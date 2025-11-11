Олігарх Зеленського Міндіч впливав на Галущенка та Умєрова, - прокурор САП

Співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч, якому повідомило про підозру НАБУ, мав вплив на міністрів у сферах енергетики та оборони.

Про це повідомив прокурор САП під час судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - сказав він.

За словами прокурора, успішна реалізація злочинної діяльності залежала від підтримання Міндічем "особистих зв'язків з очільниками міністерств та проведення з ними та іншими впливовими особами держави систематичних зустрічей за місцем його проживання".

Дивіться: Корупція в енергетиці: ВАКС обирає запобіжний захід експомічнику Деркача Миронюку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Що передувало?

Також читайте: Железняк: Нові "плівки" НАБУ розкривають, як із вкрадених грошей Міндіч фінансував ЖК "Династія". ФОТО