Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас", - НАБУ

НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Ідеться про Олексія Чернишова, який причетний до корупційної схеми в енергетиці.

Деталі підозри

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою. На плівках оприлюднених НАБУ, чути, що фігуранти називали віцепрем’єра Че Геварою.

Що передувало?

Чернишов спокійно йде за кордон через три, два, один....
11.11.2025 18:54 Відповісти
І понесеться з жОПи гавно по трубах у вигляді різноманітних балакаючих зелених срак на телеграм каналах в ютубі, ************* і тому подібне.
11.11.2025 18:55 Відповісти
чому не повірю? ще й як повірю! вася малюк особисто його вивезе.
11.11.2025 18:57 Відповісти
гуд!
11.11.2025 18:52 Відповісти
Ти ще віриш 🤣🤣думаю скоро цей шнобель виїде в телявів
11.11.2025 18:55 Відповісти
11.11.2025 18:57 Відповісти
ВІДЕНЬ,телявів западло
11.11.2025 18:59 Відповісти
З Відня його думаю попруть ..об таке гівно маратись не захочуть
11.11.2025 19:01 Відповісти
Дайте йому вірьовку, бо на кордоні, ціле стовпотворіння з помічників, радників, консультантів, експертів, та інших з Енергоатома, на кшалт серлєща з Укрзалізниці!!!
11.11.2025 19:26 Відповісти
11.11.2025 18:54 Відповісти
Так це вже ж було...ну, підозри і зашквари...шось я з ними заплутафсь
11.11.2025 21:56 Відповісти
та вже давно злиняв!
11.11.2025 21:57 Відповісти
І понесеться з жОПи гавно по трубах у вигляді різноманітних балакаючих зелених срак на телеграм каналах в ютубі, ************* і тому подібне.
11.11.2025 18:55 Відповісти
хіба він ще не втік за кордон? якийсь сюр
11.11.2025 18:55 Відповісти
МОЖЕ ВЖЕ ТРЕБА ГРОМАДЯНАМ ДОЛУЧАТИСЬ З ПОЗИВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ??? ЧИ НІХУЧОГО НЕ ДОВЕДУТЬ?
11.11.2025 18:55 Відповісти
ЦЕ ТІЛЬКИ ОДИН ПОТОЧОК,СКІЛЬКИ ВОНИ ВСЬОГО ЩЕ ОКУЧУЮТЬ?
11.11.2025 18:57 Відповісти
11.11.2025 18:59 Відповісти
там в записях говориться про то, что у силовиков всех - свои участки с которых они стригут деньги. Вся система должна получить волшебный пинок!!! Нужно в один тур завести Редиса на место президента и завести националистические партии в Раду и сформировать из разных боевых полков. Полностью надо все заново создавать. Потому что эти крысы уничтожают сейчас страну. Им на нее наплевать - у них у всех замки в других странах. У того же Зеленского в Италии. Миндичи, Коломойские - в Швейцарии и Израиле. Ахметов во Франции замок и в Лондоне и по миру скупил - и это все с ограбленного народа Украины. Мы хуже русских, если это все терпим дальше. Януковича выгнали, а кланы мафиозные продолжают жить и своих марионеток во власть ставить и все органы. Они просто подеребанили все в стране и грабят весь народ. Всем приходят платежки и идут с какого то хера им в карманы. Они захватили гос предприятия и энергию и ресурсы - бандиты просто рейдерски захватили все. И мы смотрим, как преступники безкарно, как колонизаторы над дикими племенами поработили и грабят и дурят ибо они СМИ финансируют и срут в мозги. Нужно Майдан делать и не марионеток гасить, а мафиозные кланы. Этого никто не сделает ибо они контролируют СБУ и МВД. Генералы СБУ с Ворами в Законе в ресторанах дни рождения празднуют, а министры в расследовании НАБУ. И по всем тысячи и тысячи дел. Никто не покаран ибо вся система гнилья. Или валить из страны или гасить их надо. Армией их валить на смерть!!!
11.11.2025 19:02 Відповісти
11.11.2025 19:04 Відповісти
Того Редіса якому Д`єрмак закрив рот купівлею квартири за 12 млн. у Новопечерських Лип
11.11.2025 19:05 Відповісти
Че Гевара, млеать...
11.11.2025 19:03 Відповісти
Геннадій Твердохліб

22 год ·

"Новини від Павлюченка"

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=*NK-R #АМЕРИКАНСЬКІ ПАЗЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СКЛАДАЛЬНИКА..

Так, панове, пазли поступово склалися і на даний час я маю чітку картину того, що трапилося у останні два тижні.

Звіт, який я почав публікувати нещодавно на вимогу роботодавців, це лише складова більш масштабної кампанії спрямованої на забезпечення наступних результатів:

1. Забезпечення НЕ участі Володимира Зеленського у наступних президентських виборах.

2. Забезпечення перемоги Залужного у першому турі виборів Президента України.

3. Забезпечення м'якої передачі влади новообраному складу Ради та Президенту України.

4. Стимуляція боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, максимальна нейтралізація впливу Президента та голови ОПУ у хід розслідувань.

Тепер про інформацію, яка ще надходить та надходить - на ранок, боюся, "кошик" буде переповнений.

Залужний у останні два тижні мав чотири зустрічі з представниками країн Європи та США (помічник Келога) на яких погодився прийняти допомогу вищезгаданих країн як у створенні парламентської партії, так і у особистій участі у передвиборчих перегонах.

Залужний обіцяв абсолютне невтручання у роботу антикорупційних органів та законодавче розширення їх повноважень.

Залужний обіцяє "усі сили кинути на процес реформ у ЗСУ та взагалі у країні та створити широку експертну групу з переважною участю у ній спеціалістів з Європи та США які годом сформують "Штаб реформ" при Президенті та Кабміні України".

Я стверджую, що "відмашка" НАБУ та САП надійшла одночасно зі "Звітом", який скинули нам для розповсюдження, і йшла вона на адресу наших антикорупційних органів теж по лінії "ах какого товарища" прізвище якого починається на літеру "Р", скажемо так.

Я не раджу особливо радіти тому, що "Зеленському прищемили хвоста". Його послаблення неминуче короткочасно дадуться взнаки на міжнародному фронті підтримки України і нам буде важко у випадку, якщо Зеленського на переговорах про активи рф, на можливих переговорах з рф за посередництва країн Європи та США та про постачання зброї будуть вважати "кульгавою качкою". Це цілком можливо може вилитися у затримки з прийняттям необхідних Україні рішень, проте у середньостроковій перспективі може принести нам користь у вигляді підвищення довіри до наших владних інституцій.

Ну і як не згадати очевидне. Слабкий Президент - легка жертва для рф, яка буде настійливо намагатися нав'язати свої умови "миру" Україні та "не легітимному Президенту", та легка жертва для Трампа, який буде намагатися схилити Зеленського на поступки по Донбасу.

Інформація про те, що Деркач, який зрадив Україну, отримував гроші через опубліковані оборудки через "Енергоатом", на який той зберіг вплив, відповідає дійсності і це також вплинуло на рішення "Валити Зеленського", який не забезпечив належну протидію російській "п'ятій колоні" в Україні.

Інші новини по цій темі, другу частину "Американського погляду" та рекомендації, які отримав вже Залужний та пообіцяв їх дослухатися, будуть завтра зранку та вдень. Середа та четвер до вечора - мене не буде в ефірі. Потім - через помічників з родини )) буду давати дописи на канал під час одужання.
11.11.2025 19:03 Відповісти
Інсайдер?
11.11.2025 19:36 Відповісти
11.11.2025 19:03 Відповісти
Це епічно! 🤣 Міндіч завернув дурного Чернишова в Україну, зробивши з того тєрпілк, а сам дав драла! Що ж він Чернишову обіцяв? Бабло? Ні! Він обіуяв тєрпілє, що пахан його прикриє і не віддасть мєнтам! 😁 А пахан смучився - здав! Хто після цього пахан? А хто сам Міндіч? А у цих колах діють якісь примітивні плнятія, бо мавпуються фвгуранти під не-то бригаду, не-то маліну. Тому пред'яви будуть. І пахану, і Міндічу, які поступили по ссученому. Ну і для братви сигнал - здадуть. Всіх. І таки здадуть, як здав Чернишова Міндіч, як здав його і сам пахан.
11.11.2025 19:03 Відповісти
Такі у них «високі стосунки» у приблуд95 та їх зелупнів, як і у ****** з пригожиним!! Два чоботи, пара!! Зеленський - єрмак, татаров - гетьманцев, разумков - стефанчуки, …..
11.11.2025 19:33 Відповісти
НАБУ і САП задокументували передачу 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Останні 500 тис. доларів передали дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним.
Чернишова з «Нафтогазу » призначили Віце-прем'єр-міністром , міністром єдності України


Верховна рада у вівторок, 3 грудня 2024р, призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України .

За проголосували 237 народних депутатів
11.11.2025 19:08 Відповісти
Ось тобі чернишов, і зелупня день!! Суддя Чаусов, передає від портнова теплі вітання потікавшими з України, міндічу та пушкару!!
11.11.2025 19:37 Відповісти
справжній Че Геваро
11.11.2025 19:46 Відповісти
Одне жаль, що зараз по "закону воєнного часу" цю всю "зелену мразоту-ПОСТАВИТИ ДО СТІНКИ"
11.11.2025 19:12 Відповісти
Читаєш оце все і згадуєш про оту травлю Порошенко і влади перед виборами 2019-го - чого тільки тоді не почули і про "єврей", а вибрали не просто єврея, а цілу шоблу, кагал маланський, і про "баригу" і про "бізнес на крові", а зараз ВСІ вже настільки спокійно все оце сприймають, що аж диву даєшся - а шо ж ви, блдь, тоді так рвали роти і сраки аби тільки хоч якось вкусити того Пороха! Де всі оті "скидуни"? Де ******* "блідий воШдь" зі своїми рожевими свинками і "нацЖонами"? Де всі оті портнікови з березами, які завжди мали "якісь питання до Порошенко"? Де ж отой "гнєв народний"? Де ж ви всі суки "недорогенькі"? Куди ви всі запаркували свої "чесні" і "сміливі" язики? Це ж не тільки ЗЕлупа маланська все зробила - це ж і ви, ВСІ ви допомогли, "зробили разом"!
Тільки уявіть собі СКІЛЬКИ грошей ця шобла, що ви привели до влади, вкрала у всіх нас, а головне у армії!
Будьте ви всі прокляті до 10-го коліна, хто привів цю чуму до влади в Україні.!
11.11.2025 19:12 Відповісти
Гнида сховалась в Брітанії, настрочіла купу проклять українцям, але гнида не сказала ЖОДНОГО слова про вибори. Ну так гнида ж
11.11.2025 19:29 Відповісти
Прокинься, запарєбрікавай, ти сереш!!
11.11.2025 19:38 Відповісти
Та що йому прокидатись, воно таке обісране по-життю. То ж звично йому...
11.11.2025 19:46 Відповісти
Звісно я за кордоном від тебе. Бо ти ж у Польщі ховаєшся від війни
11.11.2025 19:47 Відповісти
Не українцям, а 73% дебілам, які в квітні 19-го то все сотворили.
Хотів країну "його мрій"? Маєш, виглянь за вікно, ось вона, мерзото. З війною, сотнями тисяч смертей, мільйонами біженців, стертими з лиця землі І як, воно? те, що замовляв?
І ти ще, гнидо, когось гнидою обзиваєш? Бо що, макнули тебе в твоє ж зелене гімно?
Жрі-ТЄ, не вдавись лише...
11.11.2025 19:44 Відповісти
Ти ділиш українців на дебілів і продажних, як ти. Краще я буду дебілом, ніж продажним.
11.11.2025 19:51 Відповісти
Та не відгавкуйся, мерзото, не відгавкуйся. ліпшен очі відкрий у вікно виглянь. Ось воно...
11.11.2025 20:09 Відповісти
Якщо я відповім тобі в тому ж стилі, то мене забанять на три дні. Бо я ж не продажний))
11.11.2025 20:15 Відповісти
Ні? Не продажний? Ну вірю, вірю...недорогенький ти піСдюк.
11.11.2025 20:52 Відповісти
зауважу - це саме той Гнида Чернишов якого ГУР буданова та СБУ малюка від кордону охороняло від арешту НАБУ

НО !? ))

11.11.2025 19:20 Відповісти
Чернишов та його охоронці з державних структур ГУР і СБУ, мають відповідати за свої дії!!
11.11.2025 20:05 Відповісти
Точно! він Фсьо вкрав. То навіть на Г+Г розказували...
11.11.2025 20:10 Відповісти
Хто не знав? З усіх прасок неслось про свинарчуків, сурожа лєщєнко так хвостом по воді бив, канали коломойського щовечора баригу викривали. У вас тілівізір зламався, чи тирнет не тягне? Звідки ви? З лугандонії?
11.11.2025 20:22 Відповісти
Здається це не "операція", а корупційна схема.
11.11.2025 19:26 Відповісти
А Рататуя за шо?
Він жеж ділився чесно вкраденим!
11.11.2025 19:30 Відповісти
Цікаво скільки мільйонів було передано пахану цієї банди, якого фігуранти називали "Просрочений гандончик"
11.11.2025 19:40 Відповісти
Здасть кума, чи кум його раніше приспить у камері???
Було би цікаво подивитись реаліті шоу - очну ставку зєлі й чернишова "за склом"... 😁
11.11.2025 19:48 Відповісти
Коли там вперше наїхали на цього носатого? Ще влітку здається. І вже тоді тікав, потім повертався. Тобто, хтось з набу чи сап зливав інфу про розслідування, потім був картонковий майдан, але ж витікало, схоже, і досі тече.
11.11.2025 20:17 Відповісти
На вершині корупційної піраміди Гундосий. Він має сісти на пожиттєво.
11.11.2025 20:19 Відповісти
У Південній Африці, де в нього у власності діамантовий кар'єр за півтора мільярда баксів?
11.11.2025 20:36 Відповісти
Лєнка Скумбрія Зеленська свого кума жирафа Чернишова відмаже - чоловік в неї працює президентом в офісі Єрмака.
11.11.2025 20:58 Відповісти
Ще не встиг збігти закордон?
11.11.2025 21:08 Відповісти
І хто ж цей міфічний "керівник злочинної організації", що контролював "пральню". Єлдак чи Зєлуп@ ?)
