4 371 47

Операция "Мідас": известны имена всех фигурантов, которым НАБУ вручило подозрение. СПИСОК

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках дела о масштабной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мідас") сообщило о подозрении семерым фигурантам. Журналисты установили, о ком именно идет речь в расследовании.

Об этом сообщает проект "Схеми" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Имена фигурантов

По информации журналистов, кроме Тимура Миндича (на пленках НАБУ - кодовое имя "Карлсон") в списке также:

  • экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет");
  • исполнительный директор по безопасности "Енергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор");
  • Александр Цукерман ("Шугармен");
  • Игорь Фурсенко ("Решик");
  • Леся Устименко;
  • Людмила Зорина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров отверг заявления САП о влиянии на него олигарха Зеленского Миндича

Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое - Тимур Миндич и Александр Цукерман - выехали из Украины.

Операция Мидас по коррупции: кому НАБУ вручило подозрение

Больше о подозреваемых

"Решика" в НАБУ называют бухгалтером "бэк-офиса". Именно он на записях говорил, что нести коробку с деньгами - "такое себе удовольствие".

Журналисты сообщают, что Игорь Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности – консультирование по вопросам информатизации. Номер Фурсенко подписан у других абонентов как "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возникает подозрение, что министром энергетики был не Галущенко, а давний помощник предателя Деркача Миронюк, - Николаенко

Леся Устименко указана в контактах как "Леся Киев Финансист Братьев". Она – частный предприниматель с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения".

В 2023 году Устименко стала владелицей парковочного места в доме в центре Киева, в котором, по данным "Схем", расположен "бэк-офис", упомянутый в расследовании НАБУ.

Ее муж – вероятно, гражданин России. Как установили журналисты, до 2015 года он регулярно ездил в Россию, откуда он родом. Тогда же получил украинский паспорт.

Людмила Зорина также имеет ФОП, вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. На электронный адрес Зориной также записан Грона Вадим Леонидович – это экс-советник главы Агентства по розыску и управлению активами, который постоянно посещал АРМА и давал указания служащим, хотя не является его работником.

Читайте также: Миндич помогал Галущенко "заступничеством" перед Зеленским, - САП

Что предшествовало?

Автор: 

+12
Яка нах фартовість?Нарік під керівництвом Єрмака,котрий отримує вказівки з рахи.
11.11.2025 21:31 Ответить
11.11.2025 21:31 Ответить
+11
Зе-контратака
11.11.2025 21:27 Ответить
11.11.2025 21:27 Ответить
+9
Настрій на Банковій: *******.

Розуміють, що оприлюднено лише 20 відсотків плівок. І що ще багато чого є.

Що робити? Не знають.

Плану - немає.

Сподіваються на фартовість Зеленського.
11.11.2025 21:28 Ответить
11.11.2025 21:28 Ответить
Зе-контратака
11.11.2025 21:27 Ответить
11.11.2025 21:27 Ответить
мерзоту треба вішати, вони тут жити не збираються. Картонки не поможуть
11.11.2025 21:35 Ответить
11.11.2025 21:35 Ответить
Зелупень, отримав команду з охвісу, ГАДИТИ, якомога рідким!!
11.11.2025 21:36 Ответить
11.11.2025 21:36 Ответить
11.11.2025 21:58 Ответить
11.11.2025 21:58 Ответить
Настрій на Банковій: *******.

Розуміють, що оприлюднено лише 20 відсотків плівок. І що ще багато чого є.

Що робити? Не знають.

Плану - немає.

Сподіваються на фартовість Зеленського.
11.11.2025 21:28 Ответить
11.11.2025 21:28 Ответить
Яка нах фартовість?Нарік під керівництвом Єрмака,котрий отримує вказівки з рахи.
11.11.2025 21:31 Ответить
11.11.2025 21:31 Ответить
Є чутки, що Чернишов веде перемовини з НАБУ і готовий піти на угоду зі слідством і здати всіх.
Це ключова проблема Банкової зараз. Не знають що робити і як діяти в цьому варіанті. Якщо це станеться, то вся влада в країні посипеться.
Чернишов не просто друг Зеленського, а й його кум. І точно все знає.
11.11.2025 21:35 Ответить
11.11.2025 21:35 Ответить
Влада не посипалась в 2022р після зради ішака.Єдина надія,що НАБУ діють за підтримки Краснова(впевненість майже 100%)
11.11.2025 21:39 Ответить
11.11.2025 21:39 Ответить
В ОП Зелі є компромат на керівників САП та НАБУ, Клименко та Кривоноса.
Думають, коли і як його використати. Але проблема в тому, що момент удару вже пропустили.
Інша проблема: що ні Клименко, ні Кривонос не впливають на роботу САП та НАБУ так, як здається. Там дійсно побудована інституція. І керівник не має такої класичної влади, як в звичних силових органах в Україні.
11.11.2025 21:47 Ответить
11.11.2025 21:47 Ответить
"фартовість" зеленського перетворювати золото на гівно.
11.11.2025 21:40 Ответить
11.11.2025 21:40 Ответить
Тімур Міндіч - Карлсон
Зеленський - ?
11.11.2025 21:30 Ответить
11.11.2025 21:30 Ответить
Трус, бивалий і балбес з Банкової, вони теж в списках на «виплати» крадених грошей в України!!
11.11.2025 21:34 Ответить
11.11.2025 21:34 Ответить
зеленський - малюк.
11.11.2025 21:37 Ответить
11.11.2025 21:37 Ответить
звісно ж - Фрекен Бок.
11.11.2025 21:36 Ответить
11.11.2025 21:36 Ответить
11.11.2025 21:42 Ответить
11.11.2025 21:42 Ответить
Злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК України).
Суд Лінча дієво сприятиме вирішенню питань викорінення корупції привладних осіб в Урядовому порталі до портнова!!
Сирійці, це підтвердили не за 30 років!!!
11.11.2025 21:30 Ответить
11.11.2025 21:30 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
11.11.2025 21:32 Ответить
11.11.2025 21:32 Ответить
цукєрману прийдеться робити пластику, бо з таким ****** хєр де скриєшся.
11.11.2025 21:33 Ответить
11.11.2025 21:33 Ответить
а де фотка хрипатого? він точно на плівках є.
11.11.2025 21:36 Ответить
11.11.2025 21:36 Ответить
Так, але американці дають йому шанс сїбатись без Майдану
11.11.2025 21:39 Ответить
11.11.2025 21:39 Ответить
вони востаннє його попередили, якщо не сяде за стіл переговорів - то сяде.
11.11.2025 21:48 Ответить
11.11.2025 21:48 Ответить
11.11.2025 21:37 Ответить
11.11.2025 21:37 Ответить
Цукєрман і Міндіч красавчікі. Таких можна на обкладинку альбому Сєргєя Наговіцина "Лучший блатняк"
11.11.2025 21:37 Ответить
11.11.2025 21:37 Ответить
Кияни, ви усе ще спите?
п.с. а может всьо такі вазьмьом на парукі? ну правда, вєдь нє плахіє же рєбята і дєвчьонкі...
11.11.2025 21:38 Ответить
11.11.2025 21:38 Ответить
А де ж наші активні коментатори "липецкбарыгаабырвалг"?
11.11.2025 21:40 Ответить
11.11.2025 21:40 Ответить
Нікого на розмінування не відправляють браві вояки .Тупп підорастня.Їх підтримує цензор і бани клепає
11.11.2025 21:45 Ответить
11.11.2025 21:45 Ответить
А Галущенко соскочит в очередной раз?
11.11.2025 21:44 Ответить
11.11.2025 21:44 Ответить
Як же тяжко все це лиш 7м робити було))А втікачі митницю проскочили як?Також самі?))
11.11.2025 21:45 Ответить
11.11.2025 21:45 Ответить
ще двох підарів не вистачає у цьому списку фігурантів
11.11.2025 21:46 Ответить
11.11.2025 21:46 Ответить
Як мінімум трох і пари лярв
11.11.2025 22:01 Ответить
11.11.2025 22:01 Ответить
це якась вистава щоб відволікти суспільство відневдвч на фронті та зовнішній політиці
11.11.2025 21:48 Ответить
11.11.2025 21:48 Ответить
ага, вистава. в яку вбухали мільярди доларів.
11.11.2025 21:54 Ответить
11.11.2025 21:54 Ответить
побачите , не сяде ніхто , та суду не буде. як завжди попи%дять 2-3 неділі потім все затихне . белій шум
11.11.2025 21:58 Ответить
11.11.2025 21:58 Ответить
Корупція на вищому рівні та ще й під прикриттям агента рашки Деркача, напряму впливає на боєздатність ЗСУ та ситуацію на фронті.

Хоча Зеля дійсно може перебити цей свій корупційний скандал, обвалом фронту через свого ставленика рашиста сирського.
Організують обвал фронту і коли рашимти почнуть швидке просування Україною, тоді вже дійсно буде не до цього скандалу.
11.11.2025 21:57 Ответить
11.11.2025 21:57 Ответить
обвал фронту вже
11.11.2025 22:01 Ответить
11.11.2025 22:01 Ответить
але суспільство переживає за корупцію.
11.11.2025 22:02 Ответить
11.11.2025 22:02 Ответить
Чернишов теж в цьому колі друзів Шоушенка - чому його скромна особа випадає?
11.11.2025 21:51 Ответить
11.11.2025 21:51 Ответить
Так він же кум...
11.11.2025 22:02 Ответить
11.11.2025 22:02 Ответить
Для НАБУ ж не кум
11.11.2025 22:03 Ответить
11.11.2025 22:03 Ответить
Домовився з фбр
11.11.2025 22:03 Ответить
11.11.2025 22:03 Ответить
Ну, оціх двох останніх і посадять. Всі решта виїдуть в компанії з СБУ. Зелохам зайде))) І упороті знову попруться вибирати *******.
11.11.2025 22:08 Ответить
11.11.2025 22:08 Ответить
Цукерман виглядає,як бандит і зек,з москальських серіалів.
11.11.2025 22:10 Ответить
11.11.2025 22:10 Ответить
Это война против Зеленского, но кто за этим стоит.
11.11.2025 22:13 Ответить
11.11.2025 22:13 Ответить
З усіх запідозрених,втекли лише двоє. Обидва однієї національності. Випадковість?
11.11.2025 22:13 Ответить
11.11.2025 22:13 Ответить
головний фігурант відсутній. без Зеленського це було б неможливим.
11.11.2025 22:19 Ответить
11.11.2025 22:19 Ответить
 
 