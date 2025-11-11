"Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк залякує контрагентів для вимагання грошей: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.

Про це йдеться в матеріалі журналістки Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

Що відомо про фігурантів

Ігор Миронюк згадується в ЗМІ як радник Германа Галущенка ще у 2023 році.

Згідно з інформацією "Наших грошей", Миронюк був помічником депутата Андрія Деркача з 2002-го по 2012 рік і при Януковичі став заступником голови Фонду держмайна. Син Миронюка Артур останніми роками працював у відділі координування проєктів технічної допомоги "Енергоатому", займався проєктами, пов’язаними з міжнародними донорами України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Мідас": Учасники корупційної схеми в енергетиці передали понад $1,2 млн ексвіцепрем’єру Чернишову. ВІДЕО

Дмитро Басов — колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. У 2019 році він був звільнений з посади. За даними із медіа – через низку корупційних скандалів. Згодом йому вдалось оскаржити це рішення й відсудити поновлення на посаді та компенсацію понад 2,5 мільйона гривень за нібито вимушені прогули.

Як обговорювали схему відкатів

На аудіо, яке поширило НАБУ фігуранти корупційної схеми обговорюють відкати, які вони можуть отримати від компаній-підрядників "Енергоатому".

Під час розмов між Миронюком і Басовим відбувається обговорення механізму тиску на контрагентів, завдяки чому і створювались умови отримання неправомірної вигоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Корупція в енергетиці: ВАКС обирає запобіжний захід експомічнику Деркача Миронюку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Методи "виховання" та вимагання грошей мали вигляд погроз знищити компанію та мобілізувати всіх працівників.

Після того як Рокет та Тенор отримували гроші, вони довго і детально обговорювали як відмити кошти. Коротко ідея полягає в тому, що треба було мати низку "острівних" компаній (Кіпр, Сейшели, Маврикій, Каймани), між якими перетікали б гроші й можна було заплутати ланцюг. Рівень компанії на Маврикії – нею користується прем’єр-міністр.

При цьому Рокет розмірковує, як реально використати статки родини, наприклад, квартиру дружини на Оболоні, щоб представити схему як наповнену власними легальними грошима.

Дивіться також: Операція "Мідас": НАБУ публікує записи, на яких олігарх Зеленського Міндіч координує вплив на посадовців. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну, - Железняк