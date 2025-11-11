Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну, - Железняк
Член НКРЕКП Сергій Пушкар сьогодні вночі покинув територію України.
Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Железняка, саме він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" 20 штук $ від бізнесмена Тімура Міндіча.
Також нардеп зауважив, що ще три місяці тому Пушкар був виконавчим директором з правових питань "Енергоатому". З 2022 по 2025 рр. Пушкар – виконавчий директор з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом".
03 вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
"І ще одне цікаве співпадіння, Пушкар Сергій з 2010 по 2015 рр був на різних посадах у Фонді державного майна України.Саме в той час, коли заступником Фонду був Ігор Миронюк… радник Деркача і Германа Галущенко, вже відомий на плівках як "Рокет" та "смотрящій" за енергетикою від бізнесмена Тімура Міндіча))))) Ось так співпадіння))", - резюмує Железняк.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
або "бабло" рубають ?
або сигнал із ОПи поступив?
Хоча можливо випускають на підставі документів відрядження, виданими ГУР МО ...
дніночі всі "фігуранти" покинуть Україну, а НАБУ ще 1000 годин буде нам "втирати" про корупцію....
(але втікають "фігуранти" під час темної ночі)
Ви йому не вірите???
Зеленський - стефанчуки і свириденко, можливо, але не факт, глибоко десь захвильовані (національна безпека України та присяга з трибуни у ВРУ, посадові обов'язки) , чекають на процесуальні дійства портновських чудил!!??
Західні Партнери, спостерігають за їх діями і розмовами!!
А якщо набу поміток не давало то вже інше.
Цікаво як насправді. Бо вони всі так бесперешкодно виїдуть навіть легальним шляхом.
Або його це не стосується.
"Не на часі" сьогодні!
https://x.com/RobertZeltinsh
Кордон України коли ти в розшуку НАБУ
І взагалі, виявляється, в ТЦК неймовірно складні умови праці! Я ридав, коли це читав...
"Серед співробітників ТЦК бувають самогубства - у них по пів року без вихідних, укомплектованість центрів нижча за 40%, - військова омбудсменка Ольга Решетілова".
Бери приклад як справжні патріоти без перешкод виїжджають!
вангую на віскарь, що він - не останній, нажаль....
Мабуть партія міндічей збирає чемодани - готують все розпродати