Фурсенко отправили под стражу по делу о коррупции в "Энергоатоме". Залог – 95 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Какая мера пресечения
Фурсенко отправили под стражу до 8 января.
Суд определил ему альтернативу меры пресечения в виде внесения 95 миллионов гривен залога, хотя прокуроры просили назначить в два с половиной раза большую сумму – 254 миллиона гривен.
Сам подозреваемый заявил, что денег для внесения залога нет.
По данным следствия, подозреваемый был "главным бухгалтером" так называемого бэк-офиса и занимался финансовыми операциями по легализации средств.
Прокурор сообщил, что у подозреваемого изъяли €1,1 млн и более $1 млн наличными, он владеет автомобилями Lexus и Porsche Macan на сумму более 5 млн грн, а с 1998 года заработал около 16 млн грн.
Отметим, что именно Фурсенко на "пленках НАБУ" жаловался на то, что "такое себе удовольствие" носить 1,6 млн долларов (примерно 16 кг).
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
