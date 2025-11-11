ЕС о расследовании НАБУ в отношении "Енергоатом": Борьба с коррупцией - важное условие для членства Украины
На фоне расследования НАБУ по схеме хищения денег в "Енергоатом" в Еврокомиссии заявили, что не комментируют отдельные случаи или производство антикоррупционных дел в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии изданию "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Реакция ЕС
"Борьба с коррупцией требует постоянных усилий для обеспечения мощного потенциала для борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права. Необходимо защищать роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС", - подчеркнули там.
В ЕС также призвали Украину сосредоточиться на делах со значительным общественным влиянием и добавили, что продолжают "внимательно следить за ситуацией с верховенством права и готовы оказывать поддержку".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоатом"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
