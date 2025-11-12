Фурсенко отправили под стражу по делу о коррупции в "Энергоатоме". Залог – 95 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).

Какая мера пресечения

Фурсенко отправили под стражу до 8 января.

Суд определил ему альтернативу меры пресечения в виде внесения 95 миллионов гривен залога, хотя прокуроры просили назначить в два с половиной раза большую сумму – 254 миллиона гривен.

Сам подозреваемый заявил, что денег для внесения залога нет.

По данным следствия, подозреваемый был "главным бухгалтером" так называемого бэк-офиса и занимался финансовыми операциями по легализации средств.

Прокурор сообщил, что у подозреваемого изъяли €1,1 млн и более $1 млн наличными, он владеет автомобилями Lexus и Porsche Macan на сумму более 5 млн грн, а с 1998 года заработал около 16 млн грн.

Отметим, что именно Фурсенко на "пленках НАБУ" жаловался на то, что "такое себе удовольствие" носить 1,6 млн долларов (примерно 16 кг).

Коррупция в энергетике

