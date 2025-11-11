"Смотрящий" за "Енергоатом" Миронюк запугивает контрагентов по вымогательству денег: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"
Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
Об этом говорится в материале журналистки Цензор.НЕТ Татьяны Николаенко.
Что известно о фигурантах
Игорь Миронюк упоминается в СМИ как советник Германа Галущенко еще в 2023 году.
Согласно информации "Наші гроші", Миронюк был помощником депутата Андрея Деркача с 2002 по 2012 год, и при Януковиче стал заместителем председателя Фонда госимущества. Сын Миронюка - Артур, в последние годы работал в отделе координации проектов технической помощи "Энергоатома", занимался проектами, связанными с международными донорами Украины.
Дмитрий Басов — бывший руководитель управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В 2019 году он был уволен с должности. По данным СМИ - из-за ряда коррупционных скандалов. Впоследствии ему удалось обжаловать это решение и отсудить восстановление в должности и компенсацию более 2,5 миллиона гривен за якобы вынужденные прогулы.
Как обсуждали схему откатов
На аудиозаписи, распространенной НАБУ, фигуранты коррупционной схемы обсуждают откаты, которые они могут получить от компаний-подрядчиков "Энергоатома".
Во время разговоров между Миронюком и Басовым обсуждается механизм давления на контрагентов, благодаря которому и создавались условия для получения неправомерной выгоды.
Методы "воспитания" и вымогательства денег имели вид угроз уничтожить компанию и мобилизовать всех работников.
После того как Рокет и Тенор получали деньги, они долго и подробно обсуждали, как отмыть средства. Вкратце идея заключалась в том, что нужно было иметь ряд "островных" компаний (Кипр, Сейшелы, Маврикий, Кайманы), между которыми перетекали бы деньги и можно было запутать цепочку. Уровень компании на Маврикии – ею пользуется премьер-министр.
При этом Рокет размышляет, как реально использовать состояние семьи, например, квартиру жены на Оболони, чтобы представить схему как наполненную собственными легальными деньгами.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
Для міністра енергетики Галущенка - Сигизмунд або Професор
Для міністра національної єдності - Че Гевара
Міністром національної єдності донедавна був Олексій Чернишов, який теж має підозру від НАБУ. Прокурор САП також зазначив, що своїм місцем дільності ділки обрали квартиру за адресою вулиця Володимирська 20/1. Це був так званим офісом підозрюваних. Цікаво, що ця квартира належить колишньому депутату Верховної Ради, зраднику і агенту фсб Андрію Деркачу, який зараз є сенатором рф Миронюк, якому ВАКС обирає запобіжку, у свій час був помічником Деркача. Згодом він став радником міністра Галущенка.
