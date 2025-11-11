РУС
Новости Коррупция в энергетике
Операция "Мидас": Участники коррупционной схемы в энергетике передали более $1,2 млн экс-вице-премьеру Чернышову. ВИДЕО

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара".

Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Чернышов на "пленках"

Всего зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными — непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.

Последняя сумма — 500 тыс. долларов США — была передана уже жене "Че Гевары" после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олигарх Зеленского Миндич влиял на Галущенко и Умерова, - прокурор САП

Что предшествовало?

Смотрите также: Коррупция в энергетике: ВАКС выбирает меру пресечения экс-помощнику Деркача Миронюку. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

НАБУ (4676) коррупция (8682) САП (2347) Чернышов Алексей (207)
+21
показать весь комментарий
11.11.2025 17:47 Ответить
+15
Є.б.а.л.о Єдності
показать весь комментарий
11.11.2025 17:52 Ответить
+12
- Як гадаєте, куди всі ниточки ведуть?
показать весь комментарий
11.11.2025 17:45 Ответить
Знову "ЕКС" - що там далі???
11.11.2025 17:43 Ответить
Міністр національної єдності ( МінЄд) Чернишов - Че Гевара
11.11.2025 17:48 Ответить
Є.б.а.л.о Єдності
11.11.2025 17:52 Ответить
Мідарасти!
11.11.2025 17:56 Ответить
як бачимо, всі ці злочинні оборудки ведуться на злочинній мові окупанта...
тому росія і підтримує їх рускоязичних, щоби розікрали всю україну...союзники
11.11.2025 18:37 Ответить
От якби розмовляли рідною мовою (ідиш), то може їх і не розшифрували б!
11.11.2025 19:11 Ответить
Довгоносиків на гиляку без суду і слідства
11.11.2025 18:01 Ответить
Че Гевара застрелився б, якби мав таку пику як у Чернишова
11.11.2025 18:15 Ответить
Зеленський-Зе Гевара
Чернишов-Че Гевара
Єрмак-Є Гевара...Хоча скоріш- у нього партійна кличка-Фідель.
А хто такі Рауль і Рамон скоро узнаємо.
11.11.2025 18:00 Ответить
- Як гадаєте, куди всі ниточки ведуть?
11.11.2025 17:45 Ответить
11.11.2025 17:47 Ответить
В синагогу...
11.11.2025 17:48 Ответить
показали пересичным как делают большие дела, это при том шо у всех фигурантов заоблачные зарплаты. шо не съедим-то понадкусываем!
11.11.2025 17:55 Ответить
Хороше запитання ,
думаю до під@ра
11.11.2025 18:02 Ответить
Саме так.
Міндіч/Чернишов це просто виконавці. Замовник і головний покидьок це саме ЗЕлідур.
11.11.2025 18:08 Ответить
11.11.2025 19:12 Ответить
Вова тікай в жито!
11.11.2025 17:50 Ответить
Нікуди сволота не втече,зрадник тільки ногами вперед залишить Банкову
11.11.2025 17:53 Ответить
Або тихо в ліс...
11.11.2025 18:04 Ответить
Шоу довгоносиків набирає обертів.
Але все одно винуватий Порошенко .
11.11.2025 17:56 Ответить
дозвиздівся на трампа зелений ушльопок. сша дали команду "фас" набушнікам
11.11.2025 17:59 Ответить
Надивились Голобородька,побачили?Притащів ЗЕленський у владу все лайно і сам лайно,без нього нічого не відбувалось і не відбувається."Квартал" зажигає.М'яко стелив,а твердо спати.Як здолати ворога з такою ***** владою.Мабуть,зараз янукович, азіров і вся "сім'я" завидують ЗЕленій шушері?.
11.11.2025 17:59 Ответить
Така прогнила держава війну не виграє,а людське життя, нікого не цікавить
11.11.2025 18:11 Ответить
і шо, тепер чєрнишов не зможе займатись поверненням міндіча на Батьківщину, та його реінтеграцією в українське суспільство?
11.11.2025 18:13 Ответить
Всё как просил Зеленский. Только украинский контент. Думаю там у НАБУ за полтора года , много украинского контента собралось.
11.11.2025 18:38 Ответить
Супостати на ще одного друга нашого Лідора наїхати хочуть. Немає сечі це терпіти!💩
11.11.2025 18:46 Ответить
За агента Краснова доведеться відповісти .Боти ОПи випали всі в осадок
11.11.2025 18:58 Ответить
 
 