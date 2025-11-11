4 154 33
Олигарх Зеленского Миндич влиял на Галущенко и Умерова, - прокурор САП
Совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич, которому НАБУ сообщило о подозрении, имел влияние на министров в сферах энергетики и обороны.
Об этом сообщил прокурор САП во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.
"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем оказания им влияния на министра обороны Умерова", - сказал он.
По словам прокурора, успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержания Миндичем "личных связей с руководителями министерств и проведения с ними и другими влиятельными лицами государства систематических встреч по месту его жительства".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
Група злочинців, з чіткою ієрархічною побудовою та з розподілом обов'язків щодо знищення України!!
Що буде написано на цих картонках, якщо під час війни вибори не можливо провести?
Як без виборів сформувати владу, хто її очолить і чи визнають цю владу друзі України?!
Бл_ть...
Я завжди знав, що Окунь в темі!
Ці ж зелені піонери, вони ж пердбачувані, що миші!
Кого Володька біля себе тримає, той сто пудів в темі!
Хто там ще не в зашкварі з тих менеджерів?
і друге - як заткнути НАБУ, щоб Європа не насварила, як влітку.
Не позаздриш потужним на чолі з найвеличнішим.
аби не влаштували провокацію десь на фронті чи з обстрілами ..щоб закрити кривавою димовою завісою
і тут же кричати - не на часі..потім обов'язково покараємо після війни
лідор Малюком, ким був Д`єрмак? Фрекен Бок?