РУС
Новости Коррупция в энергетике
2 069 41

Железняк об отстранении Галущенко: Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчук. Нужно уволить всех министров-фигурантов пленок Миндича

Раде предлагают уволить Галущенко и Гринчук с министерских должностей

Правительство должно срочно отправить в отставку всех министров, которые фигурируют на пленках Миндича.

Об этом пишет в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя решение Кабмина об отстранении Германа Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

Галущенко отстранили от должности министра юстиции

"Вы издеваетесь? Что значит "отстранили". Он и дальше будет рулить Минэнерго и потоками через Гринчука! Премьер должен СРОЧНО внести на увольнение всех указанных лиц на пленках. В первую очередь своих министров, которые сидели и сидят на зарплате у агентов Деркача! Рада так же в первый же день проголосовать! Или уже сама уйти в отставку, если остатки репутации еще есть... Просто держат всю страну за дураков, которые на это должны повестись...", - отметил Железняк.

Читайте также: Миндич помогал Галущенко "заступничеством" перед Зеленским, - САП

Что предшествовало?

12 ноября Галущенко отстранили от должности министра юстиции.

Читайте: ЕС о расследовании НАБУ в отношении "Энергоатома": Борьба с коррупцией – важное условие для членства Украины

Автор: 

коррупция (8703) Энергоатом (430) Галущенко Герман (274) Железняк Ярослав (493)
Топ комментарии
+17
Гарантом коркпції та недоторканості корупціонерів-мародерів-зрадників є зеленський. І поки він при владі жоден з корупціонерів-мародерів-зрадників яких назбирав довкола себе зеленський, не понесе покарання, бо всі ниточки ВІП корупції ведуть до найвеличнішого мародера-зрадника.
12.11.2025 08:48 Ответить
+16
Заарештувати а не звільнити.
12.11.2025 08:44 Ответить
+8
Все вірно. Ця Гринчук - не самостійна фігура. Та схоже, без страху і гальм.
12.11.2025 08:45 Ответить
Заарештувати а не звільнити.
12.11.2025 08:44 Ответить
Все вірно. Ця Гринчук - не самостійна фігура. Та схоже, без страху і гальм.
12.11.2025 08:45 Ответить
Міндічі прикриваються жінками, що ця що свириденко...
12.11.2025 08:51 Ответить
тімур та його команда..
прикриваються жінками..
що це за херої такі..?
як низько поклесли..деградували совкопітеки..
12.11.2025 09:51 Ответить
а що, потрахівать міністерку з прем'єркою, це ж круто...
12.11.2025 10:12 Ответить
Петров, залогінься 🤣🤣😂
12.11.2025 08:53 Ответить
Поки зелену плісняву змити треба, далі буде видно
12.11.2025 08:54 Ответить
Просто дуже жадібна та тупенька.
12.11.2025 08:56 Ответить
12.11.2025 09:13 Ответить
Так для 🤡 зеленськогоі крадуть ...Мідас ху* в...
12.11.2025 11:03 Ответить
12.11.2025 08:46 Ответить
Пам'ятаю як авакяндт хотів посадити Ріффмайстра...
12.11.2025 08:49 Ответить
Посадити хотів ЗЄ. Аваеакянд просто виконував бажання.
Особисто йому глибоко *****, хто вбив Шеремета.
12.11.2025 09:02 Ответить
Шереметев вбив Лукашенко але за це посадили треба було добровольців щоб поставити хрест на них та почати бусіфікацію.
12.11.2025 09:15 Ответить
Гарантом коркпції та недоторканості корупціонерів-мародерів-зрадників є зеленський. І поки він при владі жоден з корупціонерів-мародерів-зрадників яких назбирав довкола себе зеленський, не понесе покарання, бо всі ниточки ВІП корупції ведуть до найвеличнішого мародера-зрадника.
12.11.2025 08:48 Ответить
та ніякий він не гарант..
просто шавка на побєгушках у московських бандюків- вбивць..
12.11.2025 09:53 Ответить
Теж правильно ...
12.11.2025 11:04 Ответить
проснулся ! Да если бы не Зеленский никаких разоблачений и не было а значит и не было бы коррупции
12.11.2025 10:35 Ответить
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
12.11.2025 10:49 Ответить
Людина на ім'я "герман" у мене вже викликає великі питання.
12.11.2025 08:49 Ответить
Вочевидь його батьки-комсомольська еліта були дуже відірвані від народу-рабів. Звідти такі імена
12.11.2025 08:52 Ответить
Тоді любили різні такі екзотичні імена дітям давати: "фідель", "владлєн", "нінель", "сталіна", "кім", "ренат".
12.11.2025 08:56 Ответить
Знава я колись одного дядьку - селянина на ім'я Владлен (владимир ленін) батько якого був у колгоспі простим тракторитом а мати доярка. І знав ще одного, директора школи ДЮСШ Іванова Якова Марковича.
12.11.2025 08:57 Ответить
Це як "Артемчук Галік Ісакович"
12.11.2025 08:59 Ответить
Randall Flag думаешь приятнее звучит? Он хоть имя своё в отличии от тебя не хавАет!
12.11.2025 08:56 Ответить
Мда... Інтелект зашкалює...

"герман" це шо - нік в інтернеті???
12.11.2025 08:57 Ответить
Всіх у відставку і розслідування
12.11.2025 08:53 Ответить
Відстроняти треба Слуг ***** на чолі з дЕрьмаком та його холуєм Zе.
12.11.2025 08:54 Ответить
"Рижая Свєтка" на плівках теж є.
12.11.2025 08:58 Ответить
Потрібно ввесь уряд відправити у відставку і створити уряд національної єдності і спасіння.Чим швидше це зробити тим більше шансу що ми виліземо з цього корупційного буму у владі.
12.11.2025 09:00 Ответить
На таке ЗЄ не піде ніколи.
І ніколи він не підпустить до контролю потоків бабла не свою людину.
12.11.2025 09:07 Ответить
"Я ваш вирок". І ЦИМ ВСЕ СКАЗАНО !!!!!!!!!!!!!!!!!
12.11.2025 09:14 Ответить
Не звільнити, а арештувати Кабмін в повному складі, розсадити по одиночним камерам і допитувати по 13 годин на добу. Всі міністри та їх заступники політпризначенці і ні фіга не тямлять в роботі міністерств і відомств якими керують з метою грабунку бюджету, Професійний апарат міністерств чудово без них справиться і висуне справжніх компетентних керівників.
12.11.2025 09:15 Ответить
Так, здається, в нас європейська країна і ця парочка повинні були зразу піти у відставку! Гринчук отримувала від Галущенка крадені гроші чи може вона про це не знала і не знала про схеми? Хтось їх гарно відмазує, буде як з Крупою, спустять на тормозах!
12.11.2025 09:32 Ответить
Де підозра? Чому не закрили як Кудрицького?
12.11.2025 09:34 Ответить
Цей уряд має йти весь - і відразу до в'язниці!
12.11.2025 09:50 Ответить
уряд піде.. як ходили інші уряди..
але система, мафія залишиться..
залишаться схематозники, смотрящіє, рєшали..
людям напевно подобається жити папанятіям,
комусь занести,..
і щоб собі хтось занес..
мєнталінєт,.. пля
і де воно взялося в Україні?
хочуть виграти у наперстночників..
звичайно..
12.11.2025 10:00 Ответить
Кацапе - піди застрелься.
12.11.2025 10:12 Ответить
Вже давно висуваю тезу що Україна має бути декілька років під зовнішнім західним керуванням. Від президента до очільників сільських державних поштових відділень мають бути іноземці з різних країн. Може так перервемо ланцюг спадкової корупції.
12.11.2025 10:14 Ответить
