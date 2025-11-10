Гринчук о расследовании НАБУ: Нулевая терпимость к коррупции
Все лица, чья вина в хищении средств в энергетической сфере будет доказана, должны быть привлечены к ответственности.
Об этом министр энергетики Светлана Гринчук заявила на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для меня, как для министра энергетики, важно, чтобы следственные действия проходили прозрачно, открыто. И все лица, если таковые будут установлены и будет доказана их вина, должны быть привлечены к ответственности. Нулевая терпимость к коррупции", - сказала Гринчук.
Министр говорит, что не знала о коррупционной схеме
Она заявила, что Игорь Миронюк, который фигурировал в обнародованных НАБУ материалах, не был ее советником.
"Насколько я знаю, у предыдущего министра (Германа Галущенко. - Ред.) такого советника также нет", - сказала Гринчук.
Она также заявила, что не знала о разоблаченной коррупционной схеме в энергетике.
Относительно строительства защитных сооружений на объектах НАЭК "Энергоатом" Гринчук отметила, что координацию таких работ осуществляет Министерство развития громад и территорий.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
тобто звинуватити в цьому Кудрицького як голову колишньго "Укренерго", то це можна, а як десь вкрали - то це інше міністерство?
на НАРИ!
нацарюю пару млн у валюті .. і піду у відставку ))))
Нульова толерантність до корупції.
Бл🤬ь🙄
Вже й до мене добралися😳
https://parlament.ua/dossier/grynchuk-svitlana
Сумніви та критика на адресу С. Гринчук (в дівотстві Іванова);
Варто вказати, що декларація Гринчук викликає деякі питання. Те, що вона після розлучення не орендує житло, а проживає разом з чоловіком в його квартирі ще можна пояснити. А як зрозуміти той факт, що в деклараціях за 2022 і 2023 роки вона вказує вартість придбаного автомобіля "Вольво" 960 тисяч гривень, а в січні 2024 року вносить правки й оцінює це авто вже в 149 тисяч гривень. Для такого автомобіля це нереально занижена вартість. Напевно, в Гринчук не зійшлись кінці з кінцями по фінансах (дивно, адже як кандидат економічних наук могла б краще рахувати). У 2023 році, працюючи заступницею міністра, вона вказала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю понад 430 тисяч гривень. Навряд чи буде щось добре з того, коли всі заступники міністрів почнуть підробляти на стороні, а згодом і лобіювати інтереси цих роботодавців. Навіть якщо законом подібні дії не заборонені, Гринчук мала б подумати, чи схвалять її західні партнери поєднання урядової і підприємницької діяльності. Вивчаючи трудовий шлях Світлани Гринчук і її особисте життя, адже вона публічна особа, важко не помітити, що інформації надзвичайно мало. Складається враження, що перед важливими призначеннями хтось старанно почистив Інтернет. Не важко в цьому переконатись, коли виникне бажання поцікавитись її батьками (адже дівоче прізвище - Іванова), датою і місцем одруження. В червні 2025 року українські екологи підсумували 10 місяців роботи Світлани Гринчук на посаді міністерки. https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ekologi-zvinuvatili-ministerku-grinchuk-u-provali-praktichno-vsih-kljuchovih-napryamkiv-roboti/ Оцінка була вкрай негативною, що підтвердив великий матеріал щодо роботи очільниці міністерства від фахівців галузі, який вийшов на порталі всеукраїнського інформаційного агентства "Українські національні новини". Експерти також вказали на провалену роботу з налаштування системи фіксації злочинів РФ проти довкілля, відсутність прогресу у реформах, непрофесійні кадрові призначення. Провідні екологи Олег Листопад і Володимир Борейко назвали діяльність Світлани Гринчук суто імітаційною і порекомендували їй перейменувати Міндовкілля у Міністерство імітації захисту довкілля. Взагалі, остаточним підсумком її роботи можна вважати петицію щодо відставки міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, яку 26 березня 2025 року зареєстрували на сайті Верховної Ради України. У ній вказано, що посадовиця, з часу призначення у вересні минулого року, проявила себе як вкрай некомпетентний і брехливий чиновник, який займається лише самопіаром.
🤣🤣🤣