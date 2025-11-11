Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну, - Железняк

Член НКРЕКП Сергій Пушкар сьогодні вночі покинув територію України.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Железняка, саме він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" 20 штук $ від бізнесмена Тімура Міндіча.

Також нардеп зауважив, що ще три місяці тому Пушкар був виконавчим директором з правових питань "Енергоатому". З 2022 по 2025 рр. Пушкар – виконавчий директор з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом".

03 вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"І ще одне цікаве співпадіння, Пушкар Сергій з 2010 по 2015 рр був на різних посадах у Фонді державного майна України.Саме в той час, коли заступником Фонду був Ігор Миронюк… радник Деркача і Германа Галущенко, вже відомий на плівках як "Рокет" та "смотрящій" за енергетикою від бізнесмена Тімура Міндіча))))) Ось так співпадіння))", - резюмує Железняк.



