana Недоміністерка, а все зелене шобло
https://parlament.ua/dossier/grynchuk-svitlana
Сумніви та критика на адресу С. Гринчук (в дівотстві Іванова);
Варто вказати, що декларація Гринчук викликає деякі питання. Те, що вона після розлучення не орендує житло, а проживає разом з чоловіком в його квартирі ще можна пояснити. А як зрозуміти той факт, що в деклараціях за 2022 і 2023 роки вона вказує вартість придбаного автомобіля "Вольво" 960 тисяч гривень, а в січні 2024 року вносить правки й оцінює це авто вже в 149 тисяч гривень. Для такого автомобіля це нереально занижена вартість. Напевно, в Гринчук не зійшлись кінці з кінцями по фінансах (дивно, адже як кандидат економічних наук могла б краще рахувати). У 2023 році, працюючи заступницею міністра, вона вказала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю понад 430 тисяч гривень. Навряд чи буде щось добре з того, коли всі заступники міністрів почнуть підробляти на стороні, а згодом і лобіювати інтереси цих роботодавців. Навіть якщо законом подібні дії не заборонені, Гринчук мала б подумати, чи схвалять її західні партнери поєднання урядової і підприємницької діяльності. Вивчаючи трудовий шлях Світлани Гринчук і її особисте життя, адже вона публічна особа, важко не помітити, що інформації надзвичайно мало. Складається враження, що перед важливими призначеннями хтось старанно почистив Інтернет. Не важко в цьому переконатись, коли виникне бажання поцікавитись її батьками (адже дівоче прізвище - Іванова), датою і місцем одруження. В червні 2025 року українські екологи підсумували 10 місяців роботи Світлани Гринчук на посаді міністерки. https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ekologi-zvinuvatili-ministerku-grinchuk-u-provali-praktichno-vsih-kljuchovih-napryamkiv-roboti/ Оцінка була вкрай негативною, що підтвердив великий матеріал щодо роботи очільниці міністерства від фахівців галузі, який вийшов на порталі всеукраїнського інформаційного агентства "Українські національні новини". Експерти також вказали на провалену роботу з налаштування системи фіксації злочинів РФ проти довкілля, відсутність прогресу у реформах, непрофесійні кадрові призначення. Провідні екологи Олег Листопад і Володимир Борейко назвали діяльність Світлани Гринчук суто імітаційною і порекомендували їй перейменувати Міндовкілля у Міністерство імітації захисту довкілля. Взагалі, остаточним підсумком її роботи можна вважати петицію щодо відставки міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, яку 26 березня 2025 року зареєстрували на сайті Верховної Ради України. У ній вказано, що посадовиця, з часу призначення у вересні минулого року, проявила себе як вкрай некомпетентний і брехливий чиновник, який займається лише самопіаром.
10.11.2025 19:08 Ответить
дивлюсь на фото Гринчук - і розумію як виглядає Скуімбрія по 8
10.11.2025 19:10 Ответить
10.11.2025 19:12 Ответить
Зелена пліснява заполонила всю Країну. Настає час відчищатись. Брешуть вже гірше путлєра. Сатана в пеклі дитина в порівнянні з ними.
10.11.2025 19:24 Ответить
"Вона також заявила, що не знала про викриту корупційну схему в енергетиці." Джерело: https://censor.net/ua/n3584260

🤣🤣🤣
10.11.2025 19:35 Ответить
 
 