462 10

ЕС о расследовании НАБУ в отношении "Енергоатом": Борьба с коррупцией - важное условие для членства Украины

Коррупция в энергетике - Еврокомиссия о расследовании НАБУ

На фоне расследования НАБУ по схеме хищения денег в "Енергоатом" в Еврокомиссии заявили, что не комментируют отдельные случаи или производство антикоррупционных дел в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии изданию "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Реакция ЕС

"Борьба с коррупцией требует постоянных усилий для обеспечения мощного потенциала для борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права. Необходимо защищать роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС", - подчеркнули там.

В ЕС также призвали Украину сосредоточиться на делах со значительным общественным влиянием и добавили, что продолжают "внимательно следить за ситуацией с верховенством права и готовы оказывать поддержку".

Что предшествовало?

Автор: 

НАБУ (4676) Еврокомиссия (1576) коррупция (8682) Энергоатом (430) членство в ЕС (1186) Евросоюз (17803)
Топ комментарии
+4
І тільки наш Лідор незламно мовчить
показать весь комментарий
11.11.2025 23:12 Ответить
+3
А він всрався з переляку.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:16 Ответить
+2
показать весь комментарий
11.11.2025 23:25 Ответить
І тільки наш Лідор незламно мовчить
показать весь комментарий
11.11.2025 23:12 Ответить
А він всрався з переляку.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:16 Ответить
точніше в золото сральника. а країну зливає туди ж
показать весь комментарий
11.11.2025 23:20 Ответить
Зєлєнскій відіт далєко, на многа лєт впєрьод...
показать весь комментарий
11.11.2025 23:22 Ответить
Я б сказав навіть не тільки розслідування, а (дуже бажано) ще й покарання. І покарання не двірників з прибиральницями, а всю ЗеШоблу. І покарання не штрафом в 150 грн, а ну хоча б одним пожиттєвим строком за гратами.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:18 Ответить
Комусь відомі деталі цієї приємної новини? "Колишній народний депутат і лідер політичної партії «5.10» Геннадій Балашов помер у віці 64 років. Причини смерті наразі невідомі. Про це повідомляє «https://glavcom.ua/ Главком» з посиланням на парламентаря-втікача https://t.me/dmytrukartem/13103 Артема Дмитрука та представника політсили «5.10» https://www.facebook.com/share/p/14PDMHNuc8o/ Юрія Коновальчука."
показать весь комментарий
11.11.2025 23:19 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 23:25 Ответить
Все вірно сказано тільки хто ж їх почує, зешобла вже в ответку готується зварганити плівки на набу типу за зв'язки з рф і корупцію, правда хто ж їм повірить.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:27 Ответить
 
 