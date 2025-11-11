УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9761 відвідувач онлайн
Новини Корупція в енергетиці Міндічгейт
4 969 55

Міндіч допомагав Галущенку "заступництвом" перед Зеленським, - САП

САП розповіла як Міндіч допомагав Галущенку

Співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч, який є організатором схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому", будував звʼязки з колишнім міністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із президентом Володимиром Зеленським.

Про це прокурор САП Сергій Савицький заявив на засіданні з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, передає Цензор.НЕТ.

Зв'язок Міндіча і Галущенка

Прокурор заявив, що організаторами схеми виступали двоє бізнесменів: Тимур Міндіч, якого називають другом Зеленського, й Олександр Цукерман.

За словами прокурора САП, з початку 2025 року Міндіч впливав на тодішніх міністрів енергетики та оборони Германа Галущенка і Рустема Умєрова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виникає підозра, що міністром енергетики був не Галущенко, а давній помічник зрадника Деркача Миронюк, - Ніколаєнко

Прокурор стверджує, що за сприяння Галущенка Міндіч контролював фінансові потоки в газі та енергетиці України.

"Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом і використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Миронюка", - зазначив Савицький.

Прокурор також підтвердив, що до схеми залучили й колишнього міністра національної єдності. Цю посаду тоді обіймав Олексій Чернишов.

Читайте також: Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас", - НАБУ

Псевдоніми фігурантів на записах НАБУ

Крім того, у САП розповіли про те, кому належали псевдоніми на записах, які оприлюднило НАБУ:

  • Шеф — Цукерман;
  • Карлсон — Міндіч;
  • Сигизмунд або Професор — Галущенко;
  • Че Гевара — Чернишов.

Прокурор також заявив, що Ігор Миронюк проводив співбесіду зі Світланою Гринчук на посаду міністра енергетики влітку 2025 року. Гринчук обійняла цю посаду у липні 2025 року замість Германа Галущенка, який став міністром юстиції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Мідас": Учасники корупційної схеми в енергетиці передали понад $1,2 млн ексвіцепрем’єру Чернишову. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (27836) Галущенко Герман (652) САП (2610) Міндіч Тімур (331) Миронюк Ігор (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
11.11.2025 19:32 Відповісти
+22
показати весь коментар
11.11.2025 19:35 Відповісти
+22
гладковський крав у кацапів для України. а ці клоуни зелені в України крали для кацапів
показати весь коментар
11.11.2025 19:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.11.2025 19:32 Відповісти
Олег Свинарчук (який змінив прізвище на Гладковський) зараз, ймовірно, перебуває за кордоном, в Іспанії прожичає своє краще життя
показати весь коментар
11.11.2025 19:34 Відповісти
гладковський крав у кацапів для України. а ці клоуни зелені в України крали для кацапів
показати весь коментар
11.11.2025 19:36 Відповісти
Та не тужся, придурку, не тужся. Ти вже обісраний.
показати весь коментар
11.11.2025 20:22 Відповісти
З 2019 року, зеленський привів та призначив в Урядовий портал до портнова, організоване злочинне формування, яке своїми діями призвело до смерті Українців та втрати території України!!
****** і ригоАНАЛЬНІ, задоволені їх діяльністю на шкоду України!!
показати весь коментар
11.11.2025 19:58 Відповісти
Про бурхливу діяльність Медведчука в Україні теж забудемо
показати весь коментар
11.11.2025 20:01 Відповісти
Бльо дебіл. Статки медведчука при зеленському зросли в 21,5 разів, а ще він став депутатом ВР.
2013_ ttps://focus.ua/rating/archive/2013/265322?fbclid=IwAR2mQdXoDU-m32Ak2wrbNOJsUMC3-U2h4QWtoq623_q_NfPtudCBG9dHvB4 #62
2018_ https://focus.ua/rating/archive/2018/396336?fbclid=IwAR2H1DShfh83hd8IqJV2mFtu-r6tiFnHEr3zk1jAcNnNvNREjYxV5o2acdA #90:https://t.co/e864aEu4jt
2020_ https://focus.ua/rating/archive/2018/396336?fbclid=IwAR2H1DShfh83hd8IqJV2mFtu-r6tiFnHEr3zk1jAcNnNvNREjYxV5o2acdA #7:
показати весь коментар
11.11.2025 20:24 Відповісти
Перша ссилка бита. Виправляємо.
2013_ https://focus.ua/rating/archive/2013/265322?fbclid=IwAR2mQdXoDU-m32Ak2wrbNOJsUMC3-U2h4QWtoq623_q_NfPtudCBG9dHvB4 #62
показати весь коментар
11.11.2025 20:28 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 20:40 Відповісти
Ну так що....? не начасі..?Довго будем миритись...?
показати весь коментар
11.11.2025 22:52 Відповісти
Я ненавиджу вас!!! Виборці зеленського! Гниди!!!
показати весь коментар
11.11.2025 23:00 Відповісти
І свого кума Колю теж!
показати весь коментар
11.11.2025 23:03 Відповісти
Кононенко живе на віллі в іспанському місті Марбелья, проводить час за грою в теніс та їздить на сафарі в Африці.
показати весь коментар
11.11.2025 19:39 Відповісти
"Кононенко живе на віллі в іспанському місті Марбелья"

як і половина моїх знайомих зебілів - теж за бугром.
А я в ЗСУ через таких довбойобів як ти.
Бо вам Коненеко заважав і Гладковський. Дешенерати одебілені. Барановиродки, гамно тупориле.
П.С. І твій папаше теж, скоріше за все - бо довбойобія справа сімейна.
показати весь коментар
11.11.2025 20:25 Відповісти
Це він робе вигляд. А насправді, вечорами, читаючи українські новини, б'ється лобом в стіну. Від заздрощів Міндічу. Що не на ту конячку, свого часу поставив
показати весь коментар
11.11.2025 19:48 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:34 Відповісти
Не просто "завдяки зв'язкам", а завдяки злочинним зв'язкам!
показати весь коментар
11.11.2025 19:34 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:35 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:38 Відповісти
Наркоман повіситься, чи шо?
показати весь коментар
11.11.2025 20:02 Відповісти
Обдовбається до усірачки як завжди
показати весь коментар
11.11.2025 23:49 Відповісти
Тобто наш президент - лох? Все його оточення крало і зраджувало, а він не знав?
показати весь коментар
11.11.2025 20:07 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:40 Відповісти
А дійсно цікаво яким чином Теймур Фірудін огли Мамедов став Ткаченком? А ви помітили, як він замовчав? Бо раніше кожен день херню постив. А зараз притих.
показати весь коментар
11.11.2025 19:49 Відповісти
Так само як і П.П. Шариков. Дуже навіть просто - пропечатав у газеті і баста.
показати весь коментар
11.11.2025 19:54 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:44 Відповісти
Як захворіла Україна на "корону" в 2019 році, так до сих пір не може одужати.
показати весь коментар
11.11.2025 19:44 Відповісти
надіюсь ця падаль один одного здасть.грошики в оффшорах набагато рідніші чим грати в ФБРовських гуантанамах.
показати весь коментар
11.11.2025 19:50 Відповісти
Без Зеленського не було б цієї корупційної мафії в енергетиці ,в воєних закупівлях і коли у владі корупціонери і вороги.
показати весь коментар
11.11.2025 19:51 Відповісти
Тоб то Вова це для Міндіча
показати весь коментар
11.11.2025 19:51 Відповісти
У всій цій історії для українців є великий урок національного єдності - вчитеся у євреїв як треба об'єднуватися та підтримувати своїх одноплемінників.

А для вас тупих українців вони придумали "Национальность не имеет значения - лишь бы человек был хорошим"

Вас українці це і загубить - вже губить..
показати весь коментар
11.11.2025 19:52 Відповісти
Цікаво, врешті-решт на потужного вийдуть?
показати весь коментар
11.11.2025 19:54 Відповісти
Всі корупційні схеми ведуть в ОП
показати весь коментар
11.11.2025 20:19 Відповісти
Що ж, відповідь Трампа. не забарилась на зневагу його імені-зеленкуваті не подумали про наслідки.
показати весь коментар
11.11.2025 19:58 Відповісти
Шо там?
показати весь коментар
11.11.2025 20:00 Відповісти
Шо там?
Викриття корупційних зв'язків на вищому рівні зелених через набу.
Боксеру в Овальному -в науку.
показати весь коментар
11.11.2025 20:08 Відповісти
Зачем копацца в этом грязном белье. Все кто у власти воруют. Так было. Есть. И будет всегда!
показати весь коментар
11.11.2025 20:32 Відповісти
Навіть в ерефії все так не буде.
показати весь коментар
11.11.2025 20:37 Відповісти
Пора в ес и подводить законы о экстрадиции итд чтобы эти падлы не в Испании чилили а в зимбабве до конца жизнт
показати весь коментар
11.11.2025 21:02 Відповісти
Для сбу роботи. На самій верхівкі влади пристосувалися брихуни, мародери, зрадникі на чолі із зеленським.
показати весь коментар
12.11.2025 07:55 Відповісти
 
 