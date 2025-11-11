Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас", - НАБУ

НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Ідеться про Олексія Чернишова, який причетний до корупційної схеми в енергетиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Деталі підозри

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою. На плівках оприлюднених НАБУ, чути, що фігуранти називали віцепрем’єра Че Геварою.

Що передувало?

