2 028 31

Умеров отверг заявления САП о влиянии на него олигарха Зеленского - Миндича

Умеров заявил, что Миндич не имел на него влияния

Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждает, что на посту главы Министерства обороны никто на него не "влиял". Перед этим в САП заявили о влиянии совладельца "Квартала-95" Тимура Миндича на экс-министра.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

О встрече с Миндичем

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц - безосновательны", - заявил Умеров.

Он отметил, что на посту министра регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т. д.

В частности, Умеров подтвердил, что имел встречу с Тимуром Миндичем, на которой, по его словам, поднимали вопрос о бронежилетах по контракту.

"В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и ни один продукт не был поставлен. Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ", - добавил он.

Умеров заявил, что Миндич не имел на него влияния

Что предшествовало?

коррупция (8682) Минобороны (9648) Миндич Тимур (41) Умеров Рустем (660)
Топ комментарии
+15
Теж ще одне велике ніщо. Справді, на амебу не можна тиснути. Тому тебе й призначили на такі посади. Щоб робити свої справи за твого мовчання, УмЄров... Тьху на твою голову!
показать весь комментарий
11.11.2025 20:44 Ответить
+14
Ну так, усі Зелені під@раси, один умеров - д'Артаньян...
показать весь комментарий
11.11.2025 20:47 Ответить
+13
показать весь комментарий
11.11.2025 20:42 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 20:42 Ответить
Не вірю!
показать весь комментарий
11.11.2025 20:44 Ответить
Теж ще одне велике ніщо. Справді, на амебу не можна тиснути. Тому тебе й призначили на такі посади. Щоб робити свої справи за твого мовчання, УмЄров... Тьху на твою голову!
показать весь комментарий
11.11.2025 20:44 Ответить
та канєшна, він би взяв і визнав
показать весь комментарий
11.11.2025 20:45 Ответить
Ну чого---віримо,віримо.
показать весь комментарий
11.11.2025 20:45 Ответить
І я так думаю)То лиш в кіно про мафію 7 чоловік в американському мегаполісі ходили цілими днями та рекетували по маленьких крамницях та ресторанах))То чому семеро не могли 42 мільйонну державу у війні,без відома інших обкрадати мільярдами доларів))
показать весь комментарий
11.11.2025 20:46 Ответить
Ну так, усі Зелені під@раси, один умеров - д'Артаньян...
показать весь комментарий
11.11.2025 20:47 Ответить
За Зеленського-Єрмака Україна не мала справді професійного й відповідального перед
державою міністра оборони.
державою міністра оборони.
показать весь комментарий
11.11.2025 20:49 Ответить
Та свята ж людина! Патріот і чистокровний українець без будь якого бекграунду з іншими паспортами! І ВСЕ ж зароблено "своїми ж мозолями", які, правда, з'явились після перерахунку новеньких купюр з американськими президентами.
А про "доходи" в Штатах у вигляді квартир чи що там ще - це ж мєлочь, пінатс, чесСлово!
А про "доходи" в Штатах у вигляді квартир чи що там ще - це ж мєлочь, пінатс, чесСлово!
показать весь комментарий
11.11.2025 20:50 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 20:50 Ответить
Та на цій басурманській пиці все чітко написано - корупціонер!
показать весь комментарий
11.11.2025 20:53 Ответить
Ці заяви він робить зі Стамбула, де зараз перебуває на чолі делегації.
Цікаво, чи повернеться він зі Стамбулу завтра в Україну?
показать весь комментарий
11.11.2025 20:54 Ответить
дивлячись як справа піде - але Турки можуть його і видати на запит наступного уряду України.

Турки не поважають будь-яких мародерів на крові, нехай вони хоч і татари-тюрки. Йому не пощастило - Це Ізраїль своїх Зе не видасть.

Міндічам у цьому плані спокійніше.
показать весь комментарий
11.11.2025 21:09 Ответить
Свята простота
показать весь комментарий
11.11.2025 20:54 Ответить
Канєчна, канєчна, так і було дуже віримо - не впливав. Якби не впливав - то б і не призначив Зе тебе на цю посаду. Міндічу потрібні мільярди, які він тирив через тебе.
показать весь комментарий
11.11.2025 20:56 Ответить
А хто з них більший олігарх, Умєров, або Міндіч?
показать весь комментарий
11.11.2025 20:58 Ответить
Міндіч керував Зелею.
показать весь комментарий
11.11.2025 21:00 Ответить
Більш за все мене дивують люди, які кажуть після цього всього, що вибори неначасі. Нафіга мені прездент, яким керує якийсь пройдисвіт?
показать весь комментарий
11.11.2025 21:06 Ответить
Люди повторюють,що в їх тупі голови вливає пропаганда.ЗЕ-зрада-нари так працює мозок здорової людини з інтелектом
показать весь комментарий
11.11.2025 21:15 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 21:08 Ответить
На цього привокзального чебурека ще якийсь *** купу елітної нерухомості переписав у Майамі. Безпідставно
показать весь комментарий
11.11.2025 21:11 Ответить
Як ви прямолінійно... Могли б згідно паспорту - Путін.
Він зараз скрізь: і валюту підкидає, і нерухомість, і автівки ....
показать весь комментарий
11.11.2025 21:19 Ответить
Кончені тварюки
показать весь комментарий
11.11.2025 21:12 Ответить
Недавно показывали, что у Умерова не один дом в США. Пусть НАБУ с ФБР расследуют все по Умерову. Он и США и Украины деньги грабил.
показать весь комментарий
11.11.2025 21:25 Ответить
Умєров відкинув заяви САП про вплив на нього олігарха Зеленського. Міндіча.
показать весь комментарий
11.11.2025 21:27 Ответить
Ось такий заголовок буде правильним
показать весь комментарий
11.11.2025 21:29 Ответить
Віримо. 😏

Фірма Мілікон ЮА, яка контролювалася злочинним угрупованням Міндіча і яку лобіював міністр оборони Умєров, шляхом маніпуляцій перемогла в тендері і повинна була поставити ізраїльські бронежилети для ЗСУ на 220 млн грн.
Бронежилети так і не були поставлені.
показать весь комментарий
11.11.2025 21:50 Ответить
Крысы возбудились. Ищут место ближе к трапу
показать весь комментарий
11.11.2025 21:57 Ответить
а где же я буду харчеватся
показать весь комментарий
11.11.2025 22:09 Ответить
Басурманин ще й огризається.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:10 Ответить
 
 