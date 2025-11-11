ОП та Кабмін не звільнятимуть Галущенка та мінімально коментуватимуть розслідування НАБУ, - Железняк

В Офісі Президента ухвалили рішення мінімально коментувати розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію, зауважив парламентар, він перевірив з чотирьох надійних та незалежних між собою джерел.

"По результам всього вчорашнього дня, доповідей правоохоронців (ті що ручні), спілкування з командою - станом на ранок Президентом та Офісом прийняте рішення:

тримати і далі всіх згаданих людей на плівках, включно з Галущенко та Гринчук, на посадах;

мінімально коментувати і максимально гасити скандал через свої ЗМІ/ Телеграм;

в разі питання говорити, що "не перешкоджають розслідуванню" і суд розбереться… ну через пару років. А поки нехай все працює.

Саме таку поведінку буде тримати і Уряд, на чолі з Свириденко", - розповів він.

За словами Железняка в ОП та Кабміні не розумію, що люди, які по 10-12 годин сидять без світла, все бачать.

