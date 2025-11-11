"Смотрящий" за "Енергоатом" Миронюк запугивает контрагентов по вымогательству денег: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.

Об этом говорится в материале журналистки Цензор.НЕТ Татьяны Николаенко.

Что известно о фигурантах

Игорь Миронюк упоминается в СМИ как советник Германа Галущенко еще в 2023 году.

Согласно информации "Наші гроші", Миронюк был помощником депутата Андрея Деркача с 2002 по 2012 год, и при Януковиче стал заместителем председателя Фонда госимущества. Сын Миронюка - Артур, в последние годы работал в отделе координации проектов технической помощи "Энергоатома", занимался проектами, связанными с международными донорами Украины.

Дмитрий Басов — бывший руководитель управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В 2019 году он был уволен с должности. По данным СМИ - из-за ряда коррупционных скандалов. Впоследствии ему удалось обжаловать это решение и отсудить восстановление в должности и компенсацию более 2,5 миллиона гривен за якобы вынужденные прогулы.

Как обсуждали схему откатов

На аудиозаписи, распространенной НАБУ, фигуранты коррупционной схемы обсуждают откаты, которые они могут получить от компаний-подрядчиков "Энергоатома".

Во время разговоров между Миронюком и Басовым обсуждается механизм давления на контрагентов, благодаря которому и создавались условия для получения неправомерной выгоды.

Методы "воспитания" и вымогательства денег имели вид угроз уничтожить компанию и мобилизовать всех работников.

После того как Рокет и Тенор получали деньги, они долго и подробно обсуждали, как отмыть средства. Вкратце идея заключалась в том, что нужно было иметь ряд "островных" компаний (Кипр, Сейшелы, Маврикий, Кайманы), между которыми перетекали бы деньги и можно было запутать цепочку. Уровень компании на Маврикии – ею пользуется премьер-министр.

При этом Рокет размышляет, как реально использовать состояние семьи, например, квартиру жены на Оболони, чтобы представить схему как наполненную собственными легальными деньгами.

Что предшествовало?

