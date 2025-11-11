Олігарх Зеленського Міндіч впливав на Галущенка та Умєрова, - прокурор САП
Співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч, якому повідомило про підозру НАБУ, мав вплив на міністрів у сферах енергетики та оборони.
Про це повідомив прокурор САП під час судового засідання, передає Цензор.НЕТ.
"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - сказав він.
За словами прокурора, успішна реалізація злочинної діяльності залежала від підтримання Міндічем "особистих зв'язків з очільниками міністерств та проведення з ними та іншими впливовими особами держави систематичних зустрічей за місцем його проживання".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
Зараз Подляк відімкнув усі телефони, щоб ніхто не зробив запис, як Гофмаршал верещить у трубку-Міша, давай паднімай ту..с і закрівай вапрос, ті тоже в спискє получателєй тєх " нєкрасівіх долларов!!!!
Група злочинців, з чіткою ієрархічною побудовою та з розподілом обов'язків щодо знищення України!!
Що буде написано на цих картонках, якщо під час війни вибори не можливо провести?
Як без виборів сформувати владу, хто її очолить і чи визнають цю владу друзі України?!
не змітають і досі...отже, виборець задоволений, всьо ок...
Бл_ть...
Я завжди знав, що Окунь в темі!
Ці ж зелені піонери, вони ж пердбачувані, що миші!
Кого Володька біля себе тримає, той сто пудів в темі!
Хто там ще не в зашкварі з тих менеджерів?
і друге - як заткнути НАБУ, щоб Європа не насварила, як влітку.
Не позаздриш потужним на чолі з найвеличнішим.
аби не влаштували провокацію десь на фронті чи з обстрілами ..щоб закрити кривавою димовою завісою
і тут же кричати - не на часі..потім обов'язково покараємо після війни
лідор Малюком, ким був Д`єрмак? Фрекен Бок?
Олігарх - це не просто багата людина, а представник великого капіталу, який має значний вплив на державну владу та використовує його для власного збагачення. Така людина є частиною невеликої групи осіб, що фактично контролюють країну та приймають рішення в своїх інтересах. Ключові характеристики олігарха:
Великий капітал: Наявність значних фінансових статків.
Політичний вплив: Здатність впливати на державні органи влади через зв'язки, лобіювання або контроль над засобами масової інформації.
Власний інтерес: Використання політичного впливу для отримання вигоди для свого бізнесу, а не для загального блага.
Монополістична діяльність: Часто використовує монополістичні тактики для домінування в певних галузях.
Ахметов точно підходить під ці висловлювання....а Міндич, як ви і написали, зе-бандюжник