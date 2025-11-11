ЕС о расследовании НАБУ в отношении "Енергоатом": Борьба с коррупцией - важное условие для членства Украины

На фоне расследования НАБУ по схеме хищения денег в "Енергоатом" в Еврокомиссии заявили, что не комментируют отдельные случаи или производство антикоррупционных дел в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии изданию "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Реакция ЕС

"Борьба с коррупцией требует постоянных усилий для обеспечения мощного потенциала для борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права. Необходимо защищать роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС", - подчеркнули там.

В ЕС также призвали Украину сосредоточиться на делах со значительным общественным влиянием и добавили, что продолжают "внимательно следить за ситуацией с верховенством права и готовы оказывать поддержку".

Что предшествовало?

