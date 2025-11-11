Виникає підозра, що міністром енергетики був не Галущенко, а давній помічник зрадника Деркача Миронюк, - Ніколаєнко

Після виступу прокурора САП під час обрання запобіжного заходу фігуранту справи НАБУ "Мідас", виникає  підозра, що міністром енергетики в Україні був не Герман Галущенко, а Ігор Миронюк, давній помічник зрадника Андрія Деркача.

Про це пише журналістка Тетяна Ніколаєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Зі слів прокурора Ніколаєнко підготувала "не повний перелік всього, що робив Миронюк".

Вплив на діяльність державної компанії Енергоатом

  • Встановлено, що Миронюк раніше здійснював вплив на кадрову політику та службових осіб, в тому числі цього підприємства, а також інші підприємства енергетики. Зокрема, 7 липня 2025-го Миронюк проводив співбесіду з кандидатом на посаду міністра енергетики України, на той час вакантної, Гринчук Світлани.
  • Басов та Миронюк обговорюють та погоджують стратегію захисту в судовій справі за обвинуваченням до колишніх директорів філії АТНЕК Енергоатом в кримінальному правопорушенні
  • Також Басов з Миронюком неодноразово здійснювали вплив на представників суб'єктів господарської діяльності, в тому числі на постачальників АТНЕК Енергоатом. Такий вплив полягав у зупинення і здійснення фінансових операцій таких постачальників, а також блокування та скасування їм дійчих лицензій та технічної документації.
  • Також Миронюк повідомив Басову, що він особисто заблокував спробу голови управління АТ НЕК Енергоатом Котіна поспілкуватися зі стороннім адвокатом
  • Водночас за участі Басова та інших осіб Миронюк організував систему управління в Міністерстві енергетики та відвіднних його юридичних особах.

Вплив на ТЦК у Раді

9-07-2025 року Миронюк спільно з Басовим організував скерування двох депутатських запитів від двох народних депутатів на обумовлену з ним тематику.

"Крім того, Миронюк повідомив, що може через тимчасову слідчу комісію Верховної Ради та законодавчу ініціативу організувати вплив на певні процеси певних осіб, що обумовлює ризик перешкодження кримінальним провадженням іншим чином з використанням його зв'язків та впливу на окремих представників Верховної Ради України та членів тимчасової слідчої комісії" (Журналістка нагадує, що комісія Кучеренка фактично накатала нову підозру Кудрицькому. Тепер ви вже майже знаєте, на чиє прохання).

Вплив на правоохоронні органи

За словами прокуроора, цього ж дня Басов повідомив Миронюку про неохідність залучення працівників Державного бюро розслідувань до отримання дозволів на проведення обшуків в окремому кримінальному провадженні з метою з'ясувати відносини.

"Також вказані особи в разі необхідності мають змогу залучити представників Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань до тиску на певних осіб, що доводять існування факту зв'язків з високопосадовими особами правоохоронних органів та ризиком перешкодження кримінальному провадженням", - заявив прокурор.

Також 14.10.2025 року Миронюк повідомив Басову, що він має тісні зв'язки з керівництвом Державного бюро розслідувань, від яких отримає інформацію про хід та перспективи досудового розслідування в окремих кримінальних провадженнях.

Вплив на ЗМІ

Також Басов відзвітував Миронюку цього ж дня про організацію випуску ним негативної інформації, так званої чорнухи, у підконтрольних засобах інформації.

Також 25.09.2025 року він повідомив Басову про організацію ним притягнення 19.09.2025 року до кримінальної відповідності колишнього члена Наглядової Ради Бойка. А також щодо організації ним випуску замовних статей у ЗМІ міста Брюссель та Великої Британії, а також скерування депутатських запитів.

"Ну і ще ця людина будує 200 вілл на Маврикії", - додає Ніколаєнко.

Миронюк намагався знищити речові докази

Прокурор розповів, що Миронюк при затриманні намагався знищити речові докази, зокрема "рвав на частини паперові документи, в ванній кімнаті, намагався їх приховати, а також викидав їх у вікно". "Крім того, останній здійснював спробу позбути свого мобільного телефону, шляхом скидання його з вікна квартири. Також я вважаю, що є ризик перешкодження кримінальному провадженню іншим чином", - зачитав прокурор.

Топ коментарі
+20
Виникає підозра, що президентом є не зеленський, а єрмак!
11.11.2025 19:31 Відповісти
+12
виникає відчуття що президент в нас не зеленський а путлєр-*****
11.11.2025 19:28 Відповісти
+11
Щось не чути щоб Галущенко і Гринчук подали у відставку! Це ж нормальна європейська практика, що корупціонери і крадії йдуть у відставку, а потім суд, конфіскація, в'язниця!
11.11.2025 19:34 Відповісти
І раптом у всіх відкрились очі
11.11.2025 19:27 Відповісти
Виявляється, що і Уряд свириденко не керує, як державний орган, а за нього це роблять помічники зрадників України!!
11.11.2025 20:09 Відповісти
Ну які Свириденчиха мала успіхи в роботі--обіймала посади економіста, оцінювача та заступника директора???? Вона може бути самостійним прем"єром... Зніми з неї окуляри-там інтелект вісутній
11.11.2025 20:18 Відповісти
виникає відчуття що президент в нас не зеленський а путлєр-*****
беріть вище - у нас все відбувається за участі та потужної підтримки Сонцеясного!...
11.11.2025 19:30 Відповісти
Виникає підозра, що президентом є не зеленський, а єрмак!
Тіньовий президент, що вважає Зеленського найкращим президентом за всю історію України!
11.11.2025 20:22 Відповісти
А президент звичайно знов нє-прі-чьом...
11.11.2025 19:32 Відповісти
Там отовсюду щёки елдака торчат
11.11.2025 19:34 Відповісти
Не бреши. Там причинне місце Зеленьського торчить.
Щось не чути щоб Галущенко і Гринчук подали у відставку! Це ж нормальна європейська практика, що корупціонери і крадії йдуть у відставку, а потім суд, конфіскація, в'язниця!
11.11.2025 19:34 Відповісти
Тут можливо і буде усунення, але ж потім буде компенсація, яка простолюдину і не снилася в найкращому сні
11.11.2025 20:03 Відповісти
Так в нас і президентом зараз не зеленський, а дєрьмак. - То що - зєля ні в чому не винуватий?
11.11.2025 19:41 Відповісти
Зі всього неясно,хто цим підарам наділив такі повноваження?Ми почуємо- ХТО,? Єрмак?ЗЕленський?
11.11.2025 19:47 Відповісти
А що тут не ясного - зЕ з "камарильйою" командою "менеджерів" святкував "день рождения" в цій самій квартирі на Грушевського володар якої пахан "Карлсон" - там і давали йому ці повноваження, і в главу по общаку обирали.
11.11.2025 20:14 Відповісти
потрібно зрозуміти,особливо тупорилому бидлу в коментах що хрюкає про свинарчуків і все таке - міндічі зеленські крали гроші міжнародної допомоги,гроші партнерів.отуди к ЄМатері,хто ж це пробачить ?
11.11.2025 19:53 Відповісти
😭🤣
11.11.2025 20:28 Відповісти
Шо, адепт зелений - прозрєваєш?
11.11.2025 20:50 Відповісти
Нема слів. Просто банда захопила владу.
11.11.2025 20:22 Відповісти
Угрупуванння Квартал 95, на чолі із Зеленьсим захопило країну.
" Нарід" чекає у відповідь чергову "Вовіну 1000".
Крапка, розходимось.
11.11.2025 20:48 Відповісти
А , де ішак з вечірнім відосіком? Мабуть не встигає міняти памперси.
11.11.2025 20:55 Відповісти
Це провал СБУ, який піклується про САП та НАБУ, а під носом помічників із зрадників в упор не бачить!
11.11.2025 21:04 Відповісти
Чекаємо на появу записів з фігурантами на псевдо Шмиг, він же Трус, на псевдо Балбес, він же Нелох і на псевдо Хозяін, він же Бьівальій, він же Козирь. Бо не міг Шмигаль не знати і ці обидва теж.
11.11.2025 21:36 Відповісти
З президентом може бути те ж саме. Один грає роль, в інший керує
12.11.2025 06:54 Відповісти
 
 