ОП та Кабмін не звільнятимуть Галущенка та мінімально коментуватимуть розслідування НАБУ, - Железняк

В Офісі Президента ухвалили рішення мінімально коментувати розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію, зауважив парламентар, він перевірив з чотирьох надійних та незалежних між собою джерел.

Читайте: ОП про розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці: "Має бути невідворотність покарання"

"По результам всього вчорашнього дня, доповідей правоохоронців (ті що ручні), спілкування з командою - станом на ранок Президентом та Офісом прийняте рішення:

  • тримати і далі всіх згаданих людей на плівках, включно з Галущенко та Гринчук, на посадах;
  • мінімально коментувати і максимально гасити скандал через свої ЗМІ/ Телеграм;
  • в разі питання говорити, що "не перешкоджають розслідуванню" і суд розбереться… ну через пару років. А поки нехай все працює.

Саме таку поведінку буде тримати і Уряд, на чолі з Свириденко", - розповів він.

За словами Железняка в ОП та Кабміні не розумію, що люди, які по 10-12 годин сидять без світла, все бачать.

Читайте: Ще у 2023 році "Енергоатом" допоміг виїхати за кордон експомічнику зрадника Деркача Бояринцеву, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Що передувало?

Читайте: Мін’юст підтвердив слідчі дії за участі Галущенка: "Надає повне сприяння правоохоронним органам"

Офіс Президента (2097) Железняк Ярослав (739)
Им похер. Чтобы понять когда нужно остановиться - нужны мозги. Эти пойдут нахрапом и по беспределу. Что еще можно говорить после дел Резникова, Трухина или Баканова? Теперь будет еще и дело Галущенко и Миндича.
11.11.2025 13:16
Це кінець зеленої влади. Цього вам не пробачать. І жодні виправдання, що це спецоперація фсб з повалення зеленського вам не допоможе
11.11.2025 13:12
Ні, уряд весь має йти у відставку. Створення нового уряду - спасіння України має бути від всіх політичних сил і технократів. Ніяких більше ''слуг'', а то вони доведуть нас до цугундеру, до смерті.
11.11.2025 13:16
основним дзвіночком мало б стати справа вагнерівців і відвів військ в Золотому.
але ми тоді промовчали.. а тепер захлинаємось кров'ю, і вже нічого цим тварюкам не зробити...
11.11.2025 13:48
Я и в 2018-19 не молчал, и в 2019-2022 не молчал. Чуть-ли не благим матом кричал. Но кто это хотел услышать? Быдлу было абсолютно по@ер что им говорили и о чем их предупреждали. Им было "толькобынепорошенко".
11.11.2025 14:03
Начнут сдавать одного из ближайших к телу - посыплется вся система, вся пирамида по пи@дингу бабла. Поэтому будут держать до последнего.
11.11.2025 13:13
Їм вже ніхто не вірить.
11.11.2025 13:13
ви помиляєтесь, знайома коли чує що ze покидьок,крадій,зрадник,профан та таке інше,говоре - чого ти так не любиш зеленського
і таких дуже багато а особливо серед бабусь,бо ж він така бубочка
11.11.2025 16:16
ОП та Кабмін - ІДІТЬ У СРАКУ по шпалам, ****, на 3000 км
11.11.2025 13:14
Так вони і дали квиток Міндичу до Ізраїлю як раз на 3000 км...
11.11.2025 16:29
11.11.2025 13:16
Пора каштани на Хрещатику прикрашати зеленими іграшками, бо скоро Новий рік - рішати будемо
11.11.2025 13:16
Карсон, Рьошик, Тенор що це за підари?
11.11.2025 13:16
Ето нових ліца від простого парєнька. Там жодного нормального, всі як на підбір.
11.11.2025 13:30
а де власне єрмак?
11.11.2025 13:17
і ніхера не буде ... вангую
11.11.2025 13:18
Цікаво, під якими "клікухами" фігурують на плівках ермак та зеля... !?
11.11.2025 13:18
"Козирь" і "пішак"
11.11.2025 13:27
Если Миндич - это Карлсон, то по сюжету у него должен быть свой Малыш. Угадайте с одного раза кто это.
11.11.2025 13:38
Причому ще і з сексуальним підтекстом...
11.11.2025 14:54
Гниди ЗЕлені обісралися по самі вуха,разом з "найкращим "за всі роки незалежності.Всі "дороги" ведуть в ОП значить до єрмака. ВСЕ БУДУТЬ РОБИТЬ ЩОБ ВІДВЕСТИ ЗАГРОЗУ ВІД ЗААГОСПА
11.11.2025 13:18
та да. а що тут ше додаси.
11.11.2025 13:19
Чого ж це Галущенко не з"їбався? - рилом не вийшов?
11.11.2025 13:19
За ОДИН епізод хабаря "розслідують" - роками....потім до 10 років "волокитять "у судах...Ця справа ніколи не дійде навіть до суду...А ось дома в Швейцарії вже обживають нащадки,коханки та коханці...а також чергові прокурори,судді та генерали...
11.11.2025 13:19
Як щоб ви знали як їм тут важко серед Альп, з лижами до гори на фунікульорі а потім вниз, а ви кажете...
11.11.2025 16:36
да пох....
11.11.2025 13:23
Зелені покидьки до останнього будуть надіятись на дебілів, які їх досі підтримують, і на те, що і в цей раз їм вдасться вийти сухими з води
11.11.2025 13:24
Ну и что? Мы можем в соц.сетях, на УП, да где угодно биться головой об стену и взывать к справедливости. Зеленскому на это плевать. Слюной! Украина между Сциллой Путина и Харибдой Зеленского. За прошедшие сутки с начала этого ******* не услышал ни одного слова о том, как народу спастись в этой ситуации!
11.11.2025 13:24
Цугцванг зеленої влади
11.11.2025 13:25
Наївні люди, наївні ...
" Хто ходив в шубі, той і ходитиме, а хто сосав лапу, той і далі буде сосати".
( Українське народне прислів'я).
Ну пошумимо ми на ЦН та в соцмережах і через тиждень все зійде нанівець бо нам знову зєрмакоміндічі кинуть "кістку" і знову ми будемо писати гнівні пости, щиро обурюючись і так далі по колу.
Що робити?
Я не знаю.
11.11.2025 13:31
Смарагдова клептократія
11.11.2025 13:32
Злочинне угрупування своїх не здає!
11.11.2025 13:52
На всіх цих гнид вже Портнов у пеклі зачекався.
11.11.2025 14:40
 
 