Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас", - НАБУ

чернишов

НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет об Алексее Чернышове, причастному к коррупционной схеме в энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Детали подозрения

По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую "прачечную" - место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными. На пленках, обнародованных НАБУ, слышно, что фигуранты называли вице-премьера Че Геварой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Мідас": Участники коррупционной схемы в энергетике передали более $1,2 млн экс-вице-премьеру Чернышову. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" за "Енергоатом" Миронюк запугивает контрагентов для вымогательства денег: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

НАБУ (4676) незаконное обогащение (164) Чернышов Алексей (209) подозрение (590)
+13
Чернишов спокійно йде за кордон через три, два, один....
11.11.2025 18:54 Ответить
+9
І понесеться з жОПи гавно по трубах у вигляді різноманітних балакаючих зелених срак на телеграм каналах в ютубі, ************* і тому подібне.
11.11.2025 18:55 Ответить
+9
чому не повірю? ще й як повірю! вася малюк особисто його вивезе.
11.11.2025 18:57 Ответить
гуд!
11.11.2025 18:52 Ответить
Ти ще віриш 🤣🤣думаю скоро цей шнобель виїде в телявів
11.11.2025 18:55 Ответить
чому не повірю? ще й як повірю! вася малюк особисто його вивезе.
11.11.2025 18:57 Ответить
ВІДЕНЬ,телявів западло
11.11.2025 18:59 Ответить
З Відня його думаю попруть ..об таке гівно маратись не захочуть
11.11.2025 19:01 Ответить
Дайте йому вірьовку, бо на кордоні, ціле стовпотворіння з помічників, радників, консультантів, експертів, та інших з Енергоатома, на кшалт серлєща з Укрзалізниці!!!
11.11.2025 19:26 Ответить
Чернишов спокійно йде за кордон через три, два, один....
11.11.2025 18:54 Ответить
І понесеться з жОПи гавно по трубах у вигляді різноманітних балакаючих зелених срак на телеграм каналах в ютубі, ************* і тому подібне.
11.11.2025 18:55 Ответить
хіба він ще не втік за кордон? якийсь сюр
11.11.2025 18:55 Ответить
МОЖЕ ВЖЕ ТРЕБА ГРОМАДЯНАМ ДОЛУЧАТИСЬ З ПОЗИВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ??? ЧИ НІХУЧОГО НЕ ДОВЕДУТЬ?
11.11.2025 18:55 Ответить
ЦЕ ТІЛЬКИ ОДИН ПОТОЧОК,СКІЛЬКИ ВОНИ ВСЬОГО ЩЕ ОКУЧУЮТЬ?
11.11.2025 18:57 Ответить
11.11.2025 18:59 Ответить
там в записях говориться про то, что у силовиков всех - свои участки с которых они стригут деньги. Вся система должна получить волшебный пинок!!! Нужно в один тур завести Редиса на место президента и завести националистические партии в Раду и сформировать из разных боевых полков. Полностью надо все заново создавать. Потому что эти крысы уничтожают сейчас страну. Им на нее наплевать - у них у всех замки в других странах. У того же Зеленского в Италии. Миндичи, Коломойские - в Швейцарии и Израиле. Ахметов во Франции замок и в Лондоне и по миру скупил - и это все с ограбленного народа Украины. Мы хуже русских, если это все терпим дальше. Януковича выгнали, а кланы мафиозные продолжают жить и своих марионеток во власть ставить и все органы. Они просто подеребанили все в стране и грабят весь народ. Всем приходят платежки и идут с какого то хера им в карманы. Они захватили гос предприятия и энергию и ресурсы - бандиты просто рейдерски захватили все. И мы смотрим, как преступники безкарно, как колонизаторы над дикими племенами поработили и грабят и дурят ибо они СМИ финансируют и срут в мозги. Нужно Майдан делать и не марионеток гасить, а мафиозные кланы. Этого никто не сделает ибо они контролируют СБУ и МВД. Генералы СБУ с Ворами в Законе в ресторанах дни рождения празднуют, а министры в расследовании НАБУ. И по всем тысячи и тысячи дел. Никто не покаран ибо вся система гнилья. Или валить из страны или гасить их надо. Армией их валить на смерть!!!
11.11.2025 19:02 Ответить
Не вірю в силу слова я,

А вірю в силу п*здю*лєй!

https://www.facebook.com/poderviansky?__cft__[0]=AZX9GL1DTHBaiLfjB5yFRx9MJ_8JpWukeTjmmMhycTRyfZH7gyQ1v7DeYqkB24pqzK4ZBljXdqurpoDyyCn4xpQk7PIac9UNB-Sw4zpGjy8CiYmHGF-ODeF6suC00yyk7vRp3Rq_b6vx1ipFeif7geoe8zlRV6JgJoTxRMBVRlaT8g&__tn__=-UC%2CP-R Лесь Подерв'янський
11.11.2025 19:04 Ответить
Того Редіса якому Д`єрмак закрив рот купівлею квартири за 12 млн. у Новопечерських Лип
показать весь комментарий
11.11.2025 19:05 Ответить
Че Гевара, млеать...
11.11.2025 19:03 Ответить
https://www.facebook.com/tverdokhleb.gennadii?__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=-UC%2CP-R Геннадій Твердохліб

https://www.facebook.com/tverdokhleb.gennadii/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·

"Новини від Павлюченка"

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=*NK-R #АМЕРИКАНСЬКІ ПАЗЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СКЛАДАЛЬНИКА..

Так, панове, пазли поступово склалися і на даний час я маю чітку картину того, що трапилося у останні два тижні.

Звіт, який я почав публікувати нещодавно на вимогу роботодавців, це лише складова більш масштабної кампанії спрямованої на забезпечення наступних результатів:

1. Забезпечення НЕ участі Володимира Зеленського у наступних президентських виборах.

2. Забезпечення перемоги Залужного у першому турі виборів Президента України.

3. Забезпечення м'якої передачі влади новообраному складу Ради та Президенту України.

4. Стимуляція боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, максимальна нейтралізація впливу Президента та голови ОПУ у хід розслідувань.

Тепер про інформацію, яка ще надходить та надходить - на ранок, боюся, "кошик" буде переповнений.

Залужний у останні два тижні мав чотири зустрічі з представниками країн Європи та США (помічник Келога) на яких погодився прийняти допомогу вищезгаданих країн як у створенні парламентської партії, так і у особистій участі у передвиборчих перегонах.

Залужний обіцяв абсолютне невтручання у роботу антикорупційних органів та законодавче розширення їх повноважень.

Залужний обіцяє "усі сили кинути на процес реформ у ЗСУ та взагалі у країні та створити широку експертну групу з переважною участю у ній спеціалістів з Європи та США які годом сформують "Штаб реформ" при Президенті та Кабміні України".

Я стверджую, що "відмашка" НАБУ та САП надійшла одночасно зі "Звітом", який скинули нам для розповсюдження, і йшла вона на адресу наших антикорупційних органів теж по лінії "ах какого товарища" прізвище якого починається на літеру "Р", скажемо так.

Я не раджу особливо радіти тому, що "Зеленському прищемили хвоста". Його послаблення неминуче короткочасно дадуться взнаки на міжнародному фронті підтримки України і нам буде важко у випадку, якщо Зеленського на переговорах про активи рф, на можливих переговорах з рф за посередництва країн Європи та США та про постачання зброї будуть вважати "кульгавою качкою". Це цілком можливо може вилитися у затримки з прийняттям необхідних Україні рішень, проте у середньостроковій перспективі може принести нам користь у вигляді підвищення довіри до наших владних інституцій.

Ну і як не згадати очевидне. Слабкий Президент - легка жертва для рф, яка буде настійливо намагатися нав'язати свої умови "миру" Україні та "не легітимному Президенту", та легка жертва для Трампа, який буде намагатися схилити Зеленського на поступки по Донбасу.

Інформація про те, що Деркач, який зрадив Україну, отримував гроші через опубліковані оборудки через "Енергоатом", на який той зберіг вплив, відповідає дійсності і це також вплинуло на рішення "Валити Зеленського", який не забезпечив належну протидію російській "п'ятій колоні" в Україні.

Інші новини по цій темі, другу частину "Американського погляду" та рекомендації, які отримав вже Залужний та пообіцяв їх дослухатися, будуть завтра зранку та вдень. Середа та четвер до вечора - мене не буде в ефірі. Потім - через помічників з родини )) буду давати дописи на канал під час одужання.
11.11.2025 19:03 Ответить
Інсайдер?
11.11.2025 19:36 Ответить
стираємо ворога інформаційно через технологію живого слова

Звукона Жоль (Ц-9)

Жаркі жнива
Житниця перлинна
Спалюють
Жорстких
дзижчачих
Жалячих
Жь - Жь - Жь

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію

Звукона Иоль (Ц-11)

Ти - біжиш
Ви прагнете
Ми - злітаємо
Ти - Ви - Ми
Душі Прагнення
Духа горіння
Иоль

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію

Звукона Доль (Ц-6)

Дієвість досягнень
Державна далекоглядність
Дух руху
Мужній
діалог
Доль - Дь - Дь

ДЖЕРЕЛО СТИРАННЯ
Прибираю Подію:
Стираю Ініціацію
Розчиняю Причину
Зупиняю Процес
Згортаю Матеріалізацію
11.11.2025 19:03 Ответить
Це епічно! 🤣 Міндіч завернув дурного Чернишова в Україну, зробивши з того тєрпілк, а сам дав драла! Що ж він Чернишову обіцяв? Бабло? Ні! Він обіуяв тєрпілє, що пахан його прикриє і не віддасть мєнтам! 😁 А пахан смучився - здав! Хто після цього пахан? А хто сам Міндіч? А у цих колах діють якісь примітивні плнятія, бо мавпуються фвгуранти під не-то бригаду, не-то маліну. Тому пред'яви будуть. І пахану, і Міндічу, які поступили по ссученому. Ну і для братви сигнал - здадуть. Всіх. І таки здадуть, як здав Чернишова Міндіч, як здав його і сам пахан.
11.11.2025 19:03 Ответить
Такі у них «високі стосунки» у приблуд95 та їх зелупнів, як і у ****** з пригожиним!! Два чоботи, пара!! Зеленський - єрмак, татаров - гетьманцев, разумков - стефанчуки, …..
11.11.2025 19:33 Ответить
НАБУ і САП задокументували передачу 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Останні 500 тис. доларів передали дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним.
Чернишова з «Нафтогазу » призначили Віце-прем'єр-міністром , міністром єдності України


https://telegram.me/share/url?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F893895-rada-priznacila-cernisova-ministrom-nacionalnoi-ednosti-ukraini%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F893895-rada-priznacila-cernisova-ministrom-nacionalnoi-ednosti-ukraini%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F893895-rada-priznacila-cernisova-ministrom-nacionalnoi-ednosti-ukraini%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Верховна рада у вівторок, 3 грудня 2024р, призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України .

За проголосували 237 народних депутатів
11.11.2025 19:08 Ответить
Ось тобі чернишов, і зелупня день!! Суддя Чаусов, передає від портнова теплі вітання потікавшими з України, міндічу та пушкару!!
11.11.2025 19:37 Ответить
справжній Че Геваро
11.11.2025 19:46 Ответить
Одне жаль, що зараз по "закону воєнного часу" цю всю "зелену мразоту-ПОСТАВИТИ ДО СТІНКИ"
11.11.2025 19:12 Ответить
Читаєш оце все і згадуєш про оту травлю Порошенко і влади перед виборами 2019-го - чого тільки тоді не почули і про "єврей", а вибрали не просто єврея, а цілу шоблу, кагал маланський, і про "баригу" і про "бізнес на крові", а зараз ВСІ вже настільки спокійно все оце сприймають, що аж диву даєшся - а шо ж ви, блдь, тоді так рвали роти і сраки аби тільки хоч якось вкусити того Пороха! Де всі оті "скидуни"? Де ******* "блідий воШдь" зі своїми рожевими свинками і "нацЖонами"? Де всі оті портнікови з березами, які завжди мали "якісь питання до Порошенко"? Де ж отой "гнєв народний"? Де ж ви всі суки "недорогенькі"? Куди ви всі запаркували свої "чесні" і "сміливі" язики? Це ж не тільки ЗЕлупа маланська все зробила - це ж і ви, ВСІ ви допомогли, "зробили разом"!
Тільки уявіть собі СКІЛЬКИ грошей ця шобла, що ви привели до влади, вкрала у всіх нас, а головне у армії!
Будьте ви всі прокляті до 10-го коліна, хто привів цю чуму до влади в Україні.!
11.11.2025 19:12 Ответить
Гнида сховалась в Брітанії, настрочіла купу проклять українцям, але гнида не сказала ЖОДНОГО слова про вибори. Ну так гнида ж
11.11.2025 19:29 Ответить
Прокинься, запарєбрікавай, ти сереш!!
11.11.2025 19:38 Ответить
Та що йому прокидатись, воно таке обісране по-життю. То ж звично йому...
11.11.2025 19:46 Ответить
Звісно я за кордоном від тебе. Бо ти ж у Польщі ховаєшся від війни
11.11.2025 19:47 Ответить
Не українцям, а 73% дебілам, які в квітні 19-го то все сотворили.
Хотів країну "його мрій"? Маєш, виглянь за вікно, ось вона, мерзото. З війною, сотнями тисяч смертей, мільйонами біженців, стертими з лиця землі І як, воно? те, що замовляв?
І ти ще, гнидо, когось гнидою обзиваєш? Бо що, макнули тебе в твоє ж зелене гімно?
Жрі-ТЄ, не вдавись лише...
11.11.2025 19:44 Ответить
Ти ділиш українців на дебілів і продажних, як ти. Краще я буду дебілом, ніж продажним.
11.11.2025 19:51 Ответить
Та не відгавкуйся, мерзото, не відгавкуйся. ліпшен очі відкрий у вікно виглянь. Ось воно...
11.11.2025 20:09 Ответить
Якщо я відповім тобі в тому ж стилі, то мене забанять на три дні. Бо я ж не продажний))
11.11.2025 20:15 Ответить
зауважу - це саме той Гнида Чернишов якого ГУР буданова та СБУ малюка від кордону охороняло від арешту НАБУ

НО !? ))

11.11.2025 19:20 Ответить
Чернишов та його охоронці з державних структур ГУР і СБУ, мають відповідати за свої дії!!
11.11.2025 20:05 Ответить
За порошенка кради не менше,просто ми незнали.
11.11.2025 19:24 Ответить
Точно! він Фсьо вкрав. То навіть на Г+Г розказували...
11.11.2025 20:10 Ответить
Хто не знав? З усіх прасок неслось про свинарчуків, сурожа лєщєнко так хвостом по воді бив, канали коломойського щовечора баригу викривали. У вас тілівізір зламався, чи тирнет не тягне? Звідки ви? З лугандонії?
11.11.2025 20:22 Ответить
Здається це не "операція", а корупційна схема.
11.11.2025 19:26 Ответить
А Рататуя за шо?
Він жеж ділився чесно вкраденим!
11.11.2025 19:30 Ответить
Цікаво скільки мільйонів було передано пахану цієї банди, якого фігуранти називали "Просрочений гандончик"
11.11.2025 19:40 Ответить
Здасть кума, чи кум його раніше приспить у камері???
Було би цікаво подивитись реаліті шоу - очну ставку зєлі й чернишова "за склом"... 😁
11.11.2025 19:48 Ответить
Коли там вперше наїхали на цього носатого? Ще влітку здається. І вже тоді тікав, потім повертався. Тобто, хтось з набу чи сап зливав інфу про розслідування, потім був картонковий майдан, але ж витікало, схоже, і досі тече.
11.11.2025 20:17 Ответить
На вершині корупційної піраміди Гундосий. Він має сісти на пожиттєво.
11.11.2025 20:19 Ответить
У Південній Африці, де в нього у власності діамантовий кар'єр за півтора мільярда баксів?
11.11.2025 20:36 Ответить
 
 