Міндіч допомагав Галущенку "заступництвом" перед Зеленським, - САП

Співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч, який є організатором схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому", будував звʼязки з колишнім міністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із президентом Володимиром Зеленським.

Про це прокурор САП Сергій Савицький заявив на засіданні з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, передає Цензор.НЕТ.

Зв'язок Міндіча і Галущенка

Прокурор заявив, що організаторами схеми виступали двоє бізнесменів: Тимур Міндіч, якого називають другом Зеленського, й Олександр Цукерман.

За словами прокурора САП, з початку 2025 року Міндіч впливав на тодішніх міністрів енергетики та оборони Германа Галущенка і Рустема Умєрова.

Прокурор стверджує, що за сприяння Галущенка Міндіч контролював фінансові потоки в газі та енергетиці України.

"Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом і використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Миронюка", - зазначив Савицький.

Прокурор також підтвердив, що до схеми залучили й колишнього міністра національної єдності. Цю посаду тоді обіймав Олексій Чернишов.

Псевдоніми фігурантів на записах НАБУ

Крім того, у САП розповіли про те, кому належали псевдоніми на записах, які оприлюднило НАБУ:

Шеф — Цукерман;

Карлсон — Міндіч;

Сигизмунд або Професор — Галущенко;

Че Гевара — Чернишов.

Прокурор також заявив, що Ігор Миронюк проводив співбесіду зі Світланою Гринчук на посаду міністра енергетики влітку 2025 року. Гринчук обійняла цю посаду у липні 2025 року замість Германа Галущенка, який став міністром юстиції.

