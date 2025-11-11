Член НКРЭКУ Пушкар, который фигурирует на пленках Миндича, ночью покинул Украину, - Железняк
Член НКРЭКУ Сергей Пушкар сегодня ночью покинул территорию Украины.
Об этом пишет в Facebook нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Железняка, именно он фигурирует на пленках, касающихся получения "зарплаты" в 20 тысяч долларов от бизнесмена Тимура Миндича.
Также нардеп отметил, что еще три месяца назад Пушкар был исполнительным директором по правовым вопросам "Энергоатома". С 2022 по 2025 гг. Пушкар – исполнительный директор по правовому обеспечению АО "НАЭК "Энергоатом".
3 сентября 2025 года по результатам открытого конкурсного отбора назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"И еще одно интересное совпадение, Пушкар Сергей с 2010 по 2015 гг. занимал различные должности в Фонде государственного имущества Украины.Именно в то время, когда заместителем Фонда был Игорь Миронюк... советник Деркача и Германа Галущенко, уже известный на пленках как "Рокет" и "смотрящий" за энергетикой от бизнесмена Тимура Миндыча))))) Вот такое совпадение))", - резюмирует Железняк.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або "бабло" рубають ?
або сигнал із ОПи поступив?
Хоча можливо випускають на підставі документів відрядження, виданими ГУР МО ...
дніночі всі "фігуранти" покинуть Україну, а НАБУ ще 1000 годин буде нам "втирати" про корупцію....
А якщо набу поміток не давало то вже інше.
Цікаво як насправді. Бо вони всі так бесперешкодно виїдуть навіть легальним шляхом.
Або його це не стосується.
"Не на часі" сьогодні!
https://x.com/RobertZeltinsh
https://x.com/RobertZeltinsh
Robert@RobertZeltins
Кордон України коли ти в розшуку НАБУ
І взагалі, виявляється, в ТЦК неймовірно складні умови праці! Я ридав, коли це читав...
"Серед співробітників ТЦК бувають самогубства - у них по пів року без вихідних, укомплектованість центрів нижча за 40%, - військова омбудсменка Ольга Решетілова".
https://yur-gazeta.com/golovna/yak-zminyuetsya-sudova-sistema-u-period-reform--barsuk-marina-suddya-pags.html