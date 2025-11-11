Операция "Мидас": Участники коррупционной схемы в энергетике передали более $1,2 млн экс-вице-премьеру Чернышову. ВИДЕО

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара".

Чернышов на "пленках"

Всего зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными — непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.

Последняя сумма — 500 тыс. долларов США — была передана уже жене "Че Гевары" после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.

Что предшествовало?

