Операція "Мідас": Учасники корупційної схеми в енергетиці передали понад $1,2 млн ексвіцепрем’єру Чернишову. ВIДЕО

НАБУ і САП задокументували, як учасники схеми про корупцію в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали "Че Гевара".

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Чернишов на "плівках"

Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою — безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.

Останню суму — 500 тис. доларів США — було передано вже дружині "Че Гевари" після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.

Що було на плівках НАБУ?

Правоохоронці з’ясувало, що на плівках згадки про Че Гевару з’явилися ще в лютому 2025 року — тоді йому збиралися передати 300 тисяч. А вже в березні, під час обговорення передання грошей, особа, на прізвисько Шугармен, згадувала, що зараз "набере Тимуру" (Карлсону) щодо повідомлень від Че Гевари.

Правоохоронці також зафіксували дзвінок, у якому Карлсон — керівник злочинної організації — узгоджує видачу коштів Че Геварі. Цей дзвінок також датується березнем 2025 року.

Плівки НАБУ про Чернишова в операції Мідас

Уже в травні члени злочинної організації обговорювали наступну видачу коштів Че Геварі.


Плівки НАБУ про Чернишова в операції Мідас

Що передувало?

