Железняк об отстранении Галущенко: Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчук. Нужно уволить всех министров-фигурантов пленок Миндича

Правительство должно срочно отправить в отставку всех министров, которые фигурируют на пленках Миндича.

Об этом пишет в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя решение Кабмина об отстранении Германа Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

Галущенко отстранили от должности министра юстиции

"Вы издеваетесь? Что значит "отстранили". Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчука! Премьер должен СРОЧНО внести на увольнение всех указанных лиц на пленках. В первую очередь своих министров, которые сидели и сидят на зарплате у агентов Деркача! Рада так же в первый же день проголосовать! Или уже сама уйти в отставку, если остатки репутации еще есть... Просто держат всю страну за дураков, которые на это должны повестись...", - отметил Железняк.

Что предшествовало?

12 ноября Галущенко отстранили от должности министра юстиции.

