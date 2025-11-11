РУС
Новости Коррупция в энергетике
4 040 27

Член НКРЭКУ Пушкар, который фигурирует на пленках Миндича, ночью покинул Украину, - Железняк

Сергей Пушкар

Член НКРЭКУ Сергей Пушкар сегодня ночью покинул территорию Украины.

Об этом пишет в Facebook нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, именно он фигурирует на пленках, касающихся получения "зарплаты" в 20 тысяч долларов от бизнесмена Тимура Миндича.

Также нардеп отметил, что еще три месяца назад Пушкар был исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома". С 2022 по 2025 гг. Пушкар – исполнительный директор по правовому обеспечению АО "НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: ОП и Кабмин не будут увольнять Галущенко и минимально комментировать расследование НАБУ, - Железняк

3 сентября 2025 года по результатам открытого конкурсного отбора назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"И еще одно интересное совпадение, Пушкар Сергей с 2010 по 2015 гг. занимал различные должности в Фонде государственного имущества Украины.Именно в то время, когда заместителем Фонда был Игорь Миронюк... советник Деркача и Германа Галущенко, уже известный на пленках как "Рокет" и "смотрящий" за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндыча))))) Вот такое совпадение))", - резюмирует Железняк.

Читайте: Обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Миндича расследуются, попробуем его вернуть, - НАБУ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

коррупция (8682) Энергоатом (430) НКРЭКУ (481) Железняк Ярослав (487)
Топ комментарии
+13
Покинув в супроводі кортежу СБУ і з "мигалками"? А погранці "честь" віддавали, коли тіло перетинало державний кордон, сльозу пускали?
показать весь комментарий
11.11.2025 15:33 Ответить
+6
Через 2-3 дні ночі всі "фігуранти" покинуть Україну, а НАБУ ще 1000 годин буде нам "втирати" про корупцію....
показать весь комментарий
11.11.2025 15:33 Ответить
+5
********!
показать весь комментарий
11.11.2025 15:35 Ответить
так для цього вони і створені,не треба плутати міліцію та поліцію,а інші давно відірвані від народу....
показать весь комментарий
11.11.2025 15:40 Ответить
таке відчуття, що в Україні немає прикордонної служби:
або "бабло" рубають ?
або сигнал із ОПи поступив?
Хоча можливо випускають на підставі документів відрядження, виданими ГУР МО ...
показать весь комментарий
11.11.2025 15:57 Ответить
в цих на вигляд різних конторах виходці з корінних судів,прокуратур,міліції, як ви гадаєте наскільки вони одноособлені та відокрремлені????
показать весь комментарий
11.11.2025 15:43 Ответить
дали чкурнути щоб не наляпав більше...
показать весь комментарий
11.11.2025 15:44 Ответить
Щури тікають з тонучого зеленого корабля?
показать весь комментарий
11.11.2025 15:36 Ответить
Як несподівано! 🤣
показать весь комментарий
11.11.2025 15:37 Ответить
кляті ухилянти. Були б всі такими патріотами як потужні зелені казнокради то Буданов би вже пив каву в Криму
показать весь комментарий
11.11.2025 15:37 Ответить
Ну якщо ці всі фігуранти з спец поміткою для прикордонників яка забороняє випускати фігурантів-це одне.
А якщо набу поміток не давало то вже інше.

Цікаво як насправді. Бо вони всі так бесперешкодно виїдуть навіть легальним шляхом.
показать весь комментарий
11.11.2025 15:40 Ответить
А зелена Оманська Гнида мовчить, начебто нічого не сталося.
Або його це не стосується.
показать весь комментарий
11.11.2025 15:42 Ответить
він Херсон захищає!
"Не на часі" сьогодні!
показать весь комментарий
11.11.2025 15:46 Ответить
Зауважу - покинув законно й чесно, а не через кущі й річку, як всякі незаконні втікачі.
показать весь комментарий
11.11.2025 15:45 Ответить
Шапіто шапіто шапіто всі покинуть крафну це для кріпаків кордони а для них зелене світло

https://x.com/RobertZeltinsh



https://x.com/RobertZeltinsh

Robert@RobertZeltins



Кордон України коли ти в розшуку НАБУ
показать весь комментарий
11.11.2025 15:48 Ответить
Під@рська зелена влада
показать весь комментарий
11.11.2025 15:48 Ответить
А ще кажуть що в Україні блок-постів неміряно. Це вам не Анджеліну Джолі тормошити. Чувак сів та спокійно поїхав.
показать весь комментарий
11.11.2025 15:49 Ответить
Стояти на блок-постах не так то просто. Це вам не в окопі відпочивати
І взагалі, виявляється, в ТЦК неймовірно складні умови праці! Я ридав, коли це читав...
"Серед співробітників ТЦК бувають самогубства - у них по пів року без вихідних, укомплектованість центрів нижча за 40%, - військова омбудсменка Ольга Решетілова".
показать весь комментарий
11.11.2025 15:55 Ответить
Через Тису?, 🤔 З вигляду здоровий і військовозобов'язаний. Цікаво, у якому місці Тису перепливав? На якій ділянці погранці кордон не контролюють? Чи може таки контролюють?
показать весь комментарий
11.11.2025 15:51 Ответить
Цього разу ДПСУ не спала, навіть https://youtu.be/6TQGnSE7Y8o відзняла відео перетину державного кордону!
показать весь комментарий
11.11.2025 15:58 Ответить
Евакуація.
показать весь комментарий
11.11.2025 15:51 Ответить
На судову владу покладено не лише величезне професійне навантаження, а й серйозний рівень публічного контролю.
https://yur-gazeta.com/golovna/yak-zminyuetsya-sudova-sistema-u-period-reform--barsuk-marina-suddya-pags.html
показать весь комментарий
11.11.2025 15:52 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 15:52 Ответить
поспішав дуже...пушкар цей...в синагогу Варшавську
показать весь комментарий
11.11.2025 15:54 Ответить
А, що ви думали прикордоники тільки Пороха можуть годинами маринувати на кордоні і в підсумку не випустити,а такі, як Міндіч і Пушкар перетинають кордон на абчхи.
показать весь комментарий
11.11.2025 15:54 Ответить
Теж у нього діток як і у Міндича...Бо богу вміють молитися... Прикордонники свою справу добре знають..і по очах читають що і скільки...
показать весь комментарий
11.11.2025 15:55 Ответить
При ze під@рас@х корупціонери вільно перетинають кордон,а погранці що вони є,а що їх нема - однаково.
показать весь комментарий
11.11.2025 15:59 Ответить
 
 