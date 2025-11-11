Миндич помогал Галущенко "заступничеством" перед Зеленским, - САП
Совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич, который является организатором схемы отмывания средств вокруг "Энергоатома", строил связи с бывшим министром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом прокурор САП Сергей Савицкий заявил на заседании по избранию меры пресечения экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, передает Цензор.НЕТ.
Связь Миндича и Галущенко
Прокурор заявил, что организаторами схемы выступали два бизнесмена: Тимур Миндич, которого называют другом Зеленского, и Александр Цукерман.
По словам прокурора САП, с начала 2025 года Миндич влиял на тогдашних министров энергетики и обороны Германа Галущенко и Рустема Умерова.
Прокурор утверждает, что при содействии Галущенко Миндич контролировал финансовые потоки в газовой и энергетической отраслях Украины.
"Галущенко получал личную выгоду путем заступничества Миндича перед президентом и использования услуг, организованных Миндичем, по легализации отмывания средств, полученных преступным путем через доверенное лицо министра, советника Миронюка", - отметил Савицкий.
Прокурор также подтвердил, что к схеме привлекли и бывшего министра национального единства. Эту должность тогда занимал Алексей Чернышов.
Псевдонимы фигурантов на записях НАБУ
Кроме того, в САП рассказали о том, кому принадлежали псевдонимы на записях, обнародованных НАБУ:
- Шеф - Цукерман;
- Карлсон - Миндич;
- Сигизмунд или Профессор - Галущенко;
- Че Гевара - Чернышов.
Прокурор также заявил, что Игорь Миронюк проводил собеседование со Светланой Гринчук на должность министра энергетики летом 2025 года. Гринчук заняла эту должность в июле 2025 года вместо Германа Галущенко, который стал министром юстиции.
