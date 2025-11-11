РУС
Коррупция в энергетике
2 964 49

Миндич помогал Галущенко "заступничеством" перед Зеленским, - САП

САП рассказала, как Миндич помогал Галущенко

Совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич, который является организатором схемы отмывания средств вокруг "Энергоатома", строил связи с бывшим министром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом прокурор САП Сергей Савицкий заявил на заседании по избранию меры пресечения экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, передает Цензор.НЕТ.

Связь Миндича и Галущенко

Прокурор заявил, что организаторами схемы выступали два бизнесмена: Тимур Миндич, которого называют другом Зеленского, и Александр Цукерман.

По словам прокурора САП, с начала 2025 года Миндич влиял на тогдашних министров энергетики и обороны Германа Галущенко и Рустема Умерова.

Возникает подозрение, что министром энергетики был не Галущенко, а давний помощник предателя Деркача Миронюк, - Николаенко

Прокурор утверждает, что при содействии Галущенко Миндич контролировал финансовые потоки в газовой и энергетической отраслях Украины.

"Галущенко получал личную выгоду путем заступничества Миндича перед президентом и использования услуг, организованных Миндичем, по легализации отмывания средств, полученных преступным путем через доверенное лицо министра, советника Миронюка", - отметил Савицкий.

Прокурор также подтвердил, что к схеме привлекли и бывшего министра национального единства. Эту должность тогда занимал Алексей Чернышов.

Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас", - НАБУ

Псевдонимы фигурантов на записях НАБУ

Кроме того, в САП рассказали о том, кому принадлежали псевдонимы на записях, обнародованных НАБУ:

  • Шеф - Цукерман;
  • Карлсон - Миндич;
  • Сигизмунд или Профессор - Галущенко;
  • Че Гевара - Чернышов.

Прокурор также заявил, что Игорь Миронюк проводил собеседование со Светланой Гринчук на должность министра энергетики летом 2025 года. Гринчук заняла эту должность в июле 2025 года вместо Германа Галущенко, который стал министром юстиции.

Операция "Мідас": Участники коррупционной схемы в энергетике передали более $1,2 млн экс-вице-премьеру Чернышову. ВИДЕО

Зеленский Владимир (22542) Галущенко Герман (272) САП (2347) Миндич Тимур (41) Миронюк Игорь (2)
Топ комментарии
+15
11.11.2025 19:32
+15
гладковський крав у кацапів для України. а ці клоуни зелені в України крали для кацапів
11.11.2025 19:36
+13
11.11.2025 19:35
11.11.2025 19:32
Олег Свинарчук (який змінив прізвище на Гладковський) зараз, ймовірно, перебуває за кордоном, в Іспанії прожичає своє краще життя
11.11.2025 19:34
гладковський крав у кацапів для України. а ці клоуни зелені в України крали для кацапів
11.11.2025 19:36
Про корупційні схеми в оборонпромі ми забудем
11.11.2025 19:56
Та не тужся, придурку, не тужся. Ти вже обісраний.
11.11.2025 20:22
З 2019 року, зеленський привів та призначив в Урядовий портал до портнова, організоване злочинне формування, яке своїми діями призвело до смерті Українців та втрати території України!!
****** і ригоАНАЛЬНІ, задоволені їх діяльністю на шкоду України!!
11.11.2025 19:58
Про бурхливу діяльність Медведчука в Україні теж забудемо
11.11.2025 20:01
Бльо дебіл. Статки медведчука при зеленському зросли в 21,5 разів, а ще він став депутатом ВР.
2013_ ttps://focus.ua/rating/archive/2013/265322?fbclid=IwAR2mQdXoDU-m32Ak2wrbNOJsUMC3-U2h4QWtoq623_q_NfPtudCBG9dHvB4 #62
2018_ https://focus.ua/rating/archive/2018/396336?fbclid=IwAR2H1DShfh83hd8IqJV2mFtu-r6tiFnHEr3zk1jAcNnNvNREjYxV5o2acdA #90:https://t.co/e864aEu4jt
2020_ https://focus.ua/rating/archive/2018/396336?fbclid=IwAR2H1DShfh83hd8IqJV2mFtu-r6tiFnHEr3zk1jAcNnNvNREjYxV5o2acdA #7:
11.11.2025 20:24
Перша ссилка бита. Виправляємо.
2013_ https://focus.ua/rating/archive/2013/265322?fbclid=IwAR2mQdXoDU-m32Ak2wrbNOJsUMC3-U2h4QWtoq623_q_NfPtudCBG9dHvB4 #62
11.11.2025 20:28
11.11.2025 20:40
Кононенко живе на віллі в іспанському місті Марбелья, проводить час за грою в теніс та їздить на сафарі в Африці.
11.11.2025 19:39
"Кононенко живе на віллі в іспанському місті Марбелья"

як і половина моїх знайомих зебілів - теж за бугром.
А я в ЗСУ через таких довбойобів як ти.
Бо вам Коненеко заважав і Гладковський. Дешенерати одебілені. Барановиродки, гамно тупориле.
П.С. І твій папаше теж, скоріше за все - бо довбойобія справа сімейна.
11.11.2025 20:25
Це він робе вигляд. А насправді, вечорами, читаючи українські новини, б'ється лобом в стіну. Від заздрощів Міндічу. Що не на ту конячку, свого часу поставив
11.11.2025 19:48
11.11.2025 19:34
Не просто "завдяки зв'язкам", а завдяки злочинним зв'язкам!
11.11.2025 19:34
Якщо зелених не додавати....
11.11.2025 19:35
11.11.2025 19:35
показать весь комментарий
Наркоман повіситься, чи шо?
11.11.2025 20:02
Тобто наш президент - лох? Все його оточення крало і зраджувало, а він не знав?
11.11.2025 20:07
показать весь комментарий
А дійсно цікаво яким чином Теймур Фірудін огли Мамедов став Ткаченком? А ви помітили, як він замовчав? Бо раніше кожен день херню постив. А зараз притих.
11.11.2025 19:49
Так само як і П.П. Шариков. Дуже навіть просто - пропечатав у газеті і баста.
11.11.2025 19:54
11.11.2025 19:44
Як захворіла Україна на "корону" в 2019 році, так до сих пір не може одужати.
11.11.2025 19:44
надіюсь ця падаль один одного здасть.грошики в оффшорах набагато рідніші чим грати в ФБРовських гуантанамах.
11.11.2025 19:50
Без Зеленського не було б цієї корупційної мафії в енергетиці ,в воєних закупівлях і коли у владі корупціонери і вороги.
11.11.2025 19:51
Тоб то Вова це для Міндіча
11.11.2025 19:51
У всій цій історії для українців є великий урок національного єдності - вчитеся у євреїв як треба об'єднуватися та підтримувати своїх одноплемінників.

А для вас тупих українців вони придумали "Национальность не имеет значения - лишь бы человек был хорошим"

Вас українці це і загубить - вже губить..
11.11.2025 19:52
у каждого президента Украины, есть свой миндичь - печально.....
11.11.2025 19:53
Цікаво, врешті-решт на потужного вийдуть?
11.11.2025 19:54
Всі корупційні схеми ведуть в ОП
11.11.2025 20:19
Що ж, відповідь Трампа. не забарилась на зневагу його імені-зеленкуваті не подумали про наслідки.
11.11.2025 19:58
Шо там?
11.11.2025 20:00
Шо там?
Викриття корупційних зв'язків на вищому рівні зелених через набу.
Боксеру в Овальному -в науку.
11.11.2025 20:08
Зачем копацца в этом грязном белье. Все кто у власти воруют. Так было. Есть. И будет всегда!
11.11.2025 20:32
Навіть в ерефії все так не буде.
11.11.2025 20:37
Пора в ес и подводить законы о экстрадиции итд чтобы эти падлы не в Испании чилили а в зимбабве до конца жизнт
11.11.2025 21:02
 
 