Олигарх Зеленского Миндич влиял на Галущенко и Умерова, - прокурор САП

Миндич имел влияние на двух министров. Что известно?

Совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич, которому НАБУ сообщило о подозрении, имел влияние на министров в сферах энергетики и обороны.

Об этом сообщил прокурор САП во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем оказания им влияния на министра обороны Умерова", - сказал он.

По словам прокурора, успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержания Миндичем "личных связей с руководителями министерств и проведения с ними и другими влиятельными лицами государства систематических встреч по месту его жительства".

Что предшествовало?

+17
такий зашквар шо аж зеботи на цензорі затаїлись - чекають методички
11.11.2025 17:28 Ответить
11.11.2025 17:28 Ответить
+16
Так це ж від імені найвеличнішого, он жє павєлєваєт
11.11.2025 17:20 Ответить
11.11.2025 17:20 Ответить
+7
І до цього було відомо,що Умєров ***** і нічого робити не буде для України
11.11.2025 17:33 Ответить
11.11.2025 17:33 Ответить
Так це ж від імені найвеличнішого, он жє павєлєваєт
11.11.2025 17:20 Ответить
11.11.2025 17:20 Ответить
Ні, він нічого не знав, його використовують, бідолашку, хто тільки може, включно з клятим Порошенком)
11.11.2025 17:30 Ответить
11.11.2025 17:30 Ответить
Невже Міндіч сам надав собі такі повноваження?
11.11.2025 17:30 Ответить
11.11.2025 17:30 Ответить
міндіч це партнер зеленського...відомо, що давній партнер і зеленський цього не заперечує...
11.11.2025 18:41 Ответить
11.11.2025 18:41 Ответить
Макрон и Стармер, Франція і Велика Британія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія і багато інших вірних друзів України підтримують Україну!
11.11.2025 17:51 Ответить
11.11.2025 17:51 Ответить
Грузіть тепер на міндіча а хтож дав сиграл на втечу і виконав це якщо призовного віку чоловіків не пускають чи не сап бува за гарну платню ?
11.11.2025 17:22 Ответить
11.11.2025 17:22 Ответить
Він не лохина, там на руках - убд, бронь, ветеранв і т.д
11.11.2025 17:25 Ответить
11.11.2025 17:25 Ответить
министр юстиции - коррупционер. и сбежать из этого государства стоит 10+килобаксов
11.11.2025 17:25 Ответить
11.11.2025 17:25 Ответить
такий зашквар шо аж зеботи на цензорі затаїлись - чекають методички
11.11.2025 17:28 Ответить
11.11.2025 17:28 Ответить
Так вони мабуть, не безвозмездно і оберігали міндіча, від суддів портновських?? Злочинна група осі під час дії воєнного стану та дії Особливо періоду, систематично наносила шкоду національній безпеці України та одній із стратегічних галузей нацЕкономіки України!!
Група злочинців, з чіткою ієрархічною побудовою та з розподілом обов'язків щодо знищення України!!
11.11.2025 17:29 Ответить
11.11.2025 17:29 Ответить
зе влада - це катастрофа України! якщо нарід не виде з картонками - то скоро будете Пуйла зустрічати
11.11.2025 17:31 Ответить
11.11.2025 17:31 Ответить
Дебіли,які обрали і залишили при владі зрадника нікуди не підуть!!
11.11.2025 17:32 Ответить
11.11.2025 17:32 Ответить
...ну, вийде з картонками і що?
Що буде написано на цих картонках, якщо під час війни вибори не можливо провести?
Як без виборів сформувати владу, хто її очолить і чи визнають цю владу друзі України?!
11.11.2025 17:55 Ответить
11.11.2025 17:55 Ответить
єс в раді вимагає від стефанчука підписні листи, щоби зібрати голоси за відставку уряду...і щоб потім обрати новий, доведеться формувати коаліцію, бо голосів не вистачить, слуги на тонкому льоду...а не буде не буде коаліції, не буде уряду, криза...і нові вибори ради....на цей випадок, напевне, юристи єс вже прорахували, що в конституції нічо не передбачено
11.11.2025 18:47 Ответить
11.11.2025 18:47 Ответить
Тому умєров с'їбався до Туреччини "домовлятись про обмін полоненими"...
Бл_ть...
11.11.2025 17:31 Ответить
11.11.2025 17:31 Ответить
І до цього було відомо,що Умєров ***** і нічого робити не буде для України
11.11.2025 17:33 Ответить
11.11.2025 17:33 Ответить
Мені як і ще багатьом, хто вмикав свої мізки, а не дивився ссєріали про чесних вчителів, було відомо, що обрання зєлі - це війна у кожну хату, а те, що цей совковий самозакоханий уйобок, на гачку у гебні, оточить себе покидьками та зрадниками вже й не диво зовсім.
11.11.2025 17:47 Ответить
11.11.2025 17:47 Ответить
...і обміняє на себе щоб с`ї-тися ще далі...
11.11.2025 18:10 Ответить
11.11.2025 18:10 Ответить
Обана!
Я завжди знав, що Окунь в темі!
Ці ж зелені піонери, вони ж пердбачувані, що миші!
Кого Володька біля себе тримає, той сто пудів в темі!
Хто там ще не в зашкварі з тих менеджерів?
11.11.2025 17:32 Ответить
11.11.2025 17:32 Ответить
Схоже, в ОП дилема: як захистити друзяк і продовжити красти,
і друге - як заткнути НАБУ, щоб Європа не насварила, як влітку.
Не позаздриш потужним на чолі з найвеличнішим.
11.11.2025 17:34 Ответить
11.11.2025 17:34 Ответить
не переймайтесь у зельоних гнид все буде добре.

аби не влаштували провокацію десь на фронті чи з обстрілами ..щоб закрити кривавою димовою завісою

і тут же кричати - не на часі..потім обов'язково покараємо після війни
11.11.2025 17:41 Ответить
11.11.2025 17:41 Ответить
Цікаво, якщо у цій схемі Міндіч був Карлсоном, а Зелідор Малюком, ким був Д`єрмак? Фрекен Бок?
11.11.2025 17:35 Ответить
11.11.2025 17:35 Ответить
Справжній Карлсон та його друзі були датчанами а не євреями.
11.11.2025 18:16 Ответить
11.11.2025 18:16 Ответить
Де обшуки умєрова?
11.11.2025 17:36 Ответить
11.11.2025 17:36 Ответить
Мафіозна смердюча клоака.
11.11.2025 17:44 Ответить
11.11.2025 17:44 Ответить
Тільки прочитав, що на посаду Міністра оборони України призначають людину з призвищем, що закінчується на -ов, відразу сказав, що буде красти, як не в себе.
11.11.2025 17:49 Ответить
11.11.2025 17:49 Ответить
Міндіч не олігарх, а банальний бандос. Олігархи це поєднання легальних великих грошей і медіаресурсу. Таких в Україні вже не залишилось.
11.11.2025 18:27 Ответить
11.11.2025 18:27 Ответить
Ці міндічі і його банда - це внутрішні окупанти, яких треба знищувати
11.11.2025 18:40 Ответить
11.11.2025 18:40 Ответить
А що з цього приводу скаже борцун з корупцією Железняк....Він так нахвалював свого однопартійця умєрова на посаду МО......
11.11.2025 18:49 Ответить
11.11.2025 18:49 Ответить
 
 