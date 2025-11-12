ВАКС избирает меру пресечения чиновнику "Энергоатома" Дмитрию Басову. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения еще одному фигуранту дела о коррупции в энергетике - Дмитрию Басову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На пленках НАБУ он фигурирует под псевдонимом Тенор.

Обвинение просит для Басова меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 45,4 млн грн.

Адвокат считает такой размер залога "космическим", поскольку суммы размера ущерба государству не были объявлены.

"Мы не услышали. Нет этого вреда. Государству Украины в материалах этого дела вред не нанесен ни на копейку", - говорит защитник.

Что предшествовало?

