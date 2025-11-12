13 387 56

Експомічника Деркача Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо корупції в енергетиці Ігорю Миронюку.

Йдеться про Ігоря Миронюка - колишнього радника ексміністра енергетики Галущенка та колишнього помічника екснардепа-зрадника Деркача.

Миронюк, за даними ЗМІ, фігурує на записах НАБУ під кодовим іменем "Рокет".

Прокурор під час засідання вперше підтвердив, що за даними слідства, колишній міністр енергетики Галущенко є фігурантом схеми.

Слідство стверджує, що за сприяння Галущенка та із допомогою Миронюка Міндіч та Цукерман отримали контроль над "Енергоатомом".

Для міністра енергетики Галущенка обрано псевдонім "Сигізмунд", а при спілкуванні з Миронюком та Басовим - Професор.

А для колишнього віцепрем'єра Чернишова - "Че Гевара", зазначив прокурор.

Також, за його словами, "щонайменше із жовтня до складу злочинної організації увійшов один із керівників органу прокуратури".

11 листопада суд оголосив перерву у засіданні, воно продовжилося 12 листопада о 8:30.

За словами прокурора, Миронюк під час обшуку рвав документи, намагаючись їх приховати та викидав у вікно.

Також він намагався позбутися мобільного телефону, викинувши його з вікна квартири.

Захисник Миронюка заявив, що підозра є необґрунтованою, тому просить суд відмовити у застосуванні запобіжного заходу.

Що вирішив суд?

Суд задовольнив клопотання частково. 

Запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб, до 8 січня 2026 року.

Застава - 126 млн грн.

Також Миронюк має утримуватися від спілкування, зокрема, із Галущенком та іншими особами.

Дивіться: "НАБУ веде війну проти України", - піарник Зеленського та Януковича, заброньований від війни у Києві. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте: ОП та Кабмін не звільнятимуть Галущенка та мінімально коментуватимуть розслідування НАБУ, - Железняк

Топ коментарі
Якщо ці судді призначать заставу виходимо на протест.
11.11.2025 16:50 Відповісти
Пішака "кинули під танки..." - "фігуранти" швидко збирають речі і шукають паспорти інших держав для виїзду через кордон!!!
11.11.2025 16:51 Відповісти
Готовлю картонку: "Злочинців - на нари"
11.11.2025 17:01 Відповісти
Картонка-"головного зе-злочинця " на вісельницю
11.11.2025 17:17 Відповісти
Такі написи будуть на дронах. Навіть українське терпіння має межу.
12.11.2025 09:45 Відповісти
Це адвокати ще не встигли надати позитивні характеристики на цього хлопака, цікаво вони будуть не з бсф?
11.11.2025 18:30 Відповісти
корупціонери та злочинці самі собі придумали якісь застави та співпрацю зі слідством..
тільки тюрма та конфіскація майна, включаючи членів родини, сватів, кумів..
може тоді хоч трохи боялись..
12.11.2025 09:31 Відповісти
уже:
"Запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб, до 8 січня 2026 року. Застава - 126 млн грн"
12.11.2025 15:14 Відповісти
Пішака "кинули під танки..." - "фігуранти" швидко збирають речі і шукають паспорти інших держав для виїзду через кордон!!!
11.11.2025 16:51 Відповісти
Цікаво, що скаже ДПСУ, корупціонеропотік не зріс на кордоні за останню добу?
11.11.2025 18:28 Відповісти
То все роми та хасиди. 😁 ДПСУ сліпа, як крот, коли треба.

Це вам не ухилянтів ловити.
12.11.2025 09:17 Відповісти
Нехай це буде уроком для українців - прислужувати міндічам-зеленським означає, що рано чи пізно ті опиняться в Ізраїлі, а ти будеш віддуватися і за себе, і за них!
12.11.2025 15:11 Відповісти
Не допоможе.
13.11.2025 15:22 Відповісти
А хіба подєльнікі з Урядового кварталу, не скинуться «страждальцю за сруськаю ідею», по пару мільйонів ГРЄНОВ, за вкрвдені млрд доларів США !?!?! Як не крути, а всі з одного СХЕМАТОЗУ!???!!
Єрмак, гетьманцев, татаров, разом з юридичним директоратом з ОПУ і малюською, мабуть таки, щось лайном зкацапленим зальють зелупням на лохоМарафоні, як і з беркутньою, єфремовим, симоненком, портновим, вагнерівцями….
Ось тільки, за цим дійством групи осіб з Урядового порталу до портнова,
прискіпливо спостерігають і Західні Парнери!! Тому про «політичний тиск», як це ліпить наумов з СБУ, утікши з України у 2022 році, з дивними матеріалами від СБУ, неприходиться теревені розводити!!
11.11.2025 16:59 Відповісти
Та зараз Деркач і внесе через якусь прокладку.
12.11.2025 09:18 Відповісти
"зеленого з дєрмаком" за Запоріжську AC варто брати кліщами за "рояльнограючий орган"
11.11.2025 17:00 Відповісти
Не вірю,що за сприяння Галущенко сторонні особи получили право управління в "Енергоатомі".Галущенко міг це зробити тільки тоді коли на нього наїхали,скажемо,з Офісу на Банковій,або з КМ на Грушевського.
11.11.2025 17:04 Відповісти
ще забулись про колишню прибиральницю деркача вручити підозру, ... Зато сам Галушка і ще 4 міністра без підозр
11.11.2025 17:16 Відповісти
якщо хотіли збити НАБУ і САП, виходить всі знали під кого вони копають, але фігуранти були настільки впевнені, що вони встигнуть чкурнути, що навіть не переставали красти до останнього..., а всі разом узяті органи навіть не намагався нічого заблокувати..., всі ці прекрасні люди будуть жити довго та щасливо на вкрадені гроші в теплій країні, коли тут будуть йти шутовські суди по 5-10 років...
11.11.2025 17:31 Відповісти
11.11.2025 17:32 Відповісти
Рекет, а не Рокет
11.11.2025 17:49 Відповісти
Коли дійде черга до агента гетьманцева ,чи чекають коли він до свого куратора сівковича с беться
11.11.2025 17:59 Відповісти
Якийсь збій...
Не встигли відправити за кордон.
Як би тепер не сталось, що він поїсть несвіжих грибочків у камері
11.11.2025 18:04 Відповісти
Замнут твари..горите в аду упыри...
11.11.2025 19:57 Відповісти
А Гринчук продовжує щось розказувати... Вона ж звільнялась?
11.11.2025 21:06 Відповісти
так вже ж появилась інфа що вона спала з фігурантами справи і каже що безкоштовно
12.11.2025 15:13 Відповісти
Zелену шоблу під арешт
11.11.2025 21:32 Відповісти
шобла не має кольору..
12.11.2025 09:27 Відповісти
от що цікаво

ТЦК можуть просто затримувати людей як м'ясо на декілька діб без будь яких законних підстав )

а тут цілий суд щоб затримати ))
11.11.2025 21:39 Відповісти
Бо Закони вони під себе пишуть та приймають! 🤬
12.11.2025 09:42 Відповісти
Корупція росте з леной жОПі.
12.11.2025 09:10 Відповісти
Під час такого жорсткого наступу ворога така гучна справа може коштувати нам цілої держави.
12.11.2025 09:13 Відповісти
То хай і далі мародьорять на крові?!
12.11.2025 09:29 Відповісти
не на часі?
12.11.2025 15:14 Відповісти
Це ці ВАКСи шо під заставу випускають підарештів
12.11.2025 09:16 Відповісти
Зо два місяці посидить в покращеній камері СІЗО і якщо віддасть всі гроші, що за ним числяться, то відпустять під домашній.
А далі - як карта ляже.
12.11.2025 09:25 Відповісти
не досидять, багато знають
12.11.2025 15:09 Відповісти
невже не встиг втекти??
12.11.2025 09:27 Відповісти
Ну потрібен же хоч якийсь "стрілочник"! Верхівка мафії не сяде в буцегарню, або втече за кордон, або відкупитьця!
12.11.2025 09:45 Відповісти
І знайшли ж на відьувайла чи не єдиного з українським прізвищем…
12.11.2025 10:16 Відповісти
Якщо послухати як зачитують їх розмови російською мовою - схоже на п'єсу Подерев'янського "Про Сіґізмунда і його жизнь..."
12.11.2025 10:36 Відповісти
потужно при Голобородьці стало, янек в тени відпочиває.
12.11.2025 10:37 Відповісти
Все це стало можливим виключно за сприяння пана Боневтіка Позорно-Брехливого і його антиукраїнської команди махрової банди україноненависників.
12.11.2025 11:54 Відповісти
розкрадають млрд, а застава 100 мільонів. оце життя у зелених крадіїв.
12.11.2025 15:13 Відповісти
Ого, це рьошику доведеться перти аж дві коробки. Добре що з ручками
12.11.2025 15:14 Відповісти
Так уже несуть сотоваріщі бабло - накрадено на лярди - шо для них лями
12.11.2025 15:16 Відповісти
Все йде від ОП ,без Зелі не було б передачі енергетики і військових замовлень в руки шахраїв,для виродків під час війни головне нажива.
12.11.2025 15:20 Відповісти
Чому такі маленькі суми застав? Якщо там мова йде про сотні мільйонів доларів, то чому лише 126 млн грн? Це 0,5% від спизженного? І ще 1/4 цієї суми заплатить , щоб виїхати? Вигідні тарифи і умови для всіх, хто ще сумнівається корупцією. Та й взагалі, про яку заставу може йти мова, якщо це особливо тяжкий злочин в умовах війни?
12.11.2025 15:25 Відповісти
Вкрав сто лярдів, викупився за сто лямів...Гешефт на лице!
12.11.2025 15:29 Відповісти
Три мільйони доларів - то чайові для банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.
12.11.2025 15:42 Відповісти
Яка бл*дь застава злодюжці і мародеру - він же буде з дому тікати і нп київському вокзалі мішки у тьоток з села красти! У нього ж це в спинному мізку зашите від народження...
12.11.2025 15:46 Відповісти
Це ж вже було! // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
12.11.2025 15:58 Відповісти
Сигізмунд це з Білого сонця пустелі.. мамбуть...гарна фантазія
12.11.2025 15:59 Відповісти
Чекаємо незабаром кортеж авто на кордоні... напевно із супроводом мусорні з мигалками.
12.11.2025 16:13 Відповісти
Пам'ятаю комусь з військових дали заставу більше мільярда...
12.11.2025 16:36 Відповісти
таку заставу призначили водію бо той відмовився надавати фіктивні свідчення в справі Порошенка..
12.11.2025 16:50 Відповісти
Интересно, а в какой стране он скоро всплывет?
12.11.2025 17:10 Відповісти
 
 