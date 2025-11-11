Міндіч допомагав Галущенку "заступництвом" перед Зеленським, - САП
Співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч, який є організатором схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому", будував звʼязки з колишнім міністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із президентом Володимиром Зеленським.
Про це прокурор САП Сергій Савицький заявив на засіданні з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, передає Цензор.НЕТ.
Зв'язок Міндіча і Галущенка
Прокурор заявив, що організаторами схеми виступали двоє бізнесменів: Тимур Міндіч, якого називають другом Зеленського, й Олександр Цукерман.
За словами прокурора САП, з початку 2025 року Міндіч впливав на тодішніх міністрів енергетики та оборони Германа Галущенка і Рустема Умєрова.
Прокурор стверджує, що за сприяння Галущенка Міндіч контролював фінансові потоки в газі та енергетиці України.
"Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом і використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Миронюка", - зазначив Савицький.
Прокурор також підтвердив, що до схеми залучили й колишнього міністра національної єдності. Цю посаду тоді обіймав Олексій Чернишов.
Псевдоніми фігурантів на записах НАБУ
Крім того, у САП розповіли про те, кому належали псевдоніми на записах, які оприлюднило НАБУ:
- Шеф — Цукерман;
- Карлсон — Міндіч;
- Сигизмунд або Професор — Галущенко;
- Че Гевара — Чернишов.
Прокурор також заявив, що Ігор Миронюк проводив співбесіду зі Світланою Гринчук на посаду міністра енергетики влітку 2025 року. Гринчук обійняла цю посаду у липні 2025 року замість Германа Галущенка, який став міністром юстиції.
