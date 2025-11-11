ОП та Кабмін не звільнятимуть Галущенка та мінімально коментуватимуть розслідування НАБУ, - Железняк
В Офісі Президента ухвалили рішення мінімально коментувати розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Цю інформацію, зауважив парламентар, він перевірив з чотирьох надійних та незалежних між собою джерел.
"По результам всього вчорашнього дня, доповідей правоохоронців (ті що ручні), спілкування з командою - станом на ранок Президентом та Офісом прийняте рішення:
- тримати і далі всіх згаданих людей на плівках, включно з Галущенко та Гринчук, на посадах;
- мінімально коментувати і максимально гасити скандал через свої ЗМІ/ Телеграм;
- в разі питання говорити, що "не перешкоджають розслідуванню" і суд розбереться… ну через пару років. А поки нехай все працює.
Саме таку поведінку буде тримати і Уряд, на чолі з Свириденко", - розповів він.
За словами Железняка в ОП та Кабміні не розумію, що люди, які по 10-12 годин сидять без світла, все бачать.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але ми тоді промовчали.. а тепер захлинаємось кров'ю, і вже нічого цим тварюкам не зробити...
і таких дуже багато а особливо серед бабусь,бо ж він така бубочка
" Хто ходив в шубі, той і ходитиме, а хто сосав лапу, той і далі буде сосати".
( Українське народне прислів'я).
Ну пошумимо ми на ЦН та в соцмережах і через тиждень все зійде нанівець бо нам знову зєрмакоміндічі кинуть "кістку" і знову ми будемо писати гнівні пости, щиро обурюючись і так далі по колу.
Що робити?
Я не знаю.