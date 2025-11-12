РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Коррупция в энергетике
2 342 17

ВАКС избирает меру пресечения чиновнику "Энергоатома" Дмитрию Басову. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения еще одному фигуранту дела о коррупции в энергетике - Дмитрию Басову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На пленках НАБУ он фигурирует под псевдонимом Тенор.

Обвинение просит для Басова меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 45,4 млн грн.

Адвокат считает такой размер залога "космическим", поскольку суммы размера ущерба государству не были объявлены.

"Мы не услышали. Нет этого вреда. Государству Украины в материалах этого дела вред не нанесен ни на копейку", - говорит защитник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Читайте также: Железняк об отстранении Галущенко: Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчука. Нужно уволить всех министров-фигурантов пленок Миндича

Автор: 

Энергоатом (430) Антикоррупционный суд (1301) мера пресечения (548) Басов Дмитрий (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Якщо вилупок ЗЕ залишиться при владі після такого зальоту,країна буде приречена на зникнення.В 2022р попереджали про наслідки не на часі.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:55 Ответить
+7
Огидний цирк, а не правосуддя. Покажіть краще вирок, із позбавленням волі і з конфіскацією і як воно сидить на нарах. Кого цікавить сума застави за цих покидьків? Скільки їх вже навипускали під заставу, а потім позакривали справи, бо "строки спливли".
показать весь комментарий
12.11.2025 11:03 Ответить
+3
Та привяжіть на хрещатику, нікуди не дінеться..
показать весь комментарий
12.11.2025 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відпустять....
показать весь комментарий
12.11.2025 10:42 Ответить
Назва операції з помилкою. Мала називатись "Мидас" - задом на перед "садиМ", а не "садіМ"
показать весь комментарий
12.11.2025 10:45 Ответить
Мідас відомий персонаж давніх міфівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%81_(%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
показать весь комментарий
12.11.2025 11:00 Ответить
Могли назвати спецоперацію "Звіздерасти" і що? То їх справа. Вимог до назв спецоперацій немає і не було. Яке було бажання детектива - так і назвав. Головне щоб був результат, а він є.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:08 Ответить
Сам Бог послав заставу корупціонерам, тобто злодюгам в законі... Питання - чому застава така мала??? На всю банду поділили??? Потрібно все майно сімї в заставу...
показать весь комментарий
12.11.2025 10:55 Ответить
Такі вимоги Законів. Краще запитайте, чому Боневтік і його монобільшість не виправила такі ганебні норми в Кодексі, який проштовхнув при ригах портнов.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:10 Ответить
Якщо вилупок ЗЕ залишиться при владі після такого зальоту,країна буде приречена на зникнення.В 2022р попереджали про наслідки не на часі.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:55 Ответить
Та привяжіть на хрещатику, нікуди не дінеться..
показать весь комментарий
12.11.2025 10:56 Ответить
Скотчем до дерева. І кожен бажаючий мав право відшмагати злочинця по голому заду. Саме так вчиняли з мародерами в лютому/березні 22-го, коли поліцаї повтікали з міст, котрі повинні були захищати. І тоді це допомогло справитися з покидьками.
Мародерів на державних посадах (а це мародерство в його первісному вигляді) слід карати аналогічно.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:04 Ответить
Огидний цирк, а не правосуддя. Покажіть краще вирок, із позбавленням волі і з конфіскацією і як воно сидить на нарах. Кого цікавить сума застави за цих покидьків? Скільки їх вже навипускали під заставу, а потім позакривали справи, бо "строки спливли".
показать весь комментарий
12.11.2025 11:03 Ответить
Це не правосуддя. І навіть не "цирк" Це шабаш корупції під веселі звуки "Хава нагіла...".
показать весь комментарий
12.11.2025 11:09 Ответить
І це все? Тут мова йде про обрання запобіжного заходу. Коли будуть виносити вирок - тоді і поговоримо. Подяка САП і НАБУ, що задокументовали таку велику злочинну організацію під дахом Гундоса. Коли їм перешкоджали проведенню "літерів" дуполизи Гундоса і проводили записи детективів. Коли обшуками без судових дозволів вривалися в примінення НАБУ і САП та вилучали частину доказів, звинувачуючи детектива, наприклад Магомедрасулова, що його батько він мову за насіння коноплі з дагестаном, хоча там мова була за Узбекистан. А ще ідіотам можна сказати, що навіть якби була тона насіння коноплі - то кримінальної відповідальності немає.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:15 Ответить
Під час дії повинні карати по максималкам. Конфіскації завжди застосовувати + макс строки.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:09 Ответить
*Під час дії воєнного стану..
показать весь комментарий
12.11.2025 11:22 Ответить
Чекаємо на плівках записи із згадуванням одного із свори на клікуху "Портрет"
показать весь комментарий
12.11.2025 11:11 Ответить
Це імітаця зеленого кривосуддя клоунами в мантіях.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:24 Ответить
 
 