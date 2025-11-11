Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас", - НАБУ
НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет об Алексее Чернышове, причастному к коррупционной схеме в энергетике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Детали подозрения
По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую "прачечную" - место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП.
Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными. На пленках, обнародованных НАБУ, слышно, что фигуранты называли вице-премьера Че Геварой.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
Чернишова з «Нафтогазу » призначили Віце-прем'єр-міністром , міністром єдності України
Верховна рада у вівторок, 3 грудня 2024р, призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України .
