Гринчук о расследовании НАБУ: Нулевая терпимость к коррупции

Все лица, чья вина в хищении средств в энергетической сфере будет доказана, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом министр энергетики Светлана Гринчук заявила на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня, как для министра энергетики, важно, чтобы следственные действия проходили прозрачно, открыто. И все лица, если таковые будут установлены и будет доказана их вина, должны быть привлечены к ответственности. Нулевая терпимость к коррупции", - сказала Гринчук.

Министр говорит, что не знала о коррупционной схеме

Она заявила, что Игорь Миронюк, который фигурировал в обнародованных НАБУ материалах, не был ее советником.

"Насколько я знаю, у предыдущего министра (Германа Галущенко. - Ред.) такого советника также нет", - сказала Гринчук.

Она также заявила, что не знала о разоблаченной коррупционной схеме в энергетике.

Относительно строительства защитных сооружений на объектах НАЭК "Энергоатом" Гринчук отметила, что координацию таких работ осуществляет Министерство развития громад и территорий.

Что предшествовало?

