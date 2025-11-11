Операция "Мідас": известны имена всех фигурантов, которым НАБУ вручило подозрение. СПИСОК
Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках дела о масштабной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мідас") сообщило о подозрении семерым фигурантам. Журналисты установили, о ком именно идет речь в расследовании.
Об этом сообщает проект "Схеми" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.
Имена фигурантов
По информации журналистов, кроме Тимура Миндича (на пленках НАБУ - кодовое имя "Карлсон") в списке также:
- экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет");
- исполнительный директор по безопасности "Енергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор");
- Александр Цукерман ("Шугармен");
- Игорь Фурсенко ("Решик");
- Леся Устименко;
- Людмила Зорина.
Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое - Тимур Миндич и Александр Цукерман - выехали из Украины.
Больше о подозреваемых
"Решика" в НАБУ называют бухгалтером "бэк-офиса". Именно он на записях говорил, что нести коробку с деньгами - "такое себе удовольствие".
Журналисты сообщают, что Игорь Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности – консультирование по вопросам информатизации. Номер Фурсенко подписан у других абонентов как "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".
Леся Устименко указана в контактах как "Леся Киев Финансист Братьев". Она – частный предприниматель с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения".
В 2023 году Устименко стала владелицей парковочного места в доме в центре Киева, в котором, по данным "Схем", расположен "бэк-офис", упомянутый в расследовании НАБУ.
Ее муж – вероятно, гражданин России. Как установили журналисты, до 2015 года он регулярно ездил в Россию, откуда он родом. Тогда же получил украинский паспорт.
Людмила Зорина также имеет ФОП, вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. На электронный адрес Зориной также записан Грона Вадим Леонидович – это экс-советник главы Агентства по розыску и управлению активами, который постоянно посещал АРМА и давал указания служащим, хотя не является его работником.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоатом"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Розуміють, що оприлюднено лише 20 відсотків плівок. І що ще багато чого є.
Що робити? Не знають.
Плану - немає.
Сподіваються на фартовість Зеленського.
Це ключова проблема Банкової зараз. Не знають що робити і як діяти в цьому варіанті. Якщо це станеться, то вся влада в країні посипеться.
Чернишов не просто друг Зеленського, а й його кум. І точно все знає.
Думають, коли і як його використати. Але проблема в тому, що момент удару вже пропустили.
Інша проблема: що ні Клименко, ні Кривонос не впливають на роботу САП та НАБУ так, як здається. Там дійсно побудована інституція. І керівник не має такої класичної влади, як в звичних силових органах в Україні.
Зеленський - ?
Суд Лінча дієво сприятиме вирішенню питань викорінення корупції привладних осіб в Урядовому порталі до портнова!!
Сирійці, це підтвердили не за 30 років!!!
п.с. а может всьо такі вазьмьом на парукі? ну правда, вєдь нє плахіє же рєбята і дєвчьонкі...
Хоча Зеля дійсно може перебити цей свій корупційний скандал, обвалом фронту через свого ставленика рашиста сирського.
Організують обвал фронту і коли рашимти почнуть швидке просування Україною, тоді вже дійсно буде не до цього скандалу.