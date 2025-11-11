Умеров отверг заявления САП о влиянии на него олигарха Зеленского - Миндича
Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждает, что на посту главы Министерства обороны никто на него не "влиял". Перед этим в САП заявили о влиянии совладельца "Квартала-95" Тимура Миндича на экс-министра.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
О встрече с Миндичем
"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-либо лиц - безосновательны", - заявил Умеров.
Он отметил, что на посту министра регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т. д.
В частности, Умеров подтвердил, что имел встречу с Тимуром Миндичем, на которой, по его словам, поднимали вопрос о бронежилетах по контракту.
"В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и ни один продукт не был поставлен. Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоатом"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
державою міністра оборони.
А про "доходи" в Штатах у вигляді квартир чи що там ще - це ж мєлочь, пінатс, чесСлово!
Цікаво, чи повернеться він зі Стамбулу завтра в Україну?
Турки не поважають будь-яких мародерів на крові, нехай вони хоч і татари-тюрки. Йому не пощастило - Це Ізраїль своїх Зе не видасть.
Міндічам у цьому плані спокійніше.
Він зараз скрізь: і валюту підкидає, і нерухомість, і автівки ....
Міндіча.
Фірма Мілікон ЮА, яка контролювалася злочинним угрупованням Міндіча і яку лобіював міністр оборони Умєров, шляхом маніпуляцій перемогла в тендері і повинна була поставити ізраїльські бронежилети для ЗСУ на 220 млн грн.
Бронежилети так і не були поставлені.