Операция "Мідас": известны имена всех фигурантов, которым НАБУ вручило подозрение. СПИСОК

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках дела о масштабной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мідас") сообщило о подозрении семерым фигурантам. Журналисты установили, о ком именно идет речь в расследовании.

Имена фигурантов

По информации журналистов, кроме Тимура Миндича (на пленках НАБУ - кодовое имя "Карлсон") в списке также:

экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет");

("Рокет"); исполнительный директор по безопасности "Енергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор");

("Тенор"); Александр Цукерман ("Шугармен");

("Шугармен"); Игорь Фурсенко ("Решик");

("Решик"); Леся Устименко ;

; Людмила Зорина.

Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое - Тимур Миндич и Александр Цукерман - выехали из Украины.

Больше о подозреваемых

"Решика" в НАБУ называют бухгалтером "бэк-офиса". Именно он на записях говорил, что нести коробку с деньгами - "такое себе удовольствие".

Журналисты сообщают, что Игорь Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности – консультирование по вопросам информатизации. Номер Фурсенко подписан у других абонентов как "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".

Леся Устименко указана в контактах как "Леся Киев Финансист Братьев". Она – частный предприниматель с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения".

В 2023 году Устименко стала владелицей парковочного места в доме в центре Киева, в котором, по данным "Схем", расположен "бэк-офис", упомянутый в расследовании НАБУ.

Ее муж – вероятно, гражданин России. Как установили журналисты, до 2015 года он регулярно ездил в Россию, откуда он родом. Тогда же получил украинский паспорт.

Людмила Зорина также имеет ФОП, вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. На электронный адрес Зориной также записан Грона Вадим Леонидович – это экс-советник главы Агентства по розыску и управлению активами, который постоянно посещал АРМА и давал указания служащим, хотя не является его работником.

Что предшествовало?

