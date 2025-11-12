2 342 17
ВАКС избирает меру пресечения чиновнику "Энергоатома" Дмитрию Басову. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения еще одному фигуранту дела о коррупции в энергетике - Дмитрию Басову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На пленках НАБУ он фигурирует под псевдонимом Тенор.
Обвинение просит для Басова меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 45,4 млн грн.
Адвокат считает такой размер залога "космическим", поскольку суммы размера ущерба государству не были объявлены.
"Мы не услышали. Нет этого вреда. Государству Украины в материалах этого дела вред не нанесен ни на копейку", - говорит защитник.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
Мародерів на державних посадах (а це мародерство в його первісному вигляді) слід карати аналогічно.