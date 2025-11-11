УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
27769 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в енергетиці
8 453 49

"Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк залякує контрагентів для вимагання грошей: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

набу

Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

Що відомо про фігурантів

Ігор Миронюк згадується в ЗМІ як радник Германа Галущенка ще у 2023 році.

Згідно з інформацією "Наших грошей", Миронюк був помічником депутата Андрія Деркача з 2002-го по 2012 рік і при Януковичі став заступником голови Фонду держмайна. Син Миронюка Артур останніми роками працював у відділі координування проєктів технічної допомоги "Енергоатому", займався проєктами, пов’язаними з міжнародними донорами України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Мідас": Учасники корупційної схеми в енергетиці передали понад $1,2 млн ексвіцепрем’єру Чернишову. ВІДЕО

Дмитро Басов — колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році він був звільнений з посади. За даними із медіа – через низку корупційних скандалів. Згодом йому вдалось оскаржити це рішення й відсудити поновлення на посаді та компенсацію понад 2,5 мільйона гривень за нібито вимушені прогули.

Як обговорювали схему відкатів

На аудіо, яке поширило НАБУ фігуранти корупційної схеми обговорюють відкати, які вони можуть отримати від компаній-підрядників "Енергоатому".

Під час розмов між Миронюком і Басовим відбувається обговорення механізму тиску на контрагентів, завдяки чому і створювались умови отримання неправомірної вигоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Корупція в енергетиці: ВАКС обирає запобіжний захід експомічнику Деркача Миронюку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Методи "виховання" та вимагання грошей мали вигляд погроз знищити компанію та мобілізувати всіх працівників.

Миронюк Басов

Після того як Рокет та Тенор отримували гроші, вони довго і детально обговорювали як відмити кошти. Коротко ідея полягає в тому, що треба було мати низку "острівних" компаній (Кіпр, Сейшели, Маврикій, Каймани), між якими перетікали б гроші й можна було заплутати ланцюг. Рівень компанії на Маврикії – нею користується прем’єр-міністр.

При цьому Рокет розмірковує, як реально використати статки родини, наприклад, квартиру дружини на Оболоні, щоб представити схему як наповнену власними легальними грошима.

Дивіться також: Операція "Мідас": НАБУ публікує записи, на яких олігарх Зеленського Міндіч координує вплив на посадовців. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну, - Железняк

Автор: 

НАБУ (5729) відмивання грошей (425) Енергоатом (1734) Миронюк Ігор (18) Басов Дмитро (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Організоване злочинне угрупування земленського - це здебільшого московські агенти на посадах в українській владі, які руйнують країну зсередини, роблять все, щоб Україна програла, бо тоді нікому буде розслідувати їхні корупційні злочини і вони залишаться з награбованими мільярдами
показати весь коментар
11.11.2025 18:20 Відповісти
+13
Поки простих людей настльницько бусифікували на війну оці "смотрящі" пиз"""ли допомогу від інших країн..90 ті роки нікуди не зникали, вони ще йдуть.
показати весь коментар
11.11.2025 18:18 Відповісти
+12
Щось Малюк затих. Мабуть почав війною займатись. Але це не точно.
показати весь коментар
11.11.2025 18:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки простих людей настльницько бусифікували на війну оці "смотрящі" пиз"""ли допомогу від інших країн..90 ті роки нікуди не зникали, вони ще йдуть.
показати весь коментар
11.11.2025 18:18 Відповісти
Революційна ситуація, низи не хочуть, в верхи не можуть
показати весь коментар
11.11.2025 20:33 Відповісти
рокет може перевтілитися у торпеду, якщо органи гарно його відпрацюють.
показати весь коментар
11.11.2025 18:19 Відповісти
ВАКС обирає запобіжку Ігорю "Рокету" Миронюку, якого НАБУ затримало у справі Міндіча. Миронюк - колишній радник міністра Галущенка та колишній помічник депутата-зрадника Деркача. Прокурор САП: "Впродовж 2025 року встановелно факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова". Умєров зараз на переговорах у Стамбулі. Сподіваємось, що він повернеться. Фігуранти вчиняли заходи конспірації, кожен залучений мав псевдоніми, додав прокурор САП. Зокрема, Міндіча називали Карлсоном, а Цукермана - Шефом. Крім того, для максимальної конспірації Цукерман вигадав псевдоніми для політиків, які "користувались послугами відмивання грошових коштів":
Для міністра енергетики Галущенка - Сигизмунд або Професор
Для міністра національної єдності - Че Гевара
Міністром національної єдності донедавна був Олексій Чернишов, який теж має підозру від НАБУ. Прокурор САП також зазначив, що своїм місцем дільності ділки обрали квартиру за адресою вулиця Володимирська 20/1. Це був так званим офісом підозрюваних. Цікаво, що ця квартира належить колишньому депутату Верховної Ради, зраднику і агенту фсб Андрію Деркачу, який зараз є сенатором рф Миронюк, якому ВАКС обирає запобіжку, у свій час був помічником Деркача. Згодом він став радником міністра Галущенка.
показати весь коментар
11.11.2025 18:33 Відповісти
Миронюк під час обшуків намагався знищити документи та скинути телефон з балкону…
показати весь коментар
11.11.2025 18:37 Відповісти
Вирішив повторити подвиг Колі-Котлети та розбити свій телефон? Та чи спасло це колю-попукакукім?
показати весь коментар
11.11.2025 18:54 Відповісти
а він смотрящій від кого?
показати весь коментар
11.11.2025 18:19 Відповісти
Це складне питання й потребує широкої дискусії у суспільстві, років на 5.
показати весь коментар
11.11.2025 18:21 Відповісти
Від Єрмака, а далі зрозуміло від кого...
показати весь коментар
11.11.2025 18:26 Відповісти
зєля сказав що піде тільки разом з єрмаком. чекаємо.
показати весь коментар
11.11.2025 18:31 Відповісти
Від Порошенка, вєстімо...
показати весь коментар
11.11.2025 18:43 Відповісти
100% !!!!!!!
показати весь коментар
11.11.2025 18:53 Відповісти
Організоване злочинне угрупування земленського - це здебільшого московські агенти на посадах в українській владі, які руйнують країну зсередини, роблять все, щоб Україна програла, бо тоді нікому буде розслідувати їхні корупційні злочини і вони залишаться з награбованими мільярдами
показати весь коментар
11.11.2025 18:20 Відповісти
Біжіть з копіями в Інтерпол та Нато та Європол !!
Кричіть, рятуйте нас!! Державу захопила банда терористів !!!
показати весь коментар
11.11.2025 18:20 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 18:21 Відповісти
2 0 1 9
показати весь коментар
11.11.2025 18:21 Відповісти
тут вже і Узбєкістан на Дагєстан натягувати не треба - чим далі, тим швидкість падіння у кролячу нору зростає.
показати весь коментар
11.11.2025 18:21 Відповісти
Як з'ясували правоохоронці, за корупційний потік готівки відповідав спеціальний «бек-офіс», відкритий у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача

Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Виведений «кеш» можна було отримати навіть у столиці державі-агресора - Москві! Із бесід на «плівках» НАБУ випливає, що циркуляція «чорної» готівки відбувалися, у тому числі під час повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
11.11.2025 18:44 Відповісти
Державні компанії - зло, розплідник для смотрящих. А оскільки їх продати у теперішньому стані теж неможливо, то хоч віддайте в управління за 1 долар людям з репутацією. Той же Енергоатом - віддайте Westinghouse, все ж буде більше толку.
показати весь коментар
11.11.2025 18:24 Відповісти
У порядного президента смотрящих не буде!
показати весь коментар
11.11.2025 18:38 Відповісти
Справа не в персоналії президента а у пост-совковій системі що не демонтована за 35 років.
показати весь коментар
11.11.2025 18:48 Відповісти
fresh guacamole чувак. шо ти ***** несеш? У всіх нормальних країнах після такого і президент і уряд були б у відставці та під слідством
показати весь коментар
11.11.2025 18:53 Відповісти
Ваших "нормальних" країн у природі, в будь якому випадку на Землі, не існує. Бо у Франції Саркозі брав гроші на вибори у Каддафі, і якось не дуже сидить, в Німеччині Шрьодер на підсосі у *****, в Китаї партайгеносен контролюють компанії з оборотом відповідно до чину, в Штатах Обамиха "написала книжку" на 140 мільйонів убитих єнотів, а Трамп випустив крипти на пару мільярдів.
Оце і є нормальність. Різниця тільки в тому скільки беруть, і з прибутків чи зі збитків. Система треба щоб брали з прибутків і відносний мізер.
показати весь коментар
11.11.2025 19:21 Відповісти
А в яких ще країнах, які перебували в стані війни, президент і Ко так грабували державу? Я багато не прошу - тільки назви
показати весь коментар
11.11.2025 19:45 Відповісти
Щось Малюк затих. Мабуть почав війною займатись. Але це не точно.
показати весь коментар
11.11.2025 18:24 Відповісти
Готуе черговий фонтан води біля кримского мосту...
показати весь коментар
11.11.2025 18:30 Відповісти
Малюк повинен займатися контррозвідкою!
показати весь коментар
11.11.2025 18:37 Відповісти
Малюк повинен займатись маладагвардєйцами-тєлєграмщіками, яких у нас тисячі, а не вивчати контурні карти Дагестану і Узбекістану по проханню ОПи.
показати весь коментар
11.11.2025 18:50 Відповісти
https://ua-images.kinorium.com/movie/300/373080.jpg?1622907268
показати весь коментар
11.11.2025 19:11 Відповісти
ВІН КАРЛСОНУ БАНКУ ВАРЕННЯ ПОВІЗ,ОСТАННЮ
показати весь коментар
11.11.2025 19:09 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:12 Відповісти
Країна воює в такій жорстокій війні з підступним ворогом, а вони пиНдять, пиНдять і пиНдять тварини!
показати весь коментар
11.11.2025 18:29 Відповісти
Так вони і є той самий ворог з якими ми не воюємо, поки вони спокійнісінько ганяють іли з москви з вимкнутими транспондерами
показати весь коментар
11.11.2025 18:32 Відповісти
Воює, тільки не проти своїх ворогів ,а за них.
показати весь коментар
11.11.2025 18:53 Відповісти
Хлопці на фронті воюють не за владу, а за своїх дітей та батьків, яких хочуть знищити кацапи. Так, що не треба тут каZапсячу пропаганду втюхувати!
показати весь коментар
11.11.2025 19:00 Відповісти
Маладець Гріша, чьотко озвучів партійну лінію
показати весь коментар
11.11.2025 20:50 Відповісти
Яку лінію кацап?
показати весь коментар
11.11.2025 23:06 Відповісти
це що ж таке коїться? невже влада використовує мобілізацію - як засіб тиску, й знищення непідходящих людей? не може бути!
показати весь коментар
11.11.2025 18:33 Відповісти
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути ,щоб грабувати країну на сотні мільйонів доларів під час війни ,в нормальній країні після цього скандалу все вище керівництво включаючи президента подали б в відставку ,а тут думають про другий термін горе президента.
показати весь коментар
11.11.2025 18:43 Відповісти
"Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию" - "Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк.

Цей миронюк просто виразив те, що насправді існує: любий феодал може відправити свого раба в армію. Бронювання це працівник посаджений на ланцюг.
показати весь коментар
11.11.2025 18:47 Відповісти
А що той півтораметровий латаний нацюцюрник на роялі, каже, що нічого не знав і не в курсах куди йде бабло...!!!

Спортсмени, артисти, юристи, поети, письменники та прості Люди своє життя відають на війні з підоросами за УКРАЇНУ, а ця пропідороська зелена мерзота МАРОДЕРИТЬ бюджет держави, мільярдами $$$, не встидаючись, поки уся ГРОМАДА УКРАЇНИ ДОНАТИТЬ на ЗСУ, а кабінет п*дарастичних міністрів-злодіїв-корупціонерів-схематозників, плачуться, що немає грошей на оборонку та забезпечення ЗСУ, що ******* ДЕРЖАНОЮ ЗРАДОЮ з постійною здачею територій України під їх командуванням за сценарієм фсб, і те що спостерігає уся ГРОМАДА УКРАЇНИ...!!!
Скоро кацапоморді докотяться до Запоріжжя та Дніпра, а та гімнокомандна зелена наволоч і далі буде брехати і казкувати в телемарафонах через своїх йо*аних в рот СТЕПЛЕРІВ, а потім з чемоданами бабла втече до ізраіля...!!!

Слів не вистачає на обурення, одні мати...!!!
Розстріляти їх усіх з верховною зрадою НАХ... і разом з тією зеленою п*дараснею...!!!
показати весь коментар
11.11.2025 19:14 Відповісти
Гей,НАБУ!Пазли повинні скластись!Хто поставив на роль"смотрящих" в "Енергоатомі" фігурантів справи?
показати весь коментар
11.11.2025 20:17 Відповісти
А їх уже затримали? Кидрицького то швидко запроторили в тюрму.
показати весь коментар
11.11.2025 20:17 Відповісти
Через миронюка енергоатомом керував зрадник і ворог України деркач. Вони тупо грабували це держпідприємство України. Що це таке 73%? Ви за це голосували?
показати весь коментар
11.11.2025 20:31 Відповісти
А, де ішак подівся? Невже в нірвані!
показати весь коментар
11.11.2025 21:12 Відповісти
 
 