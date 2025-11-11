РУС
"Смотрящий" за "Енергоатом" Миронюк запугивает контрагентов по вымогательству денег: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.

Об этом говорится в материале журналистки Цензор.НЕТ Татьяны Николаенко.

Что известно о фигурантах

Игорь Миронюк упоминается в СМИ как советник Германа Галущенко еще в 2023 году.

Согласно информации "Наші гроші", Миронюк был помощником депутата Андрея Деркача с 2002 по 2012 год, и при Януковиче стал заместителем председателя Фонда госимущества. Сын Миронюка - Артур, в последние годы работал в отделе координации проектов технической помощи "Энергоатома", занимался проектами, связанными с международными донорами Украины.

Дмитрий Басов — бывший руководитель управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В 2019 году он был уволен с должности. По данным СМИ - из-за ряда коррупционных скандалов. Впоследствии ему удалось обжаловать это решение и отсудить восстановление в должности и компенсацию более 2,5 миллиона гривен за якобы вынужденные прогулы.

Как обсуждали схему откатов

На аудиозаписи, распространенной НАБУ, фигуранты коррупционной схемы обсуждают откаты, которые они могут получить от компаний-подрядчиков "Энергоатома".

Во время разговоров между Миронюком и Басовым обсуждается механизм давления на контрагентов, благодаря которому и создавались условия для получения неправомерной выгоды.

Методы "воспитания" и вымогательства денег имели вид угроз уничтожить компанию и мобилизовать всех работников.

После того как Рокет и Тенор получали деньги, они долго и подробно обсуждали, как отмыть средства. Вкратце идея заключалась в том, что нужно было иметь ряд "островных" компаний (Кипр, Сейшелы, Маврикий, Кайманы), между которыми перетекали бы деньги и можно было запутать цепочку. Уровень компании на Маврикии – ею пользуется премьер-министр.

При этом Рокет размышляет, как реально использовать состояние семьи, например, квартиру жены на Оболони, чтобы представить схему как наполненную собственными легальными деньгами.

Что предшествовало?

+21
Організоване злочинне угрупування земленського - це здебільшого московські агенти на посадах в українській владі, які руйнують країну зсередини, роблять все, щоб Україна програла, бо тоді нікому буде розслідувати їхні корупційні злочини і вони залишаться з награбованими мільярдами
11.11.2025 18:20
+13
Поки простих людей настльницько бусифікували на війну оці "смотрящі" пиз"""ли допомогу від інших країн..90 ті роки нікуди не зникали, вони ще йдуть.
11.11.2025 18:18
+10
а він смотрящій від кого?
11.11.2025 18:19
11.11.2025 18:18
похоже вилы гаранту. верхи погрязли, низы с оружием в руках, шо-то я очкую
показать весь комментарий
11.11.2025 18:36
Революційна ситуація, низи не хочуть, в верхи не можуть
показать весь комментарий
11.11.2025 20:33
рокет може перевтілитися у торпеду, якщо органи гарно його відпрацюють.
показать весь комментарий
11.11.2025 18:19
ВАКС обирає запобіжку Ігорю "Рокету" Миронюку, якого НАБУ затримало у справі Міндіча. Миронюк - колишній радник міністра Галущенка та колишній помічник депутата-зрадника Деркача. Прокурор САП: "Впродовж 2025 року встановелно факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова". Умєров зараз на переговорах у Стамбулі. Сподіваємось, що він повернеться. Фігуранти вчиняли заходи конспірації, кожен залучений мав псевдоніми, додав прокурор САП. Зокрема, Міндіча називали Карлсоном, а Цукермана - Шефом. Крім того, для максимальної конспірації Цукерман вигадав псевдоніми для політиків, які "користувались послугами відмивання грошових коштів":
Для міністра енергетики Галущенка - Сигизмунд або Професор
Для міністра національної єдності - Че Гевара
Міністром національної єдності донедавна був Олексій Чернишов, який теж має підозру від НАБУ. Прокурор САП також зазначив, що своїм місцем дільності ділки обрали квартиру за адресою вулиця Володимирська 20/1. Це був так званим офісом підозрюваних. Цікаво, що ця квартира належить колишньому депутату Верховної Ради, зраднику і агенту фсб Андрію Деркачу, який зараз є сенатором рф Миронюк, якому ВАКС обирає запобіжку, у свій час був помічником Деркача. Згодом він став радником міністра Галущенка.
11.11.2025 18:33
Миронюк під час обшуків намагався знищити документи та скинути телефон з балкону…
показать весь комментарий
11.11.2025 18:37
Вирішив повторити подвиг Колі-Котлети та розбити свій телефон? Та чи спасло це колю-попукакукім?
показать весь комментарий
а він смотрящій від кого?
показать весь комментарий
11.11.2025 18:19
Це складне питання й потребує широкої дискусії у суспільстві, років на 5.
показать весь комментарий
Від Єрмака, а далі зрозуміло від кого...
показать весь комментарий
зєля сказав що піде тільки разом з єрмаком. чекаємо.
показать весь комментарий
11.11.2025 18:31
Від Порошенка, вєстімо...
показать весь комментарий
100% !!!!!!!
показать весь комментарий
Організоване злочинне угрупування земленського - це здебільшого московські агенти на посадах в українській владі, які руйнують країну зсередини, роблять все, щоб Україна програла, бо тоді нікому буде розслідувати їхні корупційні злочини і вони залишаться з награбованими мільярдами
11.11.2025 18:20
Біжіть з копіями в Інтерпол та Нато та Європол !!
Кричіть, рятуйте нас!! Державу захопила банда терористів !!!
11.11.2025 18:20 Ответить
2 0 1 9
показать весь комментарий
тут вже і Узбєкістан на Дагєстан натягувати не треба - чим далі, тим швидкість падіння у кролячу нору зростає.
показать весь комментарий
Як з'ясували правоохоронці, за корупційний потік готівки відповідав спеціальний «бек-офіс», відкритий у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача

Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Виведений «кеш» можна було отримати навіть у столиці державі-агресора - Москві! Із бесід на «плівках» НАБУ випливає, що циркуляція «чорної» готівки відбувалися, у тому числі під час повномасштабного вторгнення.
11.11.2025 18:44
Державні компанії - зло, розплідник для смотрящих. А оскільки їх продати у теперішньому стані теж неможливо, то хоч віддайте в управління за 1 долар людям з репутацією. Той же Енергоатом - віддайте Westinghouse, все ж буде більше толку.
показать весь комментарий
У порядного президента смотрящих не буде!
11.11.2025 18:38
Справа не в персоналії президента а у пост-совковій системі що не демонтована за 35 років.
показать весь комментарий
11.11.2025 18:48
fresh guacamole чувак. шо ти ***** несеш? У всіх нормальних країнах після такого і президент і уряд були б у відставці та під слідством
показать весь комментарий
Ваших "нормальних" країн у природі, в будь якому випадку на Землі, не існує. Бо у Франції Саркозі брав гроші на вибори у Каддафі, і якось не дуже сидить, в Німеччині Шрьодер на підсосі у *****, в Китаї партайгеносен контролюють компанії з оборотом відповідно до чину, в Штатах Обамиха "написала книжку" на 140 мільйонів убитих єнотів, а Трамп випустив крипти на пару мільярдів.
Оце і є нормальність. Різниця тільки в тому скільки беруть, і з прибутків чи зі збитків. Система треба щоб брали з прибутків і відносний мізер.
показать весь комментарий
А в яких ще країнах, які перебували в стані війни, президент і Ко так грабували державу? Я багато не прошу - тільки назви
показать весь комментарий
Щось Малюк затих. Мабуть почав війною займатись. Але це не точно.
11.11.2025 18:24
Готуе черговий фонтан води біля кримского мосту...
показать весь комментарий
Малюк повинен займатися контррозвідкою!
11.11.2025 18:37
Малюк повинен займатись маладагвардєйцами-тєлєграмщіками, яких у нас тисячі, а не вивчати контурні карти Дагестану і Узбекістану по проханню ОПи.
показать весь комментарий
https://ua-images.kinorium.com/movie/300/373080.jpg?1622907268
показать весь комментарий
ВІН КАРЛСОНУ БАНКУ ВАРЕННЯ ПОВІЗ,ОСТАННЮ
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Країна воює в такій жорстокій війні з підступним ворогом, а вони пиНдять, пиНдять і пиНдять тварини!
11.11.2025 18:29
Так вони і є той самий ворог з якими ми не воюємо, поки вони спокійнісінько ганяють іли з москви з вимкнутими транспондерами
11.11.2025 18:32
Воює, тільки не проти своїх ворогів ,а за них.
показать весь комментарий
Хлопці на фронті воюють не за владу, а за своїх дітей та батьків, яких хочуть знищити кацапи. Так, що не треба тут каZапсячу пропаганду втюхувати!
показать весь комментарий
це що ж таке коїться? невже влада використовує мобілізацію - як засіб тиску, й знищення непідходящих людей? не може бути!
показать весь комментарий
11.11.2025 18:33
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути ,щоб грабувати країну на сотні мільйонів доларів під час війни ,в нормальній країні після цього скандалу все вище керівництво включаючи президента подали б в відставку ,а тут думають про другий термін горе президента.
показать весь комментарий
"Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию" - "Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк.

Цей миронюк просто виразив те, що насправді існує: любий феодал може відправити свого раба в армію. Бронювання це працівник посаджений на ланцюг.
показать весь комментарий
А що той півтораметровий латаний нацюцюрник на роялі, каже, що нічого не знав і не в курсах куди йде бабло...!!!

Спортсмени, артисти, юристи, поети, письменники та прості Люди своє життя відають на війні з підоросами за УКРАЇНУ, а ця пропідороська зелена мерзота МАРОДЕРИТЬ бюджет держави, мільярдами $$$, не встидаючись, поки уся ГРОМАДА УКРАЇНИ ДОНАТИТЬ на ЗСУ, а кабінет п*дарастичних міністрів-злодіїв-корупціонерів-схематозників, плачуться, що немає грошей на оборонку та забезпечення ЗСУ, що ******* ДЕРЖАНОЮ ЗРАДОЮ з постійною здачею територій України під їх командуванням за сценарієм фсб, і те що спостерігає уся ГРОМАДА УКРАЇНИ...!!!
Скоро кацапоморді докотяться до Запоріжжя та Дніпра, а та гімнокомандна зелена наволоч і далі буде брехати і казкувати в телемарафонах через своїх йо*аних в рот СТЕПЛЕРІВ, а потім з чемоданами бабла втече до ізраіля...!!!

Слів не вистачає на обурення, одні мати...!!!
Розстріляти їх усіх з верховною зрадою НАХ... і разом з тією зеленою п*дараснею...!!!
11.11.2025 19:14
Гей,НАБУ!Пазли повинні скластись!Хто поставив на роль"смотрящих" в "Енергоатомі" фігурантів справи?
показать весь комментарий
А їх уже затримали? Кидрицького то швидко запроторили в тюрму.
показать весь комментарий
Через миронюка енергоатомом керував зрадник і ворог України деркач. Вони тупо грабували це держпідприємство України. Що це таке 73%? Ви за це голосували?
показать весь комментарий
