"Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк залякує контрагентів для вимагання грошей: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"
Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
Про це йдеться в матеріалі журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.
Що відомо про фігурантів
Ігор Миронюк згадується в ЗМІ як радник Германа Галущенка ще у 2023 році.
Згідно з інформацією "Наших грошей", Миронюк був помічником депутата Андрія Деркача з 2002-го по 2012 рік і при Януковичі став заступником голови Фонду держмайна. Син Миронюка Артур останніми роками працював у відділі координування проєктів технічної допомоги "Енергоатому", займався проєктами, пов’язаними з міжнародними донорами України.
Дмитро Басов — колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році він був звільнений з посади. За даними із медіа – через низку корупційних скандалів. Згодом йому вдалось оскаржити це рішення й відсудити поновлення на посаді та компенсацію понад 2,5 мільйона гривень за нібито вимушені прогули.
Як обговорювали схему відкатів
На аудіо, яке поширило НАБУ фігуранти корупційної схеми обговорюють відкати, які вони можуть отримати від компаній-підрядників "Енергоатому".
Під час розмов між Миронюком і Басовим відбувається обговорення механізму тиску на контрагентів, завдяки чому і створювались умови отримання неправомірної вигоди.
Методи "виховання" та вимагання грошей мали вигляд погроз знищити компанію та мобілізувати всіх працівників.
Після того як Рокет та Тенор отримували гроші, вони довго і детально обговорювали як відмити кошти. Коротко ідея полягає в тому, що треба було мати низку "острівних" компаній (Кіпр, Сейшели, Маврикій, Каймани), між якими перетікали б гроші й можна було заплутати ланцюг. Рівень компанії на Маврикії – нею користується прем’єр-міністр.
При цьому Рокет розмірковує, як реально використати статки родини, наприклад, квартиру дружини на Оболоні, щоб представити схему як наповнену власними легальними грошима.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
Для міністра енергетики Галущенка - Сигизмунд або Професор
Для міністра національної єдності - Че Гевара
Міністром національної єдності донедавна був Олексій Чернишов, який теж має підозру від НАБУ. Прокурор САП також зазначив, що своїм місцем дільності ділки обрали квартиру за адресою вулиця Володимирська 20/1. Це був так званим офісом підозрюваних. Цікаво, що ця квартира належить колишньому депутату Верховної Ради, зраднику і агенту фсб Андрію Деркачу, який зараз є сенатором рф Миронюк, якому ВАКС обирає запобіжку, у свій час був помічником Деркача. Згодом він став радником міністра Галущенка.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
Виведений «кеш» можна було отримати навіть у столиці державі-агресора - Москві! Із бесід на «плівках» НАБУ випливає, що циркуляція «чорної» готівки відбувалися, у тому числі під час повномасштабного вторгнення.
