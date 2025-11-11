Олигарх Зеленского Миндич влиял на Галущенко и Умерова, - прокурор САП

Совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич, которому НАБУ сообщило о подозрении, имел влияние на министров в сферах энергетики и обороны.

Об этом сообщил прокурор САП во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем оказания им влияния на министра обороны Умерова", - сказал он.

По словам прокурора, успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержания Миндичем "личных связей с руководителями министерств и проведения с ними и другими влиятельными лицами государства систематических встреч по месту его жительства".

