Виникає підозра, що міністром енергетики був не Галущенко, а давній помічник зрадника Деркача Миронюк, - Ніколаєнко

Після виступу прокурора САП під час обрання запобіжного заходу фігуранту справи НАБУ "Мідас", виникає підозра, що міністром енергетики в Україні був не Герман Галущенко, а Ігор Миронюк, давній помічник зрадника Андрія Деркача.

Про це пише журналістка Тетяна Ніколаєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Зі слів прокурора Ніколаєнко підготувала "не повний перелік всього, що робив Миронюк".

Вплив на діяльність державної компанії Енергоатом

Встановлено, що Миронюк раніше здійснював вплив на кадрову політику та службових осіб, в тому числі цього підприємства, а також інші підприємства енергетики. Зокрема, 7 липня 2025-го Миронюк проводив співбесіду з кандидатом на посаду міністра енергетики України, на той час вакантної, Гринчук Світлани.

Басов та Миронюк обговорюють та погоджують стратегію захисту в судовій справі за обвинуваченням до колишніх директорів філії АТНЕК Енергоатом в кримінальному правопорушенні

Також Басов з Миронюком неодноразово здійснювали вплив на представників суб'єктів господарської діяльності, в тому числі на постачальників АТНЕК Енергоатом. Такий вплив полягав у зупинення і здійснення фінансових операцій таких постачальників, а також блокування та скасування їм дійчих лицензій та технічної документації.

Також Миронюк повідомив Басову, що він особисто заблокував спробу голови управління АТ НЕК Енергоатом Котіна поспілкуватися зі стороннім адвокатом

Водночас за участі Басова та інших осіб Миронюк організував систему управління в Міністерстві енергетики та відвіднних його юридичних особах.

Вплив на ТЦК у Раді

9-07-2025 року Миронюк спільно з Басовим організував скерування двох депутатських запитів від двох народних депутатів на обумовлену з ним тематику.

"Крім того, Миронюк повідомив, що може через тимчасову слідчу комісію Верховної Ради та законодавчу ініціативу організувати вплив на певні процеси певних осіб, що обумовлює ризик перешкодження кримінальним провадженням іншим чином з використанням його зв'язків та впливу на окремих представників Верховної Ради України та членів тимчасової слідчої комісії" (Журналістка нагадує, що комісія Кучеренка фактично накатала нову підозру Кудрицькому. Тепер ви вже майже знаєте, на чиє прохання).

Вплив на правоохоронні органи

За словами прокуроора, цього ж дня Басов повідомив Миронюку про неохідність залучення працівників Державного бюро розслідувань до отримання дозволів на проведення обшуків в окремому кримінальному провадженні з метою з'ясувати відносини.

"Також вказані особи в разі необхідності мають змогу залучити представників Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань до тиску на певних осіб, що доводять існування факту зв'язків з високопосадовими особами правоохоронних органів та ризиком перешкодження кримінальному провадженням", - заявив прокурор.

Також 14.10.2025 року Миронюк повідомив Басову, що він має тісні зв'язки з керівництвом Державного бюро розслідувань, від яких отримає інформацію про хід та перспективи досудового розслідування в окремих кримінальних провадженнях.

Вплив на ЗМІ

Також Басов відзвітував Миронюку цього ж дня про організацію випуску ним негативної інформації, так званої чорнухи, у підконтрольних засобах інформації.

Також 25.09.2025 року він повідомив Басову про організацію ним притягнення 19.09.2025 року до кримінальної відповідності колишнього члена Наглядової Ради Бойка. А також щодо організації ним випуску замовних статей у ЗМІ міста Брюссель та Великої Британії, а також скерування депутатських запитів.

"Ну і ще ця людина будує 200 вілл на Маврикії", - додає Ніколаєнко.

Миронюк намагався знищити речові докази

Прокурор розповів, що Миронюк при затриманні намагався знищити речові докази, зокрема "рвав на частини паперові документи, в ванній кімнаті, намагався їх приховати, а також викидав їх у вікно". "Крім того, останній здійснював спробу позбути свого мобільного телефону, шляхом скидання його з вікна квартири. Також я вважаю, що є ризик перешкодження кримінальному провадженню іншим чином", - зачитав прокурор.

