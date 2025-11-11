Операція "Мідас": Учасники корупційної схеми в енергетиці передали понад $1,2 млн ексвіцепрем’єру Чернишову. ВIДЕО
НАБУ і САП задокументували, як учасники схеми про корупцію в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали "Че Гевара".
Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Чернишов на "плівках"
Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою — безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.
Останню суму — 500 тис. доларів США — було передано вже дружині "Че Гевари" після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.
Що було на плівках НАБУ?
Правоохоронці з’ясувало, що на плівках згадки про Че Гевару з’явилися ще в лютому 2025 року — тоді йому збиралися передати 300 тисяч. А вже в березні, під час обговорення передання грошей, особа, на прізвисько Шугармен, згадувала, що зараз "набере Тимуру" (Карлсону) щодо повідомлень від Че Гевари.
Правоохоронці також зафіксували дзвінок, у якому Карлсон — керівник злочинної організації — узгоджує видачу коштів Че Геварі. Цей дзвінок також датується березнем 2025 року.
Уже в травні члени злочинної організації обговорювали наступну видачу коштів Че Геварі.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому росія і підтримує їх рускоязичних, щоби розікрали всю україну...союзники
Чернишов-Че Гевара
Єрмак-Є Гевара...Хоча скоріш- у нього партійна кличка-Фідель.
А хто такі Рауль і Рамон скоро узнаємо.
думаю до під@ра
Міндіч/Чернишов це просто виконавці. Замовник і головний покидьок це саме ЗЕ
лідур.
Але все одно винуватий Порошенко .
А головне- передача грошей деркачу, фактично ДЕРЖАВНА ЗРАДА, ручний Малюк і СБУ буде цим займатися?
Чи може хтось звернутися до суду, що б суд зобов'язав Прокуратуру відкрити карну справу по статті Державна Зрада подельніка Зеленьського,?
Ви забрали ЖИТТІВ УКРАЇНЦІВ більше, ніж наш ворог!!