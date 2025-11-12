Експомічника Деркача Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо корупції в енергетиці Ігорю Миронюку.

Йдеться про Ігоря Миронюка - колишнього радника ексміністра енергетики Галущенка та колишнього помічника екснардепа-зрадника Деркача.

Миронюк, за даними ЗМІ, фігурує на записах НАБУ під кодовим іменем "Рокет".

Прокурор під час засідання вперше підтвердив, що за даними слідства, колишній міністр енергетики Галущенко є фігурантом схеми.

Слідство стверджує, що за сприяння Галущенка та із допомогою Миронюка Міндіч та Цукерман отримали контроль над "Енергоатомом".

Для міністра енергетики Галущенка обрано псевдонім "Сигізмунд", а при спілкуванні з Миронюком та Басовим - Професор.

А для колишнього віцепрем'єра Чернишова - "Че Гевара", зазначив прокурор.

Також, за його словами, "щонайменше із жовтня до складу злочинної організації увійшов один із керівників органу прокуратури".

11 листопада суд оголосив перерву у засіданні, воно продовжилося 12 листопада о 8:30.

За словами прокурора, Миронюк під час обшуку рвав документи, намагаючись їх приховати та викидав у вікно.

Також він намагався позбутися мобільного телефону, викинувши його з вікна квартири.

Захисник Миронюка заявив, що підозра є необґрунтованою, тому просить суд відмовити у застосуванні запобіжного заходу.

Що вирішив суд?

Суд задовольнив клопотання частково.

Запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб, до 8 січня 2026 року.

Застава - 126 млн грн.

Також Миронюк має утримуватися від спілкування, зокрема, із Галущенком та іншими особами.

Що передувало?

