Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну, - Железняк

Сергій Пушкар

Член НКРЕКП Сергій Пушкар сьогодні вночі покинув територію України.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Железняка, саме він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" 20 штук $ від бізнесмена Тімура Міндіча. 

Також нардеп зауважив, що ще три місяці тому Пушкар був виконавчим директором з правових питань "Енергоатому". З 2022 по 2025 рр. Пушкар – виконавчий директор з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом".

03 вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"І ще одне цікаве співпадіння, Пушкар Сергій з 2010 по 2015 рр був на різних посадах у Фонді державного майна України.Саме в той час, коли заступником Фонду був Ігор Миронюк… радник Деркача і Германа Галущенко, вже відомий на плівках як "Рокет" та "смотрящій" за енергетикою від бізнесмена Тімура Міндіча))))) Ось так співпадіння))", - резюмує Железняк.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Покинув в супроводі кортежу СБУ і з "мигалками"? А погранці "честь" віддавали, коли тіло перетинало державний кордон, сльозу пускали?
11.11.2025 15:33
показати весь коментар
11.11.2025 15:33 Відповісти
так для цього вони і створені,не треба плутати міліцію та поліцію,а інші давно відірвані від народу....
11.11.2025 15:40
показати весь коментар
11.11.2025 15:40 Відповісти
таке відчуття, що в Україні немає прикордонної служби:
або "бабло" рубають ?
або сигнал із ОПи поступив?
Хоча можливо випускають на підставі документів відрядження, виданими ГУР МО ...
показати весь коментар
11.11.2025 15:57 Відповісти
прикордонники закінчать війну багатшими за таможню
11.11.2025 17:55
показати весь коментар
11.11.2025 17:55 Відповісти
Ну так.Прикордонники поважних людей не затримують. А от українцям,вже в спини стріляють,причому інші українці,це підтримують.
11.11.2025 19:56
показати весь коментар
11.11.2025 19:56 Відповісти
Через 2-3 дні ночі всі "фігуранти" покинуть Україну, а НАБУ ще 1000 годин буде нам "втирати" про корупцію....
11.11.2025 15:33
показати весь коментар
11.11.2025 15:33 Відповісти
в цих на вигляд різних конторах виходці з корінних судів,прокуратур,міліції, як ви гадаєте наскільки вони одноособлені та відокремлені????
11.11.2025 15:43
показати весь коментар
11.11.2025 15:43 Відповісти
А після цього заведуть судові справи, в поті чола запрацюють суди, оголошуючи сурові вироки (всі, як звичайно, "заочно"), а в ЗМІ їх будуть публікувати, створюючи картину безкомпромісної боротьби з корупцією.
11.11.2025 16:19
показати весь коментар
11.11.2025 16:19 Відповісти
як завжди - тут все ясно як серед білого дня!
(але втікають "фігуранти" під час темної ночі)
показати весь коментар
11.11.2025 16:23 Відповісти
Если бы не набу ты бы вообще даже не слышал про коррупцию. Они не всесильны
11.11.2025 16:20
показати весь коментар
11.11.2025 16:20 Відповісти
в нас немає корупції - Президент сказав, давно....
Ви йому не вірите???
показати весь коментар
11.11.2025 16:24 Відповісти
Четырежды ухилянт мне не президент, я за него не голосовал
11.11.2025 16:27
показати весь коментар
11.11.2025 16:27 Відповісти
Як єрмак з татаровим оформили страждальця з гроші, так і перетинають кордон!! Який там голова ДПСУ, то лише особа для запису в трудовий стаж!!
11.11.2025 17:12
Зеленський - стефанчуки і свириденко, можливо, але не факт, глибоко десь захвильовані (національна безпека України та присяга з трибуни у ВРУ, посадові обов'язки) , чекають на процесуальні дійства портновських чудил!!??
Західні Партнери, спостерігають за їх діями і розмовами!!
показати весь коментар
11.11.2025 17:12 Відповісти
********!
показати весь коментар
11.11.2025 15:35 Відповісти
дали чкурнути щоб не наляпав більше...
11.11.2025 15:44
показати весь коментар
11.11.2025 15:44 Відповісти
Тепер за втікачами, як за суддею Чаусом, поїдуть дивні люди, як за портновим!?!?! Чи просто, жертва *********??
показати весь коментар
11.11.2025 17:13 Відповісти
Щури тікають з тонучого зеленого корабля?
11.11.2025 15:36
показати весь коментар
11.11.2025 15:36 Відповісти
Як несподівано! 🤣
показати весь коментар
11.11.2025 15:37 Відповісти
кляті ухилянти. Були б всі такими патріотами як потужні зелені казнокради то Буданов би вже пив каву в Криму
показати весь коментар
11.11.2025 15:37 Відповісти
Ну якщо ці всі фігуранти з спец поміткою для прикордонників яка забороняє випускати фігурантів-це одне.
А якщо набу поміток не давало то вже інше.

Цікаво як насправді. Бо вони всі так бесперешкодно виїдуть навіть легальним шляхом.
показати весь коментар
11.11.2025 15:40 Відповісти
А зелена Оманська Гнида мовчить, начебто нічого не сталося.
Або його це не стосується.
показати весь коментар
11.11.2025 15:42 Відповісти
він Херсон захищає!
"Не на часі" сьогодні!
показати весь коментар
11.11.2025 15:46 Відповісти
Зауважу - покинув законно й чесно, а не через кущі й річку, як всякі незаконні втікачі.
11.11.2025 15:45
показати весь коментар
11.11.2025 15:45 Відповісти
А через день знову покажуть як браві, суворі та непідкупні погранці зловили трьох-чотирьох злісних ухилянтів в лісі і роблять з ними принизливу фотосесію, шоб зебіл у тєлєка бачив - кордон надійно на замку, миша не пролізе.
11.11.2025 16:45
показати весь коментар
11.11.2025 16:45 Відповісти
Шапіто шапіто шапіто всі покинуть країну це для кріпаків кордони а для них зелене світло
11.11.2025 15:48

https://x.com/RobertZeltinsh



https://x.com/RobertZeltinsh

Robert@RobertZeltins



Кордон України коли ти в розшуку НАБУ
показати весь коментар
11.11.2025 15:48 Відповісти
Під@рська зелена влада
показати весь коментар
11.11.2025 15:48 Відповісти
Треба вішати гнидоту, як це зробили Сирійці, бо буде морока в Україні, на додаток до ******!!
показати весь коментар
11.11.2025 17:15 Відповісти
А ще кажуть що в Україні блок-постів неміряно. Це вам не Анджеліну Джолі тормошити. Чувак сів та спокійно поїхав.
11.11.2025 15:49
показати весь коментар
11.11.2025 15:49 Відповісти
Стояти на блок-постах не так то просто. Це вам не в окопі відпочивати
І взагалі, виявляється, в ТЦК неймовірно складні умови праці! Я ридав, коли це читав...
"Серед співробітників ТЦК бувають самогубства - у них по пів року без вихідних, укомплектованість центрів нижча за 40%, - військова омбудсменка Ольга Решетілова".
показати весь коментар
11.11.2025 15:55 Відповісти
Через Тису? 🤔 З вигляду здоровий і військовозобов'язаний. Цікаво, у якому місці Тису перепливав? На якій ділянці погранці кордон не контролюють? Чи може таки контролюють?
11.11.2025 15:51
показати весь коментар
11.11.2025 15:51 Відповісти
Цього разу ДПСУ не спала, навіть https://youtu.be/6TQGnSE7Y8o відзняла відео перетину державного кордону!
показати весь коментар
11.11.2025 15:58 Відповісти
Еякуляція
показати весь коментар
11.11.2025 16:08 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 15:52 Відповісти
поспішав дуже...пушкар цей...в синагогу Варшавську
показати весь коментар
11.11.2025 15:54 Відповісти
А, що ви думали прикордонники тільки Пороха можуть годинами маринувати на кордоні і в підсумку не випустити,а такі, як Міндіч і Пушкар перетинають кордон на абчхи.
11.11.2025 15:54
показати весь коментар
11.11.2025 15:54 Відповісти
Теж у нього діток як і у Міндича...Бо богу вміють молитися... Прикордонники свою справу добре знають..і по очах читають що і скільки...
показати весь коментар
11.11.2025 15:55 Відповісти
При ze під@рас@х корупціонери вільно перетинають кордон,а погранці що вони є,а що їх нема - однаково.
показати весь коментар
11.11.2025 15:59 Відповісти
Наверное на Карлсоне улетели.
показати весь коментар
11.11.2025 16:05 Відповісти
не прибирайте сходні, ще не всі пацюки покинули корабель, їх тут дохрєніща.
показати весь коментар
11.11.2025 16:06 Відповісти
І знову вночі, і знову без перешкод. Схоже, не треба через гори та вплав кордон перетинати. І не вдень, а саме вночі - ну, сплять погранці, що не зрозуміло? І поліціянти сплять - яка там комендантська година?
11.11.2025 16:10
показати весь коментар
11.11.2025 16:10 Відповісти
Може НАБУ і за прикордонників слід взятися чи ми повіримо що вся ця шобла мародерів перепливає через Тису...
11.11.2025 16:18
показати весь коментар
11.11.2025 16:18 Відповісти
О, це та контора, яка крутить нам тарифи абсолютно без прив'язки до реальності.
11.11.2025 16:20
показати весь коментар
11.11.2025 16:20 Відповісти
і отже всі легко втікають з награбованим і тільки Бєня Коломийський сидить, так зебіли?🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.11.2025 16:21 Відповісти
Хоча в цій ситуації мабуть все таки краще коли ця шобла звалить разом з хєрпідуном і дєрьмаком ніж залишиться..
показати весь коментар
11.11.2025 16:22 Відповісти
Надеюсь набу когда-нибудь доберутся до таможни и погранцов. Дай бог
11.11.2025 16:23
показати весь коментар
11.11.2025 16:23 Відповісти
Не можу зрозуміти, як це, просто покинув. Люди не можуть тису перепливти, тонуть, в горах блукають, замерзають, хтось їх вбиває, а тут так просто, покинув
11.11.2025 16:33
показати весь коментар
11.11.2025 16:33 Відповісти
зелений покидьок просто плює в обличчя всім та показує, що може робити що завгодно...
11.11.2025 16:35
показати весь коментар
11.11.2025 16:35 Відповісти
Класно. А ти Вася *** Україну покинеш, бо ти їй "заборгував", ухилянт, не патріот і просто рєдіска.
Бери приклад як справжні патріоти без перешкод виїжджають!
показати весь коментар
11.11.2025 16:40 Відповісти
Обшуки проводяться, а все кодло покинуло Україну...
11.11.2025 17:09
показати весь коментар
11.11.2025 17:09 Відповісти
... мафія.
показати весь коментар
11.11.2025 17:23 Відповісти
хто б мав сумнів

вангую на віскарь, що він - не останній, нажаль....
показати весь коментар
11.11.2025 17:37 Відповісти
Навіть начальник ровд один вже тікав...
Мабуть партія міндічей збирає чемодани - готують все розпродати
показати весь коментар
11.11.2025 18:12 Відповісти
Це обмін такий ? Міндічей на Анжеліну Джолі
показати весь коментар
11.11.2025 18:16 Відповісти
Я бачу, шо цю країну можна так просто покинути. Це ж треба
11.11.2025 22:36
показати весь коментар
11.11.2025 22:36 Відповісти
 
 