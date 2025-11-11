Умеров отверг заявления САП о влиянии на него олигарха Зеленского - Миндича

Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждает, что на посту главы Министерства обороны никто на него не "влиял". Перед этим в САП заявили о влиянии совладельца "Квартала-95" Тимура Миндича на экс-министра.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

О встрече с Миндичем

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц - безосновательны", - заявил Умеров.

Он отметил, что на посту министра регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т. д.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Железняк раскрыл адрес бэк-офиса, где проводились финансовые потоки совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича

В частности, Умеров подтвердил, что имел встречу с Тимуром Миндичем, на которой, по его словам, поднимали вопрос о бронежилетах по контракту.

"В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и ни один продукт не был поставлен. Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Мідас": Участники коррупционной схемы в энергетике передали более $1,2 млн экс-вице-премьеру Чернышову. ВИДЕО

Что предшествовало?

Больше читайте в нашем Telegram-канале