Железняк об отстранении Галущенко: Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчук. Нужно уволить всех министров-фигурантов пленок Миндича
Правительство должно срочно отправить в отставку всех министров, которые фигурируют на пленках Миндича.
Об этом пишет в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя решение Кабмина об отстранении Германа Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции
"Вы издеваетесь? Что значит "отстранили". Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчука! Премьер должен СРОЧНО внести на увольнение всех указанных лиц на пленках. В первую очередь своих министров, которые сидели и сидят на зарплате у агентов Деркача! Рада так же в первый же день проголосовать! Или уже сама уйти в отставку, если остатки репутации еще есть... Просто держат всю страну за дураков, которые на это должны повестись...", - отметил Железняк.
Что предшествовало?
12 ноября Галущенко отстранили от должности министра юстиции.
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
прикриваються жінками..
що це за херої такі..?
як низько поклесли..деградували совкопітеки..
Особисто йому глибоко *****, хто вбив Шеремета.
просто шавка на побєгушках у московських бандюків- вбивць..
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
"герман" це шо - нік в інтернеті???
І ніколи він не підпустить до контролю потоків бабла не свою людину.
але система, мафія залишиться..
залишаться схематозники, смотрящіє, рєшали..
людям напевно подобається жити папанятіям,
комусь занести,..
і щоб собі хтось занес..
мєнталінєт,.. пля
і де воно взялося в Україні?
хочуть виграти у наперстночників..
звичайно..
