Експомічника Деркача Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн. ВIДЕО
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо корупції в енергетиці Ігорю Миронюку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Йдеться про Ігоря Миронюка - колишнього радника ексміністра енергетики Галущенка та колишнього помічника екснардепа-зрадника Деркача.
Миронюк, за даними ЗМІ, фігурує на записах НАБУ під кодовим іменем "Рокет".
Прокурор під час засідання вперше підтвердив, що за даними слідства, колишній міністр енергетики Галущенко є фігурантом схеми.
Слідство стверджує, що за сприяння Галущенка та із допомогою Миронюка Міндіч та Цукерман отримали контроль над "Енергоатомом".
Для міністра енергетики Галущенка обрано псевдонім "Сигізмунд", а при спілкуванні з Миронюком та Басовим - Професор.
А для колишнього віцепрем'єра Чернишова - "Че Гевара", зазначив прокурор.
Також, за його словами, "щонайменше із жовтня до складу злочинної організації увійшов один із керівників органу прокуратури".
11 листопада суд оголосив перерву у засіданні, воно продовжилося 12 листопада о 8:30.
За словами прокурора, Миронюк під час обшуку рвав документи, намагаючись їх приховати та викидав у вікно.
Також він намагався позбутися мобільного телефону, викинувши його з вікна квартири.
Захисник Миронюка заявив, що підозра є необґрунтованою, тому просить суд відмовити у застосуванні запобіжного заходу.
Що вирішив суд?
Суд задовольнив клопотання частково.
Запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб, до 8 січня 2026 року.
Застава - 126 млн грн.
Також Миронюк має утримуватися від спілкування, зокрема, із Галущенком та іншими особами.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
тільки тюрма та конфіскація майна, включаючи членів родини, сватів, кумів..
може тоді хоч трохи боялись..
"Запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб, до 8 січня 2026 року. Застава - 126 млн грн"
Це вам не ухилянтів ловити.
Єрмак, гетьманцев, татаров, разом з юридичним директоратом з ОПУ і малюською, мабуть таки, щось лайном зкацапленим зальють зелупням на лохоМарафоні, як і з беркутньою, єфремовим, симоненком, портновим, вагнерівцями….
Ось тільки, за цим дійством групи осіб з Урядового порталу до портнова,
прискіпливо спостерігають і Західні Парнери!! Тому про «політичний тиск», як це ліпить наумов з СБУ, утікши з України у 2022 році, з дивними матеріалами від СБУ, неприходиться теревені розводити!!
Не встигли відправити за кордон.
Як би тепер не сталось, що він поїсть несвіжих грибочків у камері
ТЦК можуть просто затримувати людей як м'ясо на декілька діб без будь яких законних підстав )
а тут цілий суд щоб затримати ))
А далі - як карта ляже.