Член НКРЭКУ Пушкар, который фигурирует на пленках Миндича, ночью покинул Украину, - Железняк

Член НКРЭКУ Сергей Пушкар сегодня ночью покинул территорию Украины.

Об этом пишет в Facebook нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, именно он фигурирует на пленках, касающихся получения "зарплаты" в 20 тысяч долларов от бизнесмена Тимура Миндича.

Также нардеп отметил, что еще три месяца назад Пушкар был исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома". С 2022 по 2025 гг. Пушкар – исполнительный директор по правовому обеспечению АО "НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: ОП и Кабмин не будут увольнять Галущенко и минимально комментировать расследование НАБУ, - Железняк

3 сентября 2025 года по результатам открытого конкурсного отбора назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"И еще одно интересное совпадение, Пушкар Сергей с 2010 по 2015 гг. занимал различные должности в Фонде государственного имущества Украины.Именно в то время, когда заместителем Фонда был Игорь Миронюк... советник Деркача и Германа Галущенко, уже известный на пленках как "Рокет" и "смотрящий" за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндыча))))) Вот такое совпадение))", - резюмирует Железняк.

Читайте: Обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Миндича расследуются, попробуем его вернуть, - НАБУ

Что предшествовало?

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ