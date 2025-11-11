5 214 27
Операция "Мидас": Участники коррупционной схемы в энергетике передали более $1,2 млн экс-вице-премьеру Чернышову. ВИДЕО
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара".
Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Чернышов на "пленках"
Всего зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными — непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.
Последняя сумма — 500 тыс. долларов США — была передана уже жене "Че Гевары" после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
тому росія і підтримує їх рускоязичних, щоби розікрали всю україну...союзники
Чернишов-Че Гевара
Єрмак-Є Гевара...Хоча скоріш- у нього партійна кличка-Фідель.
А хто такі Рауль і Рамон скоро узнаємо.
думаю до під@ра
Міндіч/Чернишов це просто виконавці. Замовник і головний покидьок це саме ЗЕ
лідур.
Але все одно винуватий Порошенко .