Новости Коррупция в энергетике
1 303 13

Фурсенко отправили под стражу по делу о коррупции в "Энергоатоме". Залог – 95 млн грн

Игорь Фурсенко арестован

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Какая мера пресечения

Фурсенко отправили под стражу до 8 января.

Суд определил ему альтернативу меры пресечения в виде внесения 95 миллионов гривен залога, хотя прокуроры просили назначить в два с половиной раза большую сумму – 254 миллиона гривен.

Сам подозреваемый заявил, что денег для внесения залога нет.

По данным следствия, подозреваемый был "главным бухгалтером" так называемого бэк-офиса и занимался финансовыми операциями по легализации средств.

Прокурор сообщил, что у подозреваемого изъяли €1,1 млн и более $1 млн наличными, он владеет автомобилями Lexus и Porsche Macan на сумму более 5 млн грн, а с 1998 года заработал около 16 млн грн.

Отметим, что именно Фурсенко на "пленках НАБУ" жаловался на то, что "такое себе удовольствие" носить 1,6 млн долларов (примерно 16 кг).

Коррупция в энергетике

коррупция (8703) Антикоррупционный суд (1304) мера пресечения (548) Фурсенко Игорь (1)
+5
чого такі смішні застави ?
а міндіча вивезли
12.11.2025 20:10 Ответить
+5
Роками вони вимагали і отримували відкати 10-15% бюджетного фінансування. Це мільярди. Потрібно негайно прирівняти корупцію до державної зради і ніяких застав. Відразу садити на 15 років і збільшувати покарання по мірі розслідування жо пожиттєвого. В камері корупціонера має висіти петля і лежати шматок мила...
12.11.2025 20:13 Ответить
+4
Трохи більше 2 мільйонів доларів - то чайові для банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.
12.11.2025 20:12 Ответить
тому що Zельоні гниди
показать весь комментарий
12.11.2025 20:11 Ответить
Щоб зе-лохи про свого кумира сказали "він працює"
показать весь комментарий
12.11.2025 20:17 Ответить
Вони для цього і приймали закони "портнова", щоб вивести їх з-під петлі. Це треба змінювати системно, коли 73% до Ради виберуть не "прАстих парнєй" з підворотень, душевно хворих чи гвалтівників, а справжніх політиків, професіоналів та перш за все - патріотів. От тоді і треба вимагати змін, а зараз нам залишається тільки спостерігати, скрипіти зубами та виживати.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:21 Ответить
До ради ніколи не виберуть патріотів, бо для політичної популярності необхідна реклама і піар - а це великі гроші, який у патріотів ніколи не було й не буде. Зате вони будуть у ляльководів.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:45 Ответить
Все вирішується так як це зроблено в цивілізованому світі - мажоритарка і парламентська республіка. Посада Президента нам не потрібна.
показать весь комментарий
12.11.2025 21:12 Ответить
Наш(??) самий гуманий та демократичний суд теж в долі і бажає, щоб оця справа вмерла. Чому я так вважаю? Та тут ось таке: "у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки" - а це вже більше отих 95млн. гривнями. А у злочинців в їхній "касі"(вони самі так казажуть на записах) знайдеться не один мільйон "для своїх" щоб мовчали.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:16 Ответить
почиаємо рахувати години, як швидко за нього та іншіх друзів зеленої шобли внесуть заставу
показать весь комментарий
12.11.2025 20:18 Ответить
Їх уже злили. Міндічі у безпеці, а цих шісток судитимуть років 10 а потім відпустять.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:22 Ответить
може й не 10, от тупо облом гуглить "строк давності" ))
показать весь комментарий
12.11.2025 21:11 Ответить
***** вопрос! корабєльні тарєлошніці більше за одну вечірню консумацію наїдають! ))
показать весь комментарий
12.11.2025 21:09 Ответить
 
 